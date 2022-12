Robert Vuijsje vroeg zijn stervende moeder naar de zin van het leven. ‘Voed je kinderen zo op dat ze de wereld beter maken.’

Sheila Gogol Beeld Privéarchief Robert Vuijsje

Mijn moeder lag in een ziekenhuisbed en vroeg wat ik ging zeggen op haar begrafenis. Bewegen kon ze niet echt meer, daarvoor was de kanker te ver uitgezaaid. Praten lukte net. Een paar weken eerder liep ze gewoon nog rond. Het was zo onwerkelijk dat het leek op een film.

Locatie: het Antoni van Leeuwenhoek-ziekenhuis in Amsterdam. Datum: 10 oktober 2022. We wisten niet dat ze acht dagen later zou overlijden. Ik zat naast haar bed en gebruikte de spraakrecorder van mijn telefoon om ons gesprek op te nemen. Ook wisten we toen nog niet dat ik de volgende ochtend zou worden gebeld uit het ziekenhuis: de situatie van mevrouw Gogol is ernstig verslechterd, het gaat niet lang meer duren. Het zou dus een week duren. Dit was de laatste dag waarop ze coherent en verstaanbaar kon praten.

Toevallig, of niet toevallig, ik had die laatste dag uitgekozen om haar alles te vragen wat ik nog moest weten. Het waren vragen die je in het normale leven niet stelt, want je denkt dat je het wel ongeveer weet. Tot je beseft dat het bijna te laat is. Ik begon met: kun je nog een keer vertellen over de dag dat je Marilyn Monroe ontmoette? Want ik wist dat mijn moeder zich op Forrest Gump-achtige manier door de afgelopen eeuw had bewogen, waarbij ze op mysterieuze wijze allerlei sleutelfiguren uit de recente geschiedenis tegen het lijf liep.

Wat ik al wist: het gebeurde in 1958 en mijn moeder was toen 16 jaar. Op de Bronx High School of Science zat ze in de klas met Johnny Strasberg, de zoon van Lee en Paula Strasberg. In de Actors Studio, te New York, gaf Lee Strasberg les aan iedereen: van James Dean tot Al Pacino tot Robert De Niro. En dus aan Marilyn Monroe, die Lee en Paula beschouwde als haar surrogaatouders.

Mijn moeder, ze heette Sheila, had verkering met haar klasgenoot Mo Aaron, die weer de beste vriend was van Johnny Strasberg. ‘Johnny woonde op 125 Central Park West’, vertelde mijn moeder. ‘We gingen daarheen en ik had aan Mo gevraagd wat hij wilde dat ik zou dragen. Ik had een prachtige groene jurk. In die tijd was ik heel mooi. Marilyn kwam de kamer binnen waar wij zaten, ze was nogal beroemd. Eerst zei ze: ‘Hi, I’m Marilyn.’ Alsof wij dat niet wisten, daarna riep ze: ‘I love that green dress.’ En toen gaf ze een kus op mijn wang.’

Haar ontmoeting met Marilyn Monroe was een verhaal dat voor Nederlanders zo onvoorstelbaar klonk dat ze het vaak niet geloofden. Toch was dit de wereld waarin mijn moeder opgroeide. Het enige dat ik haar ooit kwalijk heb genomen is de beslissing die werd genomen nadat ze mijn vader ontmoette. Dus hij kwam uit Amsterdam en jij uit New York – en jullie gingen in Amsterdam wonen, waarom in godsnaam? Waarom ben ik niet in New York geboren? Helaas ging dat zo in die tijd. Hij was de man en zij de vrouw.

***

De diagnose kwam in augustus 2021. Uitgezaaide longkanker, een lastig te behandelen variant die voorkomt bij niet-rokers. In haar leven bestond geen ruimte voor zoiets als kanker. Mijn moeder zat in groepjes, clubjes, ontving iedere dinsdagochtend de tekenclub in haar huis, had altijd wel een logé, niet zelden iemand die ze nooit eerder had ontmoet, en ze ging naar dialoogavonden, meestal over vrouwen of de toenadering tussen joden en moslims. In maart was ze 80 geworden, maar ze leefde niet heel anders dan dertig jaar geleden. Ze fietste of liep overal heen en ging iedere week naar haar gymclubje.

