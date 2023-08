Musicalkoningin Simone Kleinsma: ‘Theater, televisie, film, radio, ik kan nog zoveel doen, ik kan ook niks anders’

Simone Kleinsma Beeld Linda Stulic

Schaterlachend en met het enthousiasme van een bekeerling die nog maar kort geleden het licht heeft gezien, vertelt Simone Kleinsma over het cadeau dat ze in mei voor haar 65ste verjaardag van haar vrienden kreeg: een elektrische fiets. ‘Er ging een wereld voor me open. O, wat is dat lekker, wat is dat lekker.’

Ze had haar vrienden er zelf om gevraagd. ‘Anders weet ik het wel weer, dan had ik allerlei prullaria gekregen terwijl mijn huis al dichtslibt.’ Ze moest er wel iets voor overwinnen. ‘Ik moet een gewone fiets blijven gebruiken, dacht ik altijd, ik ben niet gek, wat moet ik met zo’n ding? Anders doe ik helemaal niks meer aan mijn conditie.’

Nu fietst ze vanuit Blaricum fluitend naar Eemnes (‘Goedemiddag, je bent er zo’) en naar het graf van haar man, en trotseert ze moeiteloos het stuk vals plat naar Huizen. ‘Ik lach erom.’ Het is ook de leeftijd hè, zegt ze, met licht chagrijn.

Thee, chocolaatjes en cake in het Gooi, in het huis in Blaricum waar ze in 2010 met haar man, regisseur Guus Verstraete, kwam wonen. Hij overleed in 2017, plotseling, aan hartproblemen. Ze waren 27 jaar getrouwd. Rouw, verdriet en hoop waren de thema’s in Verder, een veelgeprezen voorstelling, tevens haar meest persoonlijke, die Kleinsma vorig jaar afsloot.

Haar carrière in vooral de musicalwereld omspant ruim 45 jaar. Kleinsma zat nog op de Kleinkunstacademie toen ze in 1977 samen met medestudent Leoni Jansen door Gerard Cox werd gevraagd voor de voorstelling Niemand weet, niemand weet, dat ik Repelsteeltje heet.

Het was het begin van een bejubelde loopbaan. ‘Met recht en reden de koningin van de musical’, oordeelde de Volkskrant vorig jaar over haar. In een recensie van Was getekend, Annie M.G. Schmidt (2017) schreef theaterjournalist Hein Janssen over Kleinsma: ‘Dat zij een fantastische zangeres is, weten we intussen, maar ook haar acteren is in deze productie voorbeeldig: goed getimed, soms bijna achteloos en op een grappige manier laconiek.’

In een lovende recensie over haar tv-programma Klassiekers met Kleinsma werd ze onlangs ‘onze ideale tv-moeder’ genoemd. Haar grootste publiek had ze al eerder bereikt, eind jaren negentig, met haar hoofdrol in de tv-komedie Kees & Co.

Komend najaar staat ze in haar 35ste – ongeveer, iedereen is de tel kwijt – voorstelling, De hospita, waarin ze een oudere vrouw speelt, Madeleine Coutard. Zij is een ooit gevierde revuester en comédienne die worstelt met de moderne tijd en die door drie jonge studenten wordt geconfronteerd – aldus producent Medialane – met thema’s als ‘gendernormen, klimaatproblemen en havermelk’.

Op initiatief van Medialane werd De hospita speciaal voor haar geschreven. Het bedrijf heeft 2023 uitgeroepen tot jubileumjaar van Kleinsma. Achter Medialane gaat Iris van den Ende schuil, de dochter van Joop – die laatste is, behalve vriend en sinds jaar en dag de bewaker van haar loopbaan, ook nog steeds Kleinsma’s mentor.

En ze is dus 65 geworden, niet tot haar genoegen. ‘Ik vind het gewoon idioot, 65. Ik denk er soms aan om te verhuizen, om in een huis zonder trappen te gaan wonen. Ik moet vooruitdenken. Dat is wel zo slim, hè. Het idee dat ik over vijf jaar 70 ben, is helemaal idioot. Heb jij dat niet?’

