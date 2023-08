Shepard Fairey (van de iconische Obama-poster en Obey): ‘Ik wil gewoon zo veel mogelijk mensen bereiken’

Frank Shepard Fairey Beeld Els Zweerink

Jazeker, Shepard Fairey heeft nog hoop. Vanzelfsprekend zelfs. ‘De mens is slim en veerkrachtig genoeg om problemen als klimaatverandering en sociale ongelijkheid aan te pakken. Maar zonder hoop worden er geen oplossingen bedacht. Daarom is mijn hele oeuvre een aansporing om geen genoegen te nemen met de status quo en in actie te komen’, zegt de 53-jarige straatkunstenaar, ontwerper, activist, filantroop en ondernemer. In 2008 brak hij wereldwijd door met een politieke boodschap van hoop. Zijn verkiezingsposter van Barack Obama met daaronder in kapitalen ‘HOPE’ wordt een wereldwijd symbool van optimisme en daadkracht.

Al bijna 35 jaar slaat Fairey een brug tussen beeldende kunst, design en skatecultuur. Hij ontwerpt platenhoezen voor de Black Eyed Peas en dj Shadow en presenteert het streetwearmerk Obey, dat onder meer te koop is in de brandstore in Amsterdam. Zijn maatschappijkritische streetart is aangekocht door grote Amerikaanse musea als het MoMA in New York en het Lacma in zijn woonplaats Los Angeles. In de documentaire Exit Through the Gift Shop (2010) over de opkomst van Banksy speelt Fairey een prominente bijrol. In het Straat Museum in Amsterdam is nu zijn eerste Nederlandse solotentoonstelling Printed Matters: Raise the Level te zien. Op de buitenmuur van het museum op het NDSM-terrein in Amsterdam-Noord pronkt een muurschildering van hem van 14 bij 14 meter.

Onze gids dit weekeinde is een rubriek in Volkskrant Magazine waarin een bekend persoon uit binnen- of buitenland ons gidst langs zijn of haar favorieten.

Fairey’s imposante loopbaan telt feitelijk maar een paar beslissende jaren. Zoals 1984. ‘Dat jaar kreeg ik mijn eerste skateboard. Dat opende de weg naar activisme en creativiteit.’ Met een vette lach: ‘En lol, niet te vergeten.’ Skateboarden doet hij niet meer. Maar de rebelse doe-het-zelfmentaliteit is nog altijd alom aanwezig in zijn werk. De gruizige uitstraling van stencilkunst en graffiti vermengt hij met stijlelementen van gelikte bedrijfslogo’s én agitprop, zoals het gebruik van rood, zwart en wit. ‘Ik wil gewoon zo veel mogelijk mensen bereiken’, zegt de kunstenaar, tijdens dit interview gekleed in een zwart T-shirt waarop in witte letters ‘Listen to Bad Brains’ staat – typische Fairey-ironie die pas betekenis krijgt als je weet dat Bad Brains een Afro-Amerikaanse punkband is.

Frank Shepard Fairey Beeld Els Zweerink

Nog zo’n doorslaggevend jaar is 1988, als Fairey grafisch ontwerp studeert aan de vooraanstaande Rhode Island School of Design. Op de campus deelt hij stickers uit met daarop het gezicht van Andre the Giant, een 2,24 meter lange en 236 kilo zware worstelaar met cultstatus. Eronder staat in hoofdletters obey – Engels voor ‘gehoorzaam’. ‘Ik wilde mensen zich ervan bewust maken hoe ze de hele dag worden bestookt met bevelen en opdrachten. Koop dit. Doe dat.’ Wat begon als een kwajongensstreek groeit uit tot krachtige protestkunst die viraal gaat, nog voordat het internet überhaupt bestaat. Na zijn studie maakt hij met zijn designstudio logo’s voor softwareproducent Mozilla, artwork voor films als Walk the Line (over Johnny Cash) en merchandise voor de The Smashing Pumpkins.

2001, ook cruciaal. Met streetwearmerk Obey begint de weg naar financiële onafhankelijkheid – al is het hem daar niet om te doen. Met The Obey Awareness Program van zijn kledingmerk steunt hij talloze goede doelen, waaronder projecten voor de lhbti-gemeenschap, het armoedebestrijdingsprogramma Feed America en diverse natuurorganisaties. Maar hét beslissende jaar is dus 2008, als hij zijn claim to fame maakt met de Hope-poster. In heldere lijnen ingekleurd met effen rood, beige en licht- en donkerblauw kijkt Obama ietwat dromerig maar toch ferm voor zich uit. Fairey baseert de tekening – ‘in een middag gemaakt’ – op een foto van Associated Press en wordt veroordeeld voor inbreuk op auteursrecht. Niettemin is de poster inmiddels opgenomen in de collectie van de National Portrait Gallery in Washington DC.

