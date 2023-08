Omroep Max-directeur Jan Slagter: ‘Ik werd eigenlijk ook gecanceld’

Jan SlagterFOTOGRAFIE ASSISTENT : Peter van Dijk Beeld Eddo Hartmann

Omroep Max mag dan een ouderenomroep zijn, en Jan Slagter 69, dat betekent niet dat de boel is ingedut. ‘Ik vind het nog steeds hartstikke leuk – althans, het bedenken van programma’s, want waar ik wél klaar mee ben in dit dorp is het besturen, de vergaderingen en de werkgroepen. Op dat gebied ga ik het pitje binnenkort lager zetten. Eind 2024 stop ik als omroepdirecteur, mijn opvolging is al geregeld. Maar programma’s maken blijft leuk.’

De prik zit nog in de cola?

‘Absoluut! Ik heb vanochtend gesproken over Missie Max, een programma over Nederlandse militairen in het buitenland. Daarvoor zijn we vijf of zes keer in Afghanistan geweest, in Mali, in Soedan. In Afghanistan ging ik mee op patrouille, in zo’n Bushmaster. We moesten steeds stoppen, dan stapten er twee militairen uit die met een kwastje over de grond gingen wrijven om te kijken of er een bom lag. Het zijn gewoon de Middeleeuwen waar je in stapt. Er zijn geen normale huizen, maar van die qala’s, van leem. Van buiten ziet het er nog wel strak uit, maar binnen is het een enorme troep, vol beesten en hele families. En er gebeurde ook weleens wat, dan kwam er een raketje binnen en moest je tijgerend naar de schuilkelder.’

Wat denk je dan, als je daar naartoe tijgert?

‘Ik heb een bomaanslag meegemaakt in Mali, we zaten te eten in de kantine. Baf! We moesten gelijk op de grond gaan liggen. Ik was net met mijn toetje bezig. Dat was een moment dat ik hem een beetje kneep, want achter in de kantine hoorde ik een hoop gerommel en geschreeuw, tafels die heen en weer schoven. Ik dacht: o god, die gasten zijn binnen, nu gaan we eraan. Het bleken gelukkig Duitse soldaten te zijn die in paniek waren geraakt.’

Jan Slagter Beeld Eddo Hartmann

Zag je toen je leven aan je voorbij trekken?

‘Nee hoor. Toen ik weer veilig was, dacht ik meteen weer aan mijn toetje. Het was iets met pudding, daar ben ik gek op. Maar daarvoor was er paniek. We moesten eigenlijk drie minuten blijven liggen, maar in de paniek stond iedereen na een minuut al op. Tweehonderd man moest door één klein deurtje die kantine uit, nou, dan zie je dat mensen alleen met zichzelf bezig zijn. Echt niet dat ze zeiden: meneer Slagter, u bent de oudste, gaat u maar eerst. Het was duwen en trekken. Door militairen, hè. Met name de Duitsers waren erg bang. Ik ben omver gelopen.’

Probeerde je jezelf ook naar voren te dringen?

‘Tuurlijk, tuurlijk. Want ik zag dat iedereen dat deed. Maar ik werd omver gelopen en toen kwam ik met mijn knie op een betonnen blok neer, op een punt. Broek open, bloeden. Naar binnen in een zogeheten veilige ruimte, waar je geen bereik hebt met je telefoon, een black hole. Drie uur heb ik daar gezeten. Onze cameraman was z’n schoen kwijt. De volgende dag kregen we psychologische hulp aangeboden, maar daar heb ik geen gebruik van gemaakt. Als je het achteraf vertelt, denk je: nou, best pittig. Maar bang ben ik niet geweest.’

Denk je dan: dit is waarom ik bij Omroep Max werk?

‘Nee, nee, nee. Ik ben trots op wat we hebben bereikt. We zijn de grootste omroep van Hilversum, met 430 duizend leden. We hebben het grootste weekblad van Nederland, met een oplage van 230 duizend stuks.’

Toen Omroep Max in 2005 begon, werd je in Hilversum met de nek aangekeken. Voelt het succes als een revanche op die critici?

‘Ze vonden me een rare man, een idioot, met een rollator-omroep. Nou, we zijn nu een toegevoegde waarde binnen het bestel. En toch voel ik dat dedain soms nog steeds. In het begin waren er mensen die mijn hand niet wilden schudden, die me negeerden. Ik keek nog net niet onder mijn auto als ik ’s avonds vertrok, het was echt vijandig. Heel bizar.’

We hebben het beleidsplan van Omroep Max gelezen...

