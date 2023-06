Rituelen, volksverhalen en legenden uit traditioneel Japan: deze Nederlandse fotograaf vond ze en laat ze zien

Beeld Anne Claire de Breij

Op bijna 1.300 kilometer van Tokio ligt het Japanse dorpje Senzu. Het plaatsje met ongeveer zeshonderd huishoudens aan de voet van de berg Kosho, vormt het decor voor het boek The Mukade and the Mountain van de Nederlandse fotograaf Anne Claire de Breij.

Op uitnodiging van het nabijgelegen kunstmuseum en de plaatselijke onderwijsraad verbleef De Breij in 2015 drie maanden in Senzu als artist in residence. ‘De sprookjesachtige, bijna mystieke Japanse natuur intrigeerde me. De eenvoud en puurheid van de Japanse esthetiek sluiten ook prachtig aan bij mijn stijl van fotografie.’ De landelijke gebieden in Japan lopen al jaren leeg en veel gebouwen zijn verlaten – ze verbleef zelf in de in onbruik geraakte basisschool van het dorp. Maar temidden van die leegte en ruimte floreren volksverhalen en sprookjes, merkte De Breij, en ze ging erover lezen. De titel van het boek is een knipoog naar die vele volksverhalen; de Mukade is een griezelige giftige Japanse duizendpoot, waar veel fabels over bestaan.

Ook las ze over een beruchte brand in een warenhuis, in een tijd waarin alle vrouwen nog kimono’s droegen, traditiegetrouw zonder onderbroek. Toen de brandweermannen onder het brandende gebouw klaar stonden om het warenhuispersoneel op te vangen weigerden de vrouwen te springen omdat ze anders van onderen te zien zouden zijn. De mannen werden gered, alle vrouwen zijn omgekomen. Deze urban legend inspireerde De Breij een kimono in lichterlaaie te zetten.

Of neem het Japanse volksverhaal over een spookachtige aanwezigheid die uit een kopje thee verschijnt. Voor haar interpretatie van dit verhaal zette De Breij in een verlaten huis een kopje neer met een blauwe rookbom erin.

Een briefje met in het Japans de tekst: ‘Ik ben Anne Claire de Breij en ik ben fotograaf. Mag ik u fotograferen?’, hielp haar de taalbarrière te door­breken. Ze bouwde een band op met veel dorpsbewoners, onder wie de 99-jarige boerin Momi, en het 9-jarige meisje Aya dat in de boeddhistische tempel aan de voet van de berg woont. Na hun ontmoeting week het meisje niet meer van haar zijde en gidste ze De Breij door heel het dorp.

Een band opbouwen was ook nodig om al haar fotoprojecten te kunnen uitvoeren, want ‘Japan is nogal van de regeltjes’, zegt De Breij. Om een in uniform gestoken brugklas met rode maskers te kunnen fotograferen moest ze toestemming vragen aan alle ouders en talloze kopjes thee drinken met de schooldirecteur. ‘De maskers zijn geïnspireerd op de privacywet in Japan, die verplicht stelt dat alle kindergezichten op online foto’s onscherp moeten zijn.’

De brandende kimono had ook wat voeten in de aarde. Dorpsbewoners raadde het De Breij af, want je steekt toch niet zomaar iets in de fik? Wat zou de brandweer daar niet van zeggen? Ze besloot daarop de stoute schoenen aan te trekken en vroeg haar nieuwe vriendin Aya of ze even gebruik mocht maken van haar tuin, de tuin van de boeddhistische tempel dus. Met een fles terpentine en een emmer water in de aanslag voerde ze haar plan uit. Alles ging goed. Alle vrouwen bleven ongedeerd.