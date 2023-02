Na dit seizoen kan al helemaal niemand meer zeggen dat roze een meidenkleur is

Zanger Harry Styles in een zuurstokroze Gucci-pak in 2017. Beeld WireImage

Het icoon

Om homo’s te demoniseren kozen de nazi’s de kleur roze, omdat roze een verwatering is van rood, en rood als mannelijk werd beschouwd. De ironie wil dat tot die tijd roze juist de kleur voor jongens was; blauw werd, als ‘zachtere’ kleur, geschikter geacht voor meisjes.

Na de oorlog werd de kleur roze richting meisjes geconditioneerd. Tegelijkertijd claimde de homogemeenschap roze als geuzensymbool. Dat is de communicerende kracht van kleur, en van kleding als vehikel voor die boodschap. Popgod Harry Styles, die graag een genderslinger aan zijn verschijning geeft, draagt een zuurstokroze Gucci-pak. Zit er iets van solidariteit in zijn keuze voor roze? Ach, wat zou het. Dit pak is vooral: stoer.

De sterveling

Zanger Jermaine Fleur laat op de rode loper van filmtheater Tuschinski kleding spreken door het weg te laten. De hoeveelheid getoonde huid is vintage George Baker, een retro rollercoaster. Stoere kettingen en armbanden decoreren hier de even behaarde als behangen bast.

Zanger Jermaine Fleur in een lichtroze smokingjasje. Beeld ANP / Patrick Harderwijk

De lichtroze kleur van het smokingjasje doet ook denken aan de jaren zeventig, met name aan een iconisch kledingstuk uit dat decennium: de satijnen bowlingjasjes van de Pink Ladies uit Grease. Maar daar houdt het met de flair bij Fleur helaas op. Zowel broek als schoenen vallen weg bij de bovenste helft van de muzikant. Onthoud: een zwarte broek onder een licht jasje is zelden een goed idee. En: handen uit de broekzak bij het poseren. Zeker bij zakken van XS-formaat.

Op de catwalk

De winter van ’22/’23 zal de boeken ingaan als het roze seizoen, dat schreven we al eerder in de Volkskrant. Behalve het shocking pink waar met name modehuis Valentino furore mee maakte, was ook zachtroze een hit op de catwalks. De kleur van marshmallows, aardbeienijs en biggetjes bewees z’n veelzijdigheid, ook en juist in de mannenmode – dat had Miami Vice’s Don Johnson al in de jaren tachtig in de smiezen. Zelfs bij de o zo stoere, gothic ontwerper Rick Owens kwam poederroze voorbij, net als bij het eigenzinnige Loewe en het avant-gardistische Prada. Als nette mantel bij McQueen en Casablanca, als puffer bij Rains. Opdat niemand meer zeggen zal dat het een meidenkleur is.

Vanaf links: Magliano, Parke Ronen, Prada, Rick Owens, Loewe Beeld Imaxtree

Huiswerk

* Ja, rood en oranje combineren wel degelijk met roze. Wil je anoniem over straat? Kies dan iets anders.

* Kies de poedervariant als je weg wil blijven van een bestaan als Bubblicious.

* Stevige stoffen als denim en leer gaan opvallend genoeg goed in combinatie met roze.