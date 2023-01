Schrijver Marion Bloem: ‘Je moet altijd de relatieve waarde van je eigen zieligheid blijven zien’

Op 12 februari 2023 krijgt Marion Bloem de Constantijn Huygens-prijs voor haar oeuvre. Beeld Linelle Deunk

Om half 12 ’s ochtends, exact op de afgesproken begintijd van het interview, schuift er een luikje open in de voordeur van Marion Bloem. Een stukje van haar gezicht is te zien. ‘Is het nu al 1 uur?’ Ze weet zeker dat de afspraak anderhalf uur later is. ‘Ik dacht: ik heb nog tijd om de keuken op te ruimen.’ Het zal door de rouw komen, daar word je warrig van. ‘Maar ik wil wel dat je me zo die mail laat zien met dat tijdstip. Ik moet het zeker weten, ik moet weten welke dingen ik vergeet.’

Bloem (70) − twee vesten over elkaar, panterlegging, legerlaarzen met rode veters, los haar − loopt door de gang van haar villa in de bossen bij Zeist, langs onverwarmde kamers. ‘Kijk daar maar niet naar binnen, ik heb sinds oktober niet opgeruimd.’ Het huis is groot, té groot misschien wel. Of het financieel haalbaar is er in haar eentje te blijven wonen, is onduidelijk. Op de keukentafel een stapel ongeopende post, aan de muur overal foto’s, van haar ouders, zus, zoon, drie kleindochters, van haarzelf met haar man, de schrijver en arts Ivan Wolffers. Hij overleed op 7 oktober. Zij was 18 toen ze hem ontmoette, hij 22. Ze waren 51 jaar samen. ‘Je weet niet half wat erbij komt kijken als er iemand doodgaat. Met het opzeggen van een abonnement ben je zo een halve dag bezig. Dan sta je weer in de wacht, en als je eindelijk iemand aan de lijn hebt, moet je weer een formulier downloaden omdat de opzegging schriftelijk moet. Bovendien word je van rouw dus heel wazig, waardoor alles nóg langer duurt.’

Op 12 februari 2023 krijgt Marion Bloem de Constantijn Huygens-prijs voor haar oeuvre. Toen ze het telefoontje kreeg, was ze net een paar weken weduwe. Bloem: ‘Ik vond het eerst niet leuk, dacht: had het een maand eerder gezegd. Voor Ivan waren prijzen belangrijker dan voor mij en nu kon hij het niet meer meemaken. Later dacht ik: hij voelt het wel, waar hij ook is. Het leidt me af in de rouwperiode, en dat is goed. Ik weet dat ik dankbaar moet zijn. Voor die prijs. En voor onze tijd samen, voor het feit dat we elkaar altijd de ruimte gaven om te zijn wie we wilden zijn, zonder dat we elkaar daar ooit op hebben afgerekend. Dankbaar zijn betekent ook dat je je niet zielig voelt. Je mag natuurlijk, af en toe, in je eigen huis, best even zielig zijn. Maar je moet ook altijd de relatieve waarde van die zieligheid blijven zien. Daar moet je toe in staat zijn, als je 70 jaar hebt geleefd en een academische opleiding hebt gedaan.’

Je bedoelt: je bent niet zo zielig?

‘Precies. Dat moet ik van mezelf blijven zien. Ivan heeft twintig jaar prostaatkanker gehad. Dat kun je ook als een cadeau beschouwen − het is wel heel lang, zoveel jaar, maar daardoor heb ik alle kanten van een liefdesrelatie mogen zien. Vanaf het moment dat hij ziek werd, hebben we ons best gedaan om het uiterste uit het leven te blijven halen. Dat gold ook voor hem − ondanks dat soms, door de medicijnen die hij moest gebruiken, alles uit zijn handen werd geslagen.’

