Restaurant Basiliek heeft een onmiskenbare wow-factor; niet door opzichtigheid, maar door vakmanschap

Het is zondag, vroeg in de middag, en het centrum van Harderwijk is ijzig kil en erg stil. Bij Basiliek, een restaurant dat huist in een 15de-eeuws rijksmonument, is de vorst van afgelopen nacht in de muren getrokken. ‘De verwarming staat aan, hoor!’, zegt onze gastvrouw verontschuldigend, maar de hoge ruimte tussen eeuwenoude, dikke stenen met Romaanse bogen, gewelven en glas in lood laat zich maar langzaam behaaglijk stoken.

Gelukkig is de ontvangst zo warm en hartelijk dat we fluks ontdooien. De voormalige Agnietenkapel is al sinds de jaren tachtig een restaurant en sinds twintig jaar heeft de zaak bijna onafgebroken een Michelinster gehad. Eerst zat er Olivio, en dat werd Basiliek onder Tabitha en Rik Jansma. Zij deden de zaak vorig jaar over aan Yornie van Dijk, die al een aantal jaar hun keukenchef was. Hij friste het interieur op, trok een nieuw, jong team aan en voert nu een kaart met Franse basis, Scandinavische invloeden en lekker veel groenten. Er zijn twee vaste menu’s; een met vlees en vis en een zonder, waarvan de gerechten ook los kunnen worden besteld.

Van Dijk is het type hardwerkende jongeman dat je direct zijn succes gunt: een geboren en getogen Harderwijker, als schoolverlater van afwasser uitgegroeid tot kooktalent met volop ervaring bij topzaken. Hij verkocht zijn huis om Basiliek te kunnen overnemen, komt geregeld aan tafel en vertelt dan met zichtbaar plezier over zijn gerechten en ingrediënten: de fazant geschoten door de broer van Henk Schiffmacher; het zuurdesembrood gebakken door patissier Esmée met haar desemstarter die Desirée heet – de ambitie en arbeidsvreugd spatten ervan af. Ook de bediening, onder leiding van gastvrouw-sommelier Loeka Pietrowitsch die eerder bij tweesterrenrestaurant ’t Nonnetje aan de overkant werkte, is uiterst lief en attent – een plezier om aan tafel te hebben. Ze voert een compacte, jonge wijnkaart, en de bijpassende wijnen die ze schenkt zijn eenvoudig en goed geprijsd, maar effectief.

De amuses beloven veel goeds: een knapperige tartelette met zwarte knoflook, balletjes van rettich en milde geitenkaas; een helgeel bloemetje gemaakt van ingemaakte gele biet en pompoen met kruidig, zout kamille-ijs en pompoenpitjes; en een weelderige eidooier die als een Venus in furs in een soort hemelbedje van aardpeer, dille en krokante aardappel ligt. Bij het warme, door Esmée en Desirée gemaakte zuurdesembrood worden zowel bruine geitenboter als opgeslagen boerenboter geserveerd – ik vertelde al eerder in deze rubriek dat ik me had voorgenomen minder brood te eten in restaurants, maar hier is sprake van overmacht.

Het voorjaar voelen

Als eerste voorgerecht krijgt de vleeseter rauwe, in Zeeland gekweekte geelstaart-koningsvis. De filet is kort gepekeld en wordt geserveerd met wat mandarijn, heerlijke schapenkefir – tintelend zuivelig met een fris-schapige bite – en dragonolie. In een flinterdun, cilindervormig koekje krijgen we ook de vette buik van de vis, met wat mierikswortel. Het vegetarische gerecht is een vederlichte mousse van bloemkool met ook wat lekker zuur ingelegde bloemkool, dunne schijfjes van de minicitrusvrucht kumquat, een vinaigrette waar ook weer schapenkefir in is verwerkt, pittige Oost-Indische kers en mierik en dragon. Er wordt een droge riesling uit de Palts bijgeschonken, die zich genoeglijk tegen de schapenkefir en dragon aanschurkt: heel geslaagd.

