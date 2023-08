Operazanger Roderick Williams: ‘Tolstojs ‘Oorlog en vrede’ leest weg als een vliegtuigpocket’

Roderick Williams Beeld Els Zweerink

Je leest het vaker in interviews: Roderick Williams is een van de aardigste artiesten in het vak, een stelling die wordt bevestigd zodra hij inlogt voor een videogesprek vanuit zijn huis, een ‘cottage met een rieten dak ongeveer tien mijl van Stratford-upon-Avon, waar Shakespeare vandaan komt.’ Zonnig humeur, aanstekelijke lach.

Williams, zoon van een Jamaicaanse vader en een moeder uit Wales, werd geboren in Londen. Hij zong van jongs af in kinderkoren. Op de universiteit van Oxford was hij als choral scholar lid van het prestigieuze koor van Magdalen College. Toch dacht hij er niet aan om operazanger worden. Na zijn afstuderen leek hij op het carrièrevlak gesetteld als muziekleraar.

Onze gids dit weekeinde is een rubriek in Volkskrant Magazine waarin een bekend persoon (op velerlei terreinen) uit binnen- of buitenland ons gidst langs zijn of haar favorieten.

‘Op een dag vroeg mijn vrouw (we zijn zeer jong getrouwd): wat zijn je ambities in het leven? Niet omdat ze gefrustreerd was. Ze wilde het gewoon weten. En, ik had er niet eerder over nagedacht, maar het antwoord kwam er spontaan uit: ik wil graag zanger worden. En ze zei: als je dat nu niet probeert, krijg je misschien nooit meer een kans. Dus ik nam vrijwel meteen ontslag.’

Williams oogst al decennia lof in opera’s van onder anderen Mozart, Giacomo Puccini en Benjamin Britten. Eigentijdse componisten vertrouwen graag hun nieuwe werken aan hem toe. En hij beschouwt het als zijn missie om het kunstlied levend te houden. Om de taalbarrière te overbruggen, zingt hij voor zijn landgenoten liederen van Schubert, vertaald naar het Engels. Zijn internationale carrière bouwde hij na het conservatorium in Londen gestaag op, zonder dramatische doorbraakmomenten.

‘Er was geen groot moment waarop ik plotseling naar het sterrendom werd gekatapulteerd. Elke stap is onderdeel geweest van een lange, langzame, zeer aangename reis, zonder een specifieke richting. Ik ben niet iemand die zegt: op mijn 30ste wil ik gezongen hebben in La Scala, de Metropolitan Opera en Covent Garden. Bij mij gaat het als volgt. De telefoon rinkelt en iemand zegt: wil je in dit concert zingen? Ja, dat klinkt geweldig!’

Op een dag belde Buckingham Palace, via dirigent Andrew Nethsingha, muziekdirecteur van Westminster Abbey. Of hij bij de kroning Confortare wilde zingen, bijbelse raad uit Koningen 2 op muziek van Henry Walford Davies. En of hij ook een stuk wil componeren voor die gelegenheid. Want Williams is ook componist. Hij schrijft sinds de middelbare school (koor)muziek.

De koning wilde een stuk gebaseerd op een van zijn favoriete kerkliederen, Be Thou My Vision. Williams en medecomponisten Nigel Hess en Shirley Thompson kregen elk twee minuten om voort te borduren op de Ierse volksmelodie. ‘Een samenwerking tussen drie componisten kan behoorlijk rommelig uitpakken, maar door het prachtige thema dat erdoorheen loopt, is het een samenhangend stuk geworden.’

Waarover was Williams het meest verheugd, het zingen of de compositie? ‘Voor mij maken componeren en zingen deel uit van hetzelfde, van het musicus-zijn. Ik verheugde me over beide. Het zingen, omdat ik daarmee deelnam aan de kerkdienst, en de opdracht, omdat mensen kunnen horen wat er in mijn hoofd omgaat. Dat geeft gewoon een kick. Ik kon achteroverleunen en iemand anders het stuk horen spelen, in plaats van zelf op te treden, wat best zenuwslopend kan zijn.’