Bij het grote publiek brak Bloem door in 1983 met haar romandebuut Geen gewoon Indisch meisje, over het verscheurd zijn tussen twee culturen, dat na talloze herdrukken nog steeds wordt gelezen. Maar ze schreef vele andere romans, kinderboeken, verhalen en gedichten, vaak met identiteit als belangrijk thema. Ze schreef non-fictie over rouw, over Indische Nederlanders, zoals Indo (2020), ze schreef over hoe het is om te leven met een man die aan prostaatkanker lijdt, in Als je man verandert, met uroloog Paul Kil. Daarnaast maakte ze films en schildert ze. Zoals ze zelf zegt: ‘Schrijven is mijn echtgenoot, filmmaken is een vriend, en schilderen is mijn minnaar, een stiekem plezier. Ik heb het nu heel druk gehad, dus voor die minnaar had ik geen tijd, terwijl ik die eigenlijk hard nodig heb.’

In haar nieuwe roman Meisjes uit het dorp, die deze week verscheen, blikt hoofdpersoon Ramona, dochter van een Indische luchtmachtmilitair, als 70-jarige terug op haar jeugd, op de trauma’s van haar ouders, op haar eigen schooltijd, eerste vriendjes en − vooral − op de meisjesvriendschappen die geen van alle standhielden. ‘De ijkpunten in de roman komen overeen met mijn eigen leven. Dat had ik nodig, om daarbinnen de verbeelding te kunnen laten werken. Maar ik ben niet Ramona. Zij is nog introverter dan ik, ze is getrouwd met de pen. Maar haar vragen over vriendschap zijn wel mijn vragen. Ik heb me altijd afgevraagd hoe het kan dat mijn zus zoveel vriendinnen had en ik veel minder. Een verklaring is dat zíj mijn beste vriendin was, tot ze in 2017 aan borstkanker overleed. Daarnaast was Ivan voor mij zo belangrijk dat ik er weinig anders bij nodig had. Maar ik heb ook veel kwetsuren opgelopen, door vriendinnen. Soms waren er kwesties rond jaloezie. In mijn studententijd had ik een vriendin − leuke vrouw, een fanatieke feminist, wit, haatte mannen. Ze had kwesties met haar ouders, ze mocht vanaf haar 6de niet meer bij haar moeder op schoot, en dat was een trauma, zei ze. Ik dacht: serieus?’

Bloem begint te gieren van het lachen. ‘Jéétje! Ik dacht: zijn dít jullie problemen? Daar kon ik me niet in verplaatsen. En ook haar mannenhaat kon ik niet invoelen. Daardoor werd ik geconfronteerd met het feit dat ik uit een compleet andere wereld kwam, dat mijn eigen boosheid te maken had met discriminatie en racisme. Daarmee kon ik, bij deze witte feministen, niet aankomen − niet dat ik het probeerde, want ik hield dat voor mezelf. Maar ik voelde hoe zij me als buitenstaander zagen. Bovendien had ik een vriend, en ik had op mijn 20ste al een kind. Ik koos voor dat traditionele gezin, en dat was in dat soort groepen uit den boze. Ik kon niet meepraten over hoe stom mannen waren, want mijn man was mijn levensgezel.’

En wat gebeurde er met die leuke vriendin?

‘Die nodigde me bij haar thuis uit in Amsterdam, maar twee uur later moest ik weg, want er kwam een vriend bij haar eten. Ik was verbijsterd, want ik had weinig geld en was met de trein gekomen. Later zei ze: ik kan niet met je omgaan want ik ben vreselijk jaloers op je. Dat was feministisch, om dat soort dingen eerlijk te zeggen. Nou, toen kwam het: je hebt een leuke man, een kind, je bent mooi, kunt goed studeren, alles zit je mee, ik verdraag je niet om me heen! Een ontiegelijke klap in m’n gezicht. Ik ben naar zwarte feministische groepen gegaan, maar daar was ik ook een buitenbeentje, want daar zaten vooral Surinaamse en Molukse vrouwen. In hun ogen had ik als Indische vrouw weer niet genoeg racisme meegemaakt. Het is nooit goed gekomen tussen mij en de feministische beweging. Mijn tweede boek, Lange reizen korte liefdes, werd door de feministische boekhandels in de ban gedaan omdat de hoofdpersoon te veel van mannen hield. Ik kwam op de zwarte lijst.’

