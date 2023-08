Oeganda was thuis voor Jennifer Makumbi, maar het land stond niet stil in haar afwezigheid

Beeld Nastia Cistakova

Je kunt het begrip thuis – thuis als abstractie, metafoor of fysieke plek – onmogelijk op waarde schatten als je niet eerst van plaats bent veranderd. Sterker nog, thuiskomen houdt in dat je een reis hebt gemaakt. Thuis is voor mij Oeganda, waar ik ben geboren en getogen en waar alles vanzelf sprak. Pas toen ik in 2001 naar Engeland vertrok, waar ik zowel wat uiterlijk als wat achtergrond betreft anders was, ging ik er vanuit een nieuw gezichtspunt op terugkijken. ‘Thuis’ kreeg een nieuwe betekenis. In Engeland was ik zwart en Afrikaans; die hoedanigheden werden mijn identiteit. Thuis was mijn identiteit mijn naam geweest. Ik had me niet eens als vrouw geïdentificeerd, ik wás het gewoon.

Afstand, heimwee, verlangen en gemis werden de lens waardoor ik terugkeek op thuis. In het besef dat ik ontheemd en afwijkend was, stolden elementen als eten, taal, cultuur en denkwijze, die ik als vanzelfsprekend had beschouwd, tot een vaste vorm. Dat beeld van thuis koesterde ik. Ik klampte me er uit alle macht aan vast, want als ik het kwijtraakte zou ik mezelf kwijtraken. Zelfs de ergerlijkste aspecten van Oeganda, zoals de afbraak van de openbare voorzieningen, kregen een romantisch tintje. Ze waren van mij, terwijl Engeland met zijn ordelijkheid dat niet was. Zo werd thuiskomen ineens een doel, een ideaal, een luxe. De definitieve terugkeer, die ik als een gegeven had gezien, leek nu ver weg en bijna onbereikbaar. Op de een of andere manier was thuiskomen het toppunt van succes geworden.

​Maar vóór de definitieve terugkeer zouden er nu en dan bezoekjes zijn. Na zes jaar ging ik voor het eerst terug. Wil je wel geloven dat het een schok voor mijn ogen was om op het vliegveld van Entebbe te zien dat iedereen zwart was? Zo ontregeld waren mijn zintuigen geraakt. Mijn schouders zakten naar beneden, mijn kaak verslapte. Ik had er geen idee van gehad dat ik zo veel spanning met me meedroeg. De vertrouwde geluiden, de vertrouwde taferelen, geuren, loopjes, gedragingen en de klank van de taal waren van mij. Ik genoot ervan. Ik nam me voor te eten tot ik geen pap meer kon zeggen.

​Maar zodra ik het vliegveld verliet, begon thuis te wankelen. In mijn afwezigheid was het thuis dat ik had achtergelaten en waaraan ik me had vastgeklampt verdwenen. Het landschap, de cultuur, de taal, het gedrag, zelfs de manier van leven waren niet meer hetzelfde. Het was alsof de bodem onder mijn voeten wegzakte. Mijn tenen raakten nauwelijks de grond. Ik vroeg almaar: ‘Wat is er gebeurd met dat gebouw, die weg, het pad dat daar liep?’ Er waren mensen gestorven. Iedereen zei: ‘Jij praat nog als vroeger.’ Niet alleen Oeganda was anders geworden. Volgens familie en vrienden was ik veranderd. ‘Je bent zo ongelofelijk serieus.’ Mijn moeder fluisterde tegen familieleden: ‘Zorg dat je op tijd komt; ze is Brits.’

​Ja, Oeganda was thuis, maar het stond niet stil. Ik moest er gelijke tred mee houden door telkens terug te gaan, anders zou ik achterblijven. Oeganda ging te snel, terwijl Engeland vertrouwder werd en me verleidde met zijn belofte van stabiliteit. Ik heb er bewust voor gezorgd dat ik rusteloos bleef. Gelukkig is het weer hier verschrikkelijk. En mijn smaakpapillen weigeren aan het Britse eten te wennen. Nu, 21 jaar later, ben ik langzaam maar zeker op weg naar het uiteindelijke doel: thuiskomen. Dan is mijn succes compleet.