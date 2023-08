Schrijver Elke Geurts zal toch niet zijn afgeslagen naar het land van hocus pocus?

Beeld Floor Rieder

Mijn vader en ik laten ’s ochtends de hond uit. We wandelen, zoals altijd wanneer ik mijn ouders bezoek, een rondje Mergeldijk. Het Noord-Limburgse uiterwaardenlandschap van mijn jeugd is niet veranderd. Dat kun je van mijn vader en mij niet zeggen.

Het wordt weer een zonovergoten dag. Onze schaduwen tekenen zich haarscherp af. Hij met hoed, ik met pet. In de berm bloeien klaprozen. In de verte de glinstering van de Maas. Niets wijst erop dat hier gistermiddag nog twee lijken zijn aangespoeld. Alleen het hondje trekt als een malle aan de riem. Hij volgt zijn instinct. ‘Als vrouwen tegen de 50 lopen, beginnen ze allemaal te zweven. Dan gaan ze ineens rare cursussen doen’, zegt mijn vader maar weer eens. ‘Dan worden het van die zweefteven.’ Hij houdt zijn hoofd scheef en kijkt mij aan. ‘Jij bent zo niet, geloof ik. Jij niet, toch?’

‘Nee, papa’, zeg ik snel. ‘Ik ben zo niet. Echt niet.’

‘Jij bent slim’, zegt hij. ‘Jij kunt nog wel een beetje helder denken, toch?’

‘Ja, papa’, zeg ik, ‘ik kan nog helder denken.’

‘Jij bent wel bijna 50.’

‘Dat wel ja.’ Ik sla mijn ogen neer.

‘Het is toch niet te geloven! Een dochter van 50.’ Hij lacht hard. ‘Zo oud zie je er nog helemaal niet uit, hoor. Voor jouw leeftijd gaat het nog best. Ze kunnen ook best veel rechttrekken met schmink tegenwoordig.’ Hij lacht. Ik grimas gezellig met hem mee. Mijn vader roept al jaren, zodra hij me ziet, dat hij een dochter van 50 heeft. VIJFTIG! Dit herhalen heeft iets van een bezwering. Alsof het, als je het maar vaak genoeg zegt, misschien niet zal gebeuren. Voor mij voelt 50 worden als een afgang. Het is iets beschamends. Ik heb het gevoel dat ik mijn vader teleurstel door een oude vrouw te worden. Al weet ik best dat dat nergens op slaat.

Ik weet ook wel dat ik hemzelf – door bijna 50 te zijn – natuurlijk confronteer met zijn ouderdom. Als hij naar me kijkt, ziet hij zijn eigen doodsangst. ‘Als vrouwen een zekere leeftijd bereiken, gaan ze geloven in hocuspocuspraktijken.’ Mijn vader grijpt mijn arm vast. Zijn stem klinkt samenzweerderig. ‘Ik heb dat toen ook bij je moeder en haar vriendinnen zien gebeuren, die werden dol in de kop, die moesten ineens ‘zichzelf’ gaan zoeken en zo, dat werden gewoon gekkinnen.’

‘Ik niet, hoor!’ Ik wrik me voorzichtig los uit zijn greep. ‘Ik ben geen gekkin.’

‘Nog niet, nee.’ Hij laat zijn stem zakken. ‘Nóg niet.’

‘Denk jij soms van wel, papa?’

‘Ik weet het niet.’ Hij loert naar me vanonder de brede rand van zijn zomerhoed. ‘Wat zoek jij eigenlijk bij die Jung?’

Er is alleen het snelle hijgen van de hond. Steeds heser. Steeds luider klinkt zijn gehijg. Alsof hij gewurgd wordt. Mijn vader geeft een harde ruk aan de riem. De hond piept en houdt meteen braaf zijn pas in.

‘Waarom laat je hem hier niet gewoon loslopen?’’

‘Hij moet luisteren!’, bromt mijn pa.

‘We moeten allemaal luisteren, hè?’ Ik glimlach. ‘Maar naar wie of wat luisteren we? Naar onszelf of naar onze complexen? Dat is de vraag! Dat zoek ik denk ik bij Jung. Leuk, toch?’

