Na de eerste vakantieweek wordt Mensje van Keulen weer wat vrolijker, ‘omdat het einde in zicht is’

Hoe is het daar?

‘Ik verheug me altijd op deze overtocht. Het duurt maar kort – een kwartiertje, twintig minuten hooguit – en ik drink graag een kop koffie bij het raam, of ik ga even lekker buiten aan de reling hangen. Het is fijn om los van het vasteland te zijn. Op Texel voel ik me altijd veilig, en in de winter is er lekker veel schone lucht. Ik heb wel wat met de zee, misschien omdat ik in Den Haag ben geboren. En ik heb ooit een half jaar op de ferry tussen Hoek van Holland en Harwich gevaren, om zo’n winkeltje met belastingvrije artikelen te bemannen. Het was een oude ferry die nogal kon stampen en slingeren, alle meubels stonden vast met kettingen, anders gingen ze schuiven, en continu werden mensen zeeziek, vooral Poolse mannen die graag veel dronken en daarna de boot onder spuugden.’

Hoe is het daar? is de zomerrubriek van Volkskrant Magazine waarin (bekende) Nederlanders naar hun vakantiebelevenissen wordt gevraagd.

Ga je graag op vakantie?

‘Ik heb familie aan de Spaanse kust, die ik weleens bezoek, maar ik zie altijd op tegen de reis. Ik maak soms een uitzondering voor een paar dagen Texel, Parijs, Berlijn en de biënnale in Venetië, want ik kijk graag naar kunst, maar eigenlijk ben ik het liefst thuis. Ik houd niet van vakantie, ik vind het maar een lastig concept. Ik zie vooral het ongemak, meer nadelen dan voordelen.’

Wat voor nadelen zie je?

‘Koffers die niet aankomen, een winkel moeten zoeken om wat ondergoed en sokken te kopen. Uren moeten wachten op een vlucht, of dat die helemaal geschrapt wordt en je dan met allemaal vreemden in een bus naar een of ander achenebbisj hotel moet. Of natuurlijk die eeuwige file als je met de auto gaat, of een reisgenoot die moet plassen als je op de périphérique zit, de benzine die bijna op is en dat je dan een afslag naar het dichtstbijzijnde dorp neemt, waar precies de pomp dicht is. Vroeger had je van die hurkwc’s langs de weg, waar je altijd uitgleed over de pies van een ander. Nu heb je van die 50-cent-poortjes, maar als je zo’n muntje niet bij je hebt, moet je dat ook weer gaan zoeken. Dagen regen, dat kan natuurlijk ook, of juist een hittegolf. In restaurants belanden waar je doorgekookte groenten krijgt voorgeschoteld, of helemaal geen groenten. Een hotelkamer waar de ramen niet open kunnen, een bed dat beroerd ligt, een kussen dat te slap is. Over markten moeten slenteren, daar houd ik echt niet van. Of je wordt ziek, dat komt ook heel vaak voor, lig je daar, geen dokter die je verstaat, want op die afgelegen plek spreekt niemand Engels. Ik heb ook weleens een glas rode wijn mee naar m’n kamer genomen dat dan omviel op bed, stond ik midden in de nacht mijn lakens uit te spoelen boven een wasbak. Vakantie is toch vooral gewoon veel gedoe. Al die echtscheidingen die er uit voortkomen ook. Als ik toeristen door Amsterdam zie sjokken, heb ik vaak meelij. Lopen ze dan, verveeld. Misschien is vakantie wel een voortvloeisel van de mens zijn rusteloosheid, de tijd willen doden, herhalend en nutteloos. Als ik twee weken wegga, word ik na de eerste week altijd weer wat lichter en vrolijker, omdat dan het einde in zicht is.’

Heeft vakantie dan wel een voordeel?

‘Dat het soms meevalt. En nou goed, ik houd dus van de zee. En van een heel stil, overzichtelijk bos met veel open plekken. Zolang er geen muggen zijn.’

Hoe ziet je ideale vakantiedag op Texel eruit?

‘Het liefst kom ik er in de winter, als de stranden breed en leeg zijn. De tijd lijkt dan stil te staan, je ademt anders. Ik kijk graag naar de strandlopertjes die zo ontzettend grappig langs de branding lopen, en naar de meeuwen, die in hun element zijn. We vieren nu mijn mans verjaardag, samen met mijn zoon en kleinzoon. We zullen met de verrekijker op zoek gaan naar sterns waarvan er, treurig, door de vogelgriep nog maar weinig zijn. Daarna gaan we denk ik naar een bruin café, een Texels biertje drinken, friet of gebakken aardappeltjes eten, oude vrienden zien, die hier op het eiland wonen. Waarschijnlijk bestelt mijn man vanavond vijf gangen in een restaurant, terwijl ik er maar drie hoef, en dan duurt de avond zo eindeloos lang, dat ik denk: god, ik had ook wat kunnen werken nu.’

Heb je last van heimwee?

‘Ik heb al heimwee voor ik vertrek. Ik mis mijn werk, mijn huis, mijn eigen werkkamer – waar ik wel een raam kan openzetten. En ik mis mijn kat heel erg. Dat is vast wederzijds.’