‘Heel goed. Dat hebben ze bij de NPO nog nooit gedaan.’

Er stonden gelukkig veel plaatjes in, waaronder tien foto’s van jou. En een brief van je goede vriend Joop van den Ende, waarin hij Omroep Max de hemel in prijst: ‘Een maatschappij kan zich geen beter recept wensen tegen onbehagen en onthechting.’

‘Dat is mooi gezegd. Het onbehagen in de samenleving is op dit moment een beetje op drift, als ik dat zo mag zeggen. Wij willen mensen het gevoel geven dat ze er niet alleen voor staan. En als het gaat om het pensioenakkoord, waar wij ra-di-caal tegen waren, roeren we ons. Dan plaatsen we een advertentie, samen met de ouderenbonden. We hebben ledendagen, waar duizenden mensen naartoe komen, je kunt met ons op vakantie, op een bloesemvaart. We hebben sinds kort in Zoetermeer Café Max, opgezet door onze stichting Max Maakt Mogelijk, dat is een prachtig etablissement geworden. Heel modern. Een broodje zalm kun je gewoon bij ons krijgen. Wil je een goede kop koffie? Hebben we ook. We hebben mooie apparaten. We hebben diverse smaken smoothies. En als dan een mevrouw om half 6 bezweet aan komt fietsen, omdat ze heeft gehoord dat ik die middag in het café ben, en zegt: meneer Slagter, eerst dronk ik thuis alleen mijn koffie, en nu drink ik het altijd hier, dan word ik daar blij van. Daar doe ik het voor.’

Jan Slagter Beeld Eddo Hartmann

In het beleidsplan staat ook: ‘Door alle levenservaring kan de vijftigplusser als geen ander normen en waarden aan anderen overbrengen.’ Zijn ouderen over het algemeen verstandiger dan jongeren?

‘Als ik naar mezelf kijk, denk ik dat ik nu anders in het leven sta dan twintig jaar geleden. Ik heb beter zicht op wat belangrijk is en ik maak me niet meer overal druk over. Vroeger stond ik de hele tijd op het Malieveld: in Den Haag tegen kruisraketten, voor de Molukken, Veronica moet blijven. Ik ben redelijk streng opgevoed, dus dan word je al snel anti-autoritair. Wat ik vroeger ook deed, is overal op reageren. Op Twitter bijvoorbeeld. Ik werd gewoon moe van mezelf. Dat heb ik achter me gelaten.’

Dan: ‘Ik krijg energie van creatieve processen. We zijn bezig met een nieuw programma van Ilse DeLange – daar hangt ze – en Frank Evenblij, die hebben een heel goeie klik, en die gaan met z’n tweeën naar Amerika om Dolly Parton te ontmoeten. Het programma heet Hello Dolly.’

Slagter richt zijn blik op een enorm portret van Ilse DeLange aan een van de wanden van zijn werkkamer, gemaakt voor de Omroep Max-hit Sterren op het doek. ‘Ze hangt scheef, trouwens.’ Hij kijkt de kamer rond, naar de andere lijstjes aan de muur: de oorkonde voor Omroepman van het Jaar, de foto van Slagter die handen schudt met de paus. ‘O god, alles hangt scheef, zie ik nu. Dan stoffen ze dat af, prima, maar hang het dan weer recht! Toch? Het wordt een fantastisch leuk programma. Dolly was de eerste echte woke woman, die opkwam voor minderheden, voor de lbht-noem-het-allemaal-maar-op. Wat mij aanspreekt! Alleen vind ik de wokebeweging van nu vervelend. We leven in een tijd waarin ik iedere keer de dader ben. Ik ben helemaal niet tegen homo’s. Tegen moslims? Ook niet. Ik ben tegen extremisten. Er was ooit iemand die vond dat er van alles mis was met de ideeën van Pim Fortuyn, en die cancelde hem zo erg dat hij hem vermoordde! Met Theo van Gogh hetzelfde verhaal. Ik zeg niet dat de wokebeweging even erg is, maar ik vind de woke-aanhangers wel vaak extremistisch. Het uitsluiten van mensen, het zeggen ‘ik praat niet meer met jou’, dat vind ik gevaarlijk. Het is een kleine groep die z’n mening wil opleggen aan de zwijgende meerderheid. Die kleine groep heeft het voor elkaar gekregen dat er in de treinen ‘goedemorgen reizigers’ wordt gezegd, in plaats van ‘goedemorgen dames en heren’. Ik vind dat te gek voor woorden. Bij Jinek had ik er laatst vier tegen me, werd er gezegd dat ik mijn mond moest houden.’