‘Jij moet altijd naar mij luisteren.’ Hij buldert van het lachen. ‘Naar je vader natuurlijk! Of wil jij soms zo’n zweefteef worden?’

‘Natuurlijk niet!’, roep ik. Natuurlijk wél, denk ik. Waarom niet? Sinds ik mij met Jung bezighoud, heeft alles er een dimensie bijgekregen.

Mijn vaders woordkeuze mag dan nogal bot overkomen, als je het sec bekijkt, was zijn observatie – over de vermeende verandering van mijn moeder en haar vriendinnen – helemaal zo gek nog niet. Nu ik een half jaar student ben aan de Jungacademie, begrijp ik dat mijn vader het in principe gewoon over het ‘individuatieproces’ heeft, waar de Zwitserse psychiater Carl Gustav Jung (1875-1961) heel zijn leven onderzoek naar heeft gedaan. En ik sinds januari dus ook.

Het is het bewustwordingsproces waarin we meer en meer onszelf worden, en dat doorgaans plaatsvindt in ‘de tweede levenshelft’ zoals Jung dat noemt. (Let wel: niet alleen bij vrouwen, als het goed is.) Je bent een jaar of 35/40/50. Je hebt je zaakjes grotendeels op orde. Er heeft zich meestal al een crisis voorgedaan (sterfgeval, scheiding, ziekte, burn-out) en je vraagt je af waar je staat, hoe dat zo is gekomen, en wat je nou eigenlijk zélf wilt. Je gaat op zoek naar verdieping. Wie of wat drijft je? Wat is jouw weg? Volg je die weg ook echt? Of bewandel je het pad dat je geacht wordt te lopen? Welk deel van jezelf moffel je liever weg? Waarom loop ik met mijn nieuwe man toch weer tegen dezelfde relatieproblemen aan? Hoe kan het dat ik nog altijd naar mijn oude vader luister?

Het bewuste deel van onze persoonlijkheid maakt maar een piepklein deeltje uit van de totale psyche, het drijft – volgens Jung – als een klein eilandje op de oneindige oceaan van het onbewuste. In de tweede levenshelft keren mensen juist meer naar binnen en richten ze hun blik op het onbewuste.

De psyche verdeeld

Sigmund Freud (1856-1939) was de eerste die de psyche verdeelde in een bewust en een onbewust deel, en C.G. Jung was degene die het onbewuste nog preciezer probeerde te definiëren. Achter het persoonlijk onbewuste ontdekte hij nóg een laag: het collectief onbewuste. Het persoonlijk onbewuste omvat je eigen verdrongen wensen, herinneringen, verlangens en emoties die lastig zijn, beschamend of te pijnlijk, je complexen, alles waar je het liever niet over hebt. Dit noemt Jung ‘de schaduw’. Je schaduw roert zich op die momenten dat je even niet weet wat je doet. Voordat je er ook maar één seconde over na hebt kunnen denken, heb je die weckpot al gepakt en op de keukenvloer kapot laten knallen. Op dat moment voelt het alsof je door iets of iemand wordt overgenomen. En dat is ook zo.

Zodra je jezelf hoort schelden, kun je er donder op zeggen dat je schaduwzijde aan het woord is. Of als je al je zinnen kracht bijzet met woorden als ‘altijd’ en ‘nooit’. Daaraan kun je herkennen dat er kennelijk ‘iets’ uit je persoonlijk onbewuste werd geraakt dat zich nu met veel nadruk kenbaar wil maken. Je schaduw drukt zich namelijk nogal zwart-wit uit. Het is óf goed óf slecht en niets daartussenin. Het woord ‘zweefteef’ duidt er ook op dat ik met een schaduwstuk van mijn vader te maken heb.

In relatie met je familie, en vooral met je geliefde, is het sowieso vaak oppassen geblazen. Voordat je het weet, heb je daar de schaduwen aan het dansen. Of aan het ruziën. Er is niemand die jou beter laat zien wat jij allemaal verdrongen hebt dan je geliefde. Daarop heb je elkaar (weer onbewust natuurlijk) uitgekozen.

