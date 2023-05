Oslo is kneuteriger dan je zou denken – en dit zijn de beste plekken voor kunst, koffie en mandelboller

Beeld Joost Stokhof

Historicus Leonoor Borgesius (33) is pas gepromoveerd aan de Universiteit van Oslo, binnen een internationaal onderzoeksteam, op een Nederlands onderwerp: de ontwikkeling van infrastructurele werken, zoals de inpoldering van de Zuiderzee en de aanleg van de Lawaspoorweg in Suriname, en hoe die werden beïnvloed door de koloniale mindset van Nederlandse ingenieurs.

Borgesius: ‘Ik vertel graag over Oslo, omdat ik in de vijf jaar dat ik er woon best verknocht ben geraakt aan deze stad. Het is goed leven hier. Oslo is rijk, maar niet prestigieus en zelfs wat kneuterig, op de best mogelijke manier. Eigenlijk is Oslo twee steden: een zomer- en een winterstad. De winter, met de kerstmarkten, de lichtjes, de oplichtende sneeuw en de donkere avonden, voelt zo anders dan de zomer, met de muziekfestivals, de trage zonsondergangen en de warmte. Oslo is ook warmer dan je zou denken.’

Barcode

Leonoor Borgesius: ‘We gaan eerst naar het water. In het Oslofjord zijn veel nieuwe hoge gebouwen gekomen. Die nieuwe skyline wordt het Barcodeproject genoemd. Ik vind de nieuwe bibliotheek een buitengewoon geslaagd publiek gebouw. Iedereen komt er en het heeft een café met uitzicht en fantastische appelbroodjes. Daarnaast zit het operahuis, waar je het dak op kunt lopen, of binnen koffiedrinken en doen of je rijk bent. Maar over het nieuwe gebouw met de knik, het Munchmuseum, zijn de Osloërs niet onverdeeld enthousiast.’

Deichman Bjørvika, Anne-Catharina Vestlys plass 1

Operahuset Oslo, Kirsten Flagstads Plass 1

Munchmuseet, Edvard Munchs Plass 1.

Sukkerbiten, misoramen

‘Niet ver van die nieuwe architectuur bevinden zich meer bijzondere plekken aan het water: buitenbad Sørenga, heerlijk in de zomer; Salt, sauna, café én cultuur in een Noors huisje, geïnspireerd op de arctische architectuurstijl; foodcourt Vippa, voor goed Ethiopisch eten en een mooie zonsondergang, en niet te vergeten de drijvende houtgestookte sauna Sukkerbiten. Daar kom ik elke week wel een keer. En na dat gezweet geweldige misoramen eten bij Koie.’

Sørenga Sjøbad, Sørengkaia 69

SALT, Langkaia 1

Vippa, Akershusstranda 25

Oslo Badstuforening Sukkerbiten, Nylandsveien 28

Koie Ramen Munch, Operagata 39

Winternacht in Rondane

‘In het Nationaal Museum hangt een versie van De Schreeuw van Edvard Munch, maar mijn lievelingsschilderij daar is toch Winternacht in Rondane van Harald Sohlberg. Vlak bij het museum ligt Aker Brygge, de kade met alle restaurants, waar de veerponten naar de eilandjes van Oslo vertrekken. Heerlijk in de zomer, picknicken en zwemmen op Hovedøya of garnalen en mosselen eten op Gressholmen.’

Nasjonalmuseet, Brynjulf Bulls plass 3

Gressholmen Kro

Rare cocktails

‘Japans restaurant Izakaya in het centrum is supergezellig, met hun rare cocktails en kaaspannekoekjes, Misschien niet met te veel honger aanschuiven, want dan lopen de prijzen snel op. Oslo blijft een dure stad. Dicht bij Izakaya zit een goeie boekhandel, Tronsmo, graphic novels in de kelder en een solide poëzieafdeling. En daar weer bijna naast: koffiecafé Kaffebrenneriet, waar spectaculaire chocolademelk wordt geschonken. Ze hebben meerdere zaken. De bakkerijen en koffiezaken van Oslo zijn legendarisch. Check de vestigingen van Godt Brød, voor lekkere mandelboller, amandelcustardbroodjes, en die van Åpent Bakeri, voor de beste filterkoffie en scones.’

Izakaya, St. Olavs Gate 7

Tronsmo Bokhandel, Universitetsgata 12

Kaffebrenneriet, Universitetsgata 18

Rivierjazz en bruine kaas

‘Ik wandel nogal eens op zondagmiddag langs de Akerselva, Oslo’s rivier. En dan wat drinken bij Anne på landet, het vriendelijke café aan de waterval, die in de winter is bevroren. Ze serveren een prima lunch bij Anne en een delicatesse uit Oslo, wafels met bruine Noorse kaas. Je moet ervan houden. En daarna bij club Blå een akoestische set van het Frank Znort Quartet bijwonen, heel goeie jazz. Blå is ook de moeite waard zonder wandeling. Er is trouwens ook een vestiging van Anne på landet in het grote Frognerpark, bij het prachtige Vigelandbeeldenpark.

Anne på landet/Hønse-Lovisas hus, Sandakerveien 2

Blå, Brenneriveien 9C

Sri Lankaans

‘Immigrantenwijk Grønland vind ik erg leuk. In deze wijk hebben de beste restaurants zich verzameld. Zoals Pakistaans restaurant Lahori Dera Tandoori, of Indiaas restaurant Punjab Tandoori. En ik kom graag bij het Sri Lankaanse tamilrestaurant Palmyra, erg lekker en niet zo duur. Wat we vaak doen, is masala dosa of thali afhalen bij Palmyra, en opeten op het terras van het leuke café Oslo Mek, waar dat mag.’

Lahori Dera Tandoori, Norbygata 56

Punjab Tandoori, Grønland 24

Palmyra Cafe, Norbygata 15A

Oslo Mekanikse Verksted, Tøyenbekken 34

Klimaathuis

‘Wat noordelijker ligt de botanische tuin op een heuvel. Groot park, met tuinen en kassen en met het natuurhistorisch museum van Oslo en het klimaathuis. Boven op de heuvel is een oud, mooi houten café met een terras onder de kastanjebomen.’

Botanisk hage, Sars’ gate 1

Handwerk, Sars’ gate 1

Sleeën of kaasfondueën

‘Een uurtje skiën of langlaufen buiten de stad is in de winter in Oslo net zo gewoon als met iemand koffiedrinken. Maar wie niet die hele uitrusting thuis heeft liggen, kan met lijn 1 van de T-bane richting het noorden, naar de skischans. Je hoeft er niet meteen vanaf, je kunt ook in restaurant Frognerseteren appeltaart of kaasfondue bestellen. Of, spannend, een slee huren en langs Korketrekkeren naar beneden sleeën. Vergeet niet een helm op te zetten en glij het liefst met verse sneeuw. Ik ben een keer in heel ijzige, gladde sneeuw naar beneden gesjeesd en dat was eng, zo hard. Maar Frognerseteren is net zo goed een zomerwandelbestemming. Mijn lievelingsroute vanaf het metrostation is Tryvannstua-Skjennungstua-Ullevålseter, dan terug naar beneden, en eindigen bij Sognsvann. Een tocht van zo’n 12 kilometer, voornamelijk bergafwaarts. Gewoon de bordjes volgen: blauw voor wandelpaden, rood voor makkelijker begaanbare gravelpaden.’

Restaurant Frognerseteren, Holmenkollveien 200