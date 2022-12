Reykjavik is een toevluchtsoord in de eindeloze winternacht (in de zomer halen ze alles weer in)

Beeld Joost Stokhof

Leroy Souhuwat (34), Molukse Nederlander uit Utrecht, voelde zich direct thuis in IJsland, toen hij vier jaar geleden voor het eerst voet op het eiland zette. Als fotograaf maakte hij al veel foto’s van de IJslandse natuur, de basaltblokken op het strand, de watervallen, de papegaaiduikers, het ijs, het ruige, rotsachtige land. Als gids laat hij vakantiegangers de mooiste plekken zien.

Souhuwat: ‘Reykjavik is onze enige echte stad en een superrelaxte, gezellige stad, meer een dorp eigenlijk, ik woon er graag. Zeker in deze donkere tijd, als zo’n eiland toch wat geïsoleerd aanvoelt, is Reykjavik ons toevluchtsoord. Het wordt hier in het noorden in de winter ’s ochtends om half 12 pas licht en om half 4 wordt het al donker. In de zomer halen we dat weer in. Reykjavik, met de klemtoon op de i, betekent stomende baai, rokende baai. Die troffen de Vikingen aan, toen ze voor het eerst aan land kwamen.’

Roggebrood naast de kerk

‘Architect Guðjón Samúelsson heeft zich voor de Hallgrímskerk laten inspireren door de hoekige basaltpilaren die op IJsland overal in de natuur voorkomen. Ik vind het een prachtige kerk. Kerkbezoekers kunnen de toren beklimmen en de hele stad van boven bekijken, met de zee in de verte. Meteen recht tegenover de kerk zit Café Loki, een begrip in Reykjavik. Loki staat bekend om de IJslandse kost, dus roggebrood met Plokkfiskur, gepureerde vis en aardappelen, gefermenteerde haai met een glaasje sterke Brennivín, een soort aquavit, of de beroemde lamssoep, van IJslands loslopende schapen.’

Hallgrímskirkja, Hallgrímstorg 1

Kaffi Loki, Lokastígur 28

Kersttrollen

‘We hebben hier niet zo’n lieflijke kersttraditie. We hebben de Yule Lads, dertien nogal onaardige sprookjesfiguren uit de lokale folklore, kersttrollen eigenlijk, die dertien dagen lang streken komen uithalen, tot het Kerst is. Zoals Gluggagægir, die stiekem ’s nachts door het raam gluurt om te kijken of er iets te stelen valt, of Hurðaskellir, die het grappig vindt om midden in nacht met de deuren te slaan, zodat iedereen wakker schrikt, zulke types zijn het. Ze hebben een kwaadaardige moeder, de reuzin Gryla, die kinderen in de zak stopt. Je ziet de Yule Lads overal, als poppen, of bijvoorbeeld geprojecteerd op een muur. In de verhalen komt ook een Yule Cat voor. Die heeft deze dagen een eigen verlicht standbeeld op Lækjartorg, een plein in het centrum. En dat plein ligt vlak bij Messinn, een goed visrestaurant met verrassende visstoofpotjes.’

Messinn, Lækjargata 6

Honingraat

‘De Hallgrímskirkja is beeldbepalend, maar Harpa net zo goed. Harpa is de concert- en conferentiehal van Reykjavik aan het water en zo’n tof gebouw. De hal is ontworpen door de Deense architect Henning Larsen, staat er sinds 2011, en is opgebouwd uit een glazen honingraatstructuur, van binnen en van buiten. Zeker even binnenlopen, dat mag altijd. De lichtval in het gebouw is in één woord overweldigend. ’s Avonds wordt Harpa vaak van buiten verlicht.’

Harpa, Austurbakki 2

Japanse gin, IJslands bier

‘Als we met vrienden wat gaan drinken, is Kaldi in het centrum snel gekozen. Een gemoedelijke ginbar, met meer dan honderd soorten gin van over heel de wereld, van Japan tot Duitsland, maar de Braziliaanse eigenaar tapt er ook IJslandse bieren en bieren uit de eigen Kaldi-brouwerij. Let op het happy hour, dat scheelt weer. De ingang is om de hoek, aan de Klapparstígur.’

Kaldi Bar, Laugavegur 20b

Verborgen dakterras

‘Niet ver van Kaldi ken ik een verborgen plek: het rooftopterras van het Loft Hostel. Ik heb er gewerkt. Het Loft Hostel is een leuk hostel op zich, maar op de vierde verdieping zit, dat weet bijna niemand, een loungebar en een dakterras, met uitzicht over de huizen van Reykjavik en de Hallgrímskerk in de verte. De bar en het dakterras zijn er voor iedereen, niet alleen voor hostelgasten.’

Loft Hostel & Bar, Bankastræti 7

Margherita en diavola

‘De laatste jaren zijn hier verschillende foodhallen geopend, zoals Hlemmur Mathöll. Een gezellige, niet al te grote hal met internationale eetstands, een Scandinavische stand, een mediterrane, Mexicaanse en Vietnamese. En mijn favoriete pizzeria Flatey zit ook in deze hal. Heerlijke Napolitaanse pizza’s, zoals margherita of diavola, komen daar uit de oven. Mocht de hal te druk zijn, Flatey heeft ook een groter restaurant in de oude haven.’

Flatey in Hlemmur Mathöll, Laugavegur 107 en Grandagarður 11

Vegetarische wereldvrede

‘Reykjaviks geweldige vegetarische restaurant Vegan World Peace bestaat nog niet zo lang, maar krijgt heel enthousiaste reacties. Zoveel keus is voor een vegetariër nog altijd niet heel gebruikelijk. Ze zijn bij Vegan World Peace gespecialiseerd in de Aziatische keuken(s) en serveren Thaise Pad thai, Japanse Gyoza, Chinese Chow mein en Vietnamese Bánh mì.’

Vegan World Peace, Aðalstræti 2

Warm bad, koude dip

‘Er zijn er meer op IJsland, maar Nauthólsvík is het geothermische warmwaterbad in Reykjavik zelf. Het zijn er twee eigenlijk, een kleiner bad en een grotere in de zee, om na het warme water af te koelen met een koude zeedip. Er is een strandje bij, dat in de zomer gratis is.

Nauthólsvík, bij de Nauthólsvegur

IJslands licht

‘Ik vind Grótta toch de mooiste plek om dicht bij de stad het noorderlicht te zien. Dat heb ik al een paar keer mogen meemaken. Grótta is een klein schiereiland met een kleine witte vuurtoren waar het heel stil is. IJsland heeft sowieso al van dat mooie licht. Omdat de zon zo laag staat, komt er vaak een gouden of blauwe gloed over het eiland en heb je van die lange schaduwen.’