Door wie?

‘Hoe heet die jongen, die van de ict.’

Alexander Klöpping?

‘Ja! Jij moet je mond houden. Jij moet luisteren. Kijk het maar terug.’ (Klöpping zegt: ‘Ik denk dat het voor dominante mensen zoals jij, die altijd de macht hebben gehad, tijd is om ook af en toe te luisteren in plaats van alleen maar te praten’, red.) ‘Hij vindt dat ik niet meer mee mag doen. Terwijl de ouderen, als ze echt zouden willen, veel meer macht zouden kunnen uitoefenen. Iedere twee minuten komt er in Nederland een vijftigplusser bij.’

Echt?

‘Ik zeg dat altijd op lezingen. Of het waar is, weet ik niet. Maar het klinkt grappig, toch? Het is ongeveer wel waar, denk ik. Die groep wordt groter en groter en groter. Waar het mij om gaat, is dat het tegenwoordig onmogelijk is om het gewoon oneens te zijn. Als je toevallig deze meneer bent, met grijs haar, 69 en niet al te dik, dan ben je sowieso al klaar. Dan word je gecanceld, door de extremisten van de wokebeweging.’

Jan Slagter Beeld Eddo Hartmann

Jij wordt gecanceld omdat je grijs haar hebt?

‘De groep waartoe ik behoor, de ouderen, dat zijn de daders. Want wij hebben ervoor gezorgd dat de wereld nu is zoals-ie is. En die gedachtengang werkt in alles door. Als er een discussie is, en jij bent oud en grijs, dan cancelen we je, dan doe je niet meer mee.’

Wie bedoel je met de wokebeweging, wie zijn dat?

‘Dat zijn over het algemeen mensen die, nou ja, vinden dat boeken moeten worden hertaald, dat bepaalde woorden niet meer mogen worden gebruikt, dat we allemaal naar één toilet moeten gaan en dat de NS niet meer ‘goedemorgen dames en heren’ mag zeggen. En de NS, toch een grote organisatie, is daar gevoelig voor.’

Als gender meer fluïde is dan men vroeger dacht, waardoor ‘reizigers’ misschien beter klopt dan ‘dames en heren’, waarom zou je dat dan erg vinden?

‘Weet je, ik ben ze nog niet tegengekomen. Terwijl: ik heb twee broers die homo zijn, van wie er één is overleden aan aids, dus ik weet er alles van. Ik heb nog nooit van mensen gehoord dat ze zich niet thuisvoelen bij ‘dames en heren’. Ik ken wél veel vrouwen die het niet prettig vinden als er mannen op dezelfde wc komen. Moeten we dan straks drie toiletten gaan maken: voor mannen, voor vrouwen, en voor iedereen?’

Ja, bijvoorbeeld.

‘Ik wil er niet een groot punt van maken, maar ik ben bang dat we doorslaan. Zo vind ik ook dat hele gebeuren met die stomme plastic bekertjes vervelend. Opeens zijn koffietjes overal 10 cent duurder. En wie steekt het in z’n zak, als ik 10 cent meer betaal bij het tankstation? De Shell. Jullie zitten nu trouwens ook uit papieren bekertjes te drinken waar een plastic laagje in zit, aan de binnenkant. Dat mag eigenlijk niet meer, daar moet ik een dubbeltje voor vragen.’

Je zegt dat ouderen alles beter weten, maar het is wel dankzij jongere, niet vastgeroeste mensen, dat we straks misschien allemaal met onze eigen beker koffie gaan halen, en dat is veel beter voor het milieu.

‘Maar niemand doet het! Ik sta iedere dag bij de pomp, en ik heb nog nooit iemand met een eigen beker gezien. Vroeger hadden we pas echt erge bekertjes, die van wit plastic, je brandde je poten eraan en als je erin kneep kwam de koffie over je handen. Dit zijn degelijke bekertjes, met het Max-logo erop.’

En neem je bij elke cappuccino een nieuw bekertje?

‘Elke keer een nieuw bekertje, mevrouw. En ik schaam me daar niet voor.’

Wie zie je als je grote inspirators?

‘John de Mol en Joop van den Ende. Dat zijn voor mij de twee grootste televisiemakers in Nederland, zo niet Europa, zo niet nog verder dan Europa. Ze zouden allebei 365 dagen per jaar op een wit strand kunnen gaan liggen, maar dat doen ze niet, ze blijven met het vak bezig. Voor mij zijn het voorbeelden.’

