Onze verslaggever volgde acteur Sieger Sloot tijdens een actie van Extinction Rebellion − en dat was niet zonder risico

Zaterdag zijn de activisten van Extinction Rebellion van plan de A12 te blokkeren. Onder hen acteur Sieger Sloot, die ook een voorstelling maakte over het klimaat. Verslaggever Sara Berkeljon volgde hem tijdens zijn vorige actie in december − en werd samen met Sloot opgepakt.

‘Nu de D, toch?’ Sieger Sloot schreeuwt om boven de voorbijrazende auto’s en toeterende vrachtwagens uit te komen. Op de tunnelwand van de A12 heeft hij ‘STOP FOSSIELE SUBSI’ gespoten, precies zoals in het vooraf verstrekte actiedocument staat: ‘Grote letters, dus de bovenkant van de letters met gestrekte arm omhoog, onderkant letters ongeveer kniehoogte.’

Aan de overkant spuiten twee actievoerders dezelfde boodschap op de wand aan de overkant van de snelweg, iets verderop staan nog twee anderen te sprayen. Ik sta naast Sloot, in fluorescerend geel pershesje, om hem vandaag te volgen tijdens een actie voor Extinction Rebellion (XR), een milieubeweging die gestaag aan aanhang en invloed wint.

De locatie van de actie is strategisch: de tunnelwand is gelegen naast het tijdelijke onderkomen van de Tweede Kamer en aan de andere kant grenzend aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Een derde groep (Extinction Rebellion heeft het over ‘vingers’) staat daar ‘stop fossiele subsidies’ op de glazen pui te kalken, een vierde doet hetzelfde bij het ministerie van Financiën.

De grootste blokkade tot dusver

Deze actie, op 21 december, geldt als aankondiging voor de grote A12-blokkade van 28 januari. Dat wordt de grootste blokkade tot dusver: de organisatie gaat uit van duizend deelnemers. Donderdag werden zes XR-leden door de politie van hun bed gelicht: ze worden verdacht van opruiing. De politie stond ook bij Sloot voor de deur, maar hij was niet thuis.

In de Signal-groep hebben drie weken van tevoren achthonderd mensen zich aangemeld die zeggen mee te gaan doen, en dat aantal groeit. Hun motief: ‘Onze overheid besteedt nog steeds ongeveer 17 miljard euro aan staatssteun aan de fossiele industrie. Een veelvoud van wat er naar klimaatbeleid gaat. Dat kan niet meer.’

Het ‘massaal, doelbewust en vreedzaam’ overtreden van de wet is een succesvolle manier om aandacht op te eisen voor de doelen van de beweging, volgens XR, vaak succesvoller dan een demonstratie bij een vervuilende fabriek of het blokkeren van een kolentrein − al doet XR dat ook. Iedereen kan een eigen actie initiëren, want XR is een burgerbeweging zonder leden of hiërarchie. Er zijn dagelijks en overal in het land actietrainingen, informatiebijeenkomsten en (vegan) etentjes.

Extra aandacht

Sieger Sloot (45), in het dagelijks leven acteur uit onder meer de Nederlandse misdaadserie Stanley H., sloot zich in 2020 aan. In zijn kielzog volgde actrice Katja Herbers, met wie hij is bevriend, en die net als hij last had van ‘climate anxiety’. ‘Ik zei: als je je aansluit bij XR kun je iets doen, en zul je mensen tegenkomen die zich net zo veel zorgen maken als jij. De social care in de groep is zo te gek. Ik klink als een lid van een sekte, maar het is verrukkelijk dat mensen je klimaatangst serieus nemen.’

XR verwelkomt de bekendere Nederlander met open armen, want dat levert extra aandacht op voor de beweging en maakt die salonfähiger. Sloot: ‘Ik ben geen Carice van Houten, dus ik vond dat enthousiasme over mijn deelname een beetje misplaatst. Maar zij sloegen er erg op aan, als ik deelnam aan een actie werd mijn naam vermeld in het persbericht. Ik snap het, want alles wat meer media-aandacht oplevert, betekent meer aandacht voor de klimaatcrisis. Dat ik me daar ongemakkelijk bij voel, doet er niet toe.’

