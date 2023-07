Sarah van Rij en David van der Leeuw: ‘We bedenken vaak verhalen bij de foto’s die we maken’

Beeld Sarah van Rij

Abstracte portretten van zichzelf en elkaar, vaak met gebruik van schaduw en reflectie. Een half gezicht, vervormd door een karaf water op een zomers buitentafeltje. Filmische beelden uit het dagelijks leven in steden van Japan tot Griekenland, waar een heel verhaal achter lijkt te zitten.

Dit is wat je krijgt als je het Nederlandse fotografenkoppel Sarah van Rij en David van der Leeuw vraagt om een zomerdagboek. Ze maakten een selectie uit hun meest zomerse foto’s, en maakten deze zomer in Japan en Korea speciaal voor deze serie nieuw werk.

Zomerdagboek is een rubriek waarin kunstenaars/fotografen die doorgaans los van elkaar werken, deze zomer elkaars samenzijn vastleggen.

Van Rij en Van der Leeuw wonen afwisselend in Amsterdam en Parijs, en zijn ook vaak op reis. Ze fotograferen over de hele wereld en werken voor opdrachtgevers als The New York Times, Vogue en Chanel. Ze fotograferen veel samen, maar ook los van elkaar.

Op een van de foto’s die Van Rij en Van der Leeuw samen maakten, lopen twee rijen prikkeldraad over de breedte van de foto. Aan de linkerkant zijn Davids uitgestrekte armen te zien, die net een steen in de lucht gooien. Deze foto is onderdeel van een serie die het koppel vorige zomer in Griekenland maakte, toen ze tijdens hun vakantie daar te onrustig waren om helemaal te stoppen met fotograferen. ‘We hadden zin om een filmische fotoserie te maken’, vertelt Van der Leeuw. ‘Naast ons huisje was allemaal prikkeldraad, dat leende zich goed als Hitchcock-achtig decor.’ Van Rij had de camera in handen, Van der Leeuw boog zich over de compositie. ‘Het beeld had meer spanning nodig, dus gooide ik een steen in de lucht.’ Het is kenmerkend voor de speelse manier waarop het stel vaak te werk gaat.

Arthousefilm

Dat de foto de sfeer van een oude film ademt is geen uitzondering. Van Rij en Van der Leeuw laten zich vaak inspireren door films. Esthetisch lijken de foto’s soms een still uit een arthousefilm, maar ook het uitdrukken van verhalen met beeld inspireert de fotografen. ‘We bedenken vaak verhalen bij de foto’s die we maken. Als ik een persoon in een stad fotografeer, denk ik na over wat voor iemand dat zou kunnen zijn en waar diegene naartoe gaat’, vertelt Van Rij. Het leven in de stad is een veelvoorkomend thema in hun werk. In oktober brengen ze Metropolitan Melancholia uit, een boek vol foto’s die ze maakten in New York.

‘Ons werk wordt steeds aparter en abstracter, de foto’s worden steeds gelaagder’, vertelt Van der Leeuw. ‘We zetten geen duidelijke gezichten op de foto, we fotograferen juist een silhouet, een schaduw of laten iemand en profil zien. Daardoor houden we het een beetje mysterieus, schilderachtig. We laten surrealistische versies van onszelf en het leven op straat zien.’

De twee gaan in de zomer vaak naar Griekenland om tot rust te komen. Ze proberen daar niet te fotograferen, maar dat lukt dus niet altijd. ‘Fotografie is onze passie en onze grote liefde, naast de liefde die we voor elkaar hebben. Het gaat eigenlijk altijd door’, vertelt Sarah. Af en toe rust nemen is net zo belangrijk als moeilijk, vertelt David: ‘Het is moeilijk om je ogen uit te zetten. Je ziet altijd dingen.’