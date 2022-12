Presentator Joris Linssen is druk druk druk – thuis ziet zijn Boeddhabeeld het kalm glimlachend aan

Joris Linssen was deze week bij een concert van Wende. ‘Het klinkt misschien een beetje overdreven, maar het was fenomenaal.’ Beeld Erik Smits

Vraag presentator Joris Linssen (56) hoe zijn week was (of, nu ja, wij deden het voor u) en hij zal op zijn achterhoofd krabben om vervolgens te concluderen: ‘Ik ben de helft alweer vergeten.’ Niet dat het niet leuk of interessant was, integendeel (vraag hem of er gevloekt is in z’n week, en u krijgt een ontkennend antwoord), maar omdat het gewoon zo véél was.

Maandag – Linssen heeft inmiddels zijn agenda erbij gepakt – sprak hij voor zijn serie Boeddha in de polder (volgende week op tv) met Doe Maar-drummer René van Collem, over zijn leven na zijn heroïneverslaving. Linssen is zelf, sinds hij het programma maakt, ook spiritueler geworden, hij heeft zelfs een Boeddhabeeld, gekregen tijdens een fotoshoot, en dat was goed, want zo’n beeld zelf kopen staat garant voor ongeluk. Sindsdien zit-ie daar op Linssens werkkamer. Te zitten. Te kijken. Te glimlachen. Zoals het een Boeddhabeeld betaamt.

Die avond, we hebben het nog steeds over de maandag, was Linssen bij een concert van Wende, ‘en het klinkt misschien een beetje overdreven’, zegt hij, ‘maar het was fenomenaal, zij is een wereldster, ze heeft in mijn ziel zitten roeren, die táál, waanzinnige zinnen. Echt een wereldster – o, dat had ik al gezegd.’

Goed, dat was dus één dag uit Linssens leven (‘Hoeveel woorden telt dit stukje?’). Zijn dinsdagavond bestond uit waar zijn dinsdagavond altijd, of nou ja, sinds 2005, uit bestaat: vier-tegen-vier met zijn vriendenteam met de alleszeggende naam FC De Buurt. ‘Bloedfanatiek zijn we, op leven en dood.’

Uitrusten deed Linssen later in de week, hij verbleef een nachtje in een hotel: een omgebouwde kerk waar ooit zijn opa en oma, de ouders van Linssens vader, zijn getrouwd. Het was een cadeau voor zijn vader, en zo kwam het dat Linssen, voor het eerst in gevoelsmatig honderd jaar, weer met zijn zus op de kamer lag te kletsen. Zijn vader en diens vriendin sliepen op de kamer naast hen, ze hoorden hen klungelen met het bad – de douchekop was losgesprongen, dus de vriendin van zijn vader stond midden in de nacht, gehuld in pyjama, haar kleren te föhnen.

Van die dingen waar je dan weer geen agenda voor nodig hebt om ze te onthouden.