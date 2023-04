Nee, stoppen met masturberen zorgt niet voor dikker haar, beter zakelijk inzicht of meer ‘rauwe energie’

Moderne verschijnselen; we komen erin om. Maar we hoeven ons er toch niet altijd bij neer te leggen? Er zijn zaken waar we ons tegen ­kunnen – nee, móéten – verzetten. Deze week moet Emma Curvers iets kwijt over de no-fapbeweging.

Hoe ik precies op het NoFap-forum ben beland valt niet te herleiden, maar er is iets onweerstaanbaars aan scrollen door internetsteegjes waar je zo expliciet níét thuishoort. Noem het webtoerisme. Voor wie minder risico loopt op artrose aan de duimbasis ben ik graag even tourgids: NoFap is een internationale gemeenschap van mannen die stoppen met (en pardon voor het gebruik van dit woord) fappen, oftewel masturberen. Fappen is een onomatopee, van het geluid dat – afijn, we moeten door.

Helemaal aan het begin van deze beweging vinden we op webforum Reddit iemand die halfserieus beweerde dat je testosteronniveau door het dak gaat als je Herberg de holle vuist afzweert. Dat werd rond 2011 een beweging die officieel zegt mensen van hun porno- en masturbatieverslaving af te helpen, en een merk met challenges van dertig en negentig dagen. Het Redditforum (nu 1,1 miljoen leden) dient nog altijd als een soort Aftrekkers Anonymous. De beloningen voor het rukreces die (in overgrote meerderheid) mannen elkaar daar in het vooruitzicht stellen, zijn even ongelooflijk als talrijk: ze rapporteren onder meer beter zakelijk inzicht, meer ‘rauwe energie’, dikker haar, spirituele ingevingen en daarbovenop barsten ze bijkans uit hun bloes van de spierbundels.

Bewijs voor het verband tussen testosteronniveau en stoppen met de trapleuning boenen is er niet, maar grootheden als Nikola Tesla, Plato, 50 Cent en zelfs Jezus Christus zouden ook niet masturberen, en dan weet je kennelijk genoeg. Het onderdrukken van doodnormale seksualiteit is ook al zo oud als de Bijbel.

Nu is het best een goed idee om problematische pornoconsumptie kritisch te evalueren, maar rond nofap hangt helaas ook een misogyn luchtje. Niet geheel verrassend blijkt uit onderzoek dat de meeste nofap-websites eigendom zijn van uiterst rechtse, religieuze fundamentalisten die moeder de vrouw het liefst aan de swiffer en Koffietijd zien gekluisterd. Veel nofap-adepten hangen ook het oeroude idee aan dat sperma een kostbaar tovergoedje is dat je niet moet verkwisten in een oude sok, maar moet besteden aan ‘echte seks’ − sommigen vinden zelfs dat vrouwen zich beschikbaar moeten stellen als leveranciers van dat plezier.

Daarnaast is de waan dat je als testosteronrijke vent ineens zou overlopen van de creativiteit en de wijsheid een tikje kwestieus: die kwaliteiten ontbeer je kennelijk als je een lager testosteronniveau hebt, c.q. een vrouw bent. De gemeenschap van nofap-mannen heeft, zo blijkt uit mijn onderzoek, een zekere overlap met de populatie van eikels.

Toch heb ik ook te doen met de jonge mannen die houvast zoeken bij dit soort semireligieuze repressie. Voor mensen die de legbatterijporno willoos en met gigabytes tegelijk hun scherm op sleuren, weet ik óók niet zo 1-2-3 een oplossing, maar ik betwijfel of ze hun heil vinden in een gemeenschap die leunt op eeuwenoude schaamte rondom seks en muffe man-vrouwbeelden. Het goede nieuws is: stoppen met masturberen hoeft niet. Zo lang je er niemand kwaad mee doet, kan de lol niet op. Verder zijn er trouwens wél aanwijzingen dat minimaal 21 keer per maand ejaculeren bescherming biedt tegen prostaatkanker. Als ik een man was, zou ik het zekere voor het onzekere nemen.