Sieger Sloot: ‘Ik ben niet zo streng in de leer dat ik nooit een koekje eet met roomboter erin. Daar trek ik de grens, bij die paar koekjes’. Beeld Renate Beense

De laatste tijd ‘gaat het hard’ wat die bekendere Nederlanders betreft, zegt Sloot. Ook schrijver Simone van der Vlugt, advocaat Bénédicte Ficq en zangeres Merol spraken openlijk hun steun uit voor XR of sloten zich aan. Sloot zal zaterdag de snelweg blokkeren met zijn vriendin Renske de Greef, schrijver en beeldcolumnist voor NRC, en zijn schoonouders.

Gestopt met vliegen

Het startpunt van zijn activisme was een voorstelling die hij samen met zijn vrienden Maria Goos en Michiel de Jong maakte: Seksklimaat − inderdaad over het klimaat (niet sexy) én over seks (wel sexy). De voorstelling, vanaf april weer te zien, werd geschreven door Goos en gaat over de klimaatcrisis en hoe daarmee om te gaan, zowel individueel als collectief. Sloot neemt in de voorstelling, die losjes is gebaseerd op hun eigen levens en persoonlijkheden, de rol aan van ‘partypooper’ − de zendeling die zelf niet meer vliegt, geen dierlijke producten meer eet en bij elke ontmoeting over de aanstaande klimaatcatastrofe begint. De andere twee praten liever over de orgasmekloof dan dat ze een documentaire kijken over de verwoestende gevolgen van de vee-industrie.

‘In eerste instantie wilde Maria ab-so-luut geen voorstelling over het klimaat schrijven’, zegt Sloot. ‘Onverkoopbare inhoud, niet te doen. Daarom is de voorstelling zo persoonlijk mogelijk geworden.’ Zelf was hij vroeger een jongen die spreekbeurten hield over zure regen. Maar, zoals Maria Goos hem in de voorstelling toebijt wanneer hij op een terrasje over de klimaatcrisis begint: ‘Je houdt dit betoog onder een warmtelamp en je hebt zelf de hele wereld over gevlogen.’

Van links af: Acteur Sieger Sloot, Stardust, Marlies van den Broek en Lucas Winnips. Beeld Renate Beense

Klopt, zegt Sloot. ‘Ik heb lang vlees gegeten en in de afgelopen twintig jaar 350 duizend kilometer gevlogen. Ik ging op vakantie naar Thailand, Tanzania en de Filipijnen. Het is cliché, maar toen ik zeven jaar geleden een dochter kreeg, ging het onderwerp echt leven. En hoe meer ik me erin ging verdiepen, hoe bozer ik werd. Als je je écht gaat inlezen over hoe slecht vliegen is, kun je er bijna niet mee doorgaan. Vliegen doe ik dus niet meer. Ik ben grotendeels gestopt met het consumeren van dierlijke producten. Ik eet eens in de week iets dierlijks, een stukje kaas, een eitje, heel soms een stukje vis. Ik ben niet zo streng in de leer dat ik nooit een koekje eet met roomboter erin. Daar trek ik de grens, bij die paar koekjes. Daarmee ga ik de wereld niet om zeep helpen.’

Eigen verworvenheden inleveren

We zullen moeten inleveren, zegt Sloot. ‘We zijn als mensheid volledig over de grens gegaan van wat onze wereld aankan. Onze huidige manier van leven is onhoudbaar. Het gaat niet om het beperken van vrijheden, maar om het leefbaar houden van de wereld. Onze vrijheid om krankzinnige hoeveelheden CO 2 uit te stoten beperkt toekomstige generaties en maakt ze misschien zelfs het leven onmogelijk. We hebben politici nodig die daar eerlijk over zijn, geen politici die ons aanmoedigen om lekker te blijven consumeren. Het neoliberale beleid heeft verwende prinsjes en prinsesjes van ons gemaakt, die niets van de eigen verworvenheden willen inleveren.’

Sloot wilde dat wel, iets van zijn eigen verworvenheden inleveren. En tegelijkertijd dacht hij: dit heeft geen zin. Hij kreeg, zoals meer klimaatactivisten, te maken met gevoelens van wanhoop, zelfs rouw. Extinction Rebellion organiseert regelmatig ‘rouwcirkels’, waarin, volgens de website van XR, gezamenlijk naar een manier wordt gezocht om om te gaan met de ‘enorme emoties’ die het gevolg zijn van de realisatie dat ‘de wereldwijde crisis waarin wij ons bevinden’ niet meer te voorkomen is.