In 2000 sprak je in interviews al je afkeuring uit over het feit dat televisie wordt gemaakt vanuit en voor ‘het witte perspectief’. Decennia daarvoor keerde je je al tegen Zwarte Piet. Hoe werd daar toen op gereageerd?

‘Meestal werd daar lacherig over gedaan of werd er gewoon niet geluisterd. Op de middelbare school werd ik uit de klas gestuurd omdat ik me uitsprak tegen de apartheid. Mijn geschiedenisleraar verdedigde dat systeem − en niemand durfde voor me op te komen, niemand ging achter me staan. Ik werd de klas uit gesleurd en hij flikkerde mijn pukkel op de gang. Er is inmiddels wel iets veranderd, ten goede, al schrik ik ook van de tegenbeweging die op gang komt. Onze welvaart komt voort uit het feit dat elders van alles is weggehaald. Dat je niet voelt dat daarvoor excuses moeten worden gemaakt, betekent dat je niets van het leven begrijpt. En als iets relatief kleins als het aanpassen van Zwarte Piet al op zoveel verzet stuit, hoeveel stappen moeten er dan worden gezet voordat er bereidwilligheid is om te leren over onze koloniale geschiedenis? Het wordt weggewuifd, het is gezeur. Dat maakt me moedeloos.’

Bloem met haar kleindochter Yuki. Beeld Linelle Deunk

Zie je die bereidwilligheid nog komen?

‘Ik denk het eigenlijk niet. Als het leven zwaarder wordt, is er minder oog voor anderen. In tijden van crisis worden mensen rigide. Bij Ivan en mij − daarin vonden we elkaar − ging het algemeen belang altijd boven ons persoonlijk belang. In alles wat we vonden, in wat we stemden, was dat de leidraad. Maar wat ik om me heen zie, in deze rijke, witte gemeenschap waarin ik woon, is dat het persoonlijk belang ver boven het algemeen belang wordt gesteld. Door ongelooflijk aardige mensen, overigens. In het onderwijs is segregatie een realiteit en daar lijken weinig mensen zich om te bekommeren. Witte mensen hebben geen idee hoe het is om zwart te zijn, en vaak geen zin het zich voor te stellen − ik noem mezelf zwart, dat is makkelijker. Want ik voel me zwart. Soms krijg ik te horen: ‘Ik zie jou gewoon als een blanke.’ Dat is dan complimenteus bedoeld. Zo pijnlijk. De ander heeft het niet door, dus waar moet je beginnen?’

Je ouders vonden het belangrijk om zich Indo te noemen, ze waren trotse Indo’s.

‘Ze hebben mij geleerd dat ik me nooit moest schamen voor wie ik ben, en zeker niet voor mijn kleur. Het was mooi om bruin te zijn. Andere mensen gingen in de zon liggen om bruin te zijn! Dat zei mijn moeder. Tegelijkertijd droeg ik in de winter geen maillots, want dan werd ik voor Zwarte Piet uitgemaakt.’

In Meisjes uit het dorp beschrijf je een gezin waarin de Indische ouders zeer streng zijn, vooral voor hun dochters, uit angst dat ze in de goot belanden.

‘Dat is een algemeen verschijnsel onder migranten. Waarom ga je naar een ander land? Meestal voor de kinderen, of in ieder geval met de hoop dat de kinderen het beter zullen krijgen dan jij. Dat geldt zeker voor Indische Nederlanders. Het is een begrijpelijk streven, het probleem met mijn ouders was dat ze de koloniale waarden uit hun geboorteland hadden meegenomen. Ze waren gewend aan een verdeel-en-heerssysteem, een samenleving waarin alles wordt bepaald door het onderscheid tussen de ene groep en de andere, een systeem van institutioneel racisme, van onderdrukking op basis van afkomst, een samenleving die wordt beheerst door wat ik het trapjesdenken noem. Dat is ook in de hoofden van Indo’s zoals mijn ouders gaan zitten.

