Prachtige art nouveau, Sovjet-voorsteden en groene schiereilandjes: elke buurt in Riga is anders

Beeld Joost Stokhof

Beate Snuka (33) woont in twee steden. Ze werkt en woont in Eindhoven, waar ze aan de Design Academy heeft gestudeerd, en ze woont en werkt in haar geboortestad: de Letse hoofdstad Riga. Snuka is productontwerper van keramiek, sieraden, lampen en verlichting. ‘Riga is een compacte, maar versnipperde stad’, zegt ze. ‘Elke buurt is anders. Van de straten met de oude houten huizen aan de linkeroever van de rivier tot de Sovjet-voorsteden en de wijken met prachtige art-nouveaugebouwen. Riga was vroeger een Hanzestad en heeft een fraai middeleeuws centrum. Daar staat Melngalvju nams, het opvallende Zwarthoofdenhuis, dat al in de 14de eeuw werd gebouwd, maar bijna de 20ste eeuw niet had overleefd. Het weerspiegelt onze geschiedenis. Het huis werd in de Tweede Wereldoorlog beschadigd, is daarna door de Russen vernietigd, maar na de Sovjettijd toch weer helemaal opgebouwd.’

Gevel met gezichten

Beate Snuka: ‘We hebben veel sierlijke art-nouveauarchitectuur in Riga. Op de Albertastraat bijvoorbeeld, de Brīvības en de Smilšu. Op de Elizabetes staat het beroemdste gebouw, blauw met wit, vol versieringen en met gezichten op de gevel. Ik ben in het Hortamuseum in Brussel geweest, maar de noordelijke variant is toch anders dan de Belgische art-nouveau, met meer folklore-elementen. Een van de art-nouveauhuizen in Riga is nu een museumhuis.’

Riga Jugendstil Museum, Alberta iela 12

Rondom Riga

‘Er zijn nog genoeg gebouwen die aan de annexatie door de Sovjet-Unie doen denken, zoals de Latvian Academy of Sciences, gebouwd ter ere van Stalin. Ik weet van mijn ouders hoe pijnlijk die geschiedenis was. De Academy of Sciences heeft wel een fantastisch observatiedek, vanwaaruit je helemaal rondom Riga kan zien: de tv-toren, de centrale markt, de nationale bibliotheek en de Petruskerk.’

Latvian Academy of Sciences, Akadēmijas laukums 1

Beeld Joost Stokhof

Steurkroket

‘Restaurant John zit in het opvallend zwarte A22 Hotel. Chef Kristaps Sīlis is geïnspireerd door de Baltische keuken, zo staat er steurkroket en Arctic char, zalm, op het menu. Zeker een kanshebber voor de eerste Letse Michelinster. In nauw overleg met Kristaps heb ik het servies voor Restaurant John ontworpen: borden en kommen in een offwhite-zandkleur en cleane stijl.’

Restorāns John, Ausekļa iela 22

Mini-Noma

‘Nog een restaurant voor foodies: Max Cekot, gevestigd in een oude houtfabriek. Het hout komt overal terug in het industriële interieur, zo mooi. Ze serveren een ‘moderne visie op de Letse keuken’ in een tiengangenproefmenu. Max Cekot is een mini-Noma.’

Max Cekot Kitchen, Jelgavas iela 42

Pornstar martini

‘We gaan graag naar Herbary, de rooftopcocktailbar in een glazen kas. Heerlijk zitten daar, zeker in de zomer, met snacks en een pornstar martini. En dan over de daken van Riga kijken en de zon zien ondergaan.’

Herbārijs, kafejnīca, Dzirnavu iela 67

Prachtig marktgebouw

‘De Riga Central Market is geweldig, een grote overdekte markt midden in het centrum. Ik noem daarnaast graag de Āgenskalnsmarkt, aan de linkerrivieroever, een prachtig marktgebouw uit 1898, pas gerestaureerd. Beneden is de markt, op de tweede verdieping zijn eetkramen en lifestylewinkels, zoals Gardenia Eco, waar vazen en kaarsenhouders van mij verkocht worden. Āgenskalns ligt aan de Nometņustraat, waar veel van die typische Baltische oude houten huizen staan.’

Rīgas Centrāltirgus, Nēģu iela 7

Āgenskalns Market, Nometnu iela 64

Beeld Joost Stokhof

De duivel

‘Er bestaat een legende over Riga’s rivier de Dvina, die we in Letland de Daugava noemen. In die legende komt de duivel om de zoveel tijd uit de rivier gekropen om te vragen: ‘Is Riga nou eindelijk een keer af?’ En dan roepen de inwoners van Riga hard: ‘Nee!’ Want volgens het verhaal zal de duivel alle inwoners laten verdrinken als de stad klaar is. Riga komt nooit af, zeggen we tegen elkaar, deze stad is altijd in beweging. Aan de oostkant van de Dvina ligt een schiereilandje, Andrejsala, een industrieel en onontgonnen gebied dat helemaal tot leven komt in de zomer. Dan zitten de restaurants aan de kade vol. In deze buurt zijn kajaks te huur, om rustig door de stad te peddelen. Erg leuk, doen de inwoners zelf ook.’

Rigas Laivas, Eksporta iela 3B

Riga Beeld Joost Stokhof

Suppen en skaten

‘Riga is ongelooflijk groen, zeker voor Nederlandse begrippen. En we hebben een groot meer: Kīšezers. Iedereen is hier in de zomer te vinden, op de strandjes of bij Cabo Café, op het terras aan het water, waar surfplanken en supboards te huur zijn. Cabo ligt bovendien aan de rand van een groot park, Mežaparks, favoriet bij skaters.’

Cabo Café, Roberta Feldmaņa iela 8A

Het Letse land

‘Het etnografische openluchtmuseum is mijn favoriete museum. Het bestaat al heel lang, honderd jaar ofzo, en is een collectie van antieke Letse plattelandshuisjes, een kerkje en een smid. We hebben een keer gepicknickt in een van de huisjes. Ik hou ervan, omdat het iets van het traditionele Letland van vroeger laat zien.’

Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs, Brīvdabas iela 21

Hamptons van Riga

‘Riga ligt aan zee en heeft meerdere stranden. Vecaku pludmale vind ik zelf altijd fijn. Het kan daar druk worden in de zomer, maar meer richting Mangaļsala is het vaak heel rustig. Mangalsala is een kleine, lange pier die een heel eind de zee in loopt. Sta je daar, in zee, tussen de opspattende golven. Wie geen rust wil maar juist een mondaine badplaats zoekt, kan naar Jūrmala, meer naar het westen. Iemand noemde het weleens de Hamptons van Riga, met resorts, restaurants, terrassen, lekker levendig.’

Vecaku pludmale, Selgas iela 20

Mangaļsalas mols