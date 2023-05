Schrijver Roxane van Iperen: ‘Er bestaat niet zoiets als simpel slachtofferschap’

Het nieuwste boek van Roxane van Iperen, Dat beloof ik, is een beklemmend en pijnlijk verhaal over een jeugd vol huiselijk geweld, misbruik en ontworteling. Het is geen autobiografie, maar wel grotendeels gebaseerd op haar eigen ervaringen. ‘Een traumatisch verleden haalt je altijd in.’

Op de dag dat haar nieuwe boek Dat beloof ik naar de drukker ging, werd Roxane van Iperen (46) overvallen door een vreemde, beangstigende sensatie. ‘Alsof ik plotseling achterwaarts uit een vliegtuig werd gezogen.’ Even was er lichte paniek. Waarom kon ze niet rechtop blijven staan? En was dat wel écht zo, of zat het misschien in haar hoofd? Een bezoek aan de dokter bracht geruststelling: ze had een ontsteking aan haar evenwichtsorgaan. Komt vaker voor, gaat vanzelf over. ‘Gewoon veel slapen. De eerste dag twintig uur aan één stuk. Dat heb ik mijn hele leven nog nooit gedaan.’

Allemaal heel logisch te verklaren, zegt ze drie dagen later, in een kamertje op de bovenverdieping van haar uitgeverij – naar eigen zeggen nog steeds wat wankel, al is dat haar niet aan te zien. In de eindfase van elk boek gaat ze ‘tot het naadje’. Alles nóg een keer helemaal doornemen, nachtelijke telefoontjes naar haar uitgever en redacteur over dat ene zinnetje op pagina tweehonderdzoveel dat net iets beter kan. ‘Hij is ook helemaal uitgewoond’, zegt ze lachend. ‘La ma waaie, dat zit er bij mij gewoon niet in.’

Maar toch kan het geen toeval zijn dat de fysieke terugslag juist zo hevig is bij dít boek, dat ze omschrijft als haar ‘oerboek’, als ‘de steen’ onder alles wat ze eerder schreef. Dat beloof ik is het beklemmende, uiterst pijnlijke verhaal van het meisje M., verteld vanuit haar kinderogen, over een jeugd vol huiselijk geweld, misbruik en ontworteling, over de bemoeienis van instanties, het wegkijken van omstanders en de zeer complexe emoties waarmee een kind in een dergelijke situatie wordt opgezadeld. Het staat vol met zinnen die de lezer – althans: deze lezer – woordelijk bijblijven en passages waarvan je eigenlijk wenst dat je ze niet had gelezen.

‘Ze had het etui klaargelegd op het uitklapbureautje van de nieuwe boekenkast, die in brokstukken voor haar op de grond lag. Een paar uur eerder had hij M. door de achterwand van de kast heen geslagen. Toen ze weer bijgekomen was had ze een strakblauwe hemel gezien; het was de prullenbak die over haar hoofd was geschoven. Die lag nu in een hoek van de kamer, ingedeukt.’

Dat beloof ik is geen autobiografie, maar het is erg moeilijk om tijdens het lezen niet voortdurend de beeltenis van een 11-, 12-jarige Roxane van Iperen voor je geestesoog te zien. M. heeft een grote bos kroezende krullen, het is nogal een thema in het boek, al was het maar omdat ze daarmee door haar klasgenootjes op alweer een nieuwe school dagelijks in een toiletpot wordt geduwd. Ze groeit op in een typisch Brabants milieu en verhuist continu, net als de schrijver deed in haar jeugd. Hoewel zij in interviews altijd zeer spaarzaam is geweest met details over haar privéleven, kan iedereen die haar de afgelopen jaren heeft gevolgd weten dat het verhaal voor een belangrijk deel is gebaseerd op haar eigen ervaringen.