Verslaggever Sara Berkeljon in de autotunnel in Den Haag. Beeld Renate Beense

Sloot: ‘Toen ik me er meer in begon te verdiepen, dacht ik alleen maar: we lijken wel gek geworden, waarom gebeurt er niks? Ik werd er ook apathisch van, want dit probleem overstijgt alle andere, van racisme tot de oorlog in Oekraïne. De mensheid zal, niet eens in de heel verre toekomst, met krankzinnig heftige effecten van de klimaatcrisis te maken krijgen. Ik zag geen oplossing. Toen ben ik naar een bijeenkomst van XR gegaan, een ‘Heading for Extinction’-talk, een presentatie waarin aan de hand van wetenschappelijke feiten wordt uitgelegd dat het de verkeerde kant op gaat, maar ook wat de oplossing kan zijn. Daar werd na afloop gezegd: wat je nu voelt, is woede, wanhoop en rouw. Er werd een minuut stilte gehouden, om die gevoelens toe te staan.’

Hij ervoer die gevoelens echt, daar op dat moment, zegt Sloot. ‘Omdat ik wist dat ik afscheid moest nemen van dat zorgeloze leven dat ik heb gehad. Die fantastische wereld, waarin alles kan, bestaat niet.’

‘Even bevrijd van schuld en schaamte’

Na die bijeenkomst volgde een eerste actie met XR, samen met zijn mede-acteurs Maria Goos en Michiel de Jong. Het plan: ‘confronterende wetenschappelijke feiten’ op de glazen pui van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat krijtsprayen − ze gingen mee, maar zouden op de achtergrond blijven. ‘Er stond een enorm politiekordon voor het ministerie, waardoor het krijtsprayen niet kon. Plan B was het bezetten van een stuk weg, en dat zou niet de weg pal voor het ministerie zijn, want dat was een noodroute voor ambulances. In plaats daarvan werd het een zijstraat. De politie zag ons erheen lopen en deed niets. Want het bleek geen weg te zijn, maar een soort parkeerlus, waar niemand ooit last van ons zou hebben. We hebben daar drie uur gestaan en toen zijn we maar opgebroken.’

Het voelde als ‘een mislukking’, het bezetten van een parkeerlus, maar ook weer niet. In Seksklimaat zegt hij: ‘Ik voelde me even bevrijd van schuld, van schaamte, van het hele idee Sieger Sloot de partypooper te zijn. Wat een toffe mensen. Even niet dat eenzame rotgevoel.’ Kortom, dit was het begin. ‘De grootste drempel was de eerste keer naar een bijeenkomst van Extinction Rebellion gaan. Daarna kon ik voor mijn gevoel niet meer terug.’ Hij deed mee aan andere acties, zoals een A12-blokkade, het ‘bezetten’ van het ministerie van Financiën en een actie op Schiphol, waar activisten zich aan privéjets vastketenden. Soms trad Sloot, die als acteur gewend is te spreken in het openbaar, op als perswoordvoerder.

En dus staat hij op 21 december 2022 met een spuitbus langs de A12 om ‘STOP FOSSIELE SUBSIDIES’ op de tunnelwand te spuiten. ‘Het is snel gegaan.’

Paklijst voor mogelijke aanhouding

Uit het uitvoerige actiedocument dat vooraf via Signal (Extinction Rebellion gebruikt geen WhatsApp vanwege afluistergevaar) is verstrekt aan de deelnemers aan de sprayactie: ‘Voor iedere groep is krijtspray beschikbaar, dit is eenvoudig te verwijderen (van ramen althans, met gewoon droog keukenpapier). Draag handschoenen en eventueel een mondkapje. Eerst goed schudden. Let op dat er soms een veiligheidsringetje onder de witte spuitkop zit. Spuitkop eraf halen, ringetje verwijderen, spuitkop er weer op.’

In het actiedocument staan ook de mogelijke juridische consequenties van het bespuiten van de tunnelwand. Je kunt aangehouden worden voor vernieling of baldadigheid. Let ook op de paklijst: eten, drinken, een boek (voor tijdens de maximaal negen uur die je na een aanhouding wegens vernieling kan worden vastgehouden), regenkleding en spelletjes.

