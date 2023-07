Onderwaterdieren, zinkende schepen en o jee, een rebus: de tweede aflevering van de Volkskrant-zomerquiz

1 Een muzikant met een flinke neus bedacht dit lied over een onderwatertuin in 1968. Het schijnt dat hij de inspiratie ervoor opdeed op Sardinië, toen hij op een boot zat met de hoofdrolspeler(s) van Dr. Strangelove. Welk lied zoeken we?

2 In dit lied is het zeker geen eb. Later gecoverd door onder andere Blondie.

3 Heel soms is de sequel beter dan de originele film. In dit geval zeker niet. Na de bus was de boot niet bepaald origineel. De mannelijke hoofdrolspeler had dan ook geen zin om weer mee te doen. Welke film zoeken we?

4 Deze zanger verliet zijn woning in Georgia om een nummer-1-hit te schrijven. Maar hij mocht het succes zelf niet meemaken. In het zicht van de haven stortte hij neer. Het werd de eerste hit die postuum op 1 kwam in de Verenigde Staten.

5 O jee, een rebus! Wie zoeken we hier?

6 Wie trouwens ook dood is, is Keiko. Op de beruchte leeftijd van 27 overleed hij aan een longontsteking. Hij was beter bekend onder de naam van zijn filmpersonage dat bevrijd werd. Over welke film hebben we het?

7 De soundtrack van de film uit de vorige vraag is redelijk cheesy, met onder andere de boyband 3T. Maar van wie is de themesong?

8 Er is een beroemde Franse tekenfilmserie over een diertje dat op het menu staat van het dier uit de vorige vragen. Hoe heet deze held die optreedt tegen jagers en stropers?

9 In welk lied krijgt een dier zoals onze held uit vraag 8 een zoen van een bloem?

10 Deze heerlijke zomerfilm had vele slagzinnen, waaronder ‘Do you like fish? Well, he likes you too.’

11 We kennen een aantal epische films over zinkende schepen. We zien Leo alweer gaan. Maar in 2022 is waarschijnlijk de meeste epische braakscène op een schip op het witte doek gekomen. Over welke film hebben we het?

12 Ze zeggen dat dit waterdier prima uit een emmer kan klimmen. Maar als je er meerdere in dezelfde emmer doet, trekken ze elkaar naar beneden. Alsof ze elkaar de ontsnapping niet gunnen. In veel landen wordt die emmer vol dieren als metafoor gebruikt, maar in Nederland is de term ‘je kop boven het maaiveld uitsteken’ populairder. Welk dier zoeken we?

13 Over het dier uit de vorige vraag gesproken, wat is de naam van een vriendje van Halle Lynn Bailey in een bekende onderwaterfilm?

V2L3 V3L3 V5L4 V6L1 V9L2 V11L7 V7L1