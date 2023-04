Paris Hilton blijft de personificatie van Barbie – daar verandert ook de nieuwste Barbiefilm niets aan

De roze garderobe van Paris Hilton lijkt direct uit de ontwerpstudio van fabrikant Mattel te komen. Beeld Getty

Icoon: Paris Hilton

Met de komst van de film Barbie later deze zomer kunnen we niet om ‘Barbiecore’ heen: de esthetische stijl gebaseerd op die van de gelijknamige pop. Margot Robbie lijkt in de trailer van de film een perfecte Barbie neer te zetten, maar in de echte wereld is er niemand die de pop meer personifieert dan Paris Hilton. Dat geldt voor haar roze garderobe (vooral die uit de jaren nul) die direct uit de ontwerpstudio van fabrikant Mattel lijkt te komen, en voor haar lange, geelblonde poppenpruik. Bovendien is het, net als bij Barbie, niet helemaal duidelijk wat nou eigenlijk haar baan is; ze is niks en tegelijkertijd alles, van zakenvrouw tot zangeres. De sleutel tot het ware Barbiecore is dan ook de schaamteloosheid waarin beiden excelleren, en waaraan iedereen wel een voorbeeld kan nemen, al dan niet in glazuurverbrijzelend roze.

Sterveling: Annefleur van den Berg

Vóór Barbie waren er al de Pink Ladies. Barbies officiële geboortedatum is namelijk vastgesteld op 9 maart 1959 (geboren te Willows, Wisconsin), en dat is een jaar na de zomer waarin de stoere Danny Zuko verliefd wordt op de zoetige Sandy Olsson, the one die hij wanted.

Annefleur van den Berg op de première van 'Grease the Musical' in Amsterdam. Beeld ANP / Robin Utrecht

In Grease, de film die in ons collectieve culturele geheugen staat gegrift, had je T-Birds (jongens) en Pink Ladies (meisjes). De jongens droegen zwarte leren jacks, de meisjes bowlingjasjes in glimmend roze. Maar de meiden waren er niet minder stoer om. Sterker nog, Pink Lady-voorvrouw Betty Rizzo was, mede vanwege dat venijnige sarcasme, de meest onverschrokken leerling op die hele Rydell High School.

Actrice Annefleur van den Berg mengde op de première van Grease the Musical in Amsterdam een beetje Sandy met een toefje Rizzo, zoals ze net zo makkelijk de jaren negentig (het korte jurkje) met de jaren vijftig (haarband) klutste. De blossen op de wangen zijn dan weer van alle tijden.

v.l.n.r. Marine Serre, Moschino, Giambattista Valli, Versace, Valentino. Beeld Imaxtree

Op de catwalk

Een barbiemoment van de bovenste plank: Paris Hilton op de catwalk van Versace in het ultieme barbiejurkje: kort, glitterig en bovenal roze. Niet elke roze outfit is echter per definitie Barbiecore. Het moet nog een extra dimensie hebben, iets wat het uit het rijk van de normale kleding transporteert naar de fantasiewereld. Zo’n top-tot-teenlook zoals te zien bij Marine Serre bijvoorbeeld, of het ultieme poppenpakje van Moschino afgezet met opblaaszwembanden.

Huiswerk

* Roze is geen must, het hele kleurassortiment van de Italiaanse ijscoman voldoet in principe.

* ‘Come on Barbie, let’s go party’, zong de band Aqua niet voor niets, Barbiecore-kleding is altijd partyproof.

* De vorm van Barbies voeten verdraagt louter hakken.