Jan Slagter Beeld Eddo Hartmann

Ook op het gebied van leidinggeven? John de Mol staat als een harde baas bekend.

‘Weet ik niet, weet ik niet. Ik ben zelf ook niet soft. Ik zeg niet: zou je het misschien alsjeblieft nog een keertje opnieuw willen doen, als je tijd hebt? Als je drie keer aan iemand hebt gevraagd om een filmpje op een bepaalde manier te monteren, en de vierde keer is het wéér verkeerd, dan moet je kunnen zeggen: potverdomme, ik heb het je nou vier keer gevraagd! Maar dat kan bij bepaalde mensen niet meer.’

Bij welke mensen?

‘Dat zijn vaak mensen tussen de 20 en 30, die heel snel roepen dat ze zich onveilig voelen. Een collega van mij – niet bij Omroep Max – voerde een functioneringsgesprek met een werknemer, en dat was geen positief functioneringsgesprek. En de werknemer riep: stop, ik voel me onveilig, ik schakel de vertrouwenspersoon in. Dat is gebeurd hè, ik verzin het niet.’

Maak je bij Omroep Max dat soort dingen nooit mee?

‘Nee. Na dat artikel in de Volkskrant over De wereld draait door was iedereen, ook hier, natuurlijk een beetje van de leg. Dus ik heb gezegd: als er wat is, moet je naar de vertrouwenspersoon gaan. De Commissie-Van Rijn doet nu onderzoek naar misstanden bij de publieke omroep, en daarvoor moeten alle werknemers een vragenlijst invullen. Dus ik vraag dat een paar keer aan mijn werknemers, en op een gegeven moment krijg ik te horen: Jan, hou hier alsjeblieft over op. We hebben er geen zin in, het speelt hier niet. Ik vind dat we moeten waken voor trial by media. Want als dit zo doorgaat, ik kijk ook even naar die meneer, die daar hangt (wijst naar een enorm schilderij van Tom Egbers, boven zijn vergadertafel, ook uit Sterren op het doek), dan gaan er ongelukken gebeuren. Dat iemand het na het verschijnen van zo’n artikel gewoon niet meer ziet zitten, daar ben ik bang voor.’

Jij zoekt contact met mannen die onderwerp zijn van publicaties over grensoverschrijdend gedrag, begrepen wij.

‘Ja, ik heb met Tom contact gezocht. Na dat hele gedoe heb ik hem een foto gestuurd van dat schilderij hier, en erbij gezegd: ‘Jij blijft hier hangen.’ Ik heb regelmatig contact met Matthijs, met Frans (Klein, red.). Ik praat ze niet naar de mond, ik ga niet zeggen dat de Volkskrant een kutkrant is, maar ik vind het wel belangrijk dat zo iemand zijn verhaal bij me kwijt kan. Er waren mannen bij, en ik ga geen namen noemen, die zeiden: ‘Jan, ik ben zo blij dat jij er was, want niemand belde.’ Ik kom niet op voor iedereen, ik kom niet op voor Ali B., want die heeft een aangifte wegens verkrachting aan z’n broek hangen en ik weet voor 99 procent zeker dat dat ook is gebeurd. De bak in, zeg ik dan. Maar Tom, Matthijs en Frans hebben geen misdaad begaan, geen moord gepleegd, niks gepikt, niemand doodgereden. Helemaal niks!’

In wat voor stemming trof je deze mannen aan toen je ze belde?

‘Donker, somber, in de steek gelaten. In een zwart gat. Ze snapten niet dat ze niks meer van mensen hoorden met wie ze dachten een goede relatie te hebben. Dat vind ik nogal wat. En ze zeiden niet: ‘Jan, er is niks gebeurd’ – zeker niet, zeker niet. Wat ik BNNVara kwalijk neem, in het geval van Matthijs, is dat ze na die publicatie niet om hem heen zijn gaan staan. Ze hadden hem geen gelijk hoeven geven, maar het is wel je werknemer. Dus als er zoiets gebeurt, rij je er naartoe. Als iemand zwarte sneeuw ziet, zoals ze dat noemen in België, steun je hem.’

Hoe komt het, denk je, dat jij meer geraakt wordt door het leed van de vermeende dader dan dat van de slachtoffers?

‘Ik kan me voorstellen dat zo’n persoon zich enorm alleen moet voelen. Daar zit ik dan aan te denken, als ik in de auto zit op weg naar huis, ik stel me dan voor hoe zo’n man erbij zit.’