En dan is er ook nog het collectief onbewuste – Jung heeft dat in kaart proberen te brengen – dat ons doen en laten ook op een geheimzinnige manier beïnvloedt. Dat bestaat uit een verzameling opgeslagen beelden, verhalen en ervaringen die we, als hele mensheid, meenemen uit onze geschiedenis. In het collectief onbewuste sluimeren de herinneringen uit ons evolutionaire verleden, onze aangeboren angsten voor duisternis, spinnen en slangen. We borduren allemaal voort op dezelfde beelden die zich manifesteren in onze dromen, in kunst en religie, en die een universele betekenis hebben.

Beeld Floor Rieder

Wetenschappelijk bewezen

Het is inmiddels wetenschappelijk bewezen dat ik me bij ongeveer 90 procent van wat ik doe door het onbewuste laat leiden. Ook als ik denk een weloverwogen besluit te hebben genomen, heb ik dat vaak niet. Ik leef nogal op de automatische piloot. De Duitse wetenschapper Gustav Theodor Fechner vergeleek het bewustzijn al met een ijsberg. We zien alleen het topje en als we naïef zijn denken we dat dat alles is. Maar dat is niet zo. 90 procent van de ijsberg zien we niet, maar is er wel. Onder water.

Er is maar 10 procent van ons bewustzijn beschikbaar om de werkelijkheid te kunnen waarnemen. De rest is projectie. Wat je ziet in de ander, is je eigen schaduwzijde. Op het moment dat je je ergert aan je geliefde, erger je je aan iets van jezelf dat diegene je toont.

Ik projecteer de rusteloze aard van mijn vader regelrecht op mijn lichtgeraakte geliefde. Mijn vader projecteert op mijn moeder en mij waarschijnlijk de ‘zweverige’ kant die hijzelf al zijn hele leven onderdrukt. Hij werd als man niet geacht een gevoelige kant te hebben, dus kwam zijn sensitieve aanleg – die collectief als vrouwelijk en hysterisch werd beschouwd – regelrecht in zijn schaduw terecht.

Inmiddels zwermen ‘de zweefteven’ in groten getale om hem heen. Wat we van onszelf niet willen zien, projecteren we steevast op de buitenwereld. Mijn moeder begon – iets meer dan twintig jaar geleden – rond haar 50ste, na een burn-out, zich in het fenomeen ‘familieopstellingen’ te verdiepen. Dat is een (inmiddels wijdverbreide) methode om onbewuste patronen in de familie van herkomst te onderzoeken. Het geeft antwoorden op de vraag welke gebeurtenissen en personen uit ons familiesysteem ons in het dagelijks leven nog steeds onbewust beïnvloeden, waardoor we nu bijvoorbeeld in een burn-out zijn geraakt.

Familieopstellingen

Mijn moeder stortte zich op de systeemtheorie van de Duitse psychotherapeut Bert Hellinger (1925-2019). Ze volgde therapieën en trainingen, en praatte in die eerste jaren non-stop over het wonder der familieopstellingen dat zich op het onzichtbare energetische speelveld voltrok. Met doodnormale mensen die als vanzelf de positie innamen én ook de houding bleken aan te nemen van de familieleden die de deelnemer, wiens familiesysteem op dat moment werd blootgelegd, had opgesteld. Een toneelmatige setting, maar dan zonder voorkennis van ‘de personages’ die ze speelden en de onderliggende familie­dynamiek die ze op deze manier zichtbaar maakten.

Zo gebeurde het dat die doodnormale mensen zich precies zo begonnen te bewegen als de leden van die hen onbekende familie. Dat ze soms zelfs dezelfde stopwoordjes gebruikten. Dat ze precies die problemen uitbeeldden die al generaties lang in die ene familie speelden. De doodnormale mensen lieten in feite de schaduwzijde van zo’n familiesysteem zien. Ze toonden de geheimen die nooit aan het licht mochten komen, maar die nu dan eindelijk door middel van zo’n opstelling gezien konden worden. Waardoor blokkades opgeheven konden worden.