Iedereen heeft een eigen rol, er zijn naast ‘sprayers’ ook mensen die banners vasthouden, mediawoordvoerders, iemand die livestreamt, een fotograaf, juridisch adviseurs en rebellen die verantwoordelijk zijn voor ‘wellbeing’ − zij houden in de gaten of het goed gaat met de activisten, want ‘een burgerlijke ongehoorzaamheidsactie is een plaats van grote emotie’. ‘Zowel de intense vreugde van samen in beweging komen als de stress van in aanraking komen met politie of boze bestuurders vragen veel van ons lichaam en onze geest’, vermeldt de website van Extinction Rebellion. ‘Samen leren we hoe daarmee om te gaan.’

Check-in en check-out

Elke deelnemer committeert zich aan de ‘actieconsensus’: strikte geweldloosheid, rekening houden met het publiek, iedereen met waardigheid en respect behandelen, geen noodroutes blokkeren, nooit actievoeren onder invloed van alcohol of drugs en bewust zijn van de eigen privileges: ‘Als activisten in het Noorden van de Wereld erkennen wij collectief dat wij bevoorrecht zijn. Wij zijn voortdurend bezig te begrijpen wat dit betekent.’

Die ochtend moet Sloot met zijn ‘vinger’ verzamelen in een koffietentje in de Theresiastraat in Den Haag. Aanwezig zijn de activisten Yolande Schuur, Lucas Winnips, Sieger Sloot en Mikki Yasumura. In het kader van ‘wellbeing’ wordt er, zoals altijd, een check-in gedaan, waarbij om beurten de deelnemers hun gevoel over en verwachtingen van de actie uitspreken. Je mag elkaar daarbij niet onderbreken. Na een actie is er volgens hetzelfde procedé een check-out.

Altijd iets te doen

De meest ervaren deelnemer is de kale veertiger Lucas Winnips, adviseur bestuurlijke zaken bij de gemeente Amsterdam en zeer actief voor XR. ‘Rebel for life’, noemt hij zichzelf. Hij werd al 25 keer gearresteerd bij acties. Zijn motivatie is helder: ‘Het geeft zin aan je leven.’

Yasumura wil zich zaterdag niet laten arresteren, ze heeft vanavond een belangrijke afspraak en wil dus op tijd thuis zijn − in XR-kringen worden hier geen wenkbrauwen bij gefronst; er zijn zat rebellen die zich soms niet of helemaal nooit willen laten arresteren. Er is altijd iets te doen, van broodjes uitdelen tot je vastketenen aan een vliegtuig. Yasumura zal de actie van een afstandje aanmoedigen en waar nodig ondersteunen.

Yolande Schuur (60) was communicatieadviseur, maar is nu fulltime activist. Zij gaat ook op de tunnelwand spuiten. Tijdens de check-in gaat het over wie er nerveus is en wie er ‘spray-ervaring’ heeft (Winnips en Yasumura). Sommige mensen hopen dat ze niet gearresteerd worden, omdat ze die avond naar het kerstdiner van hun kinderen willen, of naar dansles. ‘Iets zachter praten’, zegt Winnips dan, kijkend over zijn schouder, naar een tafel achter hem. ‘Volgens mij werken die mensen op een ministerie. Ik zag ze heel erg kijken. Maar misschien ben ik paranoïde.’

Tijd om te sprayen

Na de cappuccino met havermelk deelt de ‘vinger’ zich in tweeën – Volkskrant-fotograaf Renate Beense en ik lopen achter Sloot en Yolande Schuur aan richting Malieveld. Sloot kijkt op zijn horloge en ziet dat het bijna 12 uur is, de tijd waarop alle activisten tegelijk moeten beginnen met sprayen. Hij springt over de reling van de snelweg en begint te rennen, door de tunnel, over een eenpersoonspad met daarnaast een betonnen afscheiding van ongeveer een meter hoog. Rennend doe ik mijn fluorescerende hesje aan. Auto’s en vrachtwagens toeteren. Winnips komt van de andere kant, zo is de kans het grootst dat er in ieder geval iemand op de plek van bestemming komt om de boodschap op de muur te spuiten.

Sloot krijgt het veiligheidsringetje niet los en spuit zijn hele hand onder. Het is twee minuten vóór 12, de afgesproken begintijd. Elf minuten later zal de politie arriveren. Er is dan inmiddels vijf keer ‘STOP FOSSIELE SUBSIDIES’ op de tunnelwand gespoten, drie keer aan de ene kant en twee keer aan de andere. Eén keer ging het mis: Yolande Schuur spoot in alle opwinding ‘STOP FOSSIELE SUDIES’, en is vertrokken voor de politie er is.