Ik word in december 65. Ja, het is idioot.

‘Ik begrijp het gewoon niet. Net zoals zoveel oudere mensen ben ik 40 in mijn hoofd. Alleen mijn lijf zegt iets anders.’

Hoe is het met je rug?

‘Goed, weer. Er is altijd wat. Ik heb een nieuwe heup. Een knieoperatie kan ik nog even uitstellen. En ik ben aan mijn voet geopereerd.’

Wat was er dan met je voet?

‘Ik was er doorheen gezakt. Ingewikkeld medisch ding. Alles was gescheurd.’ Lachend: ‘Mijn tenen kregen reacties, die stonden ineens krom, heel raar was dat. Het is allemaal rechtgezet, dus ik kan er weer een paar jaar tegen. Ik train hard hoor, om fit te blijven, maar ik heb al die jaren natuurlijk behoorlijk roofbouw gepleegd, met hakken op schuine theatervloeren en zo. Daarvan ondervind ik nu de gevolgen. Het verval gaat gelukkig geleidelijk, ik kan me erop instellen.’

Denk je er weleens aan om het rustiger aan te gaan doen?

‘Nee. Nooit. Ik pas me wel aan. Het dansen hou ik voor gezien. Ja, een steppie van Beppie, dat gaat nog prima.’

Een steppie van Beppie?

‘Zo noemen we dat. Een beetje meedeinen terwijl anderen achter je op het podium hun benen tot híér omhoog gooien. Dat krijg ik niet meer voor elkaar, terwijl het me vroeger geen enkele moeite kostte. Het is heel raar om oude beelden van mezelf terug te zien. Dan denk ik: ben ik dat? Heb ik dat allemaal gekund? Dat is mal. En confronterend ook.’

Verlang je dan terug naar de jonge Simone Kleinsma?

‘Zeker, zeker. Ik ben soms gezond jaloers, zo noem ik het maar, op mensen die alles nog vóór zich hebben, die in dezelfde producties spelen als waar ik dertig jaar geleden in stond. Ik had zó veel energie toen. Tómeloze energie, ik was met vijf dingen tegelijk bezig. Dat lukt me niet meer. Mijn hoofd zit ook sneller vol. Heel vervelend.’

Ben je weleens bang dat je minder goed bent dan vroeger?

‘De ervaring is er natuurlijk voor in de plaats gekomen. Ik wil niet zeggen dat ik beter ben geworden, maar wel rijker en rijper. Mijn rugzakje is veel gevulder dan twintig, dertig jaar geleden. Dat is geruststellend.’

En elke keer weer die hoge verwachtingen.

‘Ja. Zeker als je zo’n heerlijke carrière als ik achter de rug hebt.’ Ze tilt haar arm op. ‘Mensen verwachten dat het niveau hier is, straks ook weer als we De hospita gaan spelen. O, leuk, leuk, leuk, zegt iedereen. En ik denk dan: o god, we moeten het nog maken, hoor.’

Pensioen zit er voorlopig niet in.

‘Ik ben geen type om met pensioen te gaan. Daar is het vak ook te afwisselend voor. Theater, televisie, film, radio, ik kan nog zoveel doen. Ik stap er niet uit, ik blijf in deze wereld. Ik kan ook niks anders.’

En je kunt het publiek niet missen?

‘Ik vraag me weleens af waarom ik dit zo nodig moet doen. Waarom vind ik dit zo leuk? Het is toch een soort ‘Papa, kijk eens wat ik kan?’. En dat je dan als kind een koprol maakt en er enthousiast op wordt gereageerd; dat er wordt geklapt, voor jou. Goed zo, Simone!’

Nog steeds maakt ze ‘plannetjes’ met Joop van den Ende, de man die de voorstelling met Gerard Cox produceerde waarmee het voor haar in 1977 begon. Hij was haar manager en produceerde het merendeel van haar voorstellingen. Vermaard is het tienjarenplan dat ze in de jaren tachtig in New York met hem opstelde, op een servetje.

