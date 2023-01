Neven en nichten inlichten over mogelijke oorzaak van hun onveilige thuis?

Mijn hoogbejaarde moeder praat de laatste tijd vaak over haar jeugd. Onlangs bleek uit een van haar verhalen dat haar broer op zijn kostschool is misbruikt. Die inmiddels overleden broer heeft kinderen die dat niet weten. Hij had een onveilig huwelijk en zijn kinderen hadden een onveilige jeugd. Moet ik mijn neven en nichten laten weten wat mijn moeder mij heeft verteld over het misbruik van hun vader als kind? Als mijn moeder straks is overleden, kunnen zij daarover niet meer met haar praten. Daarom wil ik mijn beslissing hierover niet blijven uitstellen. Vrouw (61), naam bij redactie bekend.

Allereerst met moeder praten

Vraag eerst aan uw moeder of zij hierover wil praten met uw neven en nichten. Mocht zij dit écht van belang vinden, dan kan zij (of u) contact met hen opnemen en informeren of zij hier behoefte aan hebben. Marius Hindriks (77), Alphen aan den Rijn

Trauma niet doorgeven

Wat een troost voor uw neven en nichten. Wellicht helpt het hen om dit trauma niet door te geven aan hun kinderen. Als ze het niet willen ontvangen, is dat hun keuze, maar vertel het ze nu ze er nog met hun tante over kunnen praten. Marjan van Vlimmeren (59), Woudrichem

Brief schrijven

Het is begrijpelijk dat u zich verantwoordelijk voelt nu u over deze kennis beschikt. Twijfelt u hierover of is dit niet het juiste moment om deze kennis te delen? U zou uw moeder kunnen vragen een brief aan de neven en nichten te schrijven en af te spreken dat u deze brief op een geschikt moment zult overhandigen. AnneMarie van der Fels (71), Alkmaar

Louterend

Als u weet hoe de kinderen denken over die moeilijke periode en als u denkt dat het hen inzicht kan geven in het handelen van hun vader, dan kan een gesprek hierover louterend zijn. Steun wel uw moeder, want ook zij is hierin kwetsbaar. Sini Wit (83), Zwolle

Ambassadeur van moeder

Het lijkt erop dat je moeder haar laatste levensfase is ingegaan en dat ze met zichzelf in het reine wil komen. Vraag je moeder wat ze nog kan. Kan ze haar neefjes en nichtjes nog zelf spreken, dan moet ze dat doen. Ik weet zeker dat je neefjes en nichtjes heel hun leven hebben aangevoeld dat er ‘iets’ aan de hand is geweest in het leven van hun vader. Wees ambassadeur van je moeder, niet haar boodschapper. Maurice van den Berg (57), Eindhoven

Zwijgen

Uw neven en nichten hebben vermoedelijk hun handen al vol aan hun eigen jeugd. Ik zou hen niet belasten met dit verhaal over hun vader nu ze aan hem geen vragen meer kunnen stellen. Als uw moeder niet meer informatie heeft, laat haar dan zwijgen. Het zou alleen maar onbeantwoordbare vragen oproepen en nog meer pijn. Johanna van der Wees (72), Den Haag

Ontmoeting organiseren

Ik ben ervan overtuigd dat het uw neven en nichten helpt in hun leven als ze de details kennen van hun achtergrond, ook al hebben ze daar nu misschien geen vragen over. Het is het mooiste als je een ontmoeting organiseert tussen hen en je moeder en er een dialoog kan ontstaan over het verleden en de gezamenlijke familiegeschiedenis. Bas ’t Hart (56), Haarlem

