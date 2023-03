Roy zit nu zo’n vijf jaar in de mineralenwereld, en dat is niet zijn enige bijzondere hobby

Roy Robbesom met een mineraal. Beeld Jan Dirk van der Burg

Roy Robbesom (45), Venray

Op de internationale mineralenbeurs Steengoed in de Witte Hoeve in Venray is Roy vooral bekend van zijn gelikte filmpjes op Tiktokkanaal Stone_Hub. ‘Iedereen denkt dat ik veel weet, maar ik weet niks, ik zit ook pas vijf jaar in de hobby. Mijn kracht is dat ik de mensen ken die wél veel weten, dus ik stuur iedereen door. Zo ben ik een beetje een influencer geworden.’

Thuis heeft hij niet alleen een flinke kast vol kleurrijk fluoriet, want Roy is op hobbygebied vrij breed georiënteerd. ‘Ik doe oosterse vechtkunst, ben dj geweest, turntable en scratchen, met tekenen en schilderen kom ik een heel eind, antieke wapens verzamel ik ook, ik heb een whiskyverzameling en veel vogelspinnen in huis.’

Al die verschillende werelden benadert hij wel van een overeenkomstige kant. ‘In de edelstenenwereld heb je het vakje geologie, het vakje esoterie, mensen die mediteren en trillingen voelen – die nemen zo’n steen ook vaak mee in hun broekzak. En je hebt de esthetica; in dat vakje zit ik. Wij voelen niks, wij vinden het gewoon mooi.’

En die insteek zit eigenlijk in al zijn interesses. ‘Je denkt misschien: wat is er esthetisch aan een spin, maar een spin beweegt, een steen niet. En sommige kunnen zo mooi metallic glanzen. En mijn whiskyverzameling... nou, ik drink niet en ik heb geen reuk. Dus die heb ik ook gewoon voor de mooi.’