Ooit komt er een eind aan de verbouwing: de kinderen slapen op de grond en in bijna alle kamers is licht

Thomas van Aalten heeft alles onder controle. Beeld Jaap Scheeren

In vier van de zes slaapkamers stak de bedrading nog uit de onafgewerkte stopcontacten. De bouwmarkt beschikt over meer typen stopcontacten dan de Coop in Toscane pastasoorten in het schap aanbiedt. Elektricien Saïd had me op Emmies kamer duchtig toegesproken: ‘Deze twee bruine draden moeten samen achter dat rode klemmetje. En de blauwe aan de onderkant!’ ‘Oké, dus deze twee bruine kunnen bij elkaar?’ Saïd wachtte enkele seconden en keek me blijmoedig aan. ‘Ja. En dit laskapje krijg je cadeau.’

Deze verbouwing stopt niet. Ik droom over cellenbeton, kimband, fittingen, isolatietape. Ik ontwaak met tintelende handen die kleven van kimpasta, een roze lijm om badkamervloeren mee af te dichten. Als het opdroogt op je handen lijkt het op smeerpaté. Mijn broeken zakken van mijn reet omdat ik kilo’s afval dankzij de inspanningen. Dat zou geen probleem zijn als ik wist waar mijn broeken waren; in het oude appartement liggen in een hoek nog verloren gewaande puzzelstukken, lego-onderdelen, ontheemde kermisknuffels en inbussleutels, maar ook nog dozen en zakken met kleding. Nog een paar dagen en dan is de oplevering.

Geen droomverhuizing

Elke dag vragen de kinderen wanneer ze naar het nieuwe huis mogen, maar van de gedroomde verhuizing waarin je aan het slot tussen de gestevende lakens de rust vindt is beslist geen sprake. De verhuizing en de verbouwing zijn in elkaar verstrengeld. Als ik een doos naar de ene kant van de muur til, stuit ik onderweg op een losliggend snoer dat om verbinding smeekt. Monteer ik een toiletbril, dan valt me op dat er een luchtrooster in het plafond ontbreekt.

Over dat toilet is het laatste woord nog niet gezegd: bij het vervangen van de bril moest ik mijn lijf tussen de tegelmuur en de pot wurmen, waardoor mijn wang zó dicht op het koude porselein kwam dat ik voor mij zag hoe ik ingeklemd zou raken. Een eenzame dood in het sanitair.

Trillende handen

Mijn 76-jarige vader, binnenkort gereed voor een operatie aan zijn heupen, helpt me met de badkamer op de eerste verdieping. Ik waagde een poging om de badkuip correct te plaatsen om daarna de vloer gereed te maken voor behandeling met epoxy, maar het resultaat was een matige sinterklaassurprise. Hij probeerde te redden wat er te redden viel.

Hij commandeerde me bij het plaatsen van de kimband. Ik zat voorover gebogen terwijl hij van bovenaf donderde, leunend op een stok: ‘Dikker smeren! Pas op voor de vouw! Er mag geen lucht in!’ Toen ik hijgend weer overeind kwam, mijn vingertoppen druipend van de roze lijm, schudde hij zijn hoofd. ‘Wat nou? Kom op, die rand nog.’

Toen hij het ergste leed in de badkamer had verholpen met waterpas en speciekuip, zat hij tussen de dozen vermoeid in het schemerdonker aan de tafel met het losliggende blad. ‘Doe me nu maar een cola.’ ‘Heb ik niet.’ ‘Een cola voor je oude vader is toch niet zoveel moeite?’ ‘Ik ben al vanaf 6 uur in de ochtend in de weer’, antwoordde ik vanonder de tafel, waar ik met de schroefmachine het tafelblad vastmaakte. ‘Dat is de gesel van de klusser. Heb je wel de schroefjes van die hoogslapers in een zakje gedaan? Ik zou de onderdelen hebben genummerd.’ Dat is fraai, dacht ik. Mijn handen trilden van het hooghouden van de boor. Hoeveel hoogslapers heb jij zelf in elkaar gezet? Hoe vaak ben jij zelf verhuisd? Van Vlijmen naar Huissen in de jaren zeventig, daarna naar Bergen.

Opgeslokt door het huis

Van de 40-plusser met zijn huis met meerdere verdiepingen was weinig over. In mijn fantasie krulden de draden uit de gaten naar buiten om mijn blote hals te vinden. Dit huis ging me opslokken, ik zou verdwijnen in de tochtige spouwmuren. Lotte werd gek van mijn geklaag en gezeur: ‘Je bent voortdurend verontwaardigd en commandeert alleen maar.’ In klustijd gedragen de Van Aaltens zich kennelijk als narrige plantagehouders.

Lynn en Verona kwamen hun nieuwe kamers bewonderen. Ze waren er ‘superblij’ mee. De andere kinderkamers stonden nog volgestouwd met delen van een hoogslaper, dozen met tegels en zakken met kleding. Emmie was er inmiddels ook. Haar kamer op de tweede verdieping is de kleinste. Het was al tegen negenen maar ik moest en zou nog haar plafondlamp monteren, dus ik haalde de stroom eraf. ‘Best gezellig, zo’, zei ze tevreden toen ik op een stoel stond en mijzelf bijscheen met de lamp van mijn telefoon. Het kroonsteentje deed haar aan een legoblokje denken, zei ze.

Toen ze eenmaal in bed lag, maakte ik een filmpje voor haar moeder, die zich ongerust had gemaakt over alle stroomdraden. ‘Zeg maar: hallo moedertje, ik lig hier gezellig in bed...’ Ze zei de tekst woord voor woord na. De volgende ochtend bleek ze in haar bed te hebben gepiest, maar dat had ze niet door. ‘Kan gebeuren’, zei ik en pelde de warme vochtige lakens van het matras en het dekbed. (De wasmachine staat nog in het oude huis en kan pas geplaatst worden als we de badkamervloer klaar hebben.)

Voor het eerst slapen

Woensdagavond keerde ik terug van de tweewekelijkse bijeenkomst voor taalcoördinatoren en -specialisten uit het basisonderwijs (vijftien lieve vrouwen die ik begeleid bij foutloze onderzoeksrapporten en beleidsplannen, ik put daar altijd moed en kracht uit). Hugo en Mia bleven voor het eerst slapen. In hun pyjama’s lagen ze op matrassen op de grond te lezen. Ik liet me in een stoel zakken. ‘Hoe is het leven hier? Nog wat geleerd op school?’ We voerden een gesprek over juf Zus en Meester Zo toen beneden op de voordeur werd gedreund.

Het bleek een DHL-bezorger met een pakket uit Duitsland. Het was de schelplamp, van melkglas en goud uit de jaren tachtig. Deze lamp zou het laatste gat met draden op onze slaapkamer dichten. In de verpakking had de eigenaar van het onlinevintagewinkeltje kinderbueno’s en minisnickers bijgevoegd. Vertederd wikkelde ik een papiertje los en peuzelde de chocoladereep op. De wanhoop was verdreven.