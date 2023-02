Powerblazers vertellen een verhaal, over vrouwen die hun plek opeisen (en over de koning als onverwacht stijlicoon)

Kelly McGillis in 'The Accused'. Beeld Imageselect

Het icoon

Zeg je powerblazers, dan zeg je eind jaren tachtig, begin jaren negentig. Dan doemen er visioenen op van Julia Roberts in Pretty Woman (die allerlaatste scène, op de brandtrap) en van Kelly McGillis die straaljagerpiloten onderwijst in Top Gun en een pittige advocaat speelt in The Accused. En herinnert u zich Jodie Foster als Clarice Starling nog, die in een XL colbert Hannibal Lecter opzoekt? Die blazers vertellen een verhaal, over stoere vrouwen die hun plek opeisen en ook letterlijk een grote jas aantrekken die ze beschermt en tegelijkertijd een beetje groter maakt.

De stervelingen

Toevallig dat alle drie de dochters van de koning tijdens de najaarsfotosessie een royaal jasje droegen? Tuurlijk niet, want ruime colberts zijn al een poosje hartstikke in en – het houdt niet op, niet vanzelf – óók weer veelvuldig in de collecties voor komend voorjaar gesignaleerd. Ariane, de jongste prinses, droeg het kleinste jasje. Alexia, de meest modegevoelige, droeg het grootste. Waarmee haar vader Willem-Alexander, die doorgaans grandioos verzuipt in zijn pakken, opeens een onverwacht stijlicoon blijkt te zijn.

Van links naar rechts: prinses Ariane, prinses Amalia en prinses Alexia. Beeld ANP / Anneke Janssen

Op de catwalk

Een stagiaire die precies in de categorie Gen Z valt, vertelde dat op TikTok de boyfriend blazer alweer uit is verklaard. Die boodschap hadden de ontwerpers kennelijk gemist, want het was op de catwalks voor komende zomer een va-et-vient van oversized colberts. Niks nieuws onder de zon dus, maar wel héél veel moois: kijk eens naar die prachtige kleuren: eau de nil, duck egg blue, mokka, roomwit, citrusgroen. En kijk naar de outfit van Dries Van Noten, hoe prachtig die tinten bij elkaar kleuren, en hoe mooi zo’n streng jasje is op een fladderrok.

Vanaf links: Dries Van Noten, Prada, Stella McCartney, Jil Sander, Gauchère Beeld Imaxtree

Huiswerk

- Laat het jasje nonchalant openhangen en draag er iets heel teers en liefs onder voor diepte en een mooi contrast.

- Te lange mouwen kun je opstropen of oprollen, of op hun plek houden met mouwophouders.

- Leen eens een jasje van broer, geliefde, vader of zoon. Of winkel (tweedehands) op de mannenafdeling.