Mentor en vriend, noemt ze hem. ‘Onze vertrouwensband is onverwoestbaar. Niemand komt tussen ons. Het is geweldig dat zo’n man op mijn pad is gekomen. Maar het is wederzijds natuurlijk. Ik heb hem al die jaren ook heel veel gegeven. Dat weet Joop ook wel.’

Als dochter van een garagehouder aan het Frederiksplein groeide ze op in Amsterdam. Het is soms nog te horen, bijvoorbeeld als ze beduusd naar buiten kijkt en ziet dat de regen tegen de ramen beukt. ‘Het seikt van de regen.’

Als tiener hielp ze haar vader soms in de garage, aan de Esso-pomp. ‘Elke keer als ik benzine ruik, denk ik vanzelf terug aan die tijd.’ Het gezin, met een acht jaar oudere broer, Sandor (‘Goeie gozer’), verhuisde een paar jaar na haar geboorte naar Amsterdam-West. Haar moeder was huisvrouw. ‘Als we thuiskwamen van school stond de thee klaar, met een koekje of een stukje Mars.’

De traditionele rolverdeling werd verstoord toen haar moeder verkoopster werd bij C&A. ‘Op een dag zei ze dat ze iets met mij wilde bespreken. Wat zou je ervan vinden als ik zou gaan werken, vroeg ze. Ik was pas 12, maar ze vroeg aan mij of ik het goed vond. Dat vond ik zó lief.’

Haar ouders en andere familieleden waren lid van de plaatselijke operettevereniging, DOS, De Operette Spelers, ‘zo’n typische, naoorlogse gezelligheidsclub’. Haar moeder maakte de choreografieën, haar vader was zo getalenteerd dat hij werd gevraagd om zich aan te sluiten bij een professioneel gezelschap, De Hoofdstad Operette.

‘Hij deed het niet. Hij vond het te onzeker. Het liefst was hij dirigent geworden, maar dat is er natuurlijk nooit van gekomen, vanwege zijn gezin. Het artiestenvak stond niet goed bekend. Het is ook een raar en onzeker bestaan. Moeder, hang de was binnen, de komedianten komen eraan, zeiden ze vroeger.’

Ze nam elke gelegenheid te baat om de repetities en uitvoeringen van haar ouders bij te wonen, op jonge leeftijd al. ‘Het was de magie, de betovering om in iemand anders te kunnen stappen en je fantasie de vrije loop te laten. Als kind gooide ik thuis al de meubels aan de kant. Dan zette ik een balletplaat op en ging ik dansen, met een lap op mijn hoofd. In mijn hoofd was ik overal waar ik wilde zijn, mijn fantasie werkte op volle toeren.’

Kleinsma spiegelde zich aan Julie Andrews in The Sound of Music, ze zag de musicalfilm begin jaren zeventig talloze malen. ‘Dertien, veertien keer wel, ik was 12. Julie Andrews, man man. Ik wilde haar zijn en heb haar in de duinen heel vaak nagedaan.’

Ze begint My Favorite Things uit de film te zingen. ‘En die duinen waren dan de bergen. Geestig, hè. Het ging me om het zingen en acteren, en het verhaal. Ik zat al op balletles, daar had mijn moeder me heen gestuurd. Het zat er allemaal al in.’

Op de Kleinkunstacademie in Amsterdam was ze de jongste leerling, ze was pas 17. Opgelucht verliet ze de mavo. ‘Ik vond school niks aan en deed niet veel. Het ging me ook niet makkelijk af, alleen de creatieve vakken vond ik leuk.’

En toen ging er een wereld voor je open?

‘Ik stapte het gebouw binnen en ik hoorde achter elke deur muziek, tapdansers en gezang. Hier hoor ik thuis, was mijn eerste gedachte. Dit wil ik. Het was meteen raak. En toen stond ik daar als 17-jarige plotseling nummers als Het is over te zingen van Conny Stuart uit de musical Heerlijk duurt het langst, over een stukgelopen huwelijk. Ik was er veel te jong voor, dat kun je pas als je 40 bent, maar ik had geen gêne. Dit was mijn wereld.’

