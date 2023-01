Beeld Claudie de Cleen

‘Jeroen werd op de stoep voor ons huis neergestoken door een psychotische man met een keukenmes. Dertig steken, hij was op slag dood. Ik zat boven in de woonkamer en had geen idee. Totdat er drie politieagenten voor de deur stonden.

‘Ik kan het steeds korter en zakelijker vertellen. De eerste periode deed ik mijn verhaal als ik bij de bakker stond: ‘zomaar op straat, dertig steken’, de mensen wisten niet waar ze moesten kijken. Die behoefte voel ik niet meer. Nu is het Fleur die ik soms hoor zeggen tegen wildvreemden: my daddy got murdered. Het verdriet is nooit weg, Fleur leeft er ook mee, ze wil nu alles weten over de dader. Zegt ze: ‘Mama, als ik niet was geboren, had papa dan nog geleefd?’

De hele wereld laten zien

‘Jeroen was gezondheidswetenschapper aan de London School of Hygiene and Tropical Medicine, ik werkte als eventmanager. We woonden allebei al vijf jaar in Londen voordat we elkaar vonden via een datingsite. Jeroen was zo gelukkig dat hij vader werd, hij wilde ons kind de hele wereld laten zien. We hadden altijd veel gereisd samen. In Afrika, voor zijn werk, in Azië, dat zouden we blijven doen. Niemand die zich zo verheugde op wat komen ging als Jeroen.

Nadja, Jeroen en Fleur. Beeld privefoto

‘Na zijn dood leefde ik op de automatische piloot. Ik ging met Fleur naar mijn ouders in Twente, in eerste instantie om bij te komen, ik was al au pairs aan het regelen voor als ik terug in Londen zou zijn. Tot ik besefte: hoe ga ik dat doen? In Nederland had ik tenminste nog mijn moeder in de buurt, mijn steun en toeverlaat, die Fleur bijna dagelijks even van me overnam en zei: jij gaat wandelen, even eruit. Ik wilde niet wandelen, want ik was bang om alleen te zijn met mijn gevoelens, bang dat ik in mijn verdriet zou verdrinken. Maar ik deed het toch, want ik wist dat mijn moeder gelijk had, dat het een mens goed doet om in de natuur te zijn. En ach, het maakte me in die tijd niets uit wat ik deed, ik was verdoofd en rusteloos tegelijk.

Emotioneel niet beschikbaar

‘Ik kocht een huis in Overdinkel, vlak bij mijn ouders. Een nieuw huis waar ik geen zin in had, een nieuw leven waar ik geen zin in had, geen vriendinnen in de buurt, want ik had sinds mijn 19de in het buitenland gewoond. Het was geen leven, het was overleven. Op foto’s uit die tijd zie ik dat ik lach naar Fleur, maar ik heb er geen herinneringen aan. Ik was emotioneel niet beschikbaar, zo voelt het, en dat doet nog steeds pijn.

‘In die tijd was ik altijd druk: verhuizen, het huis in Londen verkopen, ik voerde een rechtszaak rond de dood van Jeroen. Rust durfde ik niet te nemen, ik ging door, door, door. Kasten in- en uitpakken, het huis schoonmaken op het obsessieve af. Ik wist niet wat ik met de spullen van Jeroen aanmoest. Ik kon ze niet wegdoen, want dan zou ik Jeroen wegdoen. Maar ik wilde ook niet in een soort mausoleum wonen. Als ik op de bank ging zitten, voelde ik Jeroen nog naast me.

Beeld Claudie de Cleen

‘Ik hield me vast aan kleine momenten voor mezelf. Ik kocht elke week een bos bloemen en zette die bij de foto van Jeroen. Ik zorgde dat ik er verzorgd uitzag, hoe ik me ook voelde. En ik wandelde dus. Tot mijn moeder ziek werd en ik voor haar moest zorgen, en voor mijn vader en de hond. Toen ben ik écht bijna gebroken. Ik stond wanhopig op en ik ging bekaf weer naar bed.

Met een rugzak naar Azië

‘Mijn moeder overleed twee jaar en twee dagen na Jeroen. De rouw was anders: van mijn moeder kon ik afscheid nemen en daarbij is het natuurlijker, met de dood van je man verlies je ook je toekomst samen. Maar ze was mijn houvast in die tijd, dus alles werd nog zwaarder.

‘Vier weken na haar dood was ik jarig, ik werd 39. Fleur was 2, van haar hoefde ik geen felicitaties te verwachten, mijn vader was met zijn eigen rouw bezig, mijn broer woonde ver weg. Ik stond in de garage en zag mezelf in de spiegel. Ik was zó de persoon die ik niet wilde zijn, zo leeg, ik was echt sick and tired van mezelf. Toen hoorde ik mijn moeder zeggen: ga op reis, meid. En dat besloot ik te doen.

‘Als ik er goed over had nagedacht, was ik misschien niet gegaan: met een rugzak naar Azië, met een peuter van 2,5? Ik zag mezelf yoga doen op het strand. No way, natuurlijk. Het was veel zwaarder en eenzamer dan ik had verwacht, maar we hadden niets om voor naar huis te gaan, dus ik heb doorgezet. En op een avond, aan het strand in Thailand, de zon ging onder, ik zag Fleur blij rondrennen, voelde ik dat ik aan het genieten was. Genieten, ík − dat woord zat al jaren niet meer in mijn vocabulaire. Het was vooral trots, denk ik nu, dat ik daar was, met Fleur, dat ik me sterk voelde doordat ik dat moment toch maar mooi voor onszelf had gecreëerd. Ik zei het ook tegen Jeroen: kijk, we doen het goed, hè, ons meisje doet het goed. Dat is dan fijn én dubbel verdrietig, want hij moest daar natuurlijk naast me zitten op dat strand.

Beeld Claudie de Cleen

Schuldgevoel over elk spatje vreugde

‘Ik praat nog steeds met hem. Hij is er altijd. En het verdriet is er ook altijd, dat hoeft ook niet weg, want het is onderdeel van wie ik nu ben. Met horten en stoten ben ik in de afgelopen jaren weer gelukkig geworden. Zonder schuldgevoel − dat is zo raar, ik heb me heel lang schuldig gevoeld als ik maar een spatje vreugde voelde. De eerste keer dat ik met een andere man naar bed ging, voelde het als vreemdgaan. Survivor’s guilt, maar dat is weg, ik kan weer genieten van het leven dat Fleur en ik leiden. We reizen nu door Afrika, met een Land Rover bezoeken we projecten waar Jeroen heeft gewerkt. Zo hoort Fleur verhalen over haar vader die ik zelfs nog niet kende.

‘Mijn huis in Nederland verhuur ik en ik heb een nabestaandenpensioen, daarvan kunnen we reizen. Ik heb dat geld geháát in het begin, maar Jeroen zou willen dat we er een mooi leven van leiden. En dat doen we nu. Zijn dood heeft me geleerd hoe waardevol het leven is, me een aardiger mens gemaakt, en ik denk ook een leukere moeder. Zachter, aandachtiger. In maart komen we terug naar Nederland, geen idee wat ik dan weer ga doen. Ik vertrouw erop dat het wel goed komt. Dat dingen zijn zoals ze moeten zijn.’