Dat weet ze, maar tegelijkertijd lijkt ze er niet echt op voorbereid. ‘Dit is de eerste keer dat ik gewoon niet zo rationeel te werk ben gegaan. Tot nu toe heb ik voor elk boek uitputtend research gedaan en me verplaatst in andere werelden. Dit keer wilde ik gewoon gaan schrijven en maar zien waar dat me bracht. Een goed verhaal vertellen vanuit een wereld die ik ken, maar niet puur autobiografisch, want dat zou saai worden, met allerlei uitweidingen die het tempo in de weg zouden zitten. Zolang ik aan mijn bureau zat ging dat prima, ik kan enorm veel plezier hebben in het heel precies uitserveren van narigheid. Maar ik ben ook niet gek: ik weet dat mensen zich gaan afvragen in hoeverre wat M. meemaakt ook mijn realiteit is geweest, dat jij er ook opuit bent gestuurd om mij daar snippers van te ontfutselen. Daar wil ik niet moeilijk over doen, maar eigenlijk ook weer wel. Haha, arme jongen.’

Roxane van Iperen: ‘Ik kan veel plezier hebben in het heel precies uitserveren van narigheid.’ Beeld Jouk Oosterhof

Sinds een aantal jaar is Van Iperen een krachtige, uitgesproken stem in het publieke debat. Haar status groeide met het enorme succes van ’t Hooge Nest – de Naardense villa waarvan ze, toen ze er zelf met haar gezin ging wonen, een verborgen geschiedenis ontdekte van twee Joodse vrouwen die er tal van onderduikers huisvestten. Het boek werd in vele talen vertaald, een filmversie is in de maak. Van Iperen schrijft columns, essays en geeft lezingen, waarin ze altijd helder en fel stelling neemt. In de coronatijd muntte ze in het essay Eigen welzijn eerst de term ‘wellness-rechts’, en bond ze de strijd aan met de mensen die uit behoefte aan ‘vrijheid’ uitkwamen bij partijen als Forum voor Democratie. In dat soort zaken is ze onbevreesd. Twitterfitties en haatberichten, zegt ze, glijden van haar af als water van een vette eend. ‘Mijn vriendinnen zeggen weleens bezorgd: goh, je kreeg het weer flink voor de kiezen hè. Maar echt, het doet me niet veel. En bovendien: wat is het alternatief? Je mond houden, en dat doe ik niet.’

Maar vandaag praat ze anders. Zoekend, alsof ze zich afvraagt: hoe ben ik in godsnaam in deze situatie beland? ‘Dat ik nooit over mijn privéleven heb willen praten, is ook omdat ik human interest vaak gewoon saai en voorspelbaar vind. Daar gaan we weer: mensen zijn gemankeerd, dan gaan ze heel hard werken omdat ze liever bewonderd willen worden dan geliefd willen zijn, want ze denken dat dat een gat vult. Je kunt het één keer doen, je hele hebben en houden eruit gooien, als een tube verf die je leegknijpt. Hup, daar ligt de klodder, jij blijft leeg achter, en vervolgens ben je alleen nog maar bekend om wie je privé bent, niet om het ambacht, om wat je kan.’

Ze heeft ook een grondige hekel aan wat ze ‘geregisseerde kwetsbaarheid’ noemt. ‘Je ziet het nu veel op Instagram, bij influencers met een enorm bereik – ook binnen wellness-rechts overigens. Dat is een wereld waarin zogenaamde onzekerheid en openhartigheid een verdienmodel is. Maar veelal zijn het zeer geslaagde, welvarende mensen die soms door het leven een beetje uit het lood zijn geslagen. Je krijgt niet de baan die je wil, het leven na de bevalling valt je zwaar, dus stel je jezelf bloot op sociale media, zogenaamd om met elkaar te ‘helen’, maar feitelijk om meer volgers en meer tractie te genereren. Mensen vreten het, belonen het, maar het heeft niets te maken met echte kwetsbaarheid, met risico’s nemen, met intimiteit. Natuurlijk: een boek als het mijne is óók geregisseerd, maar dat is overduidelijk, net als bij een film. Ik heb daar jaren aan gewerkt en ik wil het nu aan de lezer geven, die als het goed is door het verhaal vergeet dat ik het heb geschreven.’

