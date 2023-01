Rosanne Hertzberger onderzoekt bacteriën in de vagina, ‘het voorportaal van de wereld’

De domheid, negativiteit en kortzichtigheid van Twitter waren een doorn in het oog van Rosanne Hertzberger, die houdt van discussies, maar wel van discussies met respect. Beeld Erik Smits

De week begon voor Rosanne Hertzberger (38) met een belangrijk besluit waarover ze al maanden filosofeerde met vrienden: ze verhuisde haar Twitteraccount van het land der levenden naar de eeuwige jachtvelden, want steeds vaker vroeg ze zich af: ‘Wat dóé ik hier eigenlijk nog?’ Ondanks dertien jaar plezier, een netwerk van internationale collega’s en een groot podium voor volgers die via Twitter haar wekelijkse NRC-column konden lezen, werden de nadelen almaar groter. De domheid, negativiteit en kortzichtigheid waren een doorn in het oog van de wetenschapper die houdt van discussies, maar wel van discussies met respect. ‘Tijd voor een Twittervrij bestaan.’

Het opheffen van haar account was zo gepiept. En u gelooft nooit wat er toen gebeurde. ‘Toen ging ik verder met mijn leven.’ Op naar een laboratorium in Gent, waar ze onderzoek doet naar de vaginale bacterie gardnerella, die wordt geassocieerd met onder andere vroeggeboorten en urineweginfecties. ‘We onderzoeken hoe die bacterie een suiker afbreekt die nodig is om zwanger te worden. En we doen experimenten met een andere bacterie, lactobacillus crispatus, die het vaginale ecosysteem juist gezonder maakt.’

Ze deed een klein sprongetje in de lucht toen een experiment de gehoopte uitkomst gaf. ‘Hierna willen we die gezonde bacteriën samen met burgerwetenschappers verzamelen, isoleren en vermenigvuldigen.’ Hertzbergers droom is dat de bacterie straks in tampons of in crème- of pilvorm bij de drogist verkrijgbaar wordt, zodat vrouwen zelf hun flora kunnen reguleren. ‘De vagina is het voorportaal van de wereld. Een gezonde vagina zorgt voor een gezonde soort.’

Tegenover de hoopvolle dag in het lab stond het dieptepunt van haar week: een afwijzing van een onderzoeksaanvraag waarop ze al haar zinnen had gezet. Het leven van een microbioloog bestaat niet alleen maar uit boven microscopen en petrischaaltjes hangen, het is ook een hoop schrijven, duimen en regelmatig een ‘nee’ incasseren. ‘De ethische commissie van het VUmc-ziekenhuis steunt ons onconventionele onderzoek niet, dat was nogal een teleurstelling, maar we gaan dit plan hoe dan ook doorzetten.’ Er is nog een wereld te winnen in de wetenschap van de vrouwelijke fysiologie. Laat de rest dus maar tweeten, brommen en haatzaaien, in het lab wordt aan een revolutie gewerkt.