Wij vonden dat vroeger allemaal behoorlijk vaag klinken – hocuspocuspraktijken! – en mijn moeder wilde het van de daken schreeuwen. Ze had het geheim van het leven ontrafeld en wilde dat maar wat graag met ons delen. Haar bekeringsdrang leidde vaak tot enige hilariteit bij haar naaste, ‘nog helder denkende’ familieleden.

Inmiddels zijn we iets meer dan twintig jaar verder, zijn mijn ouders 50 jaar getrouwd, ben ik zelf een halve eeuw oud, een flinke levenscrisis en een paar familieopstellingen verder, en inmiddels begrijp ik ook dat het de ideeën van C.G. Jung zijn die aan de basis liggen van de systeemtherapie waarop Bert Hellinger zijn familieopstellingen heeft gebaseerd. Ook heb ik sterk het idee dat wat ik nu allemaal leer over bewustwording ontzettend belangrijk is, niet alleen voor mezelf maar voor heel de wereld. Al is er tegelijkertijd altijd dat vaderstemmetje in mij dat zich afvraagt of ik hiermee niet definitief het pad ingeslagen ben van de zweefteven.

Verantwoordelijkheid nemen

Hoe kan er ooit sprake zijn van mijn ‘vrije keuze’ als ik me nauwelijks bewust ben van mijn eigen doen en laten? Hoe kan ik verantwoordelijkheid nemen voor mezelf en de kritieke toestand van onze planeet, als ik niet eens besef wie ik ben en vanwaaruit ik reageer? Natuurlijk kan ik me niet overal van bewust worden. Dat is onmogelijk. Het gaat er alleen maar om mijn automatische piloot een beetje beter in het snotje te krijgen. Zodat ik vaker zelf kan kiezen hoe ik reageer in bepaalde situaties in plaats van te worden overvallen door een onbestemd gevoel. Of doordat er iets opborrelt uit mijn reptielenbrein.

We hebben allemaal een schaduw, of heeft de schaduw óns? We hoeven volgens Jung alleen maar te leren iets beter naar onze eigen schaduwzijde te kijken. Naar dat wat we liever niet willen zien, naar onze lelijke en duistere kanten, zodat we die kanten niet allemaal buiten onszelf hoeven te plaatsen, maar kunnen integreren. Zodat er meer evenwicht zal ontstaan. In onszelf en daarmee ook in de wereld.

Het is bijvoorbeeld goed te beseffen dat je als je één persoon ontmoet, je er altijd twee ontmoet. Ook de schaduw is van de partij. De mens is van nature duaal. Je bent zowel mannelijk als vrouwelijk. Je hebt liefde in je, maar ook haat. Je bent in staat tot het goede, maar net zo goed tot het kwade. Dat hoort er gewoon bij. Zodra je een van die eigenschappen naar de schaduw verbant, als het kwaad in je bijvoorbeeld niet mag bestaan, raak je uit balans.

Dualiteit is het uitgangspunt van alles waar Jung het over heeft. Zolang ik me niet bewust ben van mijn eigen schaduwzijden, projecteer ik ze volgens Jung op anderen en de gevolgen daarvan kunnen groot zijn. Je kunt het vandaag de dag in de wereld terugzien. Als je de duistere kanten van jezelf niet wilt zien, plak je ze wel op iemand anders.

Een breiwerkje in de hand

Dat wat ontkend wordt, wil nu eenmaal gezien worden. Zo simpel is het. Heel binnenkort dus ‘zie ik Sara’, zoals dat in de volksmond wordt genoemd. Het is een (redelijk afschuwelijke) traditie om Sara in de vorm van een gigantische opblaaspop voor het huis van een nieuwbakken 50-jarige vrouw te zetten. Ik wil haar niet zien. Ik probeer haar uit alle macht te verdringen en belachelijk te maken. Maar natuurlijk wordt iedereen om me heen de laatste tijd 50, en heb ik in menig voortuin al zo’n reusachtig monster zien staan. Haar grijze knot reikt tot aan de dakgoot. Een inflatoir grijnzend wezen met een breiwerkje in de hand. Heen en weer golvend in de wind. Wie wil daarmee worden geassocieerd?

