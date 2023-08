Nog één keer: in de laatste aflevering van de zomerquiz gaan we op stedentrip

1. Cliff Richard schreef in 1963 een echte zomervakantiehit. Het lied is misschien onnodig vaak gecoverd, zelfs door Jack van Gelder. De meest smaakvolle en stedelijke cover komt wat ons betreft uit 1986. Maar door wie werd-ie gezongen?

2. Als je naar deze stad gaat, doe dan wel een paar bloemen in je haar.

3. What’s in a name? Deze vrouw speelt op de toetsen, maar zingt ook de refreinen in deze ode aan het betonnen oerwoud. Waar het trouwens in de zomer een stuk warmer wordt dan in rivaal LA.

Muziekbalk Beeld RV

4. Welke zin kun je hier in lezen?

5. Welk album kreeg Ab als er een lied over een vakantieromance op stond?

6. De vakantieromance uit de vorige vraag vond plaats in een stad. In deze vraag zoeken we een ander lied over hoe levendig de Zuid-Amerikaanse scene is in die stad.

7. Deze film speelt zich af in een Afrikaanse stad. De hoofdpersonen komen uit New York en Stockholm. De regisseur uit Boedapest. Verder spelen Frankrijk, Duitsland en Portugal een belangrijke rol. Welke stad (of film) zoeken we?

8. Een 54-jarige tv-ster die ook goed kan rappen heeft een lied dat in het Engelse refrein ook steeds meteen naar het Spaans wordt vertaald. Hoe heet het lied?

9. Met een film die zich in een Europese hoofdstad afspeelt, won de hoofdrolspeelster bijna alle prijzen die je kon winnen. Ze was trouwens de kleindochter van de burgemeester van Arnhem en de gouverneur van Suriname. Welke film zoeken we?

10. Voordat we naar de allerallerlaatste quizvraag gaan, nog een filmvraag. Alle films in deze trilogie beginnen met hetzelfde woord. De eerste film speelt zich af in Wenen, de tweede in Parijs, de derde op de Peloponnesus in Griekenland. Met welk woord beginnen de filmtitels?

Het grote eindspelraadsel

Eiland, vraag 1, eerste letter.

Roadtrip, vraag 8, zesde letter.

Eiland, vraag 14, alle letters.

Bergen, vraag 9, derde letter.

Oceaan, vraag 4, laatste letter.

Stedentrip, vraag 4, derde letter.

Roadtrip, vraag 3, vierde letter.

Bergen, vraag 11, eerste letter.

Oceaan, vraag 8, tweede letter.

Cocktails, vraag 10, negende letter.

V10L1 V9L4 V7L8 V4L2 V8L2 V2L3 V5L6 V6L4 V6L6 V3L8 V9L8