Tegelijkertijd, zegt ze, is het voor haar wel belangrijk om te laten weten dat ze dit boek niet volledig uit haar duim heeft gezogen. ‘Dat zou wel mógen, hè, begrijp me niet verkeerd. Literatuur moet een vrijplaats zijn. Als jij je verplaatst in een worm die zich vergrijpt aan andere wormpjes, en je doet dat goed: prima. Er zijn alleen geen wormen om te getuigen of het beeld dat je schetst ook een beetje klopt. Er zijn wel vrouwen die misschien iets te zeggen hebben over eeuwen van hoogstaande literatuur, voornamelijk geschreven door mannen, waarin zij meestal volstrekt platte karakters bleven, simplistische wezens die altijd moeder, maagd óf hoer zijn. Het is niet voor niets dat vrouwen er zo bekaaid vanaf zijn gekomen in de belangrijkste boeken uit de wereldliteratuur. Daarom vind ik de discussie over ‘agency’ (het vermogen om onafhankelijk te handelen en eigen vrije keuzes te maken, red.) zoals dat tegenwoordig heet, heel interessant. Het is geen noodzaak, zo zwart-wit is het niet, maar toch: soms kan een gelaagder beeld ontstaan door mensen aan het woord te laten die iets doorleefd hebben. En zo is het met dit boek. Er zit veel van mij in. Het is verbeelding, maar wel doorleefde verbeelding.’

Ze gooit haar handen in de lucht. ‘Hoe ik daar dan over moet praten: ik weet het gewoon niet. Jij bent de eerste die het boek heeft gelezen en de eerste die ik erover spreek. Je bent de boksbal van dit sociale experiment. Voor mij is dit alsof we met z’n tweeën van een rots af springen. Ik wil mijn gezin beschermen. Mijn kinderen hebben het boek gelezen, maar ik wil niet dat zij een wereld ingaan waar andere mensen dingen weten over hun moeder die zij misschien niet weten, want dat is niet gezond. Ik wil zelfs de mensen beschermen die zich in dit boek zullen herkennen. Dat is nota bene een van de thema’s: de loyaliteit van kinderen, ongeacht wat ze om zich heen zien gebeuren, omdat ze voor altijd met onzichtbare draden verbonden blijven aan het nest waar ze uit komen.’

Roxane van Iperen. Beeld Jouk Oosterhof

Ik begrijp het. Het is je goed recht natuurlijk. Maar in dit geval is het ook een beetje dansen op een slap koord.

Lachend: ‘Mijn gevoel hobbelt vaak achter mijn verstand aan. Het was pas tijdens het schrijven van dit boek dat ik me begon te realiseren dat alle thema’s waar het in mijn vorige boeken om draait eigenlijk ook gaan over wie ík ben. Daderschap, slachtofferschap, de zwijgende omstander, het medeplichtig zijn aan je eigen onderdrukking – het zit in ’t Hooge Nest, in De Genocidefax, in de 4 mei-lezing die ik heb gehouden. Jáááren op gestudeerd om maar te snappen hoe al die conflicten in elkaar zitten, en toch waren het anderen die me erop moesten wijzen dat ik me daar niet voor niets zo obsessief mee bezig hou.’

En dat gaat vrij ver. ‘Laatst hield ik een lezing voor de Mediatorsfederatie Nederland, waarin ik betoogde dat je als bemiddelaar het gevaar loopt om te denken dat een conflict begint met de aanbrenger, de klokkenluider. Ergens heerst een angstcultuur of iemand wordt seksueel geïntimideerd, maar zolang niemand iets zegt bestaat er geen conflict, snap je? Pas op het moment dat iemand zich durft uit te spreken moeten anderen er iets mee. Als je niet oppast wordt zo de verantwoordelijkheid voor het conflict verlegd naar de klokkenluider, terwijl: als je zuiver kijkt, ontstond het conflict natuurlijk al op het moment dat er een grens werd overschreden. Mijn man Joris las mee tijdens het schrijven van de lezing. ‘Goh’, zegt-ie. ‘Maar je legt verder geen link met dit boek?’ En ik: waar heb je het over? Dan moet-ie het echt voor me spellen hoor. ‘Jezus Rox: omdat jij nu de klokkenluider bent, omdat jij je mond opendoet, en je bang bent dat je erop afgerekend gaat worden, als aanbrenger van het conflict.’ Ooooooh... verrek, dacht ik toen. Echt: dan heb je weken aan zo’n lezing gewerkt en is er geen seconde een lampje gaan branden. Sta je dan, in je zondagse pak.’