Tijdens het zingen leek hij helemaal niet zenuwachtig, eerder sereen. Was hij ook kalm van binnen? ‘Ja, tot op zekere hoogte, want het ergste aan dit vak is het wachten. Anderhalf uur zitten wachten was behoorlijk stressvol. Maar toen ik ging staan, nam mijn ervaring het over. Ik dacht: dit is wat ik doe, ik weet hoe het moet. Dus ik zong rechtstreeks voor dirigent Andrew Nethsingha en dacht ik aan niets anders meer. Ik kon ontspannen en tegen mezelf fluisteren: Roddy, vergeet niet hoe dit voelt. Geniet hiervan, want dit zal je maar één keer doen.’

De Zuiderkerk in Amsterdam. Beeld ANP

Stad: Amsterdam

‘Een heel makkelijke keuze. En als dit een Noorse krant was, zou ik echt niet voor Oslo kiezen. Ik heb veel tijd doorgebracht en veel muziek gemaakt in Amsterdam. Ik ken er de weg, en als ik in een stad aankom, is het belangrijk voor me dat ik meteen kan ‘inpluggen’. In Amsterdam heb ik veel kennissen en mijn favoriete restaurants en bars. Ik weet inmiddels welke bieren lekker zijn.

‘Ik vind dat de beste steden aan het water liggen. Als een stad geen rivier of iets dergelijks heeft, dan raak ik een beetje de weg kwijt. Ik houd van de romantiek van de grachten. Meestal verblijf ik in de buurt van De Nationale Opera, met al die mooie bruggen en het carillon van de Zuiderkerk. Ik heb daar verschillende vaste hardlooproutes, bijvoorbeeld rond Artis. Er is daar een brug waarvan je de gracht in kunt springen. Ik heb het vaker gedaan: hardlopen, bezweet raken, in het water springen, een potje zwemmen en dan terug naar huis rennen.’

War and Peace door Leo Tolstoy Beeld Penguin Publishing Group

Roman: Oorlog en vrede van Leo Tolstoj

‘Als ik maar één boek zou mogen meenemen naar een onbewoond eiland, dan zou ik kiezen voor Oorlog en vrede. In een Engelse vertaling, uiteraard. Ik las het omdat ik 1999 in Spoleto de rol van Prins Andrej Bolkonski zong in de gelijknamige opera van Sergej Prokofjev. Voordat ik erin begon, dacht ik dat het boek moeilijk, ingewikkeld en langdradig zou zijn. Maar het las weg als een vliegveldpocket. Het spijt me, mag ik dat over Tolstoj zeggen?

‘Ik werd er gewoon in meegezogen, in de worstelingen van al deze mensen en hun families met elkaar en met het leven. Het tedere liefdesverhaal van de drie hoofdpersonages, tegen de achtergrond van die gruwelijke oorlog, vind ik zeer ontroerend. Het is een van de weinige boeken waarvan ik moet huilen. Met name van Bolkonski’s diepe berouw over hoe kil hij was tegenover zijn eerste vrouw, nadat ze (let op, spoiler!) in het kraambed sterft. Wroeging is een van de krachtigste gevoelens.’

This Is Spinal Tap - FILM USA-1984 Rob Reiner - caption: Harry Shearer, Christopher Guest en Michael McKean Beeld /

Film: This Is Spinal Tap (Rob Reiner, 1984)