Hoe had je zelf gereageerd op verhalen over dit soort grensoverschrijdend gedrag achter de schermen bij een kijkcijferhit van Omroep Max? Stel dat je zou horen dat André van Duin in de tent van Heel Holland Bakt iedereen de huid vol scheldt, wat had je gedaan?

‘Stel er komt een redacteur naar me toe die me vertelt hoe Van Duin is tekeergegaan, dan zou ik zeggen dat ik wel even met hem ga praten. En daarna zou ik zeggen: ‘Heb je het gezien, gisteravond? Drieënhalf miljoen kijkers!’ Ik praat het niet goed hoor, maar zo zou het gaan. En dat is precies wat er bij DWDD ook is gebeurd. Het is geen goeie reactie, maar ik snap die reactie wél.’

Jan Slagter Beeld Eddo Hartmann

Snap je in die zin dat Frans Klein het gedrag van Matthijs van Nieuwkerk oogluikend heeft toegestaan?

‘Ja. Nou, oogluikend, ik denk dat hij signalen kreeg en daar de impact van heeft onderschat. Hij was zich niet bewust van het feit dat het zo geëscaleerd was. En nogmaals, ik praat het er niet mee goed. Dit zal zeker geen tweede keer gebeuren.’

Dankzij dat artikel.

‘Het had ook op een andere manier gekund. Als men massaal naar een interne vertrouwenspersoon was gegaan, had het ook opgelost kunnen worden. Zouden tientallen meldingen genegeerd zijn? Ik denk het niet. Ik heb na dat artikel trouwens ook gelijk tegen een van de leidinggevenden hier gezegd dat hij met elke stagiair minstens eens per maand een kop koffie moet gaan drinken. Zodat je het direct weet als er iets verkeerd gaat. Stel je komt hier als stagiair voor het eerst op het Mediapark. Ja, de gebouwen zijn lelijk, maar het gebeurt hier wél. Je komt Sybrand tegen. Wow. En misschien wel Philip Freriks.’

Hoe groot schat je de kans in dat Van Nieuwkerk na een mea culpa-interview mag terugkeren bij de NPO?

‘Ik ga ervan uit dat dit zeker gaat lukken. Matthijs hoort bij de publieke omroep en verdient een tweede kans. Of dat bij Max zal zijn, is nu niet aan de orde, maar de deur staat voor hem open.’

Mis je Frans Klein?

‘Ja. Zeker. Want Frans Klein weet wat de kijker wil. De publieke omroep werkt tegenwoordig met genrecoördinatoren, en dat is iets – heb je nog een uur? Dat werkt niet, dat systeem, dat is verschrikkelijk. En ik vind dat de meeste genrecoördinatoren, met alle respect voor die mensen, veel te weinig ervaring hebben in het maken van televisie. Maar wij moeten wel aan ze pitchen, en die genrecoördinator moet dat vervolgens in een grotere groep, aan de programmeertafel, nog een keer pitchen, en die kan mijn idee nooit zo goed pitchen als ik dat kan. Dus dan valt het af. Het is een gedrocht. Het is nog net geen toeslagenschandaal. Het duurt zó lang voor je een keer iets mag maken, sommige voorstellen liggen er zes of zeven maanden. Je slaat de creativiteit dood. En waar ik ook gek van word, is dat het iedere keer gaat om de groep van 20 tot 49. Die mensen kijken niet meer! Ze lezen ook geen krant meer. Ze kopen geen krant bij de benzinepomp, wat ik nog wel eens doe. Wat kost de krant tegenwoordig, 2 euro?’

3,95.

‘O ja, de Volkskrant natuurlijk weer.’

Kon je met Frans Klein sneller schakelen?

‘Iedereen denkt dat ik dealtjes sloot met Frans Klein, maar dat is absoluut niet waar.’

Frans regelde op jouw verzoek toch een gunstiger tijdslot voor het afscheidsconcert van Rob de Nijs?

‘Ik heb gewoon dat concert geregistreerd, zonder toestemming te vragen. Ik zeg: stuur de regiewagen er maar heen, met acht camera’s, dan zien we het wel. We betalen het zelf, uit de omroepmiddelen die wij hebben vanuit de vereniging en het blad. Zo leg ik gemiddeld 6 à 7 miljoen euro per jaar bij. Dus ik bood het concert aan bij de NPO. Ik zeg: ik heb het al opgenomen, geef me even een slot. Dat ging niet via Frans, maar via degene die dat moet bepalen, en die zei: dinsdagmiddag NPO 2 om half 3. Ik zei: ben je wel goed bij je hoofd? Dan geef ik het nog liever aan John de Mol. Nou, toen ging ik inderdaad naar Frans. Ik zeg: Frans, moet je nou eens luisteren, dit kan toch niet? En hij zegt: je hebt gelijk. Half 9 NPO 1. Er keken 1,2 miljoen mensen naar. Wie is er niet grootgebracht met Rob de Nijs? (zingt:) ‘Zachtjes tikt de regen tegen het zolderraam...’ Een icoon! 1,2 miljoen! Maar het is niet zo dat ik constant dingen met Frans zat te regelen.’