‘Mijn vader was trots op zijn Nederlandse naam en identiteit, terwijl hij door de Nederlanders niet voor vol werd aangezien. Als kind voel je dat er meer dan één waarheid is. Mijn moeder zei, over de Nederlanders: ‘Ze kennen hun eigen geschiedenis niet.’ Als het ging over de oorlog, ging het nooit over wat er in Indonesië was gebeurd, maar altijd over Nederland, het ging nooit over de trauma’s van mensen als mijn ouders. Wat ook opviel, was dat de buitenwereld de Indische Nederlanders zag als één groep, terwijl mijn ouders juist altijd de verschillen benadrukten bínnen die groep. Mijn ouders waren als de dood voor onaangepastheid. We moesten ons diploma halen, niet opvallen en bescheiden zijn.’

Wanneer besefte je dat je een kind was van getraumatiseerde ouders?

‘Ik kende het woord niet, natuurlijk. Maar je voelt van alles. En we mochten nooit eten laten staan. Altijd het bord leegeten, daar waren ze streng op.’

Wat als je het niet deed?

‘Dat weet ik niet. Mijn moeder moet ons, toen we erg jong waren, heftig hebben gestraft, want ik kan me niet heugen dat we ooit níét ons bord leegaten. Mijn moeder zei dat de rijstkorrels die we op ons bord achterlieten ’s nachts bij ons zouden komen spoken. Als je klein bent, is dat heel eng. Ik kan nog steeds geen eten laten staan. Als ik gekookt heb, eet ik alles op. Dus ik eet ontzettend veel, want het lukt niet om voor minder dan drie personen te koken. Geschift, toch?

‘Mijn moeder was in meerdere opzichten getraumatiseerd. Ze is als 2-jarige met polio een jaar lang in quarantaine gezet, opgesloten. Daarna had ze een zielig dun rechterarmpje waar ze niks mee kon. Maar ze mocht op de nonnenschool niet met links schrijven, want dan werd ze geslagen. Mijn opa en oma waren het ermee eens, vanuit het idee: je moet hard worden, anders red je het in deze samenleving niet. Ze was de donkerste van het gezin, waardoor de eisen nog hoger waren. Ze mocht geen steken laten vallen op school, maar ze moest ook leren hoe je een kip moest slachten, want de kans dat ze een rijke man zou trouwen was met haar donkere uiterlijk nihil. Dat zijn allemaal trauma’s. In de oorlog zat ze in een jappenkamp, als 12-jarige. Mijn vader werd op zijn 16de ingelijfd bij het KNIL (Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, red.) en is krijgsgevangene geweest. De Bersiap was voor allebei een zeer angstige periode, omdat ze als Indo-Europeanen door de Indonesiërs als vijanden werden gezien. In 1950 zijn ze naar Nederland gevlucht. Pas toen ik volwassen was, besefte ik dat ze van alles hadden meegemaakt. Je ouders zijn, als je jong bent, simpelweg niet interessant.’

Je beschrijft in je roman een moeder die regelmatig lijfstraffen uitdeelt.

‘Ja, dat is autobiografisch. Mijn vader was een lieve man, maar mijn moeder sloeg. Omdat veel niet wordt uitgesproken, leer je als kind te letten op non-verbale signalen, daar zat veel informatie in. Door die voortdurende dreiging loop je altijd op je tenen, de dreiging is bepalender dan de straf zelf. Mijn moeder kende niet anders, ze was zelf ook geslagen. En als ze eenmaal begon, werd ze overgenomen door drift. Ze sloeg met de pollepel, met wat er maar was, met natte handdoeken, met de houten slippers uit Indonesië die in de badkamer stonden.’

Ben je zelf helemaal vrij van wat je ‘trapjesdenken’ noemt?