In de Bijbel belichaamt Sara het archetype van de lachende vrouw van Abraham. Zij werd nog zwanger op haar 90ste. Alsof ze daar zo blij mee moest zijn. Godinnen werden in de Oudheid vaak lachend afgebeeld. Haar lachen toont dat zij boven de dingen staat, dat de wereld haar niet kan deren. Zij leeft vanuit een andere werkelijkheid. Ik vraag me af of Sara niet gewoon lacht om een en ander te verdoezelen. Omdat haar altijd gezegd is dat ze mooier is als ze lacht? Ik vraag me af wat Sara allemaal onderdrukt. Ook wil ik weten of Sara vanuit een andere werkelijkheid leeft omdat ze dat zelf wil, of omdat ze simpelweg geen andere keuze had?

Wie ooit zo’n lachende, opgeblazen Sara ergens in een voortuin ziet staan, kan in het vervolg ook beter haar schaduw zien: het archetype van de oudere vrouw. Lees: een vrouw die er niet meer toe doet. Ofwel: de zweefteef. Ze is oud, afgeschreven. Ze denkt trager, ze onthoudt minder, ze wordt in rap tempo lelijk, ze verliest haar figuur, haar elasticiteit, haar schoonheid. Ze is hoe dan ook bezig haar vruchtbaarheid te verliezen. Ze is jaloers op de jeugdigheid van haar dochters. Op de mogelijkheden die zij nog hebben. Voor haar gaat alles nu in rap tempo bergafwaarts. Ze zit natuurlijk in mijn schaduw. Ze is deel van mij.

Beeld Floor Rieder

Eén perspectief is te eenzijdig

Ik weet best dat ‘we’ zo niet meer denken en het zo ook allang niet meer horen te voelen. Ik weet best dat ‘wij vijftigers’ zelfverzekerde vrouwen zijn, en dat we doen wat we zelf interessant vinden. Dat we autonoom zijn. Ik weet ook heus wel dat 50 tegenwoordig het nieuwe 30 is. Inderdaad heb ik voorbeelden genoeg van 50-plussers die levendiger, frisser, scherper van geest en mooier zijn dan hun jongere versies. Gewoon omdat ze meer ‘zichzelf’ zijn. Meer ‘heel’ zoals dat heet.

Maar in een parallelle wereld, op een ongrijpbaar en collectief niveau heb ik meegekregen – krijgen wij allemaal nog steeds mee – dat we een vrouw van 50 wel kunnen afschrijven. Deze overtuiging is nog altijd diep in onze patriarchale cultuur verankerd, het zit al eeuwenlang in onze genen, we geven dit systeem aan elkaar door. We weten niet beter. Wij vrouwen (maar mannen net zo goed) zijn in de loop der tijd gehersenspoeld door een mannelijk narratief. We zijn met z’n allen geneigd de wereld te bezien en op waarde te schatten via de ogen van de man, oftewel ‘het mannelijke’.

Doordat ‘het vrouwelijke’ systematisch niet op waarde werd geschat, het perspectief van de vrouw niet werd gezien of erkend, werd zij, sinds het begin van het christendom al, naar de schaduw verdrongen. Naar het collectieve onbewuste. Het evenwicht is hierdoor zoekgeraakt. De wereld is in disbalans omdat alleen het mannelijk perspectief nu eenmaal te eenzijdig is.

Zoals Jung het aan het begin van de 20ste eeuw al schreef in Het rode boek:

‘Hoe staat het met het mannelijke? Weet je wel hoeveel vrouwelijkheid de man mist om compleet te zijn? Weet je wel hoeveel mannelijkheid de vrouw mist om compleet te zijn? Jullie zoeken het vrouwelijke bij de vrouw en het mannelijke bij de man. En zo zijn er dus altijd alleen maar mannen en vrouwen. Maar waar zijn de mensen? Jij, man, zou het vrouwelijke niet moeten zoeken bij de vrouw, maar je moet het in jou opzoeken en herkennen, aangezien je er van het begin af aan al over beschikt. Het doet je evenwel plezier om je als mannelijk te gedragen, want dat leidt je over de platgetreden paden van oude gewoonten.