Dan: ‘Wat ik ook zo gek vind, is dat iedereen na zijn overstap van de NPO naar Talpa meteen riep dat Frans het onderzoek niet heeft afgewacht en voor het grote geld is gegaan. Maar niemand heeft de vraag gesteld: zou hij vrijwillig zijn opgestapt? Of is hém de wacht aangezegd? In dat geval kun je het hem niet kwalijk nemen dat hij kiest voor John de Mol.’

Je hebt Hilversum een slangenkuil genoemd. In welke zin is het hier een slangenkuil?

‘Het achterbakse, het achter je rug om praten. We zijn concurrenten van elkaar, we zijn zes bakkers in één straat die allemaal vechten om de klant.’

Vertoon jij zelf wel eens slangenkuilgedrag?

‘Wat is dat?’

Misschien BNNVara-baas Suzanne Kunzeler wegzetten op basis van haar uiterlijk, door haar ‘die met dat knotje’ te noemen?

‘Staphorster vrouwtje, zo noem ik haar ook. Ik ken haar van toen ze nog netmanager was bij NPO 3 en regelmatig vloekend en tierend rondliep. Dat temperament mag je hebben van mij, maar na dat DWDD-verhaal ging ze op televisie bij Nieuwsuur heel vroom zitten doen, vandaar dat ik over dat knotje begon. Ze veegde haar straatje schoon, zoals ik tijdens mijn Sinterklaasact bij Op1 (Slagter gaf verkleed als Sinterklaas zijn mening in talkshow Op1, red.) ook heb gezegd. Mijn Sinterklaasact was goed, hè? Ik ben door bepaalde mensen gebeld, best wel hoog in aanzien, die zeiden: we hebben zó gelachen.’

Noem er eens eentje?

‘Dat kan ik niet doen. Het was iemand van het ministerie van OCW. Maar goed, toen Kunzeler bij Nieuwsuur ook nog eens over Frans Klein begon, dacht ik: juffrouw, nu ga je te ver. Ze stak hem daar messen in z’n rug, en dat vond ik écht, écht, laat ik maar de zwakst mogelijke bewoordingen gebruiken: niet kunnen.’

Was het niet chiquer geweest als je haar op de inhoud had aangepakt in plaats van op haar knotje?

‘Ja, ik maakte er een karikatuur van, dat weet ik ook wel. Ik vond het gewoon raar, hoe devoot ze daar zat. Ze heeft haar haren altijd los, en nu ineens een knotje. Ze was ook in het zwart gekleed. Ja jongens, hallo, er is niemand dood.’

Jan Slagter Beeld Eddo Hartmann

Je vindt dat de generatie tussen 20 en 30 weerbaarder zou kunnen zijn. Denk je dat je zelf weerbaar bent geworden door je streng-gereformeerde opvoeding?

‘Ja. Je piepte niet, je deed gewoon. Je werkte. Het was een andere mentaliteit.’

Er werd bij jou thuis hard gestraft als de kinderen zich niet aan de regels hielden. Soms sloeg je moeder zo hard met een kleerhanger dat die brak.

‘Dat waren van die goedkope kleerhangers, van C&A. Dus ja, misschien is het erin geramd, maar ik vind ook gewoon echt dat mensen niet moeten piepen. Soms moest ik thuis in de hoek staan, als ik iets had gedaan. Nou, dan pakte ik een boek en ging ik lezen, ik stond gerust twee uur in de hoek, omdat ze me gewoon vergaten. Als ik honderd strafregels kreeg op school, zei ik: doe er maar tweehonderd. Of driehonderd. Ik ben tot duizend gegaan.’

Je hebt niet bepaald een warme, zorgzame jeugd gehad, zei Cisca Dresselhuys, met wie je samen een podcast maakt.

‘Nee, dat klopt. Ik kan me niet herinneren dat mijn vader mij als kind ooit heeft geknuffeld. En mijn moeder was er ook niet van. Maar die mensen, mijn ouders, hebben zelf ook geen prettige jeugd gehad. Dus ik neem ze niets kwalijk.’