Tegen Sloot, die zijn leus met een steunkleur aan het aanzetten is, zegt de agent dat hij daarmee mag stoppen. Gedwee zet hij de spuitbus op de rand van het muurtje. ‘Beetje jammer dit’, zegt de agent. ‘Ja meneer, ik was hier ook liever niet geweest’, zegt Sloot. ‘Maar niets doen is geen optie. Er gaat jaarlijks 17,5 miljard euro aan staatssteun naar de fossiele industrie.’

De agent vraagt of Sloot ‘weet wat het kost’ om de tunnelwand weer schoon te krijgen. ‘Het is krijtspray, meneer. En 17,5 miljard euro is héél veel geld.’ Iedereen moet zijn zakken leegmaken, de inhoud gaat in een plastic sealbag. Ik wijs op de fluorescerende hesjes van mij en de fotograaf en vraag of het geen verschil maakt dat we hier als journalisten zijn. Agent: ‘Nu even niet, nee.’

In het arrestantenbusje

Lucas Winnips houdt zijn Extinction Rebellion-sjaal omhoog, richting de livestreamende activisten boven de tunnelbak. Iedereen wordt in het arrestantenbusje geladen, in twee compartimenten, de fotograaf en ik achterin, Winnips en Sloot voorin, en we rijden naar de dichtstbijzijnde afrit in Voorburg, waarna we aan de andere kant de snelweg weer op rijden, terug naar Den Haag om − zo blijkt − twee actievoerders op te pakken die zojuist de glazen pui van het ministerie van EZ hebben beklad.

De twee vrouwen worden in het arrestantenbusje geladen en toegeschreeuwd door andere activisten: ‘You are not alone! Jij bent niet alleen!’ Dit gebeurt altijd, vertellen ze later. Gewoon, zodat je je als arrestant gesteund voelt − ook dit is onderdeel van ‘wellbeing’. Een van de twee vrouwen voert anoniem actie, zonder ID-bewijs, een bewuste keuze die ‘het systeem vertraagt’ en daarom door sommigen wordt aangemoedigd. Ze noemt zich Stardust. De andere vrouw is Marlies van den Broek, een gepensioneerd docent beeldende vorming, die via haar zoon met XR in aanraking kwam. ‘In het normale leven ben ik een gewone mevrouw, helemaal niet activistisch. Maar de Nederlandse staat heeft het sociaal contract verbroken en verzaakt de zorgplicht jegens zijn burgers. Niets doen is geen optie meer.’

Na een rit van ongeveer een kwartier staat het arrestantenbusje op de parkeerplaats bij politiebureau Overbosch, waar we ongeveer een half uur blijven staan, zonder dat duidelijk is waarom. Dat er nog steeds twee journalisten achterin zitten is raar, vinden de activisten. Het is de derde keer dat er journalisten worden aangehouden bij acties van Extinction Rebellion. ‘Ze hadden jullie er gewoon uit moeten laten, jullie deden jullie werk’, zegt Winnips. Daarna, tegen een agent: ‘Kunnen de journalisten worden vrijgelaten?’ Agent: ‘Hoezo?’

We rijden verder, naar het politiebureau Scheveningen. Daar worden we een voor een uit het busje gelaten om te worden voorgeleid aan de hulpofficier van justitie. Het is ruim anderhalf uur nadat we zijn opgepakt langs de A12. ‘Jij krijgt een bonnetje’, deelt hij mede. De Volkskrant-fotograaf krijgt hetzelfde te horen. Een paar weken later valt er een boete van 129 euro op de mat voor ‘autosnelweg gebruiken anders dan met motorvoertuig dat sneller kan/mag dan 60 km/h’. De Volkskrant zal bezwaar maken, we waren daar om ons journalistieke werk te kunnen doen. Sloot en Winnips krijgen een proces-verbaal vanwege baldadigheid en het op de autosnelweg lopen. Stardust en Marlies van den Broek krijgen een bon vanwege baldadigheid.

