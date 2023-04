Presentator Eva Eikhout: ‘Als ik me zo leuk mogelijk kleed, heb ik het gevoel dat ik minder gehandicapt lijk’

Eva Eikhout: ‘Ik wil dat mensen zien dat er méér is dan de afwezigheid van ledematen.’ Beeld Jordi Huisman

Waar zijn we?

‘Paak is een soort loungebar, borrelplek en later op de avond wordt het een dansvloer. Ze draaien hier alleen maar platen met toffe muziek. Achterin staat een verhoogde dj-booth met een klein randje ervoor en als ik hier met vrienden ben, word ik bijna altijd op dat randje gezet. Ik kan er precies op zitten, want ik ben maar 1,14 meter lang. Stiekem ben ik dan nét iets hoger dan de mensen die er staan te dansen en kan ik dus perfect over de groep heen kijken. Dat vind ik fantastisch, dat ik door de ruimte kan gluren.’

Op mijn plek is een wekelijkse rubriek van Volkskrant Magazine waarin de geïnterviewden, op een mooie locatie, vertellen over hun smaak en voorkeuren op het gebied van kleding, interieur en design.

Waarom vind je dit zo’n bijzondere plek?

‘Ik ben tegenwoordig het liefst op plekken die er mooi uitzien. De kleuren, de planten, de lichten – alles klopt hier. Ik hou niet van felle lichten, ik háát tl-licht en alles wat hier staat zou ik zo in m’n huis zetten. Altijd als ik hier ben, voel ik me gewoon chill.’

Wie? Eva Eikhout (26)

Waar? Vinylbar Paak in Nijmegen

Werkzaamheden? Ze is programmamaker en presentator

Hoe zou je jouw kledingstijl omschrijven?

‘Mijn stijl wordt steeds stoerder. Tegenwoordig koop ik geen kleren meer met bloemetjes en blouses met franjes. Soms kleed ik me androgyn, dus niet helemaal mannelijk en niet helemaal vrouwelijk. Ik draag altijd sneakers en veel streepjes. Mijn stijl is ook comfortabel, want ik draag dingen die lekker zitten. Tijdens het boekenbal had ik een satijnen groene jurk aan, maar na een uur had ik zo’n ontiegelijke spijt van die jurk. Hij zat gewoon voor geen meter.’

Vind je kleding belangrijk?

‘Absurd belangrijk. Ik heb een fysieke beperking die direct aan de buitenkant te zien is. Als ik me zo leuk mogelijk kleed, heb ik het gevoel dat ik minder gehandicapt lijk. Ik wil dat mensen zien dat er méér is dan de afwezigheid van ledematen. En het dragen van leuke kleding geeft mij ook gewoon een lekker gevoel. Ik ben dan veel zelfverzekerder. Ik heb ook het idee dat mensen op straat denken: ‘Wow, zij heeft echt een vet pak aan!’ Dat doen ze waarschijnlijk niet, maar ik wil wel dat voorbijgangers het vinden.’

Oorbellen van Asos. Beeld Jordi Huisman

Hoe uit jij jezelf?

‘Door veel uit te testen. Sinds vorige week heb ik kort haar. Ik wilde heel graag de wetlook, dus dan neem ik die ook. Mijn vriendinnen zeggen dan: what the fuck ben jij nou weer aan het doen? Maar ik hou ervan, het randje opzoeken. Net iets anders aantrekken, net iets anders doen. Het kan bij mij alle kanten op.’

Denim pak

‘Mijn moeder droeg de broek van dit pak afgelopen maart op haar verjaardag. Toen heb ik hem ook direct besteld, in exact dezelfde maat. Dat vind ik grappig, dat m’n moeder en ik dezelfde maat hebben. Ik heb een vaste kleermaker en daar breng ik bijna wekelijks kleren naartoe om ze op maat te laten maken. Ik koop veel te veel kleding. Als ik daar een week niet ben geweest, vragen ze meteen wat er aan de hand is.’

Schoenen

‘Ik draag Vans in een kindermaatje, maat 33. Ik heb thuis nog veel meer Vans: geblokte, rode en zwarte. Sowieso heb ik een schoenentic. Omdat ik een beenlengteverschil heb, moet de linkerschoen altijd een stuk hoger dan de rechterschoen zijn. Mijn vader is schoenmaker geweest en heeft deze schoenen verhoogd.’

Eva Eikhout draagt Vans in een kindermaatje, maat 33. Beeld Jordi Huisman

Hoodie

‘Ik ben gek op hoodies, maar het valt wel mee hoeveel ik er heb. Ik hou van grote capuchons, het liefst van die grove. Bij jongens vind ik dat gewoon sexy, bij mezelf vind ik het ook leuk. Ik heb deze hoodie al heel lang. Hij is van Tommy Hilfiger, dus dat is goede kwaliteit.’

De hoodie van Tommy Hilfiger. Beeld Jordi Huisman

Tas

‘Dit is m’n eerste designertas, van Jacquemus. Ik had net een boekcontract getekend en dacht: ‘Oké, nu is het tijd voor een cadeautje voor mezelf.’ Nu gebruik ik hem iedere dag. Ik had altijd al een tasje bij me, maar ik wilde er specifiek eentje die fijn is om te dragen. Deze heeft een kort hengsel, dus dat is ideaal. Ik wil hem ook nog in het oranje of knalblauw.’

De designertas van Jacquemus. Beeld Jordi Huisman

Telefoonketting

‘Ik heb altijd deze telefoonketting om. Ik kan m’n telefoon niet zo goed in en uit m’n zakken halen, dus een telefoonketting is praktisch. Ik vind deze ook wel gezellig, het voegt wat toe aan de outfit.’

De telefoonketting. Beeld Jordi Huisman

Sieraden

‘De oorbellen zijn gewoon van Asos, een populaire webshop. Ik heb ze in een set van zes paar gekocht, ze waren totaal niet duur. De neusring heb ik al vier jaar, toen ik begon aan de BNNVara Academy. Tijdens een borrel heb ik samen met een collega een piercing laten zetten en voor mij was dat deze neusring.’