Je had het net over medeplichtigheid. Voor mij, als lezer die nooit iets heeft meegemaakt van wat je in dit boek beschrijft, is M. juist totaal onschuldig. Alles wat ze uithaalt pardonneer ik onmiddellijk, want ze is een kind, en een slachtoffer.

‘Zo werkt het niet als je erin zit. In onderdrukkingssituaties zijn we geneigd zwart-wit te denken, in slachtoffers en daders, maar daar zit een groot grijs gebied tussen. Een kind zal altijd denken dat het schuld draagt. Daarbij moet je in zo’n chaotische, onveilige situatie ook heel veel ‘foute’ dingen doen. Dus gebruikt M. zelf ook geweld, ze liegt en bedriegt, manipuleert en jat, laat mensen vallen op cruciale momenten. Er bestaat niet zoiets als simpel slachtofferschap. Ja, bij een auto-ongeluk misschien, maar niet in dit soort gezinnen. Je leeft in een ‘grey zone’, daar gaat dit hele boek eigenlijk over. Niemand is honderd procent dader, niemand is honderd procent slachtoffer, en niemand komt schoon uit de strijd. Dat is ook wat we kennen uit de oorlog, waarom mensen zwijgen als ze terugkomen. Omdat ze denken: jij wilt niet weten wat ik heb gedaan. Uiteindelijk doe je wat nodig is om te overleven. En als dat betekent meegaan in een heleboel dingen die niet oké zijn, dan doe je dat.’

Zoals je ergens een personage laat zeggen: beter een levende hond dan een dode leeuw.

‘Precies. In schril contrast met alle clichés die je vaak ziet voorbijkomen, waar het tegenovergestelde wordt geclaimd. Rechtop staan als een koning, nooit voor iemand buigen – dat soort dingen. De eer boven het leven. Dan denk ik altijd, really? Wat ik invoelbaar heb proberen te maken, is hoe fysiek je het leven ervaart in zulke situaties. Letterlijk, omdat het over lijfsbehoud gaat. En omdat onverwerkt trauma in je lichaam gaat zitten, waar het vervolgens steeds meer je gedrag dicteert. Ik heb daar eerder over geschreven, dat het bijna gescheiden gemeenschappen zijn. Je hebt mensen die een leven van de geest leiden, van het hoofd, maar dit soort mensen leidt een leven van het lichaam. De geest-mensen zijn vaak degenen die langetermijnplannen hebben, beleid maken, de betere banen krijgen, die kunnen nadenken over cultuur en politiek. De mensen van het lichaam, die te maken hebben met geweld, verslaving, misbruik, armoede, chronische ziekte, daar wordt vaak óver gepraat. Omdat die minder snel op die posities terechtkomen. Om aanwijsbare redenen hoor, want als je er middenin zit begrijp je vaak helemaal niet wat er gebeurt, waarom iets gebeurt, of kun je daar in elk geval geen woorden aan geven. Het is overleven. Maar zij snappen wél dat je zelden ongeschonden blijft. Dat je je, indien nodig, wel degelijk als een hond gedraagt.’

Ze peinst even. ‘Een uitdaging bij het schrijven van dit boek was dat een ‘normale’ lezer zich zal afvragen: waarom doen die mensen zo? Wat bezielt die man? Waarom gaat die vrouw niet gewoon heel ver weg? Ik heb geprobeerd die lezer op te pakken en heel lang door elkaar te schudden, als in de cakewalk op de oude Brabantse kermis, totdat-ie wordt uitgespuugd aan de andere kant en beseft: op al die vragen is helemaal geen ‘logisch’ of klip-en-klaar antwoord. Als dat me is gelukt, is dit boek geslaagd. Soms geldt ook gewoon: You can’t reason with crazy.’

