Na het kroegleven waren de etentjes begonnen, en toen we ook daar te moe voor werden waren alleen wij er nog

Ouder worden is selectiever worden, merkt Eva als ze haar spullen inpakt voor de verhuizing. En heel erg vindt ze dat niet.

Verhuizen is loslaten.

Ladingen ouwe kranten en tijdschriften werden afgevoerd, tekeningen kritisch bekeken, kledingstukken waarvan ik constateerde dat ik ze het afgelopen jaar wéér niet had gedragen naar de kringloop gebracht. Streng zijn, belangrijk in dit stadium: fonduepan weg, babybox weg, Uggs weg, hup, gun ze een ander als je er toch niet meer op loopt. Alleen het witte en verwassen T-shirt met de zeemanstatoeage, dat hield ik achter. Roekeloze nachten op de Amsterdamse Zeedijk, hij tegenover me, met dat shirt onder een bruinleren jack, een lelijk jack en een lelijk shirt maar jezus wat stond het hem goed, met dat rokende hoofd erboven, en dan maar lullen, eindeloos lullen in een perfecte waas, onze dijen dicht tegen elkaar aan, tot het licht werd en de barman moe en wij door de mist naar huis fietsten en begrepen dat dit het was en dat het altijd zo zou blijven.

Verder bleek het geheugen onbetrouwbaar.

Uit een boek kwamen vijf blaadjes gedwarreld, velletjes uit een horecablocnote. ‘Etentje’, stond erboven geschreven, daarna een waslijst aan namen. ‘Moet je kijken’, zei ik terwijl ik de briefjes onder de neus van de Man hield, die juist de trap af kwam gezeuld met een stapel ordners. Hij keek. ‘Misschien het trouwfeest?’ Vreemd, dat hele trouwen was er door corona en geboortes en algehele desinteresse in het instituut als zodanig nooit van gekomen en dat feest dus ook niet, zoveel stond vast, maar hoe hadden we dat überhaupt voor ons gezien, met al die mensen? Het moest die verkennende fase in de kroeg zijn geweest, het imponeren van de ander, kijk mij eens mensen kennen, we nodigen ze allemaal uit. We namen de namen door, met steeds onvastere hand hadden we ze op volgorde van belang genoteerd. Op 1: mijn moeder en opa Ben. Daarna: zijn beste vriend en zijn vrouw. Op 3: mijn beste vriendin en haar man. Daarachteraan: familieleden, collega-schrijvers, cafégezellen, een rijtje moetjes en ‘mensen van vroeger’, achter sommige namen stond het dodelijke ‘plus partner’, en nog zowat mensen in de derde, vierde, zelfs vijfde graad. We telden twee officiële scheidingen, heel wat ex-partners en in totaal drie doden, wat nog best veel is in deze levensfase.

We moesten weer door, ik terug naar mijn stapel, hij naar de papierbak, de briefjes vergat ik. Of nou, niet echt.

Want wat ik ook had geteld, waren de vrienden die we al jaren niet meer hadden gezien, áls je die überhaupt nog vrienden mocht noemen. Waar waren ze gebleven? De kinderen, tuurlijk, die hadden ons opgeslokt – na het kroegleven het etentjesleven was begonnen, en toen we ook daar te moe voor werden waren alleen wij er nog, op de bank, voor de televisie. Het ging vanzelf, ik hoorde niet anders om me heen. Ouder worden is selectiever worden. Eerlijk is eerlijk, zoveel zin had ik ook niet meer om hele nachten in het café door te brengen met mensen van wie ik toen ook al wel wist dat het niet voor eeuwig zou zijn. Die oeverloze verhalen, het vrijblijvende snoeven, het geïnformeer naar elkaars verleden, het gejank om niks, de grappen, de hoogmis, het zuipen, de shotjes, mannen met hun stomme vriendin, vriendinnen met hun zakken hooi. Ik moest er niet aan denken, eerlijk gezegd, op mijn vrije dag langsgaan bij mensen die ik ontgroeid was, de hele avond een vergeten vriendschap zitten vieren en dan de dag erna zeker met je brakke waffel bij zwemles zitten, ’s avonds te moe om je boek uit te lezen, nee dank je wel.

Verhuizen is loslaten, lekker man.