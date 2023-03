Nela, het met veel tamtam geopende dure restaurant op de Amsterdamse Zuidas, is hemeltergend saai

Restaurant Nela op de Amsterdamse Zuidas. Beeld Els Zweerink

Laatst las ik het verontrustende nieuws dat veel superrijken zich, in deze tijd van economische malaise en ongelijkheid, steeds vaker ongemakkelijk of zelfs onveilig voelen bij het opzichtig etaleren van hun obscene welstand. Ze storten zich daarom op een nieuwe modetrend, die ‘silent luxury’ wordt genoemd. Kleding in deze stijl is verschrikkelijk duur, maar dat zie je er niet aan af: geen leuke details, onderscheidende kleur, bijzondere pasvorm of zichtbare merkjes. Alleen andere superrijken kunnen met een discreet, waarderend knikje aangeven dat zij zich ervan bewust zijn dat jouw vormloze beige coltrui 1.500 euro heeft gekost, omdat hun eigen knettersaaie beige rok van datzelfde stomme merk net zo veel kostte.

Daaraan moest ik denken toen ik naar buiten liep bij het (ook beige) restaurant Nela aan de Amsterdamse Zuidas, alwaar ik € 264,50 afrekende voor een diner waarin het twijfelachtige hoogtepunt bestond uit een kommetje lauwe prei en drie aardperen, en glazen wijn van € 14,50 vol op tafel werden gekwakt alsof het de huisslobber van een goedkope kroeg betrof. Die superrijken, dacht ik toen, die hebben het ook niet makkelijk.

Nela Beethovenstraat 515, Amsterdam

nelarestaurant.com

Cijfer: 5,5

Shared dining-restaurant met veel gebruik van open vuur, je kunt ook aan de bar eten. Kleine gerechtjes om te delen van € 11 voor een minipizza tot € 75 / 100 gram voor een Wagyu-steak. Veel vegetarische opties.

Flintstone Chic

Nela – dat betekent puur in het Sanskriet, met een p dus – is een met veel tamtam geopende zaak op de tweede verdieping van het prestigieuze nieuwbouwproject Valley. Het opvallende gebouw van architect Winy Maas bestaat uit bijna tweehonderd huurappartementen ‘voor de beter-gesitueerden’ en in het benedendeel zitten bedrijven. Uiteindelijk moeten de torens grotendeels bedekt raken met uitbundige, hangende tuinen van Babylon-achtige begroeiing. Nu de lente op zich laat wachten doet deze omgeving van bankenhoofdkantoren en accountants- en consultancyreuzen in de avondstilte vooral post-apocalyptisch aan. Nela zit achter een onopvallende ingang, waar je buitenlangs met een trap heen kunt, of binnendoor met een lift.

Het interieur lijkt afgestemd op de buitenkant van het gebouw, met ook hier veel geologisch aandoende en natuurlijke vormen, zand- en steenkleuren en muurversieringen van macramé. De muziek staat heel erg hard. In het plafond zijn decoratieve inslaggaten gefabriceerd, alsof het proletarisch oproer beneden alvast is begonnen de kanonnen af te schieten. Voor de grap munt ik voor de faux-primitieve inrichting de term Flintstone Chic, maar als ik het thuis google blijkt dat een reeds bestaande en serieus gebruikte interieurtrend te zijn. Ik verzin het ook allemaal niet.

Nela hanteert een shared dining-concept, vertelt onze mooie Engelstalige serveerster terwijl ze de kaart komt brengen, en alle gerechten worden bereid op open vuur om ‘de integriteit van de ingrediënten te bewaren’. Dat klinkt goed. ‘We raden je aan een variëteit aan gerechten te bestellen. De gerechten zijn medium sized.’ We krijgen een groot stuk knapperig platbrood met sesam en peperboter op tafel, de wijnkaart is redelijk aan de prijs maar heeft ook flink wat aardige wijnen per glas (zoals een prima Gavi di gavi voor € 9 en een lekkere Bourgueil voor € 9,50) en de cocktails zien er ook aanlokkelijk uit. We bestellen de Ancho Paloma (€ 16, met tequila, wodka, de Mexicaanse peperlikeur Ancho Reyes en grapefruit) en die is oké. Op de kaart zien we een lijstje snacks, wat pizza’s uit de steenoven, een flinke lijst groentegerechten en ook wat vis en vlees.