Jij werd succesvol jurist, inmiddels ben je schrijver. Wil dat zeggen dat je van ‘mens van het lichaam’ een ‘mens van de geest’ bent geworden?

‘Misschien, deels. Ook daarin zijn grijstinten. Heel hard, bijna obsessief hard werken is ook een uiting van een fundamentele onzekerheid. Niet in de traditionele zin van het woord, dat je op een feestje blozend in de hoek staat, meer het idee: ik besta niet totdat ik het tegendeel heb bewezen. Ik moet een hele grote rugzak met toegevoegde waarde meenemen voordat ik het huis uit kan. Snap je?’

Verstandelijk wel, maar eerlijk gezegd: gevoelsmatig niet echt. Volgens mij heb ik me nooit wezenlijk beziggehouden met de vraag of ik bestaansrecht heb. Dat ís er gewoon.

Met grote ogen: ‘Echt? Nee, dat hele idee van ‘come as you are’, dat ken ik niet. Er zijn er veel die dat niet kennen, en ik herken ze altijd instinctief. Het gevoel een buitenstaander te zijn zal ik nooit kwijtraken. Ook toen ik plotseling zoveel succes kreeg met ’t Hooge Nest, bleef ik altijd de observator van dat succes. Alsof het niet echt over mij ging. Ik koester dat ook hoor. Joris grapt weleens dat ik makkelijk een poezenvrouwtje in zo’n hoarder-huis had kunnen worden. Zo van: laat mij hier maar lekker zitten in m’n eentje. Maar ja, toch moet je altijd blijven proberen om uit dat vacuüm te komen, ergens aansluiting te vinden. Er zitten wel grenzen aan. Ik vind het lastig dingen te doen die normale mensen... Nou ja, laat ik zeggen: je kunt met mij niet gezellig een roséetje in het park drinken. Tenzij je me eerst een dikke vette joint geeft.’

Want dat is... open veld? Onveilig?

‘Ja, dan ben ik constant bezig met wat er om me heen gebeurt. Ik heb een soort battle brain. Dat is een heel bekend verschijnsel. Zo ben je geprogrammeerd, op gevaar. Het is al zoveel beter dan het was. Vroeger kon ik echt niet met het openbaar vervoer. Vind ik trouwens nog steeds niet prettig. Bijeenkomsten die ik echt belangrijk vind, een voorstelling van mijn kinderen ofzo, dat gaat. Maar niks is makkelijk. In die zin blijf ik altijd horen bij de mensen van het lichaam.’

Het viel me op dat je het geweld en het misbruik niet expliciet beschrijft. Het is voortdurend dreigend aanwezig, in een suggestie als ‘waarop een lange nacht volgde’, of een flits van een herinnering: ‘Meteen daarna zag ze de witte tegelvloer in het vorige huis voor zich, de dieprode plas die ze ’s nachts weg dweilde bij het licht van de afzuigkap.’

‘Dat is een les die ik gaandeweg heb geleerd. Het is voor mij redelijk naturel om expliciet over geweld te schrijven. Ik voel me daar niet snel ongemakkelijk bij, al mijn boeken gaan er ook over. Mijn debuut Schuim der aarde werd door veel mensen als inktzwart ervaren, dat was een goede kennismaking met het feit dat de rest van de wereld toch anders denkt dan ik. Maar goed, inmiddels vind ik het ook gewoon beter werken. Niet te veel invullen, niet dicteren hoe de lezer zich moet voelen. Daarom ben ik blij dat dit niet mijn debuut is.’

Roxane van Iperen Beeld Jouk Oosterhof

In het boek is er een belangrijke rol voor de wat zonderlinge kunstenaar Pretorius, die M. laat kennismaken met een wereld die groter is dan de benauwde wereld die ze van huis uit kent. Heb jij indertijd ook zo iemand gekend?

