Roadtrippend richting de helft: de derde aflevering van de Volkskrant-zomerquiz

Beeld Eva Cremers

1. Heerlijk. Gewoon rijden. We zien wel waar we uitkomen. Zelfs Britney Spears hield ervan. In welke film zagen we dat?

The only show of its kind, THE 2001 BILLBOARD MUSIC AWARDS honors this year's No. 1 artists and songs as determined by record sales and radio airplay. - BRITNEY SPEARS - Las Vegas 11/2001 © Rodeo Drive Press / Visual /Sunshine Beeld Rodeo Drive Press

2. Er zijn maar een paar liedjes van ze zonder de drummer. Chad houdt ook gewoon niet van dit soort trips. Welk lied zoeken we?

3. Dit lied werd in 1988 gespeeld op de verjaardag van Nelson Mandela. Over een roadtrip van een arme hardwerkende vrouw, weg uit de armoede.

4. Deze staat wordt in een lied bezongen als ‘mountain mama’. Het is op z’n minst opmerkelijk dat de drie schrijvers van het lied er allemaal nog nooit waren geweest.

Beeld Eva Cremers

5. Uit welk boek komt de reislustige quote: ‘I was surprised, as always, by how easy the act of leaving was, and how good it felt. The world was suddenly rich with possibility.’

6. Als het boek van de vorige vraag een vervolg zou krijgen, zou deze songtitel een prima titel zijn. Wie schreef het lied waar we naar op zoek zijn?

7. Lekker met een busje de natuur in is heerlijk. Maar je kunt ook te ver gaan. In welk op waarheid gebaseerd verhaal loopt het verkeerd af? Het busje is ondertussen weggetakeld om zoekende (en verdrinkende) toeristen te ontmoedigen.

Beeld Eva Cremers

8. We zoeken een roadtripfilm met Janet Jackson. Twee grote rappers van nu keken vroeger op naar Janet en hebben daarom twintig jaar later een lied uitgebracht met dezelfde titel als de film. Janet wordt er ook in gesampled.

9. De Nederlandse zanger Erik is voor roadtrips. Zijn advies: Reis ver, drink wijn, denk na, lach hard, duik diep. Wat is zijn afsluitende advies?

10. In 2021 werd een verhaal van een bekende schrijver verfilmd. Die schrijver had zijn verhaal weer vernoemd naar een lied (dat doet hij vaker). De auto uit het lied werd werd in de film een rode Saab. Hoe heet deze film?

11. Veel Scandinaviërs vinden de auto overschat. Je kunt ook lekker op reis op een vogel. Welk boekkarakter deed dat?

Beeld Eva Cremers

OEI, OOK NOG EEN SOORT TAALREBUS

12 Als Ad niet mee kan, maar B. wel, heb je opeens een nieuwslezer mee op reis. Welke?

**V4L5 V3L2 V11L1 V8L8*