Prei met aardperen. Beeld Els Zweerink

Alles is in zulke summiere bewoordingen aangeduid dat we besluiten gewoon een rondje te bestellen en dan te kijken hoe omvangrijk die deelgerechten eigenlijk zijn, voor we een volgende ronde laten komen – dat soort flexibiliteit is een van de (weinige) grote voordelen van het shared dining-principe. Maar onze serveerster reageert bijna geschokt: ‘O nee, dat gaat echt niet, u moet in één keer bestellen. Anders is het super-inconvenient voor de keuken!’ Een beetje bedremmeld zeg ik: ‘Maar... We weten niet hoe groot de gerechten zijn.’ ‘Medium sized! Medium sized!’ zegt ze. ‘Ik zei toch al: die dishes zijn medium sized!’

Holle kies

Binnen drie minuten staan de eerste gerechten op tafel. Vijf dunne plakjes rauwe geelstaart liggen op een bordje met een zwarte, erg rokerige ‘auberginegel’, wat gebrande okra, ingemaakte meiknol en rauwe komkommer (€ 19,50). Het is kleurrijk en vers, maar wel zo klein dat ik me afvraag hoe onze serveerster een ‘small sized dish’ dan voor zich ziet. Het is bovendien onzorgvuldig op smaak gebracht en daarom, ondanks de leuke combinatie van ingrediënten, nogal saai van smaak. Het pizzaatje van flinterdun deeg met tomatensaus en fior di latte (€ 11) is ook opvallend suf van deeg, saus én kaas waardoor je eigenlijk alles wat zo heerlijk is aan goede (of slechte) pizza mist: een beetje alsof je een hologram eet.

Ronduit mal is de ‘thinly sliced garden salad’ (€ 13,50); een bord met onderop een paar plakjes peer, wortel en kromgetrokken rettich met daarop een berg jeukende, nauwelijks aangemaakte lollo rosso- en mizunasla. Is dit nu een gerecht? Of is het een garnituur? Zowel de prijs als de beschrijving laat de gast in het ongewisse, en na het te hebben gegeten weten we het eigenlijk nog steeds niet. Even verbaasd zijn we over de ‘stuffed whitefish longest chilli ‘(€ 15,50): één kleine Turkse groene peper gevuld met afsnijdsels van zeebaars, met wat bieslook en aangezuurde sjalot erop. De woorden ‘holle kies’ dringen zich op.

De ‘lamb chops chilli paste’. Beeld Els Zweerink

Dan dat kommetje prei (€ 14,50). Het is in orde, maar ook beslist niet meer dan dat. De lange stukken gare groente zijn aangemaakt met grove mosterd en er is wat Belper Knolle overheen geraspt, een Zwitserse kruidenkaas met peper en knoflook. Maar de smaken komen nauwelijks bij elkaar omdat de prei zelf waterig en saai is – en dat terwijl prei die je op de barbecue blakert ook verrukkelijk zoet, zacht en rokerig kan worden in z’n jas. Lekker zijn de langzaam gegaarde aardperen met zonnebloempitjes en barilottokaas (een soort gerijpte buffelricotta, € 14,50) op zoete puree van pastinaak. Dit is, eigenlijk als enige dat we eten, tenminste ook een echt gerécht, terwijl al het andere dat we bestellen steeds op een rare manier incompleet lijkt.

Want er zijn ook nog ‘crunchy shrimp’ (€ 19,50 voor vijf diepvriesgarnalen in een beslagje met een waterige salsa) en ‘lamb chops chilli paste’; drie wonderbaarlijk smaakarme, doorgeslagen lamskoteletjes ter grootte van luciferdoosjes, met drie halve radijsjes ernaast. Zou dat de reden zijn dat dit ‘gerecht’ € 33 kost? Een andere reden kunnen we er niet voor bedenken.

Suf en levenloos

De desserts zien er weliswaar (en zeker in vergelijking met de andere gerechten) indrukwekkend uit, maar ze smaken even suf en levenloos als de rest. Zo is de cherry & cranberry soufflé (€ 13) prachtig hoog opgekomen en wordt er aan tafel wat kersenjam ingeschonken, maar de soufflé is flinterdun van structuur omdat hij alleen met eiwit en maizena lijkt gemaakt, en smaakt naar oploslimonade. Naast de ‘Basque burnt cheesecake’ (€ 15) ligt een brandende kaneelstok die wel lekker ruikt, maar de cheesecake zelf komt recht uit de koelkast en is laffig zoet zonder de donkere karamelsmaak die dit gerecht zo heerlijk en decadent maakt. De koude vijg smaakt ook naar niks.

De cherry & cranberry souflé. Beeld Els Zweerink

We hebben bij Nela, behalve de aardpeer en het platbrood vooraf, niks gegeten dat ook maar in de buurt kwam van iets echt lekkers. Eenvoudige, ‘pure’ gerechten kunnen fantastisch zijn, mits zorgvuldig gemaakt van geweldige ingrediënten. Bij Nela blijken ze vooral, net als al die andere opzichtig understated luxe zonder werkelijke inhoud, hemeltergend saai.