‘Meerdere, die allemaal outsiders waren, en allemaal op hun manier belangrijk zijn geweest. Net zoals ze voor M. zijn. Ze hebben allemaal dubieuze kantjes, maar M. beseft dat ze bij hen iets kan halen dat ze nodig heeft. Pretorius komt aardig overeen met de waarheid. Net als in het boek heb ik diegene ook ontmoet in het bos. Ik heb in mijn leven sowieso veel gevonden in het bos. Dat ik nu in ’t Hooge Nest woon, midden in een bos, zal ook wel geen toeval zijn. Zoals het ook geen toeval is dat de natuur in dit boek een eigen personage is, dat haar snapt, haar troost, waar ze tegen praat. Dat doe ik nog steeds.’

Je bent een boomfluisteraar?

‘Haha, ja. En een dierenfluisteraar. En ook iemand die hardop in zichzelf praat in de supermarkt.’

M. vindt uiteindelijk een uitweg. Jij bent op je 15de het huis uit gegaan.

‘Nee: gezet. Geschopt, zeg maar. ‘Daar is de deur.’’

Omdat je puber werd en rebelleerde?

Kortaf: ‘In zulke gezinnen wordt niet gepuberd. Natuurlijk: je wordt ouder, ietsje steviger, laat je niet meer helemaal omverblazen, maar ik was niet rebels. Ik denk dat ik te veel een stoorzender was, gewoon door erop te wijzen hoe het er echt aan toeging. Je hele jeugd krijg je te horen: dit is rood, en steeds vaker zeg je: volgens mij is het blauw. Continu is er de druk om je te conformeren aan hoe de volwassenen zeggen dat het zit, soms denk je: misschien ben ik gek, maar toch krijgen ze het er niet uit geramd. Dat is genoeg reden om een stoorzender te zijn. Hoef je niks rebels voor te doen.’

Waar kwam je terecht?

‘In een dorp bij Den Bosch, bij mijn echte vader. Bij wie ik nooit had gewoond, en die nou niet echt zat te wachten op de komst van een kind.’

Voelde het desondanks als een ontsnapping?

‘Totáál niet. Het zijn hele eenzame jaren geweest. Het was niet langer onveilig in fysieke zin, maar ik denk dat ik ongelukkiger was dan daarvoor. Ik was mijn wereld kwijt, voelde ook een enorm gemis. Het is de spagaat waarin veel kinderen uit dit soort gezinnen zich bevinden. Als er hulpverlenende instanties aan te pas komen, is er bijna geen kind op aarde dat zegt: neem mij maar mee. Ze voelen een extreme, fysieke loyaliteit die aan normale mensen heel moeilijk uit te leggen is. Die denken: je bent verlost van het geweld en de chaos. Maar dat is juist wat je gewend bent, de continue overlevingsstand is je comfortzone.’

Wat er in die eenzame jaren wél gebeurde is dat ze haar man ontmoette, Joris Lenglet, met wie ze nog altijd samen is en drie kinderen heeft. ‘Dat was echt een enorm geluk’, zegt ze. ‘Voor ons beiden. Ik was 16, zijn thuissituatie was ook niet eenvoudig. Hij zat op kostschool in België omdat hij te agressief was. Wat-ie helemaal niet was hoor. Gewoon: ‘druk in de kop’. Net als ik. We zagen elkaar in het weekend omdat zijn ouders in het dorp woonden. Het klassieke verhaal van twee verschoppelingen, die iets in elkaar herkennen zonder daar de woorden voor te hebben. Dat kwam pas jaren later. Eerst is er een instinctief besef dat een ander ons nooit zo zou kunnen begrijpen als wij elkaar. Een bijna dierlijk pact, waarbij we wisten dat we elkaar nooit zouden verraden, of zoiets. Als ik dat niet gehad had... Nou ja, het is geen garantie voor het latere leven hè. Je moet ook nog het geluk hebben dat je allebei bereid bent om jezelf en je verleden aan te kijken. Als de een dat doet en de ander niet, gaat het alsnog mis. En zeker voor mannen is dat niet simpel. Er zijn er niet zoveel die dat aangaan. Ik heb echt mazzel gehad dat hij dat wel wil.’

