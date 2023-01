Nieuwe mode is pas echt revolutionair als wij zélf de mode veranderen

Beeld Willemien Ebbinge

De geschiedenis is tot een einde gekomen. Dat zijn niet mijn woorden, maar die van Francis Fukuyama. De Amerikaanse politiek denker met Japanse wortels bracht deze boodschap in 1989, en ik las het zo’n tien jaar later als verplichte kost voor mijn studie, aan het begin van het nieuwe millennium. Met dat einde bedoelde Fukuyama dat het einde van de Koude Oorlog het einde inluidde van de vooruitgang van de menselijke geschiedenis. De westerse liberale democratie, concludeerde hij, was de definitieve vorm van menselijk bestuur. Vanaf nu zou alles min of meer hetzelfde blijven.

We zijn al dertig jaar verder en ik denk bij tijd en wijle aan de woorden van Fukuyama. En dan, al had de beste man dat vast niet zo bedoeld, met betrekking op de modegeschiedenis.

De afgelopen dertig jaar, de tijd waarin het internet onmisbaar werd, was mode vooral een kwestie van terugblikken op vervlogen tijden. We hebben alles wel voorbij zien komen, in diverse mixen en samenstellingen. Wat nu? Gaan we nog een rondje seventies, sixties, fifties, eighties, nineties doen?

De mode-erfenis van de jaren tien (2010) is vrij schaars. We hadden normcore (de pragmatische uitrusting van Obama, of dichterbij, van je ouweheer) en we hadden logomania (denk aan Prada’s fannypack, en aan die felpaarse sweater van Kenzo, met de tijgerkop). Trends die weinig blijk gaven van zowel inhoud als vorm, en eigenlijk waren ook dat variaties van de terugblikmode. Heeft Fukuyama gelijk gekregen, en blijft alles vanaf nu min of meer hetzelfde?

Je kunt zeggen van wel. We hebben vanaf het moment dat Fukuyama zijn punt maakte alle bestaande verschijningsvormen van mode wel zo’n beetje voorbij zien komen en nog lijken we er niet op te zijn uitgekeken. En daarbij: we kennen en hebben alles al. Ons rest de westerse mode, in zijn definitieve, voor altijd terugblikkende vorm, een vorm die voor onze Moeder Aarde bovenal vervuilend en verwoestend is gebleken.

Sombere materie, nietwaar? Maar zoals de afgelopen dertig jaar ons leerden, is de geschiedenis bepaald niet gestagneerd, laat staan dat er een definitieve vorm voor wat dan ook is gevonden.

Ook opzienbarende opvattingen als die van Fukuyma raken sleets, alleen al omdat de geschiedenis ons van alle kanten inhaalt: er is oorlog, ongelijkheid, extremisme en een planetaire catastrofe. Hoezo, einde van de vooruitgang? Dat kunnen we ons helemaal niet veroorloven. Maar zolang we aan onze modegeschiedenis blijven kleven, kunnen we niet écht vernieuwen. Moge de klimaatcrisis het einde van de modegeschiedenis inluiden.

Als mode ooit het uithangbord was voor revolutionaire, onderscheidende vernieuwing, en dat zien modeliefhebbers als ik graag zo, dan is dit de taak van de mode vandaag de dag.

Nieuwe mode is pas echt revolutionair als wij zélf de mode veranderen, en daarmee definitief terugblikmode vaarwel zeggen. Daarmee bedoel ik vooral het systeem waarvan de terugblikmode een uitwas is – direct oproepbaar, overdadig, snel en meer (met dank aan datzelfde internet). We kunnen zulks in stand houden, óf we kunnen de mode evolueren tot, bijvoorbeeld, een circulair systeem.

Tot het zover is, blijven we nog oude paden bewandelen. Sterker nog, terwijl u dit leest, worden de terugblikcollecties van voorjaar 2023 de winkels in gerold. Wat de mode-erfenis van onze twenties zal zijn, weten we pas over dertig jaar, als in de fifties het straatbeeld is gevuld met terugblikmode uit dit decennium.

Vondst van de week: singlet, Vinted € 2

Zolang de mode in de winkels niet evolueert, mijd ik zoveel mogelijk nieuwe aankopen en blijf ik naar oude vondsten speuren. Onder het mom van alles is er al, duik ik met liefde in de grote vergaarbak van Vinted, die zowel zooi als schatten huisvest. Mits je de juiste zoektermen gebruikt bestaat de kans dat je op een regenachtige januaridag op dit singlet stuit, kundig gebreid van ragfijne zijde. Absoluut een vondst die vreugde en opwinding teweegbrengt. Twee euro, uit Italië, in drie weken en met vele omwegen bezorgd bij mijn trouwe pakketafhaalpunt. Ik zal er een luchtig zwart ruwzijden short bij dragen en een paar muiltjes met subtiele hak. Daarnaast zal ik al mijn lichaamsdelen stevig insmeren, een shawl om mijn hoofd knopen en voilà, zie hier mijn signature look voor de snikhete zomer die ons ontegenzeggelijk boven het hoofd hangt.