Ze maakte nog een staartje mee van oude tijden, dankzij radio-optredens op zaterdag met het Vara Dansorkest. ‘Ik mocht in de uitzendingen een moppie zingen. Ik zocht de liedjes zelf uit op elpees die ik voor een paar gulden kocht bij Concerto in de Utrechtsestraat. Zo maakte ik uren en kwam ik steviger in mijn schoenen te staan.

‘Hartstikke leuk hoor, al die tv-talentenjachten van nu, Op zoek naar... enzo, maar de kandidaten worden als een komeet gelanceerd en knallen vaak net zo hard weer terug op aarde. Ik vulde geleidelijk aan mijn eigen rugzak. En ik had een theatervorm ontdekt die erg goed bij mij paste.’

En toen stond je op een dag naast Gerard Cox in een grote show.

‘Naast dé Gerard Cox. Zo voelde ik dat. En later naast Jos Brink en Frank Sanders en André van Duin. Avond en avond stond ik vanuit de coulissen naar ze te kijken. Hun timing, hun mimiek, als een spons zoog ik alles op wat ze deden.

‘Mensen begonnen me langzamerhand te kennen, en toen zei Joop: en nu ga je Sweet Charity doen, de hoofdrol. Dat was in 1989. Ik was er klaar voor. Joop waarschuwde me: een hoofdrol brengt grote verantwoordelijkheden met zich mee. Ik moest de show gaan dragen, voor het eerst. Mijn naam stond groot op het affiche; als ik het zou laten afweten, zou de hele voorstelling als een pudding in elkaar zakken.

‘Daar had ik het moeilijk mee. Ik kreeg ook een eigen kleedkamer, zat niet meer gezellig bij de anderen. En de mensen gingen anders naar me kijken. In de loop der jaren ben ik eraan gewend geraakt, maar ik ben nog steeds one of the guys. In de omgang met de anderen ben ik nog steeds hetzelfde.’

Geen diva.

‘Nee zeg!’

Maak je weleens ruzie?

‘Nee, eigenlijk niet. Ja, vroeger, als kind met mijn broer, maar daarna niet meer. Ik hou er niet van en ik ga het uit de weg. Ik hou van harmonie.’

Simone Kleinsma is een vrouw van de harmonie.

‘Ja, denk ik wel. Wordt dat de kop?’

Dat denk ik niet. Maar iedereen die ik voor dit interview sprak, vrienden, familieleden, collega’s, zei het. Een daarnaast ben je volgens hen zorgzaam, grappig, gezellig, integer, ambitieus en perfectionistisch. Niemand kan een slechte eigenschap bedenken.

‘Oninteressant eigenlijk hè.’

De schrijver van Verder, Frank Houtappels, noemt je een ‘enorm zonnetje’. Hij zei dat het in je aard ligt om nare dingen onder het tapijt te schuiven. In Verder kon dat niet, die voorstelling ging over het overlijden van je man.

‘Ik vind het fijn om in de rol van een ander te kruipen, maar Verder was super-, superpersoonlijk. Dus moesten we in de voorbereiding heel lang met elkaar praten, met wijn en eten, aan de tafel van Frank. Ruut Weissmann was er ook bij, de regisseur. Ik moest mijn hart uitstorten.’

‘De voorstelling was mijn eigen idee en ik was er ook klaar voor. En ik voelde de noodzaak. Ik had een verpletterende gebeurtenis meegemaakt, mijn partner was plotseling weggevallen. Daar moest ik iets mee. Gelukkig heb ik dit vak. Een ander maakt er misschien een schilderij over, of schrijft een boek. Ik maakte een voorstelling.’

‘Het was geen zwaar programma. De naam van Guus werd ook niet genoemd. Het was voor iedereen. Ik kreeg enorm veel reacties, véél meer dan met andere voorstellingen. Mensen vonden het herkenbaar. In andere programma’s gaat het vooral om de show, om entertainment. Verder ging over de dood en de liefde en een plotseling einde. Hoe ga je daarmee om? Hoe pak je je eigen leven weer op?’

Was het zwaar, de voorstelling?