Je sloot je als 18-jarige aan bij de evangelische Jesus People. Vond je daar die warmte wel?

‘Ja, want het waren gelijkgestemden, mensen van mijn leeftijd. De geloofsbeleving was er heel anders dan in de kerk. Veel intenser. Maar bij de Jesus People waren we echt bezig met het geloof, we lazen de Bijbel, we zongen samen – niet met een orgel, maar met gitaren. We zaten niet in kerkbanken, maar op kussens. Het beheerste je leven. Ik ging voor het eerst echt geloven.’

Er waren volgelingen van Jesus People die vertelden dat je een vrouw door middel van gebed had geholpen met zwanger worden. Die vrouw zou jou daar tot op de dag van vandaag dankbaar voor zijn.

‘Dat stond in de Privé: Jan maakt vrouw biddend zwanger, of zoiets dergelijks, het was een heel suggestieve kop. Deze vrouw kon niet zwanger worden en voor haar hebben we toen – niet ik alleen, maar wij als groep – gebeden. Ik hoop niet dat iedereen nu wil langskomen, maar ze was een paar maanden later zwanger. Zij zag dat als een antwoord van God. En zo zag ik dat toen ook, zeg ik heel eerlijk.’

Zaten er ook mindere kanten aan de Jesus People?

‘De beweging was wel wat sektarisch. We hadden een pand in Den Haag waar we samenleefden, in een soort commune, met een man of vijftig. Jongens en meisjes apart, het was geen rollebollen. Je at gemeenschappelijk. Het sektarische zat hem erin dat je je op een bepaalde manier hoorde te gedragen. Toen ik ging scheiden, deed ik er niet meer toe. Ik was ‘afgevallen’, zo noemde men dat.’

Je trouwde op je 23ste met een vrouw uit de beweging, maar je werd na een aantal jaren verliefd op een ander.

‘Toen ik dat vertelde, en zei dat ik ging scheiden omdat ik verder wilde met Martine, was het alsof ik niet meer bestond. Ik begon daarna steeds meer te twijfelen aan mijn geloof. De grootste twijfel kwam toen Martine op haar 29ste overleed aan borstkanker. Ze liet een zoontje na, Mirko, van 7. Dat was zo onwerkelijk, zo onrechtvaardig. Het ergste was het voor het ventje. Mirko had geen contact meer met zijn vader, hij noemde mij papa. Na Martine’s dood is hij eerst bij haar ouders gaan wonen, ik zag hem in het weekend – ik zie hem nog zo aan komen rennen. Nou, toen kwam zijn biologische vader hem ineens opeisen. Voor Mirko zijn dat moeilijke jaren geweest, hij is op zijn 16de van huis weggelopen, heeft in een kindertehuis gezeten, en uiteindelijk mocht hij weer bij zijn grootouders gaan wonen. Gelukkig is het goed afgelopen, hij heeft op kosten van zijn grootouders een pilotenopleiding in Amerika gedaan en is nu een zeer succesvol zakenman. We hebben goed contact, hij was getuige op mijn huwelijk met Ingrid.’

Cisca Dresselhuys vertelde dat de Jesus People-volgelingen na de dood van Martine tegen je zeiden dat het jouw schuld was: jij was gescheiden en dit was een straf van God.

‘Ja, ja. Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen, dat werd gezegd. Onmenselijk. Je hebt God verlaten, dus dan ga je dat soort ellende meemaken, vriend. Dat heeft me wel een knauw gegeven. God bestaat voor mij niet meer.’

Je zei eerder dat je je kan voorstellen hoe eenzaam de mannen die onderwerp zijn van een artikel over grensoverschrijdend gedrag zich moeten voelen. Komt dat misschien omdat je je zelf ook verstoten hebt gevoeld, door je strenggelovige vrienden van de Jesus People?

‘Misschien wel, misschien wel. Er waren na mijn scheiding nog maar een paar mensen die naar mij omkeken. Ik werd eigenlijk ook gecanceld. Ik heb er nooit zo over nagedacht, maar eigenlijk is het wel zo. En dat voelde toen heel erg alleen. Alleen Rikkert, van Elly & Rikkert (christelijk zangduo waarvan Slagter lange tijd de manager was, red.), keek naar me om. Die ging met me wandelen, die was niet veroordelend. Die persoon die hij voor mij was, wilde ik zijn voor Matthijs, Tom en Frans.’

Heeft het verlaten van God een leegte achtergelaten? Of is het zoals Dresselhuys zegt: eens gereformeerd, altijd gereformeerd?