Mijn moeder onderging de verschillende therapieën en had relatief weinig last van de bijwerkingen. Ze ging door met leven. Tot ruim een jaar later. In september hield alles op. Haar lichaam functioneerde niet meer, de medicijnen waren niet genoeg aangeslagen. Op de dag dat ze werd opgenomen in het ziekenhuis probeerden de dokters ons duidelijk te maken: de kwaadaardige cellen zijn te ver uitgezaaid, we kunnen niets meer doen, behalve de laatste dagen zo draaglijk mogelijk maken. Informatie die je eigenlijk niet kunt verwerken.

Vanaf links: Sheila Gogol, haar broer Danny, hun moeder Louise, nicht Gail en oom Fred. Beeld Privéarchief Robert Vuijsje

‘Zijn er echt geen onderzoeken of medicijnen meer die we kunnen proberen?’, vroeg mijn moeder. ‘Jullie zijn het beste ziekenhuis van Nederland, gespecialiseerd in kanker, wat is er nog mogelijk?’De dokter zei dat ze misschien een nieuwe scan konden maken, alleen moest mijn moeder dan wel in een betere lichamelijke conditie zijn dan nu. ‘Kan dat maandag?’, vroeg mijn moeder. ‘Of anders dinsdag?’ Een uur later kwam het besef. Mijn moeder lag op een ziekenhuisbed, iets wat ze in haar leven bijna nooit eerder had gedaan. Ineens zei ze: ‘Laten we dit filosofisch benaderen. Het leven houdt een keer op, wat hebben we ervan geleerd?’

Ook in het ziekenhuis bleef mijn moeder positief. Ze vroeg waarom iedereen steeds zo moest huilen, zelf deed ze dat niet. Een paar dagen voor die laatste geluidsopname zei ze, verdoofd door de morfine en andere pijnstillers: ‘Ik wil niet dat jullie me zo herinneren. Dit ben ik niet. Herinner me zoals ik was.’ Ze hield van oplossingen, niet van zorgen maken over problemen. Toen bleek dat mijn jongste zoon in het autismespectrum zit, vond ze automatisch een manier om goed contact met hem te maken. Haar mentaliteit was: laten we niet kijken naar wat hij niet kan – waar is hij wel goed in?

Een jaar voor de diagnose begon mijn moeder last te krijgen met ademhalen. De huisarts nam het niet serieus en pas een jaar later, toen een vervanger de symptomen beter herkende, werd er een scan gemaakt. De kanker had een jaar de tijd gekregen om haar lichaam over te nemen. Een onverdraaglijke gedachte. Het enige dat mijn moeder erover te melden had: ze wilde nooit meer iets te maken hebben met die huisarts. Verder wilde ze niet blijven hangen in de vraag: wat als?

Liever wilde ze ook dit onderwerp relativerend bekijken. ‘Ik dacht nog: ik val zo lekker af’, zei ze. ‘Maar ik wist niet dat het hierdoor kwam.’ Of, in de laatste weken: ‘Nu kan ik tegen mensen zeggen wat ze moeten doen en dan moeten ze mijn bevelen ook nog opvolgen.’ Mijn moeder bleef zichzelf omschrijven als een ouwe hippie. Op die laatste dag dat we elkaar uitvoerig spraken, vroeg ik haar naar deze benaming. ‘Natuurlijk ben ik dat. Wat zou ik anders zijn?’

***

Mijn moeder heette dus Sheila Gogol. De vader van haar vader, die eigenlijk David Katz had moeten heten, vluchtte rond 1900 uit Oekraïne voor het antisemitisme daar. Op het valse paspoort dat hij gebruikte om Rusland uit te komen, stond de naam Gogol, een niet-joodse Russische naam. De zoon van David Gogol, de vader van mijn moeder, werd geboren in Petah Tikva, even buiten Tel Aviv.

Sheila Gogol (rechts) in het Anne Frank Huis, halverwege jaren zestig, in afwachting van bezoekers voor een rondleiding. Beeld Privéarchief Robert Vuijsje

In dezelfde periode waren haar grootouders van moederskant uit Polen gevlucht, ook omdat ze joods waren. Mijn oma werd geboren in Alexandrië, in Egypte. Als tieners verhuisden mijn grootouders allebei naar New York. Ik denk dat de familie van mijn moeder exemplarisch is voor de manier waarop joden, meestal niet vrijwillig, van land naar land verhuizen over de hele wereld. Mijn broertje en ik werden geboren in Amsterdam, kregen een Nederlandse achternaam en werden dus Nederlanders. Van mijn moederskant ben ik in vier generaties de eerste die kinderen krijgt in het land waar ik zelf ben geboren.

