Muzikant Edgar Burgos van Trafassi is bril-, kleding- én hoedenman: ‘Het moet één zijn’

Artiest Edgar Burgos in restaurant Kapitein Zeppos in Amsterdam. Beeld Jordi Huisman

Wie: Edgar Burgos (70). Waar: Kapitein Zeppos in Amsterdam. Werkzaamheden: Frontman van de band Trafassi.

Waar zijn we?

‘Bij Kapitein Zeppos, gelegen in Gebed zonder end, een verstopt steegje in Amsterdam. Wat me hier aanspreekt is het interieur: kitscherige Mariabeelden en schilderijen, verschillende tafels en stoelen en overal kleur. Het doet me denken aan Cuba, daar is ook alles lichtblauw, roze, vaal geel en barst het van de versleten spullen. Daarnaast vind ik de naam van het café grappig, het is vernoemd naar een Belgisch stripfiguur.’

Wanneer was u hier voor het eerst?

‘Toen ik in 2016 meedeed met de liedjesshowSurivlaams. Belgische zangers zongen Surinaamse liedjes en vice versa, ook al was ik de enige Surinamer die optrad. Ik zong Raymond van het Groenewouds Liefde voor muziek en hij zong Wasmasjien. En toeval bestaat niet: ik woon nu in de Belgische wijk in Amsterdam, en toen ik nog in Suriname woonde was dat in de Brusselstraat.

U heeft een sterke band met België, hoe zit dat met Nederland?

‘In 1975 kwam ik op mijn 22ste naar Nederland, twee maanden voor de onafhankelijkheid van Suriname. In 1981 vormde ik Trafassi en scoorden we een paar jaar later onze hit Wasmasjien. Nog steeds weten we elk soort publiek aan te trekken, omdat we voor elk wat wils hebben. Hollanders komen voor Wasmasjien, Surinamers voor Banana light, voor Antillianen hebben we weer andere muziek. Dat komt allemaal samen in onze show.’

‘Bovendien staan we overal. Niet alleen op het Molukse Sama Sama Festival, het Indonesische Pasar Malam of het Surinaamse Kwaku Summer Festival. Wij spelen ook op een Joodse bar mitswa of op een oogstfeest in de Achterhoek. Dat gebeurt alleen bij Trafassi.’

Hoe zou u uw kledingstijl omschrijven?

‘Trafassi betekent ‘anders’ in het Sranantongo. Dus ik noem het gewoon Trafassi-stijl. Ik hou enorm van pakken, een colbert moet dezelfde kleur hebben als de broek. In Suriname noemen we dat full pack. Het moet één zijn.

Toen ik in 1975 in Nederland kwam, wilde ik bijna weer teruggaan. Iedereen was gekleed in grijs en zwart! Ik was in de Kalverstraat op zoek naar een rode broek, de mensen verklaarden me voor gek. ‘Meneer, het is winter.’ Ik denk dat Nederlanders van mij, en van ons Surinamers, hebben geleerd dat je altijd kleur kunt dragen.’

‘Het Surinaamse blad Hi Time / Hitkrant riep mij in 1971 en 1972 uit tot ‘Best geklede man van Suriname’. Om een ander de kans te geven, verscheen ik de keer daarop bij de verkiezing in mijn onderbroek. Toen kreeg ik de prijs ‘Best ontklede man’.’

Insignes

‘Mijn borst is volop gedecoreerd met onderscheidingen, allemaal voor de verbinding die ik heb gebracht met muziek. Zo ben ik in Suriname geridderd en lid van de Ere-Orde van de Gele Ster. Ook ben ik lid van de Orde van Oranje-Nassau, het lintje daarvoor werd in 2018 opgespeld door Eberhard van der Laan, de beste burgemeester die Amsterdam heeft gekend. Met zo veel kleurrijke speldjes begin ik een beetje op Khadaffi te lijken.’

Edgar Burgos Beeld Jordi Huisman

Bril

‘Ik bril al mijn hele leven. Twee jaar geleden kreeg ik deze bril van de Spaanse kunstenaar Ignasi Monreal, er zijn er niet veel van gemaakt. Ik heb hem gekregen omdat ik een brillen- en kledingman ben. Aan de zijkant zitten ogen, die hebben voor mij een betekenis. In Suriname kennen we ‘Ogri ai’, het boze oog. Dat weert kwaad, dus mijn bril waakt over mij.’

Edgar Burgos Beeld Jordi Huisman

Ketting

‘Deze titaniumketting kocht ik van mijn eerste gage van Trafassi, alweer 42 jaar geleden. Dat was bij een juwelier dicht bij de Dam. Mijn roepnaam is ‘Bugru’, dat lijkt op mijn achternaam en betekent kogel. De ketting ziet er uit als kleine kogeltjes. Het boze oog dat eraan hangt heb ik twee jaar geleden in Dubai gekocht, dat matcht weer goed met mijn bril.’

Edgar Burgos Beeld Jordi Huisman

Hoed

‘Ik heb altijd iets op mijn hoofd. In mijn woonkamer bestaat een hele muur uit hoeden en petten, het zijn er misschien wel honderd. Als ik eindelijk gekleed ben, beslis ik beneden welke hoed of pet ik opzet. Die moet matchen met de kleding en schoenen, dan pas ga ik de deur uit.’

Edgar Burgos Beeld Jordi Huisman

Blauwe schoenen

‘Van mijn tweede dochter gekregen die in Londen was. Zij weet dat ik een kledingfreak ben. Dus ze belde: ‘Pa ik heb een verrassing, maar ik moet wel je schoenmaat hebben.’ Echt koninklijk, die zal de Engelse koning ook wel hebben.’

Edgar Burgos Beeld Jordi Huisman

Grijze schoenen

‘Op Tenerife gekocht, daar was ik kort na corona op vakantie. Soms ga ik speciaal voor het kopen van kleding naar het buitenland. Kleine winkels in steegjes of juist gerenommeerde zaken, er gaat altijd iets mee terug.’