Frank Shepard Fairey Beeld Els Zweerink

Sindsdien is Fairey officieel mainstream. Volgens fans van het eerste uur een sell-out zelfs. Hij zou parasiteren op andermans ellende door zich te profileren als een wilde weldoener. En dan was er een paar jaar geleden nog die samenwerking met het peperdure horlogemerk Hublot. Fairey: ‘Als je het kapitalistische systeem wilt veranderen, moet je je eerst naar binnen werken. Hublot is nu sponsor van Amnesty International. Start on the outside and work your way inside.’ Dus gebruikt hij ook een basisregel van reclame: de kracht van herhaling. ‘Soms moet je pragmatisch zijn om je idealen te verwezenlijken.’

Werk van Alexander Rodtsjenko uit 1924. Beeld Imageselect

Beeldende kunst: Deconstructivisme

‘Je had vast gedacht dat ik Andy Warhol ging noemen. Had gekund. De manier waarop hij speelt met zowel de verfijnde kunstwereld als het kapitalistische systeem en de massamedia is onovertroffen. Hij gaf een nieuwe betekenis aan bestaande beelden, in een compleet eigen én herkenbare stijl bovendien. Maar visueel is het werk van de Russische deconstructivist Aleksandr Rodtsjenko veel aantrekkelijker. Hoe hij typografie, portretkunst, symboliek en geometrische vormen gebruikte, is subliem. Een visuele boodschap is gereduceerd tot het absolute minimum. Het oogt harmonieus en beheerst maar is de verbeelding van een doortimmerde maatschappijvisie. Het was de aankondiging van een nieuwe tijd. Dat zie je er een eeuw later nog steeds in terug. Het maken en verspreiden van beelden was nog nooit zo eenvoudig als nu. Maar ervoor zorgen dat een beeld blijft hangen, is moeilijker dan ooit. Maar als mensen nu voor het eerst een beeld van zien van Rodtsjenko, dan herkennen ze het. En als ze het één keer hebben gezien, vergeten ze het nooit meer.’

Boek: How to Win the War on Truth

‘Memes zijn een invloedrijke op zichzelf staande taal geworden. Complexe en zelfs vage maatschappelijke problemen worden in één beeld effectief uitgekristalliseerd tot een begrijpelijke en pakkende boodschap. Tegelijkertijd is die boodschap vaak heel gelaagd en kan soms ook op meerdere manieren worden uitgelegd. Een meme zet je aan het denken en onderscheidt zich daarmee van reclame of propaganda, die dingen juist oppervlakkig en eenduidig willen houden. Memes zijn de posters en stickers van nu. Toch maak ik bewust alleen fysieke kunstwerken, omdat de ambachtelijkheid ervan mij aanspreekt. Natuurlijk zijn er ook gevaarlijke en leugenachtige memes, net zoals taal en ook kunst een keerzijde kunnen hebben. Misschien is dat wel onvermijdelijk bij een medium dat kunst en creativiteit zo heeft gedemocratiseerd. Daarom raad ik iedereen het boek How to Win the War on Truth: An Illustrated Guide to How Mistruths Are Sold, Why They Stick, and How to Reclaim Reality van Samuel C. Spitale uit 2022 aan. Hij legt haarfijn uit waarom memes een weerwoord kunnen vormen op de systematische indoctrinatie van Big Oil of religieus rechts.’

Yard Act Beeld Phoebe Fox

Muziek: Yard Act

‘Wat mij het meest heeft gevormd is punkrock. The Clash uit Engeland, Dead Kennedys en Black Flag uit Amerika. Daarna kwam reggae. In tempo en volume het tegenovergestelde van gitaarpunk, maar met eenzelfde rebellie en activisme, zij het voor een breder publiek. Vervolgens werd ik gegrepen door hiphop, met name de opzwepende rap van Public Enemy en N.W.A., die uitgesproken politiek en tegendraads waren. Fuck tha Police, ik bedoel maar. Al deze muziek werd gemaakt door jongens van de straat die een intellectuele boodschap verpakten in rauwe energie. Een belangrijke uitlaatklep voor mij is dj’en, waarbij ik al deze stijlen door elkaar mix. Mijn grote voorbeeld is dj Z-trip, de uitvinder van de mash-up. Hij mengt alle genres door elkaar in een vloeiende stijl. Heel creatief. Maar laat ik mijn laatste ontdekking delen: ik vind Yard Act geweldig, een undergroundbandje uit Leeds. Militante boodschappen over sociale kwesties als gentrificatie, armoede en racisme zijn verpakt in catchy songs. Heel herkenbaar voor mij. Ze hebben ook samengewerkt met Elton John.’

