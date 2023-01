Seks is makkelijk te verwarren met intimiteit, maar lang niet alle seks is intiem

Als actrice Joy Delima een tijdlang geen seks heeft met anderen, alleen met zichzelf, komt ze tot de conclusie dat ze klaar is met vrijblijvende seks. Toch mist er iets.

Als ik een langere periode geen seks heb met anderen, vervalt mijn lijf in de eerste instantie vrij snel in het verlangen naar datgeen waar ik zo expliciet afstand van heb gedaan. Alsof ik moet afkicken. Iedereen lijkt ineens anders naar mij te lachen, de billen van die ene vrouw lijken wel naar mij te zwaaien en de persoon achter de bar gaf mij zojuist een knipoog toch, of ben ik nou gek?

Overal zie ik seks en ik wil het, ik wil het, ik wil het. Alsof er ineens een puber in mijn hoofd woont. Terwijl ik daarvoor niet eens zoveel seks had met anderen, maar toen ik het niet meer mocht van mezelf, was het uiteraard het enige waar ik nog aan kon denken. Maar na een tijdje verviel het bijna obsessieve verlangen. Maanden vlogen voorbij en mooie ogen achter goudomrande hipsterbrillen zorgden er niet langer voor dat ik bijna mijn nek brak in het voorbijlopen. Er ontstond een schone rust in mijn lijf.

Ik begon uiteindelijk meer te masturberen, aandachtiger, rustiger. Mijn seksuele relatie met mijn eigen lijf verbeterde en ik begon zelfs uit te kijken naar mijn masturbatiemomenten, iets dat ik daarvoor altijd zag als een moment om zo snel mogelijk klaar te komen, meestal uit verveling. Maar nu had ik ineens van die romcomseks waarbij ik lachend uithijgde na mijn orgasme, omdat ik (oké, ik en mijn steeds groeiende collectie aan seksspeeltjes) een nieuwe manier had gevonden om dat orgasme te bereiken.

Het was een hele fijne en bijzondere ontdekking, dat ik al die tijd gewoon mijzelf kon bevredigen, in plaats van dat te zoeken in een ander tijdens vrijblijvende seks waarbij ik eigenlijk nooit echt aan m’n trekken kwam. Dus als ik het zelf beter kon, waarom dan nog seksen met een ander, buiten liefdesrelaties om?

Toen de herfst aanbrak, de dagen korter werden en de kou mijn vrijheid leek te beperken, voelde ik toch langzaam weer dat fysieke verlangen naar andere handen op mijn lijf. Shit. Ik wil dus tóch seks met een ander? Schoorvoetend downloadde ik mijn drie standaard datingapps en terwijl ik langs de gekunstelde foto’s swipete, en hier en daar een bekend gezicht zag van toen ik maanden geleden ook op de app zat, besefte ik plots dat ik hier totaal geen zin in had. De gedachte aan een persoon in mijn bed op wie ik niet verliefd was, deed me helemaal niets.

Ik ontdekte dat het fysieke verlangen dat ik ervoer niets te maken had met seks, maar met intimiteit. Er waren maanden voorbijgegaan zonder fysiek contact, zonder knuffels, zonder films kijken op de bank in iemands armen, zonder kusjes op m’n voorhoofd en zonder met liefde bereide diners als ik moe thuiskwam. Ik was niet geil, ik was gewoon eenzaam. Seks is makkelijk te verwarren met intimiteit, maar lang niet alle seks is intiem. Soms kan het je juist met een leger gevoel achterlaten.

Ik schakelde mijn vrienden en ouders in door te vragen of zij mij vaker konden knuffelen, ik boekte regelmatig een lange massage en ik belde mijn zus op als ik moest huilen of iets hilarisch had gezien in plaats van het in m’n eentje te verwerken. En het hielp. Het helpt nog steeds.

Sindsdien heb ik eigenlijk nooit meer verlangd naar vrijblijvende seks, niet meer zoals voorheen, toen het nog een snelle oplossing was voor een dieper, onderliggend verlangen. En ik zeg niet dat het voor iedereen zo werkt of dat vrijblijvende seks fout is. Maar ik denk dat meer mensen baat kunnen hebben bij eerst liefdevol masturberen, meer knuffelen met vrienden en dán pas besluiten of het echt seks met een ander was waar je naar verlangde.