Mousse van bloemkool met kumquat. Beeld Els Zweerink

Zeeduivel dan, met geraspte kastanje bovenop, die de aardse en vlezige tonen in de vis op een heel aardige manier naar boven haalt. Er ligt fijne spinaziepuree naast, een pakketje van boerenkool en oesterblad, en een vinaigrette met kweepeer, spitskoolsap en boerenkoololie. Héél knap gedaan: de winterse ingrediënten als kool, kastanje en kweepeer worden op zo’n frisse, elegante manier ingezet dat we het voorjaar al kunnen voelen. De vegetariër krijgt weer andere koolsoorten en gebrande lente-ui; ook dat werkt uitstekend, net als de frisse, beetje ziltige verdicchio di Matelica (uit de Italiaanse streek De Marken) die erbij wordt geschonken.

Hoofdgerechten, vakwerk

Een skrei – je komt ’m in het vroege voorjaar veel tegen op restaurantkaarten – is eigenlijk gewoon een kabeljauw met lentekriebels. In het vroege voorjaar trekken de vissen met honderdduizenden vanuit de koude Barentszzee naar de iets minder koude Lofoten om te paaien, als ze onderweg tenminste niet door slimme Noorse vissers uit het water worden gevist. Van Dijk serveert een prachtig, compact mootje van de stevige witvis, in de boter gebakken, met een botersaus waarin ook wat brood is verwerkt en een zalvige puree en heldere, zoete bouillon van knolselderij. Boven op de vis ligt ook nog krokant gebakken, Japans broodkruim dat door de bediening ‘Panko beurre noisette’ wordt genoemd – ik wist niet dat ik het nodig had, maar kan nu vrees ik nooit meer zonder, en zo wordt het natuurlijk nooit wat met dat minder brood eten. Een prachtig stukje vis, uitmuntend bereid, met precies de goede dingen ernaast – daar valt niks tegen in te brengen. De vegetariër krijgt een al even knap gerechtje van gepofte en daarna ingedroogde biet met een saus van verjus en lavas, rokerig op de houtskoolgrill gegrilde little-gemsla en een prachtig magentakleurig schuim van rode kool. Ook weer heel fijn bij elkaar en mooi, met een heldere focus op de smaak.

Fazant met groene appel. Beeld Els Zweerink

Het vegetarische hoofdgerecht bestaat uit beetgare en daarna bruingebakken schorseneren, ingelegde en even gegrilde cevennes-uitjes, een puree van peterseliewortel, en een geconcentreerde, vlezige jus van gebakken ui. Erg goed. De vleeseter krijgt opnieuw een ongecompliceerd, maar uiterst vakkundig bereid gerecht van fazanthen uit de Betuwe: de borst is sappig met wat wild, bijna kazig vet onder de knapperige huid; van de bout is een mooi klein ballotientje gemaakt en er ligt uitstekende jus van de karkasjes bij. Opnieuw is het garnituur niks geks, maar heel goed: een puree van groene appel met wat kruidige citroentijm. Vakwerk.

Kraakheldere focus

Bij de twee menu’s horen twee verschillende, halfzoete desserts. Het eerste is ijs gemaakt van buffelmelk uit Zeewolde, met pastinaakcrème en ingemaakte pastinaak, crumble van rogge en bijenpollen, mousse van honing. Ook het vijgendessert is ingetogen, bitterzoet en erg goed: wat gehakte vijg ligt op dulce de leche, gepofte boekweit, we krijgen er lekker vegetaal-bitter poeder en olie van vijgenblad, ijs van gezouten yoghurt, en bergamot bij. Ernaast ligt een stukje versgebakken, warme clafoutis met ook nog wat vijg.

We zijn hartstikke enthousiast over wat het jonge team van Basiliek in zo’n korte tijd heeft weten neer te zetten: ongecompliceerde gerechten die hun onmiskenbare wow-factor niet uit kunstvertoon, praatjes en opzichtige opmaak halen, maar uit de vakkundige bereiding en kraakheldere focus op de smaak. Een aanrader!