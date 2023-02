Sharon Kovacs strikte Till Lindemann van Rammstein voor een duet: ‘Hij is een beetje mijn bliksemafleider’

Kovacs Beeld Daniel Cohen

Ja hoor, je mag die plaat best zien als een dikke middelvinger naar de platenmaatschappijen. De maatschappijen die haar muziek niet goed genoeg vonden, die niet of te weinig wilden investeren, waardoor er überhaupt geen derde Kovacs-album dreigde te komen. Maar het verschijnen van Child of Sin, en de goede ontvangst daarvan, zijn het bewijs dat Sharon Kovacs (32) het prima heeft klaargespeeld in eigen beheer. Hier, ze zingt het zelf in Goldmine: ‘I’m taking my sound and going underground.’

In de kleedkamer van poppodium De Vorstin in Hilversum zucht Sharon Kovacs nog als ze denkt aan hoe het allemaal liep na haar tweede album Cheap Smell. Daarvoor was er het grote succes van debuutsingle My Love (19 miljoen streams), de status van Europese popster (nummer één in Griekenland) en vervolgens debuutalbum Shades of Black (2015) dat in Nederland op nummer één kwam.

Depressies en angsten

Bij het tweede album liep het net even anders. Ze zegt dat de begeleider van haar platenlabel een week voordat ze al haar muziek zou inleveren, oordeelde ‘Niet goed’; dat ze toen met hitmakers liedjes moest schrijven; dat ze een conflict had met een oude manager en dat...

Met fladderende handen lijkt ze vluchtige gedachten te willen vangen tot ze het ook niet meer weet. ‘Nou ja, al die shit dus.’

En toen kwam covid. ‘Maar dat was voor mij echt een redder in nood. Ik heb die periode gebruikt om in therapie te gaan.’

Sharon Kovacs sleept een geschiedenis met zich mee. Ze kent haar biologische vader nauwelijks en had in haar jongste kinderjaren een stiefvader. In oude interviews wordt hier en daar verhuld gewag gemaakt van misbruik. Op haar 12de werd ze uit huis geplaatst en vanaf dat moment woonde ze in een reeks pleeggezinnen.

Kovacs: ‘Ik heb al lang last van depressies en angsten. Toen het in de covidperiode zo heftig werd dat ik me heel alleen voelde, besefte ik dat mijn moeder de enige is die er altijd voor me is geweest. Ook al is er nog veel pijn over onuitgesproken zaken.’

Till Lindemann als bliksemafleider

Ze is bij haar moeder gaan wonen op een boerderijtje in de buurt van Eindhoven. Het nummer Mama vertelt over die reünie. Ze ging schilderen en kleren naaien. Wijzend op haar vleermuizenpakje in snoepjeskleuren: ‘Heb ik ook zelf gemaakt.’

En dan heeft ze ook nog de door haar bewonderde Till Lindemann, frontman van de wereldberoemde Duitse band Rammstein, gestrikt voor een duet. Ze zingt met hem het titelnummer, dat naar haarzelf verwijst en waarop Lindemann, met die theatrale grafstem, haar inpepert dat ze een kind van de zonde is. Een koortje komt er met pek en veren achteraan. Ze had al eerder in de pers gezegd dat het een voorwaarde was dat Lindemann zou meezingen.

‘Ik weet niet of ik het nummer had durven uitbrengen zonder Till. Want, omdat, ja, ik weet niet, het is...’

Dan landen die drukke handen uiteindelijk weer veilig in haar schoot en zucht ze.

‘Zo’n single uitbrengen is misschien toch iets over jezelf afroepen waar je nog helemaal niet klaar voor bent. Dat mensen vragen gaan stellen over misbruik. Het feit alleen al dat ik erover praat. Till is een beetje mijn bliksemafleider. De bedoeling is dat mensen naar de videoclip kijken en zeggen: ‘Moet je kijken, dat is Till Lindemann van Rammstein!’ en dat ze mij dan vergeten.’

Ze schatert het uit.

Is Sharon Kovacs weer oké? Ze lijkt het zelf te concluderen in Mama, het slotnummer van Child of Sin.

I’ve spent so long hoping

And now that you’ve opened your eyes

I’m fine

I’m fine

I’m fine

Kovacs: ‘Nee, is nog niet zo. Ik ben er nog lang niet, maar ik ben al een heel eind gekomen.’

Diva 1

Marlene Dietrich

‘Ik heb een keer in het Delphi Theater in Berlijn gespeeld en daar ook een video opgenomen. Een prachtig oud theater waar Dietrich heeft gedebuteerd. Ze heeft die combinatie van het hele grote en het hele kleine. Kracht en kwetsbaarheid. Dat is op mij ook een beetje van toepassing, denk ik. Ik zing er ook over in Fragile. Het is al helemaal geweldig als je als vrouw voor zo’n immens orkest staat en daar de baas van bent. Een Dietrich van de underground zijn, dat lijkt me wel wat.’

Marlene Dietrich Beeld Bettmann Archive

Concertvorm

Theatervoorstelling

‘Mede ingegeven door mijn ervaring met het Delphi Theater. Mijn muziek heeft sowieso iets theatraals en verhalends. In een theater spelen heeft veel meer impact dan op een poppodium staan. Het is krachtiger. Bovendien heb je in een theater zo veel ruimte om nog meer te doen, om er echt een beleving van te maken. Als je op een poppodium staat, is elk nummer gewoon een nummer, een momentopname. In het theater kun je een heel verhaal vertellen. De eerste keer dat ik een theatertour heb gedaan voelde ik meteen: dit wil ik.’