Foutieve berichten

Op de stoep voor het politiebureau is het tijd voor de check-out. Sieger Sloot deelt een dubbele boterham met pindakaas uit, uit een herbruikbaar broodzakje. De activisten zijn enthousiast over het verloop van de actie. Van den Broek: ‘We hebben wel tien ramen kunnen doen.’ Sloot vond het spannender dan hij had gedacht. ‘Ik voel nu pas dat het koud is. Absurd en crazy dat er journalisten zijn opgepakt, goed dat Lucas daar iets van zei.’ Winnips: ‘Een hele mooie actie. Het is gegaan zoals we het bedacht hadden, alle muren staan vol. En we zijn voor het kerstdiner thuis vanavond.’

Die dag berichten verschillende media over de actie. ‘De muur in de tunnel van de Utrechtsebaan moest het bekopen’, meldt het AD. Op de site van de krant staat dat de tunnel werd geblokkeerd, wat niet klopt, of het moet zijn door het politiebusje dat enkele minuten één rijbaan bezet hield. Ook de site van omroep WNL meldt dat ‘een deel van de A12’ is geblokkeerd. Volgens WNL zijn er zes ‘klimaatactivisten’ aangehouden op de snelweg, waar dat waren er in werkelijkheid twee (en twee journalisten). De Telegraaf bericht de volgende ochtend dat ‘vernielzuchtige activisten’ voor 20 duizend euro schade hebben aangericht (zo hoog zouden de schoonmaakkosten zijn), en dat de gemeente Den Haag aangifte gaat doen van vernieling. De krant schrijft − foutief − dat de verdachten op woensdagavond nog vastzaten. Er werd niet om wederhoor gevraagd bij Extinction Rebellion. Lucas Winnips zegt in een reactie op Twitter dat er ‘helemaal geen kosten’ zijn, ‘als de gemeente dit gewoon laat staan’.

Aandacht is het doel

Extinction Rebellion in het Verenigd Koninkrijk kondigde onlangs een tijdelijke stop af op burgerlijke ongehoorzaamheid, maar de Nederlandse tak is dat niet van plan. Sloot: ‘Er komt in Engeland wetgeving aan die het arresteren van actievoerders makkelijker maakt. Ze mikken nu op gewone demonstraties, in de hoop dat meer mensen zich aansluiten. Bovendien heb je in Engeland ook Just Stop Oil en Insulate Britain, iets radicalere afsplitsingen van XR.’

Er zijn ook activisten die vinden dat de geweldloze burgerlijke ongehoorzaamheid van XR juist niet ver genoeg gaat, en dat je − bijvoorbeeld − ook best banden van SUV’s lek zou mogen steken, zoals de zogeheten ‘Tyre Extinguishers’ doen. Sloot: ‘Wij zullen nooit particulieren aanvallen, we richten ons op overheden en bedrijven, want die kunnen dingen veranderen. Ondanks de strikte geweldloosheid van XR zien velen ons als radicaal. Ik dacht zelf eerst ook dat het de bedoeling van XR was de samenleving te ontwrichten, chaos te veroorzaken. Maar dat is niet zo, het doel is zo veel mogelijk aandacht te genereren en daarbij chaos voor burgers te voorkomen. Dat zie je ook aan hoe goed zo’n blokkade van de A12 wordt voorbereid − meestal worden de autoriteiten ingelicht, er moet altijd een doorgangsweg voor ambulances zijn. Natuurlijk schuurt het, en kan het gebeuren dat jij met je auto in zo’n blokkade staat. Maar ja, niks werkt, dus wat moeten we?’

Het soepgooien op schilderijen (achter een glasplaat), door activisten van Just Stop Oil, liet volgens Sloot eens te meer zien hoe succesvol ‘disruptieve’ acties kunnen zijn. ‘Ik dacht eerst: o, nee, nee, nee! Waarom in godsnaam kunst aanvallen? En na twee dagen dacht ik: jézus, wat een goeie actie. De totale apathie van de meeste mensen over klimaatverandering werd tegenover hun woede over het besmeuren van kunst gezet. Bovendien trok het zoveel aandacht dat klimaatactivisten gesprekspartners werden. En als je eenmaal aan tafel zit, horen mensen hoe redelijk de argumenten zijn en groeit de beweging.’