Op die laatste dag dat ik met mijn moeder kon praten vroeg ik waar haar ouders elkaar ook alweer ontmoetten. ‘In New York, in de 42nd Street Library’, zei ze. ‘In die tijd ging je op een paar dates en daarna was je een koppel.’ Thuis spraken haar ouders Jiddisch met elkaar. Net als andere immigrantenkinderen antwoordden mijn moeder en haar broer hun ouders in de taal van het nieuwe thuisland: Engels. Later sprak mijn moeder Engels tegen mijn broertje en mij en wij praatten terug in het Nederlands.

Mijn moeder groeide op tijdens en kort na de oorlog, in een deel van de Bronx waar iedereen toen joods was. Pas op de universiteit, op City College, kreeg ze contact met niet-joden. ‘De oorlog was net voorbij, we werden opgevoed met het idee dat mensen van buiten een bedreiging konden zijn en dat we alleen andere joden moesten vertrouwen. Zwarten gingen om met zwarten, Italianen met Italianen, joden met joden.’ Op City College was dat anders. ‘Er was een cafetaria waar we samenkwamen, daar gebeurde het. Ik leerde ook zwarte Amerikanen kennen, dat was revolutionair.’

Op de basisschool zat ze in de klas met een meisje dat Adrienne Handel heette. ‘Haar vader zat in de muziekbusiness en organiseerde concerten, hij vroeg altijd of ze meewilde. Meestal zei ze nee, soms ja. Ik kon altijd met haar mee. We waren 12 toen we naar een concert van Elvis Presley gingen, in de Brooklyn Paramount. Ik denk dat het 1954 was. Mijn ouders wisten niet wie Elvis was. Wij stonden het hele concert te schreeuwen.’

Sheila Gogol (links) met broer Danny in The New York Times, bij een honkbalwedstrijd van de New York Yankees. Beeld Privéarchief Robert Vuijsje

Ik wist al waarom mijn moeder New York verliet toen ze 18 was. Op die laatste dag vroeg ik er nog een keer naar en begon ze te zuchten. ‘Ik werd gek van mijn ouders, ze maakten de hele dag ruzie. Het huis werd altijd gevuld met geschreeuw. Als ik verder zou studeren in Amerika had ik nog jaren bij ze moeten wonen. Ze konden elkaar niet uitstaan.’ Eerst reisde ze naar Israël. ‘Ik had een film gezien, Exodus, die ging over de oprichting van Israël. Ik was van plan daar te blijven.’

Toch liftte ze na een jaar naar Europa vanuit Israël, waar ook voor vrouwen een dienstplicht geldt. ‘Het was niet wat ik ervan verwachtte, ik voelde veel druk om in het leger te gaan, dat deed iedereen van mijn leeftijd. Ik wilde niet.’ Via Griekenland kwam ze in Joegoslavië. In de buurt van Belgrado ontmoette ze mijn vader, die daar was met een groep Nederlandse studenten. Vanuit een werkkamp bestaande uit tenten, werden autowegen gebouwd, in ruil voor kost en inwoning.

Mijn moeder kon één ding zeggen in het Nederlands. In Jeruzalem had ze een jaar samengewoond met Dorine van der Klei, die later in Nederland een bekende artiest zou worden, net als haar zus Gerrie. ‘Dorine had me geleerd om haar adres uit te spreken: Prinsengracht 666. Ik ontmoette die groep Nederlanders en zei dat ik iets kon zeggen in hun taal. Een van de vrouwen keek me heel raar aan en zei: dat is mijn adres. Dat was Gerrie van der Klei, de zus van Dorine.’

