Niemand heeft ooit gezegd dat drinken gezond is, wat dat betreft lijkt het veel op roken

Het was warm en ik verveelde me, dus zat er niets anders op dan te gaan wandelen. Niet in de richting van het café, want ik weet hoe dat afloopt. Nee, ik liep de andere kant op. De avond was zwoel, en het zonlicht viel in schuine strepen over de gracht. Op de stoep, voor het open raam van een prachtig grachtenpand zaten twee mensen wijn te drinken. De vrouw had haar haren, die waarschijnlijk eerder grijs waren, zachtroze laten verven. Ik was jaloers op hun leven, waar ik niets anders over wist dan dat ze wijn dronken en Franse muziek draaiden.

C’est un beau roman, c’est une belle histoire... klonk het uit hun huis. Het sfeervolste nummer ooit gemaakt.

Toen ik te ver was om het nog te horen zocht ik het nummer op Spotify en luisterde ik verder.

Zomercolumnist Cindy Hoetmer is schrijver van autobiografische non-fictie. Haar vierde boek Goed, naar omstandigheden verscheen in 2022.

De stad waar ik woon is gebouwd als een (half) slakkenhuis en dat café zit precies in het middelste puntje, dus het is niet vreemd dat je daar terechtkomt ook al loop je de andere kant op. Het was druk voor een maandagavond. Kroegvriend S. zat aan de bar, en nog een rijtje andere vaste gasten. Ik ging naast S. zitten en bestelde een Pernod. Dat drink ik verder nooit, behalve als ik in Frankrijk ben. Het barmeisje was zo vriendelijk om Serge Gainsbourg op te zetten. Jane Birkin was inmiddels dood.

Naast ons stond een jongeman af te rekenen. Hij droeg vrijetijdskleding en had een tamelijk lange, pluizige, baard maar zag er verder verzorgd uit. In de verste verte leek hij niet op Tom Hanks.

‘Hij moet nog naar een onbewoond eiland om tegen een aangespoelde volleybal te praten’, zei S.

‘Die jongen staat op gehoorsafstand hoor’, zei ik, maar dat kon S. niets schelen.

En het maakte ook niet uit, de filmreferentie was alleen begrijpelijk voor ouwe lullen.

Twee andere vaste gasten, een stel, stapten binnen.

‘Ik ben heel boos’, zei de man nadat ik had gevraagd hoe het met hem ging.

‘Op wie?’ vroeg ik.

‘Op alles en iedereen, want ik ben gestopt met roken. Ik ga nu even naar de wc om te schreeuwen.’

Hij liep naar de wc en sloot de deur. Een bulderende schreeuw klonk, gesmoord maar toch nog hard door de deur.

Daarna ging hij buiten staan. Dat was niet meer nodig, aangezien hij was gestopt met roken, maar zijn lichaam was er kennelijk aan gewend om elke twintig minuten even buiten te zijn. Het is de cultuur van rokers, en ook is het gebruikelijk voor hen om net te doen alsof het buiten veel leuker is dan binnen. Zelfs als het sneeuwt of stormt.

Uit de straat klonk een rinkelend geluid, alsof iemand een grote doos vol lepels op straat leeggooide, maar dan harder.

We keken naar buiten, waar de rokers en de gestopte roker onaangedaan in de richting keken waar het geluid vandaan was gekomen.

‘Wat was dat?’ vroegen wij, toen de gestopte roker weer binnenkwam.

‘Oh, een gast op een brommer ging onderuit.’

‘Maar is dat niet erg?’ vroeg ik.

‘Nee, hoor. Beetje bloed aan zijn armen.’

Het barmeisje rende naar buiten met een EHBO-doos. Door het raam zag ik haar jodium en gaas aanbrengen op iemands arm.

‘Wraaaaah, stop daarmee. Het was zijn eigen schuld, hij was dronken!’ brulde de gestopte roker naar het barmeisje.

Die ging onverstoorbaar door met het verzorgen van de gewonde passant. Drinkers gaan nu eenmaal af en toe op hun bek, dat hoort erbij. Niemand heeft ooit gezegd dat drinken gezond is, wat dat betreft lijkt het veel op roken.

Ik wachtte geduldig tot het barmeisje terugkwam zodat ik nog een Pernod kon bestellen. Gainsbourg mompelde iets in het Frans.