Eten

McDonald’s

‘Erg hè. Meer uit nostalgie dan om een andere reden, hoor. Als kind ging ik elke zondag met mijn opa en oma naar McDonald’s. Daardoor is het een soort van troosteten voor me geworden, voor als het een keer niet zo best met me gaat. Als ik met mijn accountant moet praten, of als ik een kater heb of van vakantie terugkom in Nederland. O, ik weet nog dat ik naar Nepal was geweest. Ik was helemaal aan de schijt van al die geitenmelk daar. Man, ik was zó blij dat ik hier toen weer McDonald’s zag.’

McDonald's Beeld SOPA Images/LightRocket via Gett

Modeontwerper

Vivienne Westwood

‘In Berlijn, waar ik lang heb gewoond, zit de winkel van Vivienne Westwood, Worlds End. Daar heb ik het een en ander van haar gekocht en veel met het personeel over haar gekletst. Vorig jaar, toen ze overleed, heb ik nog een jasje van haar gekocht met daarop ‘Go Faster Than The System’. Wat ik nu aanheb, is ook een beetje op haar geïnspireerd. Ze was zo veelzijdig, maakte haar eigen stoffen, bedrukte die met haar eigen kunst en maakte daar kleding van. Bovendien was ze lekker opstandig en schopte ze overal tegenaan. Ik zag laatst een clipje uit 1998 waarin ze in een BBC-interview belachelijk werd gemaakt door de interviewer en uitgelachen werd door het publiek, omdat ze twinsets voor mannen had geïntroduceerd. Terwijl die vrouw haar tijd zo ver vooruit was.’

Vivienne Westwood Beeld Getty Images

Diva 2

Eartha Kitt

‘Ken je dat interview met haar waarin haar wordt gevraagd of ze concessies zou doen in een relatie? Ze kijkt niet-begrijpend naar de interviewer en zegt: ‘Wat concessies? Hoezo concessies? Wat zijn dat, concessies?’ Dan zegt de interviewer: ‘Als er een man in je leven komt, zou je dan geen concessies doen?’ Eartha Kitt kijkt de camera in, barst in lachen uit, schakelt meteen over naar een uitgestreken gezicht en zegt droog in de camera: ‘Stupid.’ Hahaha, geweldig. Zo expressief, zo compromisloos maar ook zo vurig. Mijn stem is weleens met die van haar vergeleken, ja. En meestal vind ik iets wel mooi als ik mezelf daarmee kan identificeren. Weer zo’n hele sterke vrouw en bij haar voel ik ook iets van beschadiging. En weer dat theatrale, hè.’

Eartha Kitt Beeld Bettmann Archive

Instrumenten

Strijkers

‘Ik denk dat ik die zo mooi vind door mijn opa en oma. Ik heb als klein kind veel tijd bij hen doorgebracht. Ze woonden in Limburg, dus hadden ze vaak de Duitse tv aanstaan. Er waren meestal schlagers of André Rieu te horen. Ik weet nog dat ik die strijkers zo mooi vond dat ik er de hele dag op danste. En tot op de dag van vandaag denk ik dat mijn liefde voor muziek daar is begonnen. Je hoort de strijkers ook terug in mijn muziek. Al in mijn eerste single My Love met die pizzicato violen. Lijkt dat op een aria uit Carmen? Dat is niet bewust gedaan, hoor. Ik heb dat nummer op mijn iPad gemaakt en die strijkers die je hoort zijn een plug-in van Garageband (computerprogramma om muziek te programmeren, red.), haha.’

Boeken

Non-fictiemisdaad

‘Ik heb heel veel gelezen over de Nederlandse penoze en misdaad in het algemeen. Ik heb net Costa del Coke van Arthur van Amerongen en Ivo Teulings uit. Daarin volgen ze het spoor van de drugshandel van de Spaanse maffia langs de Zuid-Spaanse kust. Daar komt de meeste hasj en cocaïne Europa binnen. Ze spreken in het boek met crackverslaafden, met mensen uit het criminele circuit, maar ook met de havenpolitie. Dat levert een uitgebreid beeld op van de handel daar. Ik lees dat soort boeken om te weten hoe de lijntjes nou precies lopen. Wie is nou de baas? Wie staat boven wie? En hoe werkt dat dan? Ik word dan zelf ook een beetje rechercheur. Het is fascinerend om te zien hoe dat allemaal, zeg maar, een soort van schaakspel is.’

Costa del Coke

Stad

Istanbul

‘Twee à drie keer per jaar kom ik er. Er wonen veel vrienden van me. Ik heb zelfs mijn album daar deels opgenomen. Ik moest en zou ook strijkers op het album hebben, maar dat zou veel te duur uitpakken. Kwam ik daar op straat in Istanbul een geweldig zigeunerorkestje tegen. Ik belde meteen mijn producer en we konden ze gelukkig betalen. Ik vind de Aziatische kant leuker dan de Europese. Terwijl die de laatste jaren juist Europeser is geworden. De mensen zijn superlief en je hebt er veel creatievelingen, ook al is daar nogal wat onvrijheid. Maar daardoor worden juist de leuke dingen meer op waarde geschat. Omdat ze lang niet zo vanzelfsprekend zijn als hier. Zaken in het uitgaansleven die niet breed geaccepteerd zijn, zoals drag. Ik bezoek daar vaak een bar die op het eerste oog heel doorsnee is, maar op de bovenste verdieping vinden de vetste feestjes plaats. Als er dan politie dreigt langs te komen, wordt er van beneden naar boven een seintje gegeven zodat snel de boel aan kant kan. Die scene heeft daardoor meer betekenis. Ze vechten daar nog ergens voor. Freedom heb ik voor onder andere die mensen in Istanbul geschreven.’

Istanbul Beeld Getty Images