‘Nee, maar ik reflecteer dagelijks uitgebreid op mijn eigen handelen. Dat noem ik consolidatietijd − een uur waarin ik mezelf opsluit en de dingen langsga die de afgelopen dag gebeurd zijn, waarin ik naar mezelf kijk. Hoe heb ik gehandeld, heb ik juist gehandeld? Welke plek heb ik ingenomen ten opzichte van anderen? En als ik iets zie wat ik niet leuk vind, probeer ik dat te herstellen. Vroeger schreef ik dan een brief, wat de ontvanger soms overdreven vond. Maar ik vind het belangrijk om ook kleine dingen recht te zetten, ik wil met mezelf kunnen leven.’

Waarom wilde je aanvankelijk geen foto van jezelf op de achterflap van je boeken?

‘Op mijn 24ste schreef ik, naar aanleiding van mijn afstudeeronderzoek voor klinische psychologie, een feministisch pamflet over vrouwen in de overgang. Ik wist: ik moet geen foto van mezelf op de achterkant zetten. Ik was toen veel donkerder dan ik nu ben. Ik wist dat het dan daarover zou gaan.’

Het ging vaak over je uiterlijk. In een stuk in Nieuwe Revu werd je neergezet als femme fatale die probeert andermans mannen in te palmen.

‘Ik had een kunstenaar geholpen met een boek, en we waren gevraagd voor een dubbelinterview in Playboy. Ik zei nee omdat ik er helemaal voor naar België moest. Uit wraak hebben de twee journalisten toen opgeschreven dat ik die kunstenaar seksueel tot overgave had willen dwingen, iets wat die kunstenaar zelf ontkende te hebben gezegd. Ik werd gewoon gepakt. Die kunstenaar was verre van aantrekkelijk, het zou niet bij me opkomen. Ik vroeg om een rectificatie, maar kreeg die niet. Wat ze met je durven doen − ja, dat koppel ik aan racisme, want ze hadden het met een witte schrijfster nooit gewaagd. Op mij werd het clichébeeld van de zwarte, slechte vrouw geplakt die de witte man probeert te verleiden. Ik was ontzettend boos, maar mijn uitgever adviseerde me er geen toestand van te maken. Eigenlijk was ik het er niet mee eens, maar ik heb toch geluisterd. Het is trouwens ook vervelend als het in positieve zin over je uiterlijk gaat. Op festivals, als ik moest voorlezen, werd ik vroeger soms geïntroduceerd als ‘de mooiste schrijfster van Nederland’. Je schaamt je dood. Mannen kijken op je neer en vrouwen krijgen de pest aan je. Als je ergens staat te dansen, ben je aan het uitdagen, en als je lacht heb je met iemands man geflirt. Het doel is je te betrappen op iets wat niet deugt. Ik ben daarom veel gaan reizen. Ik werd mensenschuw.’

Beeld Linelle Deunk

Ramona, de hoofdpersoon in je roman, wordt op school getreiterd door de populaire jongens omdat zij een van hen heeft afgewezen, een afwijzing die van een Indisch meisje niet wordt geaccepteerd.

‘Ook dat is mij overkomen. Ik ben twee jaar lang getreiterd, waardoor ik veel heb gespijbeld. Ik was naïef op het gebied van seks, nog onwetender dan mijn hoofdpersoon. Van mijn ouders moesten wij als maagd het huwelijk in. Ik dacht dat de man door de navel bij de vrouw naar binnen ging en ik wist niet wat er tussen mijn benen zat, ik was geschokt toen er bloed uit kwam. Wat seksuele gevoelens waren, heb ik pas ontdekt toen ik al lang met Ivan was. Ik was altijd enorm op mijn hoede, ik voelde het als een man iets van mij wilde, dat róók ik, en dan deed ik een stap achteruit. Voor mannen moet je gewoon op je hoede zijn, dat merk ik nu ook weer. Je wilt niet weten wat ik de laatste maanden voor berichten binnenkrijg, van mannen, via sociale media. Je schrikt je dood.’

Je werd op je 14de benaderd door zanger Graham Nash, tijdens een dagje Artis. Hoe ging dat?