God Save The Queen-cover uit 1977. Beeld Jamie Reid

Platenhoes: God Save The Queen

‘De beste platenhoes ooit is die van de single God Save the Queen van The Sex Pistols, uit 1977. Het beeld zelf is simpel, het gezicht van Queen Elizabeth met daaroverheen een collage van letters geplakt. De subversieve twist aan een iconisch beeld, het staatsieportret van de Britse koningin, is recht voor z’n aap in zowel visuele impact als zeggingskracht. Je ziet het, je herkent het, je begrijpt het en tegelijkertijd is er ook verwarring. De letters kennen we vooral van de brieven van afpersers en gijzelnemers. De ontwerper Jamie Reid heeft er misschien 20 minuten over gedaan en toch kan er niets aan worden verbeterd. Zelfs 45 jaar later, in een tijd van eindeloze beeldenstromen, valt het meteen op. Het is perfect.’

Mercer Street in New York. Beeld NY Daily News via Getty Images

Straat: Mercer Street in New York

‘De straat is de verbindende factor in mijn werk. Daar is mijn werk bedacht en gemaakt en lange tijd heb ik het daar verspreid. De belangrijkste straat voor mij is Mercer Street in de New Yorkse wijk SoHo. Maar dan wel in de jaren negentig. New York was toen een heel andere stad dan nu: wild en vitaal, maar ook vies en gevaarlijk. Er was veel leegstand, wat een ideaal canvas was om mijn kunst op te maken. Ik was blut en zo kon ik mijn werk toch aan honderdduizenden mensen tonen. Dankzij Keith Haring en andere fantastische graffitischrijvers en bars als GBGB was er ook veel waardering voor streetart. Dat kwam allemaal samen in Mercer Street.

Tegenwoordig woon ik in Los Angeles, wat nu de beste stad is voor kunstenaars. Daar is nog ruimte en een levendige undergroundscene, maar er is ook geld. Het is het epicentrum van de populaire cultuur, wat ook heel inspirerend is. Ook mode en technologie floreren hier. De entertainmentindustrie is een geweldig nieuw podium voor kunstenaars. In Hollywood weten ze als geen ander hoe je een complexe boodschap kunt verpakken in een spannend verhaal dat een breed publiek aanspreekt. Even los van alle oppervlakkigheid en hebzucht die je hier óók hebt.’

Beeld uit de film Boyhood. Beeld ANP

Film: Boyhood, Richard Linklater (2014)

‘Wat ik fascinerend vind aan film is dat je in eerste instantie wordt meegesleept in een verhaal met beeld, geluid, muziek en taal. Het is een zintuigelijke ervaring. Daar kan dan weer een tijdloze boodschap in verstopt zitten. Neem Dr. Strangelove van Stanley Kubrick uit 1964, dat haarfijn de absurditeit van oorlog blootlegt als een speeltje van narcistische mannen. Dat is vandaag de dag nog even actueel als toen. Toch heeft juist het trage en intieme Boyhood uit 2014 mij meer persoonlijk aangegrepen. Regisseur Richard Linklater heeft de film over een periode van twaalf jaar gemaakt en heeft daarmee de jeugd van een jongen vastgelegd. En van zijn eigen dochter, die ook in de film meespeelt. Het klinkt zo simpel, twaalf jaar lang iemands leven vastleggen op film, mxaar het is zo moeilijk om te realiseren. Met zijn trilogie Before Sunrise, Before Sunset en Before Midnight legde Linklater zelfs over een periode van twintig jaar drie beslissende momenten in één liefdesrelatie vast. Hij gebruikte daarvoor steeds dezelfde acteurs, die dus telkens tien jaar ouder zijn. Echter en indringender kan film niet worden.’

Logo van The Rolling Stones. Beeld Imageselect

Logo: The Tongue

‘Veel van mijn werk is verwant aan de manier waarop bedrijven een logo gebruiken. Puur technisch, als een ontwerpmethodiek, ben ik onder de indruk van de manier waarop merken als Apple en Coca-Cola zich met één doeltreffend beeld neerzetten. Een beeld dat met kleine aanpassingen telkens weer aansluit bij de tijdgeest. Maar het is ook zo... braaf. Wat ik mis is de attitude van bijvoorbeeld de tong van de Rolling Stones. De associatie met de volle lippen van Mick Jagger ligt voor de hand, wat het zo effectief maakt als bandlogo. Maar de symboliek reikt veel verder, de seksuele revolutie van de jaren zestig, de rebelsheid van rock-’n-roll, de vrolijke speelsheid van de jeugd: het zit er allemaal in. Niet voor niets zie je nu weer hipsters met T-shirts met de originele tong, terwijl The Rolling Stones al lang geen hippe band meer zijn. Dat logo is veel meer geworden dan de oorspronkelijke boodschap.’

Frank Shepard Fairey Beeld Els Zweerink

Expositie Tot en met 1 oktober 2023 is werk van Shepard Fairey te zien in de Straat Gallery, gevestigd in de hallen van de voormalige NDSM-werf in Amsterdam-Noord. De expositie Printed Matters: Raise the Level telt 130 werken. Op een van de buitenmuren staat een schildering van 14 bij 14 meter.