‘Als je gereformeerd bent opgevoed, ben je er diep van doordrongen dat je je talenten niet mag verkwisten, dat je je nuttig moet maken, dat je leeft met een opdracht. Ik denk dat dat het is wat mij drijft. Soms kan ik nog fantaseren over de hemel. In de hemel zult gij eeuwig zingen voor Gods troon, hoorde ik als kind, dat vond ik benauwend. Als je daarover na gaat denken, word je gek. Mijn fantasiehemel ziet er heel anders uit.’

Hoe dan?

‘Die is heel gezellig. Daar kom ik jullie misschien wel tegen, later, maar ik kom sowieso mijn familie tegen: mijn ouders, schoonouders, mijn broer Henk, mijn zwager Hans, Martine. Er zal geen ziekte meer zijn, geen ellende, geen oorlog. Het is geen enorme weide waar we met z’n allen zitten, er is gewoon een kroeg. Televisie is er ook. Met Heel Holland Bakt en We zijn er bijna!, dat kan daar worden opgenomen, want er zijn ook caravans. We doen mee met Nederland in beweging, niet omdat het nodig is, maar gewoon omdat het leuk is om een beetje te dansen. Het is een fantasie, maar het zou wel mooi zijn als er zoiets was. Want ik vind het wel kaal en leeg als het leven op een gegeven moment gewoon stopt, als het doek valt.’

Jan Slagter Beeld Eddo Hartmann

Op jouw begrafenis moet ook Blijf bij mij Heer worden gespeeld.

‘Baat het niet, dan schaadt het niet, ja toch? Ik wil ook in een kerk begraven worden. Er hoeft geen dominee bij, maar ik wil wel dat de kist binnenkomt onder Blijf bij mij Heer.’

Je stopt eind 2024 als bestuurder. Zie je ertegen op?

‘Ik blijf daarna wel het gezicht van Omroep Max, presenteer hier en daar nog een programma, doe misschien nog de ledendag, kijken hoe lang ik dat volhoud. En als ik straks ook het gezicht niet meer ben – heerlijk. Mijn vrouw en ik hebben een huis in Málaga gekocht. Ingrid en ik hebben elkaar 25 jaar geleden leren kennen in de Bijenkorf. Zij werkte bij de damesmode, ik op de sportafdeling. Toen ik haar zag staan, dacht ik: daar gaat ze. Ik was smoorverliefd op d’r. Málaga is een geweldige stad, echt booming, en gemakkelijk aan te vliegen. Dus ik zie ons daar straks regelmatig vertoeven.’

Zal het afkicken worden om straks niet meer in beeld te zijn?

‘Totaal niet. Als hier een feestje is, sta ik in een hoekje. Ik zeg best vaak nee hoor, ook tegen interviews, en nog zeggen mensen dat ik te vaak met mijn kop op televisie zit.’

Je geeft toch graag in het openbaar je mening over van alles en nog wat?

‘Ja, ik wil mijn mening graag delen, dat vind ik belangrijk. Omdat ik hoop dat mensen er dan net zo over gaan denken als ik. Dat is het doel. En als dat op een gegeven moment ophoudt, ook prima. Wat ik niet wil, is straks als een soort oud mannetje rondlopen op het Mediapark, in de hoop dat iemand me gedag zegt. No way. Dat ga ik niet doen.’

Slagter begint onrustig te worden, hij wil een sigaret roken. ‘Zullen we met een gebed afsluiten? Gaat heen in vrede, dragend de zegen van de Heer, de Heere zegene u, Hij behoede u, en Hij geve u vrede. Amen.’

Amen.

CV Jan Slagter 1954 Geboren in Den Haag Jaren zeventig Van twee mulo’s afgestuurd, maar haalt uiteindelijk zijn diploma. Daarna volgt hij allerlei cursussen op het gebied van reclame, marketing en financieel management 1970-1980 Makelaar in huurkoopovereenkomsten bij Amro Bank 1980-1990 Impresariaat kleinkunst in België, manager van Elly & Rikkert en medeoprichter van snookerpaleizen in België 1993 Richt de Stichting Welzijn Gehandicapten Nederland op 2002 Richt Omroep Max op, wordt directeur 2005 Omroep Max toegelaten tot publiek bestel 2006 Richt stichting Max Maakt Mogelijk op 2013 Programmagids Max Magazine 2014 Omroepman van het Jaar 2015 Benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau Jan Slagter woont samen met zijn vrouw Ingrid in Scheveningen, ze hebben twee kinderen.