‘Ik droeg vanwege rugproblemen een gipskorset, dus ik stond kaarsrecht. Misschien kwam ik daardoor zelfverzekerd over. Maar er zijn ook mannen, en daar was hij er zeker een van, die juist vallen op de onschuld van een 14-jarige. Ik vertelde hem hoe oud ik was en dat schrok hem − hij was 24 − totaal niet af. Hij had appels bij zich, gekocht bij een fruitkraampje, en dat waren niet de goedkope appels die mijn moeder kocht, maar glimmende rode en groene, die hij aan mij gaf, in een bruine zak. Dus ik dacht: hij is heel rijk. We liepen langs de flamingo’s en hij zei dat het hem geweldig leek om mij naakt te zien op zo’n roze flamingo. Ik dacht: hoezo náákt? Ik dacht niet aan een seksuele fantasie, ik vond het gewoon raar. Hij legde zijn hand op mijn zij en voelde het gips. Hij vroeg: ‘Can you make love with this?’ Ik wist niet wat dat betekende, ik dacht dat hij bedoelde of je er verliefd mee kon worden, dus ik zei: of course! Nou, toen vroeg hij of ik naar zijn hotel wilde komen. Ik was nooit in een hotel geweest en ik dacht echt, in mijn naïviteit, dat hij mij zijn hotelkamer wilde laten zien. Ik zei, in mijn school-Engels, dat hij dat aan mijn vader moest vragen. Maar wij hadden thuis geen telefoon, dus ik heb hem het nummer van de buren gegeven. Die heeft hij natuurlijk niet gebeld.’

Je hoofdpersoon lijkt in bijna alles op jou, behalve in de man die ze op haar 18de tegenkomt − die is het tegenovergestelde van Ivan.

‘Ja, Moos is een leuke man, ongecompliceerd, een man die alles mee heeft, maar Ramona aan de kant schuift nadat ze een kind hebben gekregen. Hij verhuist naar Thailand en vanaf dat moment heeft Ramona geen man meer in haar leven. Ik heb het zo gedaan omdat ik wist dat ik Ivan zou gaan kwijtraken, misschien zelfs nog voor het boek af zou zijn. Ik hield er tijdens het schrijven rekening mee dat hij het nooit meer zou kunnen lezen. Bovendien, als ik Moos zo belangrijk had gemaakt als Ivan voor mij is geweest, was het een totaal ander boek geworden: een boek over de liefde, terwijl ik een boek over vriendschap wilde schrijven. Dat je een soulmate tegenkomt, is eigenlijk heel onwaarschijnlijk, zeker als je, zoals mijn hoofdpersoon en ik, introvert bent en een complexe jeugd hebt gehad.’

Wist je meteen dat hij dat was, een soulmate?

‘Ja. Hij wás het gewoon. Hij heeft wel fouten gemaakt, in het begin van onze relatie. Hij hield stiekem een meisje aan, omdat hij het zielig vond of niet wist hoe hij het moest uitmaken. We waren heel jong toen we elkaar leerden kennen, hij wilde af en toe bewijzen dat hij nog goed lag bij andere vrouwen. Het waren fouten die bij een ander misschien een reden waren geweest om weg te gaan, maar bij hem niet. Ik wist dat ik met Ivan oud moest worden. Doordat hij zichzelf die vrijheden toestond, vond ik dat ik dat ook moest doen. Ik voelde de behoefte niet, maar het was een bewuste keuze. Ik moest er mijn best voor doen, maar toen het hek eenmaal openstond, gingen de remmen los. Ik ben vaak verliefd geworden, ook op vrouwen. Als je samen oud wil worden, is het natuurlijk veiliger om het hek dicht te laten, want het is af en toe lastig. Maar ik ben er ook dankbaar voor, want het heeft tot een heleboel nieuwe ervaringen geleid − leuke, en minder leuke. Je kunt dat hek trouwens ook weer dichtdoen. Als iemand ernstig ziek wordt, gaat dat heel makkelijk, weet ik uit ervaring.’