‘Ik was bang dat ik heel erg geëmotioneerd zou zijn, maar ik kon mezelf loskoppelen en mijn gevoel ergens parkeren. Dat heb ik geleerd, lang geleden al. Toen ik met Jos Brink en Frank Sanders samenwerkte, speelde ik in een musical die werd geregisseerd door Jo Dua, een Vlaming.

‘We dronken een kopje koffie of zoiets en toen zei hij dat het niet de bedoeling is dat je huilt op het toneel. De zaal moet huilen, jij niet. Dat heb ik altijd onthouden. Ik stond in Verder overal boven. Het was net alsof ik buiten mezelf trad. Dat is natuurlijk de essentie van acteren, maar het blijft raar.’

Ga je nog steeds zo vaak naar zijn graf?

‘Niet meer zo frequent natuurlijk als in het begin, toen was ik er elke dag. Drie keer per dag zelfs. Nu is het bijna tuinieren geworden. Ik zorg voor de plantjes, ik houd het netjes. Met de elektrische fiets ben ik er zo. Vroeger praatte ik veel tegen hem. Ik mis je, en al dat soort clichés. Ik heb op de begraafplaats ook leuke dingen meegemaakt, hoor, je lacht je gek soms. Wat je daar allemaal meemaakt.’

Op een begraafplaats?

‘Het is net een camping. Bezoekers leren elkaar na een tijdje kennen. Goedemorgen meneer, goedemorgen mevrouw. Het is zo grappig. Iedereen kletst met elkaar en komt met plantjes aanzetten. En iedereen heeft zijn eigen verhaal.

‘O God, dat is Simone Kleinsma, hoorde ik soms. Sommigen liepen met een grote boog om me heen, anderen begonnen een gesprek. Hoe gaat het met jou? Mijn man ligt hier ook, verderop. En intussen stond ik daar met mijn verdriet. Het was een bijzondere ervaring. We hebben er voor Verder een buitengewoon geestige conference van kunnen maken.’

Heb je met Verder iets afgesloten?

‘Eh..., na de laatste voorstelling had ik wel het gevoel dat het rond was. Maar nu klinkt het net alsof het een soort therapie voor me is geweest.’

Dat was het niet?

‘Wel een beetje, als ik eerlijk ben. Maar het waren vooral de brainstormsessies aan tafel bij Frank Houtappels die me hielpen. Het waren mooie, intieme gesprekken en ik gaf mezelf bloot. Dat moest ook, anders zouden we geen stap verder zijn gekomen.

‘Ik wilde vooral hoop geven. Kleur aanbrengen. Het mocht niet te zwaarmoedig worden. De lucht zit nog vol dagen. Dat is een nummer van Gerard van Maasakkers dat ik ook zong. Die zin alleen al: ‘De lucht zit nog vol dagen.’ Prachtig. Het gaat verder. Ik moest verder. En dat lukt.’

Jouw vriendin en collega Marjolijn Touw vertelde dat jullie soms een dag samen op pad gaan en dan twee Amsterdamse vrouwen spelen, Dini en Jo.

‘Pretdagen, noemen we het. Dan gaan we naar Artis of een tuincentrum en dan praten we plat Amsterdams met elkaar. We zijn ook op een Bob Ross-cursus geweest. Zal ik mijn schilderij laten zien? Ik pak ’m even.

‘Geweldig toch? Vooral van een afstand is het net een echte Bob Ross, met die bergen en dat meertje en die naaldbomen. Marjolijn heeft precies dezelfde. Iedereen maakt dat schilderij, kijk maar eens op internet, daar barst het van de vriendinnen die ermee poseren.

‘Alleen mensen met een Bob Ross-diploma mogen die cursus geven. Er wordt voorgedaan wat je moet doen en dan ga je met een plamuurmesje en een kwastje aan de slag. Poem poem poem. Je ziet het schilderij groeien. We hebben gegierd van het lachen.’

En de musicalkoningin van Nederland loopt dus gewoon in tuincentra tussen de plantjes te scharrelen.

Verbaasde blik. ‘Nou ja, dat is toch heel normaal? Als ik plantjes nodig heb voor de tuin, ga ik naar een tuincentrum. Net zoals iedereen.’

