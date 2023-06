Oostende is niet chic, maar wel een stad met een ziel – en dit zijn de beste plekken voor bier, garnaalkroketten en kunst

De Stadsgids. Oostende. Beeld Joost Stokhof

‘Ik ben opgegroeid in Gistel, bij Oostende, en we gingen alle zomers naar zee. Ik hield toen al van de lucht, het bleke strand, de grijsgroene Noordzee.’ Korneel Detailleur (36) is een Belgische illustrator. Hij maakt gloedvolle tekeningen, vaak geïnspireerd door de natuur en de zee. ‘Ik ben pas later teruggekomen naar Oostende, ik woon er nu met mijn vrouw en een peuter en een baby. Met veel plezier. Oostende, de grootste badplaats aan de Belgische kust, is geen slaperig kustplaatsje dat alleen in de zomer leeft, het is een echte stad. Niet chic, eerder een wat ruwe havenstad, een stad met een ziel, soms mooi, soms lelijk, en ook divers. Rijk en arm wonen hier, en zo veel nationaliteiten. Mijn vrouw komt uit Brugge, de mooiste stad van België, maar zij zegt altijd: ‘Brugge is heel mooi en heel oud, en blijft altijd heel mooi en heel oud en hetzelfde. Ik woon liever in Oostende, daar verandert nog eens wat.’

Oud postkantoor

Korneel Detailleur: ‘Het oude postkantoor, een karakteristiek gebouw uit de jaren vijftig, is inmiddels al tien jaar het geliefde cultuurhuis De Grote Post, voor kunst, theater, dans, film, comedy, muziek en poëzie. De brasserie van de Grote Post is bekend, maar de rooftopbar op de bovenste verdieping gek genoeg veel minder. Een fijne gastrobar, alleen open in de zomer, met uitzicht op het Leopoldpark. Oostende heeft een tijd in het slop gezeten, de laatste ferry’s naar Engeland waren gestopt, de visserij was grotendeels verdwenen. Belgen keken naar andere vakantieplekken dan Oostende, de allure was weg. Door nieuwe investeringen en initiatieven, zoals dit cultuurhuis, is het tij toch gekeerd.’

De Grote Post, Hendrik Serruyslaan 18A

Beeld Joost Stokhof

Niet zo hipsterig

‘Hier gaan wij zelf graag eten: Bar Bristol, een leuk restaurant met een mooie kaart. Veel vis, met een twist. Bristol is gezellig, met een jong publiek, maar niet hipsterig, in hipsterig zijn is Oostende niet zo goed.’

Bar Bristol, Leopold I-plein 10

Garnaalkroketten

‘We hebben een supergoede viswinkel, ’t Vispaleis. Die verkoopt verse vis van het seizoen, rode poon, tongschar, langoustines, grijze Noordzeegarnalen, en de bekende garnaalkroketten. Die kroketjes worden nogal eens verkocht als Oostendse delicatesse, maar dat is eerlijk gezegd een marketingtruc, ze zijn de trots van de hele Belgische kust.’

’t Vispaleis Oostende, Alfons Pieterslaan 30

Sliptong in boter

‘Hotel Rubens, aan de visserskaai, staat bekend om de klassieke inrichting, met donker hout, en om de klassieke Oostendse keuken, heerlijke in boter gebakken sliptong, en ook weer garnaalkroketten. Het hotel-restaurant is van een oud-visser en kijkt uit op de haven.’

Hotel Rubens, Visserskaai 44

Verser kan niet

‘Tegenover Hotel Rubens zit de Vistrap van Oostende, het gebouwtje met de blauwe golf op het dak. Uniek, hier kun je vanaf 7 uur ’s ochtends vis rechtstreeks van de vissersboten kopen, zelfs nog voor de vis naar de veiling gaat. Verser kan niet. Proef eens schol, of ploate, zoals de Oostendenaren zeggen. Of zeeduivel, lotte zoals wij zeggen, alles recht uit de Noordzee.’

Vistrap, Visserskaai

De Stadsgids. Oostende. Beeld Joost Stokhof

Uitgaansstraat

‘De Langestraat is de uitgaansstraat van Oostende. Toen ik jonger was, waren er nog veel meer cafés en was dit niet de veiligste straat. Dat is echt veranderd. Het is nu een buurt waar iedereen uitgaat, oud, jong, alle nationaliteiten, maakt niet uit. Er zijn drie (muziek)cafés waar mijn vrienden en ik meestal heen gaan en die ik kan aanraden: Lafayette, Copador en het gezellig bruine rock- en bluescafé Manuscript. Het no-nonsense-sfeertje daar spreekt me erg aan.’

Manuscript, Langestraat 23

Lafayette Music Bar, Langestraat 12

Copador, Langestraat 10

Geen pretentie

‘Vroeger was de Oosteroever de haven, nu is het een nieuw stadsgebied aan de overkant van de vaargeul, met grote woontorens, waar niet iedereen blij mee is. Oostendenaren hebben een gezond wantrouwen tegenover blageurs, opscheppers, en projectontwikkelaars. Die rebellie is historisch gegroeid. Oostende heeft veel meegemaakt; gebombardeerd in de wereldoorlogen, getekend door de megalomane projecten van koning Leopold II, bijna bezweken onder de bouwwoede van het massatoerisme. Desondanks worden aangespoelden zoals ik nog altijd vriendelijk verwelkomd, maar je moet niet te veel prêten, pretentie hebben, van nep houden Oostendenaren niet.

‘De Oosteroever is ook een bijzonder gebied. In de zomer gaat er een gratis bootje naartoe. Aan de overkant staat de vuurtoren, het stoere Fort Napoleon, en er zijn bunkers, duinen om te wandelen en een rustig strand. Je kunt een West-Vlaams bierpakket halen bij streekproductenwinkel Deschildre, of eens gaan kijken in 0.666, een ‘sociale, circulaire hub’, met ateliers, workshops, optredens en een kantine.’

Deschildre streekproducten, Maritiem Plein 2

0.666, Hendrik Baelskaai 27

Museum aan zee

‘We hebben het bekende Ensorhuis in Oostende. Schilder James Ensor is aan zee geboren en gestorven. Maar Ensor is ook te zien in ons moderne kunstmuseum Mu.ZEE, gevestigd in een oud warenhuis met een spectaculaire glazen gevel. Vooral Belgische moderne- en hedendaagse kunst is in het museum ondergebracht: Ensor, Constant Permeke, Raoul De Keyser, Roger Raveel, en de mooie, knappe tekeningen van Léon Spilliaert.’

Mu.ZEE, Romestraat 11

Beeld Joost Stokhof

Kunst en frisheid

‘Ten slotte wil ik Kaap niet vergeten, een bekend kunstcentrum en café op een geweldige locatie met hoge ramen in de Gaanderijen, de zuilengang aan het strand. Het is gebouwd in opdracht van koning Leopold II, om zijn gasten regenvrij naar wedstrijden op de renbaan te begeleiden. Dat ik de Noordzee dagelijks zie, is geweldig; de frisheid, de openheid van het water, de horizon. Als ik wil, kan ik altijd ’s avonds naar zee lopen en alleen zijn met het geruis van de zee en de sterrenhemel.’

Kaap Oostende, Zeedijk, Koning Boudewijnpromenade 10