Je zoon Kaja noemde jullie huwelijk ‘turbulent, symbiotisch en heel liefdevol’.

Stilte. ‘Dat klopt, alle drie die woorden kloppen. Dat turbulente, dat gaat vooral over onze beginjaren, over de eerste dertig jaar, voor de diagnose. Een ander ijkpunt is Kaja’s ziekte. Bij hem werd na de geboorte een hartafwijking geconstateerd, de vooruitzichten waren dat hij het niet zou halen. De eerste jaren van zijn leven hebben we in angst geleefd. Hij mocht niet ziek worden, maar kon vanwege zijn kwetsbaarheid ook niet gevaccineerd worden. Ik sloeg naar binnen, wilde zoveel mogelijk tijd met mijn kind en met z’n drietjes doorbrengen. Ivan wilde zich juist op allerlei terreinen bewijzen, buitenshuis. En als hij thuis was, hing hij op de bank. Voor ik doorhad hoe dat bij hem werkte, waarom hij dat deed, waren we jaren verder. Na vier jaar is Kaja eroverheen gegroeid en genezen verklaard. Hoe zwaar het was, wat het met me heeft gedaan, merkte ik pas jaren later, toen ik ontdekte dat Kaja rookte. Ik werd he-le-maal gek. Ik kon niet meer stoppen met schreeuwen en tieren. We hebben ons jaren geïsoleerd voor jou, en nu stop je jezelf vol met troep! Ik draaide door, en hij bleef maar rustig op zijn bed zitten. Op een gegeven moment zei hij: ‘Ben je nu klaar?’ Het was niet leuk, want ik sloeg dan wel niet, zoals mijn moeder, maar ik verloor de controle. Dat gebeurt de afgelopen weken ook wel eens hoor, dat ik hier in huis loop te gillen van verdriet. Maar dat ziet niemand.’

Je vriendin Judith Hees zei: ‘Marion had altijd een kritische en eerlijke blik op Ivan. Maar hij vond haar werkelijk helemaal perfect.’

‘Ja, ik kon behoorlijk zeuren over de rotkanten van Ivan, maar dat zou hij nooit doen, helemaal nooit. Als ik mijn excuses aanbood over iets, zei hij: maar dat ben jij toch, dat hoort bij jou en misschien was het nodig. Het was altijd goed.’

Wat waren de kanten van Ivan waarover je zeurde?

‘Ivan is anders opgevoed dan ik − in mijn gezin werd liegen hard veroordeeld, dat was het ergste wat je kon doen. Als je de waarheid sprak, kreeg je geen straf. Bij hem thuis was het andersom: liegen kon je redden. Ik kon Ivan alles vergeven, behalve liegen. Maar hij bleef liegen, omdat hij dat nu eenmaal zo gewend was. Dat mechanisme zat er diep in. Het kon om grote dingen gaan of om onbenulligheden. Waarom heb je niet de vanilleyoghurt gekocht? Die was uitverkocht, zei hij dan, terwijl dat niet zo was. Het liegen ging makkelijk. Ik snapte het niet, want hij hoefde voor mij niets te verbergen, ik ben niet zijn moeder. Maak van mij dan ook geen moeder.’

Toen Wolffers in 2002 de diagnose prostaatkanker kreeg, werd hem een levensverwachting van hooguit tweeënhalf jaar in het vooruitzicht gesteld, waarna hij nog twintig jaar leefde. ‘Iedereen dacht dat hij als eerste zou gaan, maar hij heeft uiteindelijk iedereen overleefd. Mijn vader stierf in 2009, aan prostaatkanker, mijn zus in 2017 aan borstkanker en mijn moeder twee jaar geleden. Zij had alzheimer en stopte tijdens de coronapandemie met eten en drinken, omdat ze bang was dat ze in quarantaine geplaatst zou worden.