‘Ik heb geen tijd om me in series te verdiepen, maar ik kijk wel naar films. Een belangrijke film voor alle musici is de ‘rockumentaire’ This Is Spinal Tap. De personages zijn leden van een rockband, maar alle muzikanten, zelfs als ze jazz of klassieke muziek spelen, zouden deze film moeten zien, want hij is heel leerzaam. Je ziet dingen die echt gebeuren, zoals de muzikant die verdwaald raakt onder het podium terwijl hij op het toneel moet zijn. Als ik mijn kleedkamer verlaat, moet ik dan naar links of naar rechts? Waarom ziet alles er hetzelfde uit? Het gaat ook over jezelf serieus nemen, of geloven dat kunst een kwestie van leven of dood is. Het is een briljante satire, zeker als je bedenkt dat de acteurs behoorlijk aan het improviseren waren. Wat ik pas achteraf vernam, is dat Harry Shearer, Christopher Guest en Michael McKean Amerikanen zijn, maar hun Britse accenten zijn echt overtuigend.’

Train stop at railway station with sunset Beeld Imageselect

Bezigheid: Reizen

‘Ik had het er laatst nog met mijn schoonmoeder over. Ze zei: het moet zo vervelend voor je zijn, al dat reizen. Maar ik houd erg van reizen. Ik breng veel tijd door in treinen en vliegtuigen, dat hoort bij mijn werk als freelancer – en het spijt me echt, Greta Thunberg, maar ik houd van langeafstandsvluchten. Omdat ik zo veel kan doen, terwijl ik me verplaats van A naar B. Ik kijk echt uit naar een tijd waarin vliegen klimaatneutraal wordt, zodat we ons er niet zo schuldig over hoeven te voelen.

‘Voor korte afstanden binnen Europa neem ik zo veel mogelijk de trein. Ik kijk dan films, studeer partijen in of werk aan mijn eigen composities. Dan schrijf ik vaak in de laatste maat de naam van de plek waar ik het stuk af kreeg, bijvoorbeeld tussen Frankfurt en Dresden, als een herinnering aan de reis. Een treinreis is ook ideaal om liederen uit het hoofd te leren, een heel saai proces. In de partituur kijken, wegkijken, proberen de tekst te onthouden terwijl je uit het raam kijkt, controleren, corrigeren, opnieuw.’

Homemade Chicken Tikka Masala with Cilantro and Sauce Beeld Imageselect

Eten: Indiaas

‘Ik ben verzot op de Indiase keuken, die ik heb leren kennen in Britse restaurants, want ik ben nog nooit in India geweest. Waar ik ook ben, ik ga altijd op zoek naar Indiase restaurants. Ik ben de middelste van drie jongens en mijn vader nam ons vaak mee in Noord-Londen, waar we woonden, voor een Indiase maaltijd. Wij bestelden altijd biryani met kip, garnalen of champignons, omdat het veilig was – dat wil zeggen: niet pittig. Mijn vader daarentegen koos altijd het avontuurlijkste gerecht op het menu.

‘Nu, na al die jaren, doe ik natuurlijk precies hetzelfde. Ik bestel altijd het spannendste gerecht op de kaart, de specialiteit van de chef, of iets wat ik nog niet eerder heb geproefd uit een bepaalde streek. Ik houd van mooie, dikke sausen. Wat ik heel interessant vind, is hoe gerechten soms worden aangepast aan de smaak van de plaatselijke bevolking. In een restaurant in Lyon kon ik het pittigste gerecht op het menu nauwelijks proeven. Waarschijnlijk willen de Fransen hun gehemelte niet een week lang verpesten met hete kruiden.’

Sunset at Glacier Point in Yosemite National Park, California, USA. Beeld Imageselect

Park: Yosemite National Park, Californië

‘Ik heb een keer in San Francisco opgetreden en daarna heb ik een auto gehuurd om naar Yosemite te gaan, daar een of twee nachten door te brengen en dan door te rijden naar Lake Tahoe. Maar de bergpas bleek bevroren. En daar ben ik zo blij om, want ik ben daardoor nog langer in Yosemite gebleven. Het is een magische plek, net een Disney-droombeeld, met de prachtige watervallen en de imposante rotsformaties, Half Dome en El Capitan, die uit de vallei oprijzen. Ik ben dol op wandelen en mijn eerste keer in Yosemite was onvergetelijk. Later ben ik teruggegaan met mijn vrouw. Het is ongetwijfeld een van mijn favoriete plekken op aarde.’