Haatreacties op Twitter

Toen Sloot op Twitter onlangs meldde op 28 januari ‘met een massa mensen’ de A12 te gaan blokkeren, kreeg hij honderden − meestal negatieve − reacties. Van mensen die zeiden 140 te zullen rijden, bijvoorbeeld. ‘Ik hoop dat je mijn toeter hoort.’ Vaak werd ook op de vermeende ‘hypocrisie’ van de klimaatactivisten gewezen. Actievoeren maar wél zelf vliegen zou ongeloofwaardig zijn, volgens velen. Actrice Katja Herbers, die in een interview in Trouw zei een ‘imperfecte rebel’ te zijn omdat ze vanwege haar rol in een Amerikaanse serie twee keer per jaar naar de VS vliegt, werd op Twitter bedolven onder de vaak seksistische haatreacties, waarin haar soms ernstig letsel of erger werd toegewenst.

Sloot: ‘Maar ook door redelijke mensen werd ze onredelijk hard aangepakt. Ik zie dat als copingmechanisme. Als je erin slaagt om de boodschapper te bestempelen als onbetrouwbaar of hypocriet, hoef je niet meer te luisteren naar wat hij of zij zegt. Van klimaatactivisten wordt heiligheid geëist. Maar als Katja niet zou mogen zeggen dat het systeem moet veranderen, wie mag dat dan nog wél? De uiterste consequentie van heel consequent zijn, is niet leven. Of geen kinderen krijgen. Dan kom je in de buurt van eco-fascisme. Bovendien: Katja hóéft het niet te doen, hè, dat actievoeren? Hetzelfde geldt voor mij. Je hebt het nu zelf ervaren: opgepakt worden is niet leuk. Deze keer viel het mee, maar er giert nogal wat adrenaline door je lijf, en ondertussen krijg je online, en misschien ook wel persoonlijk, nogal wat kritiek te verduren. Ik kan niet wachten tot ik me weer volledig op het acteren kan richten.’

‘Stop fossiele subsidies’. Beeld Renate Beense

XR zelf zegt: ‘Wat je achtergrond ook is, of je nou vlees eet en auto rijdt of vegan bent en niet meer vliegt, XR is de plek om bij te dragen aan een rechtvaardiger wereld.’ Dat neemt niet weg dat de meeste rebellen bewust en duurzaam leven, door zich bijvoorbeeld aan een veganistisch dieet te houden.

Fossiele bedrijven de deur wijzen

Sloot nam ook op professioneel gebied andere beslissingen, door in zijn werk als stemacteur uitsluitend nog voor ‘fossielvrije’ opdrachtgevers te kiezen. ‘Ik ben vorig jaar gevraagd om de stem van Qatar Airways te worden, en dat doe ik natuurlijk niet. Ze betalen goed, joh! Daar zou ik, voor een dag inspreken, misschien wel 3.000 euro mee hebben verdiend. Maar ik ben ook de stem geweest van Jumbo. En van Delta Lloyd − die bestaan niet meer, godzijdank. Ik was tot vorig jaar de stem van Praxis. Ik verkoop dat aan mezelf met: iedereen heeft spullen nodig om z’n huis te verbouwen. Toch? Ik weet het ook niet. Ik ben blij dat ik stem ben van Wakker Dier, Amnesty International en Garden Gourmet (vegaburgerfabrikant, red.).’

Met het inspreken van commercials verdient Sloot ongeveer de helft van zijn inkomen. ‘Ik heb er een elektrische auto, een Tesla, van gekocht. Een heel dure auto, die rijdt zonder uitstoot. In die zin ben ik er blij mee. Zou ik hem nu nog steeds kopen? Dat weet ik eigenlijk niet. Het maken van een elektrische auto is natuurlijk niet CO 2 -vrij. Maar die auto is iets wat ik mezelf toesta.’

Beeld Renate Beense

In november gaf hij namens Greenpeace een speech tijdens het gala waar de Effies werden uitgereikt, de prijs voor meest effectieve reclame, waarin hij een zaal vol reclamemensen opriep om fossiele bedrijven voortaan de deur te wijzen. ‘Dames en heren, we hebben met elkaar een systeem bedacht dat uitgaat van oneindige groei. Om dat systeem te laten functioneren zijn we afhankelijk van eindige middelen. Het is geen rocket science dat dit systeem op een dag tot stilstand komt, en die dag komt steeds dichterbij.’

Actievoeren hielp hem uit zijn klimaatdepressie, zegt Sloot. ‘O, zéker. Tegenover de apathie en wanhoop die ik voelde, staat nu actie. Het maakt uit wat we doen, en het is nodig wat we doen. Ik ben heel hoopvol.’