Van Ivan zeiden ze eerst dat het te laat was om hem te behandelen. Later bleek: hij kon hormoontherapie krijgen − een palliatieve behandeling, al bestond er ook iemand op de wereld die daarmee nog vijftien jaar had geleefd. Dokters weten ook wel dat de kans dat iemand die vijftien jaar haalt, klein is, maar ze weten ook dat hoop doet leven. Toen Ivan het hoorde, zei hij heel beslist: ik ga voor die vijftien jaar. Heel pertinent.’ Zij zette haar leven ‘op pauze’, want dat is wat je doet, als je hoort dat je man nog maar twee jaar heeft. ‘Ik heb, vanaf die diagnose, veel vriendschappen op een zijspoor gezet. Ik deed alles met hem.’

Had het anders gekund?

‘Ik had het niet anders gewild. Ik wilde hem ook beschermen tegen de wereld, die niets begreep van de behandelingen die hij moest doormaken. Met hormoontherapie werd zijn testosteronniveau naar nul gebracht, en je wordt nauwelijks voorgelicht over wat dat betekent. Je hebt geen idee waar je aan begint, ook als partner niet. Zijn hele persoonlijkheid veranderde, zijn handelen, zijn denken, alles. Hij had dat zelf niet goed door − hij zat ín dat lijf, had geen afstand tot wat er in dat lijf gebeurde. Ik vind eigenlijk dat urologen die deze therapie voorschrijven, het eerst zelf drie maanden moeten proberen. Dan snap je pas wat het doet.’

Beeld Linelle Deunk

Ze vertellen toch wel wat de bijwerkingen zijn?

‘Ja, ze gebruiken woorden als libidoverlies en chemische castratie. Een man denkt dan: ik wil leven, dus kom maar op. Hij neemt het luchtig op, de partner ook. Maar het is veel meer dan dat, want het ontbreken van testosteron beïnvloedt je levenslust, je moed, alles. En als man heb je iemand naast je nodig die begrijpt wat er gebeurt.’

Werd Ivan een andere man?

‘Totaal. En dat is schokkend, dat is echt schokkend. De eerste drie jaar van zijn ziekte had ik moeite om Ivan nog in hem te zien. En ik snapte niet dat hij het zélf niet zag, hij was arts, hij wist toch alles van medicijnen, van bijwerkingen? Allerlei tv-programma’s die hij leuk vond, vond hij nu verschrikkelijk. In het begin kreeg hij ten onrechte een dubbele dosis van een bepaald medicijn, waardoor hij zo passief werd als wat. Hij wilde alleen nog maar naar Friends kijken. Al zijn werk had hij afgezegd. Ik kon altijd alles met hem bespreken, de ergste dingen, maar nu begon hij bij simpele dingetjes te huilen. Op een zeker moment werd er iets aangepast in de medicatie en ging het beter, maar die periode heeft zeker anderhalf jaar geduurd. Er waren in die twintig jaar gelukkig ook periodes dat het relatief goed ging. De laatste tijd krijg ik soms de vraag of ik niet ergens ook opgelucht ben. Nee, helemaal niet, ik vond het niet erg om voor hem te zorgen. Maar ik wilde niet dat hij leed, en dat was aan het einde wel het geval. Hij heeft zelf zijn moment gekozen en ik stond achter hem. Het is precies gegaan zoals hij het wilde, met de hele familie om hem heen.’

Dan, resoluut: ‘Maar ik moet het over mijn roman hebben. Ik wil je goed zeggen waarom ik het boek wilde schrijven. Ik wist: Ivan gaat weg. Waar zal ik op terugvallen, wat is mij vertrouwd, welke vriendschappen zijn er nog? Blijf ik alleen achter, als een soort kluizenaar, schrijvend in mijn huis? En hoe was mijn leven gelopen als ik hem nooit had ontmoet? Was ik aan een van die andere mannen blijven hangen?’

En?

‘Waarschijnlijk niet – dan was ik, denk ik, altijd alleen gebleven en had ik, zoals Ramona, gekozen voor de pen als metgezel.’

Was dat ook een mooi levenspad geweest, of toch wel erg eenzaam?

‘Ik denk dat als je mensen kunt troosten met wat je schrijft, je leven de moeite waard is.’