Met mijn vader reisde ze mee naar Nederland, een jaar later waren ze getrouwd. Na vijftien jaar zouden ze scheiden, toen ik 7 was. Mijn broertje en ik werden grotendeels door haar opgevoed. Ik vroeg waarom ze in 1962 in Nederland bleef wonen. ‘Omdat ik verliefd was op Bert, je vader. Ik dacht dat ik maar even zou blijven en daarna verder zou liften. Maar toen ik hier aankwam heeft jouw opa, Berts vader, me een baan aangeboden bij Excerpta Medica, de uitgeverij waar hij werkte. Ineens had ik een baan, als corrector van Engelse teksten. En kon ik verder studeren.’

Robert Vuijsje, zijn zoon Sonny en Sheila Gogol in 2010 in haar huis in Amsterdam-Zuid. Beeld Frank Ruiter

Later ging ze als bijbaan rondleidingen geven in het Anne Frank Huis, in het Engels. Otto Frank, de vader van Anne, kwam iedere maand langs vanuit Basel, waar de Anne Frank Stichting was gevestigd. ‘Hij wilde dat we geen te korte rokken of broeken droegen, het was de tijd van de hotpants. Voor ons was het heel gewoon om hem te zien. Hij was grappig en vriendelijk. Voor ik hier kwam had ik nooit van Nederland gehoord, ik kende alleen Anne Frank.’

Mijn moeder had al eerder verteld dat hier in 1962 nauwelijks immigranten waren. Ze was een curiosum. ‘Iedere niet-jood die ik ontmoette, zei: oh, wat leuk je bent joods, tijdens de oorlog hadden wij joden op zolder of in de kelder. Iedereen beweerde dat. Ze wilden allemaal hun Engels oefenen, niemand wilde Nederlands tegen me praten.’ Ik vroeg of ze blij was dat ze hier haar leven had doorgebracht. ‘Heel blij. Ik heb hier zestig jaar gewoond, ik hou van Nederland.’

Na de scheiding maakte mijn moeder van haar huis een soort salon. Het kon gebeuren dat ik thuiskwam uit school en Theo van Gogh op de bank zag zitten, die een kortstondige obsessie had met een logé, een Amerikaans-joodse vriendin van mijn moeder. Het gesprek ging over de zwarte kanten lingerie die ze voor hem moest dragen. Ook moest mijn moeder na de scheiding fulltime aan het werk als vertaler Nederlands-Engels. Om het rijtje af te maken van het Nederlandse deel van haar Forrest Gump-reis door de recente geschiedenis: toen mijn moeder hier nog niet lang woonde had ze een Engelse vertaling gemaakt van het boek Ik Jan Cremer. En ze schreef de Engelse ondertitels voor een groot aantal Nederlandse films, waaronder De Aanslag, in 1987 winnaar van de Oscar voor beste niet-Engelstalige film. Als kind vond ik het een intrigerende gedachte: die mensen in Hollywood hadden allemaal haar ondertitels zitten lezen.

Sheila en Robert begin jaren zeventig. Beeld Privéarchief Robert Vuijsje

En dan was er nog de mars naar Washington in 1963, bekend geworden door de I have a dream-speech van Martin Luther King. Vanuit New York, waar ze op vakantie waren en logeerden bij mijn opa en oma, reden mijn ouders met een bus naar Washington DC. ‘In de bus zongen we samen liedjes. Ongeveer de helft van onze bus was zwart, zij zongen over vrede. De andere helft was joods, die zongen joodse liedjes, we kenden geen andere liedjes. De mars zelf was druk en het was fun. We waren allemaal jong en dachten dat we de wereld gingen veranderen. Nee, we wisten niet dat het zo’n historische toespraak zou worden. Martin Luther King was een goede spreker, we wisten dat hij een mooie speech gaf, maar niet dat het zó lang zou worden onthouden. Wat hij zei over Amerika, dat hoorden we toen iedere dag.’

Een paar weken voor de mars naar Washington bezochten mijn ouders een toespraak van Malcolm X, in New York, op de hoek van 116th Street en Lenox Avenue in Harlem. Dat was niet voor een gemengd publiek, zoals bij Martin Luther King. ‘Als enigen waren wij niet zwart. Iedereen zei dat we gek waren. In die tijd was er veel agressie. Ik hoopte dat de mensen daar niet konden zien dat we joods waren. Natuurlijk zagen ze dat wel. Ze keken naar ons: wat doen jullie hier?’

