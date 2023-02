Piet linedancet al bijna 25 jaar en vergeet nooit zijn hoed: ‘Soms ben ik de enige, maar ik hou vol’

Piet Pijnenburg: ‘Het enige wat minder wordt in de linedancewereld is het dragen van de kleding.’ Beeld Jan Dirk van der Burg

Piet Pijnenburg (66), Tilburg

Piet rijdt zo naar Hotel de Druiventros in Berkel-Enschot voor het ankerpunt in zijn maand: de linedancemiddag met DJ Arthur en Betsie. ‘Het leukste van de countrywereld is misschien wel dat iedereen ook alleen kan dansen, niemand hoeft thuis te blijven zitten. Voor de corona kwam er ook altijd een ploegje uit het bejaardentehuis naar de Druiventros. Met de deeltaxi, vijf rollators erin. Kwamen ze binnengeschuifeld, ze konden geen steek dansen maar kwamen gewoon voor de sfeer!’

Piet heeft 41 jaar als leidinggevende bij Ahold gewerkt en die kwaliteiten doorgetrokken naar de countryscene door Stichting Country Promotion Tilburg (SCPT) op poten te zetten. ‘Organiseren kon ik al, met mensen werken kon ik al, nou, we zijn met de hele club met vijftig man al vier keer in Amerika geweest. Vier keer grandioos.’ Volgend jaar zit hij 25 jaar ‘in de country’ en daar blijft het niet bij. ‘Ik heb nog steeds drie keer in de week les. Het enige wat minder wordt in de linedancewereld is het dragen van de kleding. Dat is jammer, dan voelt het net alsof je met een team gaat voetballen in verschillende shirtjes. Als iedereen een hoed op heeft, man man man, dat geeft een sfeer hoor. Ik doe altijd mijn hoed op als ik ga dansen. Soms ben ik de enige, maar ik hou vol.’