Presentator Robbie Kammeijer probeert wat vaker zijn innerlijke Dieuwertje Blok te omarmen

Robbie Kammeijer Beeld Erik Smits

Als we Robbie Kammeijer (31) aan het einde van de week spreken, zo rond vrijdagmiddagborreltijd, ontwaakt hij net uit een dutje. Op werkdagen klinkt om 3.22 uur zijn wekker (‘op de minuut nauwkeurig getimed, alles om maar zo lang mogelijk in bed te mogen liggen’) en nu zijn weekend is begonnen doet hij even een kleine powernap op de bank om bij te tanken en weer in sync te komen met het ritme van zijn vrienden.

Sinds afgelopen herfst volgt Kammeijer zijn voorganger Jan de Hoop op als presentator van het RTL Ontbijtnieuws – grote schoenen om te vullen, ja, maar ze passen ’m goed – en die vroege ochtendshow (4.00 uur de deur uit, 4.30 uur ter plaatse) levert toch elke week weer een kleine jetlag op als hij naar zijn sociale leven terugschakelt. ‘Maar het verbaast me hoe goed dat gaat.’

Het hoogtepunt van zijn week was een onverwacht FaceTime-belletje van goede vrienden die hun tweede kind verwachtten. ‘Ze belden om te vertellen dat hun kind er was!’ Een paar dagen later mocht hij al gaan kijken (‘met een knuffel, een mooi lijstje voor hun geboortekaartje en een babypakje, want ik hoor altijd dat meisjes te veel, en jongetjes te weinig kleding krijgen’). Vertederd is hij door de intimiteit van het aanschouwen van nieuw leven. ‘Ik vind het zo bijzonder van dichtbij te zien hoe mijn vrienden ouders worden. Laat mij daar maar als een vlieg op de muur naar kijken.’

Dieptepunt van de week is die oneindige wasmand die, precies als zijn weekend begint, weer uitpuilt. Maar een groter dieptepunt is misschien nog wel zijn eigen neiging om alles meteen op te ruimen en recht te trekken in plaats van de boel even de boel te laten. ‘Toen ik een tijdje terug Dieuwertje Blok belde om te vragen of ze mee wilde werken aan een televisie-item, zei ze ‘heel leuk schat, maar daar heb ik echt even helemaal geen zin in’. Sindsdien is Dieuwertje mijn goeroe en probeer ik wat vaker mijn inner Dieuwertje te omarmen.’

Lekker laten zitten dus, die wasmand. ‘Het is ook mijn weekend.’