Aankondiging van de speech van Malcolm X die Sheila Gogol bezocht in 1963. Beeld Privéarchief Robert Vuijsje

Ik vroeg waarom ze dan ging. ‘We waren gepassioneerd over wat er gebeurde. Veel andere joden deden ook mee aan de Civil Rights Movement. Malcolm X begon wel te praten over joden, dat zij zwarte Amerikanen onderdrukten en uitbuitten.’ Werd het agressief, gebeurde er iets? ‘Nee, natuurlijk niet. Het waren mensen, net zoals wij. Mensen willen allemaal hetzelfde.’

De laatste vraag die ik op die dag aan mijn moeder stelde, was: als er een meaning of life is, wat is het dan? ‘Try and make the world a better place. Dat is wat je moet proberen. In het Hebreeuws zeggen ze: tikkun olam, maak de wereld beter. Maak vrede, geen oorlog. Voed je kinderen zo op dat ze de wereld beter maken.’

***

In de weken voor mijn moeder overleed, zeiden mensen om haar heen steeds: ze is nog zo levenslustig. Ze bedoelden het als compliment, maar het wordt alleen gezegd over iemand van wie iedereen ziet dat die doodgaat. Hoe is het om binnen een paar weken, in slow motion en van dichtbij, je moeder te zien sterven? Om in die weken haar kleren mee te nemen uit het ziekenhuis en ze thuis uit de wasmachine te halen met de vraag: gaat ze dit ooit nog dragen? Bij het zien van de ouderwetse huistelefoon voortaan altijd te denken: zij was de enige die nog op dit nummer belde?

In het leven was er één basis: ik wist zeker dat mijn moeder er altijd was en dat ik op haar kon vertrouwen. Die veiligheid is verdwenen. In die laatste dagen werd plotseling ieder woord dat ze nog kon uitbrengen belangrijk. Had ze een laatste gedachte over het leven? In de jaren ervoor was ze er altijd, als ik haar belde of ze met de kinderen kon zijn zei ze nooit nee. Het was niets bijzonders dat ik op haar kon rekenen. Wanneer iets altijd voorradig is, schat je het niet op waarde. In de dagen na haar overlijden besefte ik pas hoe uitzonderlijk ze was. Op allerlei manieren wisten honderden mensen van over de hele wereld me te bereiken om te laten weten wat mijn moeder voor ze had betekend. Wildvreemden die vertelden hoe ze naar Amsterdam kwamen, haar niet kenden en een paar maanden mochten doorbrengen op haar logeerkamer, mijn oude slaapkamer.

Sheila Gogol, datum onbekend. Beeld Privéarchief Robert Vuijsje

Tijdens haar leven deden mijn broertje en ik wat lacherig over de discussieavonden die ze bezocht, met titels als: Joods-Marokkaanse dialoog in de klem. Soms dacht ik dat ze aan al die activiteiten deed omdat ze vrijgezel was en niet alleen thuis wilde zitten. We maakten grappen over de verjaardagen en oudejaarsavonden in haar huis, waarbij de feestvreugde vaak werd verhoogd door bejaarde pogingen tot optredens tussen de schuifdeuren, met muziek en poëzie op amateurniveau. In zijn werkende leven had onze vader een duidelijke carrière, met tastbare functies. Dat onze moeder als volwassene naar een land was gekomen waar ze de taal niet sprak en haar weg vond als vertaler, ook gewoon op universitair niveau: het was minder concreet voor ons.

Wat ik meer dan ooit besefte toen ze er niet meer was: na je overlijden is werkelijk niemand geïnteresseerd in de werkprestaties die je hebt geleverd. Alle werkgerelateerde zaken waar wij ons de hele dag druk om maken – niemand zal op je begrafenis zeggen: hij kon zo hard werken en was er ook zo goed in. Sterker, wanneer de bezoekers van een uitvaart de professionele status van de overledene willen benadrukken is dat eigenlijk een beetje triest. Mijn moeder zei niet alleen tikkun olam, maak de wereld beter, ze voegde ook de daad bij het woord.

Om de vraag van mijn moeder te beantwoorden, over wat ik op haar begrafenis had willen zeggen: nou, ongeveer dit. Alleen had ik daar nog niet genoeg over nagedacht op het moment dat ze het vroeg. En wat ook een beetje jammer is: nu kan ze het niet meer lezen.