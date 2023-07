Natascha van Weezel verschoonde deze week meer vieze luiers dan gemiddeld, maar daar stond iets moois tegenover

Natascha van Weezel, haar zoon Max en haar vriend Guido van de Meent. Beeld Ivo van der Bent

Bouwvakkers lijken er een zesde zintuig voor te hebben: beginnen met boren terwijl degene aan de andere kant van de muur nog vredig slaapt. En dan ook precíés ter hoogte van het hoofd van de slapende.

‘Of, nou ja’, verduidelijkt journalist en filmmaker Natascha van Weezel (36), ‘ik weet niet zeker of ze ook écht naast mijn hoofd boren, maar zo klinkt het in elk geval wel.’ En vlak na dat geboor komt er dan nog een uitslaapverstorende factor bij: babygehuil. Geluid dat vrij nieuw is bij Van Weezel thuis, zij en haar vriend hebben een zoon van een paar maanden en dan word je dus pardoes een ochtendmens. ‘Ik werkte altijd wanneer ik wilde. Dan had ik ’s nachts inspiratie, schoof ik achter mijn laptop, en de volgende dag lag ik gewoon de hele dag in mijn bed te netflixen.’

Nu is de werkdag ineens in cement gegoten, ietwat benauwend soms, maar iets wat wel zal wennen, ze is ervan overtuigd. Over wennen gesproken: baby Max zit nog in zijn oefendagen op de opvang. ‘Och!’, had iedereen en z’n moeder gezegd toen Van Weezel daarover vertelde, ‘zo jong en dan al naar de opvang! Nou, zet je maar schrap!’ Waarmee iedereen en z’n moeder doelde op de bekende doch gevreesde crèchegriep. Dat zal niet zo’n vaart lopen, dacht Van Weezel. Liep dus wel zo’n vaart – een baby met buikgriep: kan ze ook weer van de ouderschapsbucketlist afvinken.

Maar: Max is weer beter en Van Weezel kan erom lachen. ‘Mijn vriend en ik zien het allemaal als één groot avontuur.’ Zo hopten ze afgelopen weekend van markt naar markt. Had ze voorheen de rust niet voor en moet je haar nu zien. Ook zoiets: het moederschap gaf haar de moed aan de biografie over haar vader te beginnen, de in 2019 overleden journalist Max van Weezel, die onder meer voor Vrij Nederland schreef en Met het oog op morgen presenteerde. Ze interviewde haar vader zo’n 25 keer, kon vervolgens vier jaar lang niets terugluisteren want au haar hárt, maar doordat ze nu zelf een zoon heeft (die is vernoemd, jazeker) en er dus een nieuwe generatie bij is, is er iets meer afstand.

Dus deze week bestond niet enkel uit meer vieze luiers dan gemiddeld, nee, ook uit meer woorden dan gemiddeld. Ze schreef en ze schreef en ze schreef, en construeerde zo het begin van een boek, een boek dat gaat over één van haar twee lievelings-Max’en.