Zelf hield Van Iperen haar verleden lange tijd op afstand. Nadat ze in Sint-Michielsgestel het gymnasium afrondde had ze maar één doel voor ogen: ‘Weg hier, weg met alles, en zo snel mogelijk proberen op de brokstukken iets op te bouwen.’ Ze ging rechten studeren in Amsterdam, ook met het oog op een financieel stabiele toekomst. Het besef dat ze zich in haar werk op een geabstraheerde manier bezighield met de thema’s die haar na liggen, kwam als gezegd pas veel later. ‘Maar een traumatisch verleden haalt je altijd in’, zegt ze. ‘Je móét rouwarbeid verrichten. Zeker als je kinderen krijgt moet je bereid zijn je troep op te ruimen, want anders ga je hen ermee belasten. Dat doe je niet door een boek als dit te schrijven, al zou het kunnen dat het daardoor in een stroomversnelling komt. Dat zullen we nu gaan zien hè, ik ben er geloof ik niet bang voor. Maar het echte verwerken doe je uiteindelijk in je privéleven.’

Kun je een voorbeeld geven van hoe dat dan werkt?

‘Dat is een proces van vele jaren. Met het opvoeden van kinderen zijn er onvermijdelijk momenten dat je eigen herinneringen terugkomen. Er is iets, en hoe pak je dat aan als ouder? Geen idee, want geen voorbeeld gehad. Dan deelde ik weleens iets met Joris, een anekdote, een moment van vroeger. Maar dat moet heel gedoseerd, in kleine brokjes. Hij begrijpt dat. Als je normaal wilt blijven functioneren, met je gezin en je werk, kun je niet zomaar de deur naar het verleden wagenwijd openzetten. Anders is het zoals nu met dat evenwichtsorgaan: dan was ik achterovergevallen zonder te weten waar ik eindig. Dat kan ik me niet permitteren. Dat is veel te groot.’

Kun je je voorstellen dat ik na dit boek een heel ander beeld heb van de succesvolle schrijver die met haar eveneens geslaagde man en drie kinderen in een villa in het Gooi woont?

‘Dat is natuurlijk niet waarom ik het heb geschreven, en het maakt me ook niet zo veel uit wat voor beeld de buitenwereld van mij heeft. Daar zijn mensen sowieso veel te veel mee bezig. Maar: ja, natuurlijk. Ik vind het zelf vrij grappig dat ik al zo lang in ’t Hooge Nest woon. We vinden het voor de kinderen belangrijk om op één plek te blijven, hoewel ik na een paar jaar eigenlijk altijd weer weg wil. Dat is wel een ding in onze relatie. Ik denk ook dat al het onderzoek dat ik naar ’t Hooge Nest heb gedaan een poging was om dat huis naar me toe te schrijven.’

Hoelang is voor jou lang?

‘We wonen er nu een jaar of acht, negen. Maar ik heb het pas vorig jaar voor elkaar gekregen om gordijnen op te hangen.’

Want gordijnen maken het definitief?

‘Ik denk het. Dus was het elke ochtend: hállo, hier staat de schrijver, in haar blootje voor het open raam! En je moet weten: sinds dat boek zo’n succes werd, staan er zeven dagen per week mensen bij ons voor de deur.’

Maar dat succes begon al vijf jaar geleden.

‘Ik zeg toch: bij mij duurt het altijd wat langer. Bij Joris ook. Onze hersenen zijn niet ingericht op huisje, boompje, beestje. En dat uit zich in dit soort dingen. De kinderen klaagden al een tijd over die gordijnen, maar Joris bleef maar zeggen: ach, je ziet van buitenaf toch niets. Tot ik een keer met de hond liep, toevallig omhoogkeek, en ik hém in volle glorie de douche uit zag lopen. Haha, toen was het tijd voor gordijnen.’