‘Jij, vrouw, zou het mannelijke niet bij de man moeten zoeken, maar je moet het mannelijke in jezelf accepteren, aangezien je er van het begin af aan al over beschikt. Maar je beleeft er plezier aan en het is gemakkelijk het vrouwtje te spelen, dientengevolge veracht de man jou omdat hij zijn eigen vrouwelijkheid veracht. De mens evenwel is mannelijk en vrouwelijk, hij is niet alleen maar man of vrouw. Je kunt van jouw ziel nauwelijks zeggen van welk geslacht deze is.’

(Het Rode Boek, vertaling Hans Huisman, 2019.)

Er is op collectief niveau een verschuiving gaande. Jung constateerde in zijn tijd al dat het vrouwelijk narratief aan een opmars bezig was. We bevinden ons met z’n allen allang in een transformatieproces. Maar voor er op collectief niveau ook daadwerkelijk iets is verschoven, zullen we heel wat generaties verder zijn.

Het vrouwbeeld dat in het collectieve onbewuste rondwaart, is nog altijd veel conservatiever, afhankelijker, angstiger, zwart-witter, aangepaster, onschuldiger en ongelijkwaardiger dan we in deze tijd zouden willen en zouden willen toegeven. Dat laatste moeten we dus juist wel doen om haar te kunnen integreren. We hoeven haar alleen maar te zien.

Beeld Floor Rieder

Varen in het donker

De lucht is strakblauw. Mijn vader en ik staan aan de oever van de Maas en kijken uit over het water. Alles schittert. De hond mag hier even los. ‘Als hij nu maar geen teek krijgt’, zegt mijn vader.

Het zonlicht blikkert op de golfjes. Ik denk weer aan de stoffelijke overschotten van de twee Poolse vissers die hier gisteren zijn opgedregd. Aan het rumoer in het dorp. De traumahelikopters. De ambulances. De politiewagens. De duikers van de brandweer. ‘Die Polen kunnen allemaal niet zwemmen’, merkt mijn vader op. ‘’s Nachts gaan varen, motorproblemen krijgen, bootje slaat om, en dan niet kunnen zwemmen!’

‘Waarom zouden ze ook in het donker zijn gaan varen?’

‘Ze denken dat hier alles mag’, zegt hij.

‘En dat mag niet?’, vraag ik.

‘Natuurlijk niet!’

De zon wordt weerspiegeld in de Maas. Ik zie twee zonnen. Het water zou zomaar de lucht kunnen zijn. En andersom. De hond staat met z’n pootjes in de Maas, en begint nu te drinken alsof zijn leven ervan afhangt. We horen het slobberen en slurpen. Tot mijn vader zijn naam roept.

Maar de hond komt niet meteen. Hij springt in plaats daarvan luid blaffend door het hoge gras. Het lijkt op dansen, wat hij doet. Hij volgt zijn instinct. Mijn vader en ik kijken naar ons niet aangelijnde instinct. Het rolt nu heen en weer door het gras. We lachen om de capriolen van het hondje. Vlak daarachter sleept een man een rubberen boot achter zich aan, in zijn kielzog huppelt een klein meisje.

We zien hoe de vader met zijn dochtertje in de grote feloranje opblaasboot de Dode Maasarm op peddelt. Daar gaan ze. Niets wijst erop dat het meisje alweer bijna 50 is. ‘Kijk, die gaan het vandaag toch weer proberen’, zegt mijn vader. ‘Met een bootje de Maas op.’ Hij lacht. ‘En straks verzuipen, zeker!’

‘Ze varen gewoon’, zeg ik. ‘Op de oneindige oceaan van het onbewuste.’

‘Op de Maas’, bromt mijn vader. ‘Jij maakt altijd overal iets anders van!’