Mahler, Gustav, Composer and conductor, 1860–1911.Works: Symphony No. 2 in C minor, (1887–1894).Manuscript in his own hand, 5th movement. Beeld Imageselect

Symfonie: Tweede Symfonie (‘Auferstehung’) van Gustav Mahler

‘Ik kwam dit werk voor het eerst tegen in mijn tienerjaren, en ik ontdekte de hele mensheid erin — de hoogte- en dieptepunten, de vreugde en pijn van het leven. Alles zit in deze symfonie. Na al die jaren raakt deze muziek mij nog steeds diep.

‘Helaas is er geen baritonsolo in Mahlers Tweede. Ongeveer tien jaar geleden dirigeerde Semyon Bychkov een uitvoering door studenten van verschillende conservatoria en ik vroeg of ik in het koor mocht meezingen. Dat mocht, op voorwaarde dat ik de muziek uit het hoofd zou leren. Ik zat bij de bassen, naast een paar vrienden van mij die waren ingehuurd om de extreem lage noten te zingen. De studenten keken naar beneden en fluisterden: is dat niet Roderick Williams, wat doet hij hier?

‘Ik begon te zingen en barstte prompt in tranen uit. Ik heb niet meer dan vijf noten achter elkaar kunnen zingen, maar het was geweldig om deel uit te maken van zo’n groot koor. En in het slotdeel lukte het me om mee te zingen. Het was een bijzondere ervaring.’

Timothy Taylor’s Landlord Beeld Imageselect

Bier: Timothy Taylor’s Landlord

‘Als ik in Amsterdam ben, geniet ik van Affligem Dubbel en Affligem Tripel. Als ik terug ben in Groot-Brittannië, drink ik Timothy Taylor’s Landlord, een pale ale gebrouwen in Keighley in Yorkshire. Als ik denk aan een biertje dat is getapt in een pub, denk ik aan deze smaak, een soort originele versie van bier. Alle andere variaties zijn vergelijkbaar, maar toch niet hetzelfde. Zo hoort bier te smaken.

‘Dit bier smaakt het lekkerst tussen de 11 en 13 graden Celsius. Met andere woorden: niet in de koelkast bewaren. Het is geen biertje om je dorst te lessen op een warme dag. Ik bedoel, ik drink graag pils en lager als ik zin heb in iets verfrissends. Maar ik grijp altijd terug naar Landlord om mijn smaakpapillen te herstellen.’

Thomas Hardy. Hand-colored halftone of a photograph Beeld Imageselect

Gedicht: The Convergence of the Twain van Thomas Hardy

‘Ik heb veel muziek van de Britse componist Gerald Finzi gezongen en Thomas Hardy was een van zijn favoriete dichters. Elke keer als ik liederen van Finzi zing, bewonder ik zijn vermogen om de gedichten van Hardy te verhelderen. Veel poëzie die ik heb gezongen, gaat over een jongen die een meisje ontmoet. Het meisje wijst hem af, de jongen vertrekt, raakt in een psychose en pleegt zelfmoord of wat dan ook.

‘Hardy schrijft over andere thema’s, zoals de spijt van een oude man die beseft dat hij zijn tijd heeft verspild of over beslissingen met noodlottige gevolgen. The Convergence of the Twain gaat over de Titanic. Het is typisch Hardy: Brits en ingetogen. Er is geen grote dramatiek. Hij heeft het alleen over de bouw van de Titanic, en dat er tegelijkertijd een ijsberg bestond, die millennia eerder was gesmeed. En de twee hebben deze ingrijpende ontmoeting, waarvan ze geen enkel vermoeden hadden dat die zou plaatsvinden. Het is een fantastisch gedicht. Van Hardy krijg ik keer op keer kippevel.’