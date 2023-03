Na vijf jaar ervoer ik voor het eerst seks zonder pijn

Waarom wordt seks zonder erectie zo makkelijk stopgezet, maar seks met een droge(re) vagina niet? Dat heeft actrice Joy Delima nooit begrepen.

Laatst ontving ik van een man een mail waarin hij stelde dat een slappe penis en een droge vagina geen equivalenten zijn. ‘Een droge vagina is makkelijk op te lossen met wat glijmiddel, maar met een slappe penis kun je de seks niet voortzetten.’

Meneer heeft deels gelijk, een erectie en vocht zijn twee verschillende dingen, maar ze komen meestal wel voort uit dezelfde kern: geilheid.

Voor ik verder schrijf, wil ik graag benadrukken dat ik in dit verhaal spreek over mensen die geen last hebben van permanente vaginale droogte of erectiestoornissen.

Dat gezegd hebbende: seksen met een droge vagina die je vlug bevochtigt met glijmiddel is niet hetzelfde als seksen wanneer je nat bent van opwinding. Ik schreef er al eerder over, maar dat is ondertussen alweer twee jaar geleden en blijkbaar kun je het er niet vaak genoeg over hebben.

Toen ik begon aan seks met anderen, gebruikte ik heel veel glijmiddel. Mijn vriendje en ik hadden eigenlijk nooit meer seks zonder, omdat ik niet nat werd. Dat vond ik toen vervelend en pijnlijk, maar ik wist niet beter dan dat die droge seks normaal was. Waarom zou er anders glijmiddel zijn? Glijmiddelseks betekende wel dat ik altijd pijn ervoer. Want glijmiddel droogt na een tijdje op en misschien voelt het dan voor de man nog aan alsof het ‘goed te doen’ is, maar voor mij voelde het alsof er langzamerhand een fikkie werd gestookt in mijn vagina. Het schuurde, het brandde en genot was slechts een sensatie die ik vaag op de achtergrond hoorde lonken. Soms begon ik zelfs inwendig te bloeden als ik te lang werd gevingerd zonder glijmiddel. De pijn van het bloeden was niet eens meer te onderscheiden van de pijn die ik gewoonlijk ervoer.

Het was pas veel later dat ik ontdekte dat als ik échte seksuele aantrekkingskracht ervaar, mijn vagina wel zelfstandig nat kan worden en dat er bloed wordt gepompt naar mijn vulva en mijn clitoris, waardoor seks en aanrakingen wel degelijk zeer plezant aanvoelen. Na vijf jaar seksen ervoer ik voor het eerst seks zonder pijn.

Waarom ik ergernis voelde toen ik de mail van de man las, was omdat ik nooit heb begrepen dat we seks zonder erectie zo makkelijk stopzetten, maar seks met een droge(re) vagina niet. Het zal vast geen slechte intentie zijn van die meneer, maar het zegt wel iets over hoe normaal we het vinden dat vrouwen vaak vrijen met ongemak en dat dat ongemak zelden een reden is om seks te beëindigen. Ook menstruatie vormt vaak geen obstakel: ‘Je mond en je kont zijn niet ongesteld, toch?’ Ik las ooit een verhaal van een arts die zei dat de mannen van haar vrouwelijke kankerpatiënten vaak verwachtten dat ze zelfs op hun ziektebed nog zouden voldoen aan hun echtelijke ‘plichten’. Andersom zag ze dat veel minder. De man mocht op z’n gemak ziek zijn, uitzieken in alle rust.

Ik ben niet tégen het gebruik van glijmiddel en als er speeltjes gebruikt worden is het zelfs hoognodig, maar een droge vagina is voor mijn lijf een teken dat ik niet opgewonden ben. En soms komen mijn gedachten niet overeen met hoe mijn lijf reageert, maar ik probeer toch echt te luisteren naar mijn lichaam. Als er geen penetratie kan plaatsvinden zonder erectie, zou dat ook niet zomaar mogen met een droge vagina. Het zijn beide voorwaarden voor plezierige penetratie.

Het mag dan misschien wat langer duren voor een vagina nat wordt, in tegenstelling tot het zwellen van de gemiddelde penis, maar het is het wachten meer dan waard. Laten we dat onszelf én onze partner alsjeblieft gunnen.

joy.delima@volkskrant.nl