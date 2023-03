Ondanks goede voornemens en alle kennis die ik heb opgedaan, zat mijn hand toch weer in de koekjespot

In elk kantoor staat een pot minireepjes, dan wel minizakjes chips assorti, koffiekoekjes, Chupa Chups, noem maar op. En meestal ook seizoensgebonden shit, zoals nu de paaseitjes. Die voedingswaren staan nooit uit het zicht – in een kastje of zo – maar gewoon in het keukentje, bij de receptie, of her en der op de bureau’s van de kantoortuin. Mijn apenbreintje kan daar niet verstandig mee omgaan. Ondanks al mijn goede voornemens, ondanks alle kennis die ik heb opgedaan uit voedseldocumentaires, voedingspodcasts en overheidscampagnes, ondanks alle flut-ingrediënten die er echt op staan (troep: 100% Vezels: 0%), ondanks nutriscore-logootjes, ondanks vijfduizend jaar filosofische, literaire en religieuze teksten over het belang van zelfbeheersing, impulscontrole en langetermijndenken, ondanks ondanks ondanks alles zuigt de glazen pot met bastognekoeken mijn hand toch weer naar binnen, en besef ik pas dat ik iets in mijn mond heb gestopt wanneer het crunch crunch crunch door mijn schedel resoneert.

Ik heb het op elke werkplek waar ik zat weleens aangekaart, her en der, zo van: jongens, we eten die shit alleen omdat het er stáát, hè? Iedereen is het er altijd roerend mee eens: ja nee inderdaad zeg, erg hè, oh haal het bij me weg, joh ik vreet gedachteloos die hele pot leeg. En dan lachen we een beetje en voelen we ons verbonden door onze gedeelde zwakte en ons falende beleid, en de volgende dag staat er wéér een pot. Engelse drop, ditmaal.

Nooit krijg ik mijn vinger er helemaal achter waaróm die pot er staat, en wie daar nou eigenlijk verantwoordelijk voor is. Het hoort gewoon bij het decor van de Nederlandse kantoorcultuur: koffiezetapparaat, laatje met creamer en vruchtenthee, magnetron, microvezeldoekjes, whiteboard, en een pot met ongezonde vreetshit.

Als je bedenkt hoeveel dingen er zijn om een veilige werkomgeving te creëren – verstelbare bureaustoelen, brandblussers, bureau’s op werkhoogte, lekkere zitballen om ons fit en gezond te houden – dan is het wonderlijk dat de arboregels toestaan dat medewerkers verleid worden zich een slag in de rondte te schranzen.

Als ik een beetje narrig klink: ik was vandaag best wel lekker bezig, met appeltjes en yoghurtjes, en nou graai ik zojuist zonder het te merken één minizakje Bugles mee, en nou liggen er vijf lege zakjes op mijn bureau en stinken mijn vingers naar cheese & onion. Die zakjes lagen op een grote schaal, strategisch op heuphoogte geplaatst boven op een dossierkastje, zodat ik werkelijk zonder één hersencel in te zetten, zonder obstakels of navigatie langs deksels, er eentje mee kon graaien, geheel buiten mijn intenties om: ik was onderweg naar het keukentje om thee te zetten. Thee! Geen koffie hè, of cola. Nee, groene thee, want ik was zo lekker gezond bezig. Helemaal voor niets, alle verstandige keuzen vandaag. Alléén omdat een of andere oen... oké, ik heb er ook enige schuld aan, want naast de schaal minizakjes – letterlijk daarNAAST dus – had een grote schaal appels gestaan, van de groene en de rossige soort. Sterker nog, een kastje verderop had ik een enorm vat gemengde noten gezien, naturel welteverstaan. Zou er ergens in mijn apenbreintje nog een subsysteem zijn aangegaan, dat tegen de rest zei: eh, jongens, zien jullie daar die appels en no... laat maar, jullie hebben al het commando ‘hamka’s’ gegeven, zie ik.