Niks geen ontgroening, gefeut of hiërarchie: bij de studentenvereniging van Oskar is iedereen welkom

Oskar Spekreijse Beeld Jan Dirk van der Burg

Oskar Spekreijse (23), Groningen

Oskar begint over een kwartiertje als vaandeldragende farao aan de Kei-parade, de jaarlijkse feestmars tijdens de Kei-week, de introductieweek voor nieuwe studenten in Groningen. Hij zit al drie jaar bij Cleopatra, de vereniging die in het Groningse studentenspectrum het verst van Vindicat af staat: geen ontgroening, geen gefeut en geen hiërarchie. Het enige wat ze misschien gemeen hebben is betaalbaar bier.

‘Er hangt echt een warme sfeer, iedereen is welkom, het hoeft er ook nooit druk te zijn om gezellig te worden. Of het een plek is voor outsiders? Nou, het is lastig om weer iets gemeenschappelijks te zeggen over een vereniging waar ieder individu zo zichzelf kan zijn, hahaha. Ja, ik heb twee jaar filosofie gestudeerd hè. Maar schrijf maar op hoor: Cleo is een gemeenschap voor outsiders.’ En die outsiders leggen met een ‘echte’ Cleopatra in de strijdwagen en een allround Egyptisch thema het meest sfeerverhogende verwachtingspatroon van de parade neer.

‘Vorig jaar liep ik ook voorop en dit jaar zeiden ze: jij bent lekker luid, lekker duidelijk en lekker lang, wil je nog een keer? We zullen wel weer een call & response doen waarbij de ene groep ‘Cleo!’ roept en de andere ‘patra!’ Lekker met een vlaggetje voorop, en laten zien wie we zijn. Vind ik niet erg.’