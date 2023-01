Ook met hart voor dieren kun je eruitzien als een diva: nepbont was weer volop te zien op de catwalk

Diana Ross Beeld FilmMagic

Het icoon

Met de kennis van nu maakten de diva’s van toen het verschrikkelijk bont. Zoek een foto van Barbra Streisand, Donna Summer, Julie Christie of Sophia Loren in hun jonge gloriejaren en geheid dat er op een van de kieken een dood dier om de beroemde schouders hangt. Das war einmal, gelukkig, want inmiddels heeft bijna elk zichzelf respecterend modehuis echt bont afgezworen en zijn er talloze synthetische alternatieven voorhanden waarin je minstens zo divaesque oogt als in een echte pelsmantel, maar dan met hart voor dieren. Diana Ross demonstreert het hier met verve.

Tatjana Maul Beeld ANP / Patrick Harderwijk

De sterveling

Tatjana Maul, de vrolijke dame die hier is gefotografeerd terwijl ze de première van De Gelaarsde Kat 2 bijwoonde, werd exact tien jaar geleden Miss Nederland en maakt zich sindsdien nuttig als persvoorlichter en goededoelenvoorvechter. Haar roze fopbontjas bewaart ze niet voor feestelijkheden en rode lopers, ze demonstreerde er afgelopen november op het Malieveld in Den Haag ook in voor vrouwenrechten in Iran, én ze maakt er wandelingen mee met haar vriend, basketballer Thomas van der Mars. Daarmee bewezen niet alleen Maul maar ook haar pluizige jas hun veelzijdigheid en multi-inzetbaarheid.

Vanaf links: Stella McCartney, Saint Laurent, Gucci, Coperni, Blumarine Beeld Imaxtree

Op de catwalk

Een beetje stylist snapt: voor een instant toef glamour of een grote scheut drama neme men een grote pluisjas en drapere die met zekere nonchalance over n’emporte pas welke outfit. Blumarine liet rood pluche contrasteren met paars satijn en een kouwe blote buik, bij Gucci gooiden ze de jas over een lingeriesetje en bij alle andere merken leek er niks onder de vachtjas te zitten behalve ondergoed en een paar hoge laarzen – niet per se de meest verstandige uitdossing als er een poolwervelwind op de loer ligt natuurlijk.

Huiswerk

* Combineer een glamoureuze harige jas gerust met stoere laarzen of sportieve sneakers voor een pittig contrast. Draag schoon en gaaf schoeisel, anders verliest zo’n namaakbontjas al snel z’n glamour.

* Wie wat meer wil weten over de duistere kanten van het gebruik van leer, wol en bont kan zijn licht opsteken door de nieuwe documentaire Slay te bekijken, van de makers van Cowspiracy. Gratis te downloaden via de site join.waterbear.com.

* Een synthetische bontjas is niet vanzelfsprekend milieuvriendelijk want vaak gemaakt op basis van fossiele brandstoffen. Koop alleen jassen die je vaak en lang denkt te dragen en check het label. 100 procent polyester is gemakkelijker te recyclen dan een mix van synthetica.