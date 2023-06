Schilder Lotus Krabbé: ‘Het maakt voor mij niet zoveel uit of ik naar een vuilnisbelt kijk of een idyllisch landschap’

Lotus Krabbé in de wijk Prinseneiland in het centrum van Amsterdam. Beeld Jordi Huisman

Waar zijn we?

‘Bij een muurschildering op Prinseneiland, een wijk in Amsterdam. Ik vind het mooi dat er opeens een groot schilderij midden in de stad hangt. Het hangt in een idyllisch en rustig buurtje, als je hier loopt en rondkijkt valt de stress van je af. Ik kom best vaak op Prinseneiland om te ontspannen. Het is mijn droom om hier ooit te kunnen wonen. Ik woon nu in de Jordaan, dat is ook een gezellige buurt. Ik kan er op de markt gewoon nog verse eieren halen bijvoorbeeld. Ik merk dat ik de plekjes in Amsterdam opzoek die iets dorps hebben. Natuurlijk is het een grote stad, maar als je goed kijkt, kun je fijne plekken vinden.’

Wie? Lotus Krabbé (22)

Waar? Prinseneiland in Amsterdam

Werkzaamheden? Beeldend kunstenaar

Hoe kijk je naar je omgeving?

‘Ik wil van alles wat ik zie een schilderij maken, dus ik kijk ook op die manier naar de wereld. Ik zie overal plaatjes en zoek naar de perfecte opstelling. Ik vind ook altijd gekke dingetjes op straat, zoals een poppetje of een dinobeeldje. Over het algemeen ben ik heel blij, ik denk dat dat komt doordat ik de hele tijd verwonderd ben over wat ik zie. Wat ik zie hoeft niet per se mooi te zijn, ik kan ook blij worden van een industrieterrein. Daar zie ik dan weer vormen en patronen in. Het maakt voor mij niet zoveel uit of ik naar een vuilnisbelt kijk of naar een idyllisch landschap.’

Op mijn plek is een wekelijkse rubriek in Volkskrant Magazine waarin de geïnterviewden, op een mooie locatie, vertellen over hun smaak en voorkeuren op het gebied van kleding, interieur en design.

Welke rol speelt kleding voor jou?

‘Ik vind het leuk om mezelf te versieren, ik ben erg bezig met juwelen en vlechtjes in mijn haar. Ik probeer mezelf steeds weer op een andere manier neer te zetten, wat ik wil uitstralen verschilt per dag. Ik wil opties hebben. Mijn stijl omschrijf ik als ‘chique boerin meets cowboy’. Het chique boeringedeelte komt van mijn blouses in een Oost-Europese stijl, of bijvoorbeeld mijn lange rok met zakken.’

Koop je veel kleding?

‘Ik shop veel, maar alles op markten of bij een kringloop. Ik vind het belangrijk om kleding te hergebruiken. Daardoor creëer je een eigen stijl die je niet krijgt met massa-geproduceerde kleding. Ik kom vaak op het Waterloo­plein, op de Noordermarkt en bij een kringloopwinkel van Rataplan. Ik werk bij een vintagewinkel, daar vind ik ook veel mooie spullen. Daar werken is een feest. Bij het kopen van kleding kijk ik naar de potentie van het item. Ik vermaak veel aan mijn kleding, ik knip bijvoorbeeld al mijn rokjes en jurken af. Elk topje dat ik heb draai ik om, vaak krijg je een bijzondere hals als je iets achterstevoren draagt.’

Cowboylaarzen

‘Deze laarzen komen van het vintagewinkeltje waar ik werk. Ik heb ze al heel lang en draag ze iedere dag. Ze lopen perfect en passen bij alles. Dit zijn échte cowboylaarzen, je hebt hier ook namaak van. Dat vind ik dan weer heel suf. Ik zie mezelf ook een beetje als een cowboy: op zoek naar avontuur.’

Cowboylaarzen Beeld Jordi Huisman

Ketting

‘Deze heb ik pas twee dagen. Hij was wel kapot, dus ik moest hem meteen repareren. Daarom zit er een blauw steentje tussen. Deze ketting is gemaakt van noten, zaden en pitten. Hij is een heel oud. Ik zou niet weten waar hij vandaan komt, maar dat mysterie maakt het ook mooi. Ik voel soms aan de energie die van een item af komt dat het dingen heeft meegemaakt.’

De ketting Beeld Jordi Huisman

Blikje

‘Ik vind al heel mijn leven gekke, kleine dingetjes op straat. Dat gaat onbewust: ik loop gewoon en dan zie ik vanuit mijn ooghoek opeens een poppetje of zoiets. In andere steden vind ik meer, ik denk dat ik dan een opener blik heb. Mijn meest recente vondsten verzamel ik in dit blikje, de rest ligt in doosjes thuis.’

Blikje, gevonden op straat. Beeld Jordi Huisman

Schetsboekje

‘Dit boekje is een van vele schetsboekjes, ik heb er denk ik bijna honderd. Ik heb altijd een schetsboekje en een pen bij me, en anders teken ik wel op een bierviltje. Het zijn altijd kleine boekjes, die goed in allerlei soorten tasjes passen. Ik teken dingen die ik zie, zodat ik er later schilderijen van kan maken.’

Schetsboekje Beeld Jordi Huisman

Topje

‘Ik weet niet meer precies hoe ik hieraan kom, wel dat ik heel blij was toen ik hem vond. Het is helemaal met de hand gemaakt, met een fijne haaktechniek. Hij hoort eigenlijk andersom, maar ik heb hem omgedraaid en de achterkant zelf zo gemaakt.’

Lotus Krabbé exposeert van 1 tot 16 juli in de I love Illustration Gallery in De Hallen Amsterdam.