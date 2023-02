Moma-curator Paola Antonelli over haar favoriete gebruiksvoorwerp, generatie en fascinatie voor het @-symbool

Moma-curator Paola Antonelli staat te trappelen om haar voor- en afkeuren te delen met lezers. Een gids ís ze tenslotte al. En zo kan ze precies doen wat ze het liefste doet: mensen laten zien hoe design hen kan helpen hun gedrag én hun leven te optimaliseren.

Als de wereld begin 2020 in lockdown gaat, komt Paola Antonelli (59), de gevierde designcurator van het Museum of Modern Art (Moma) in New York, juist in actie. Op de Instagrampagina @design.emergency post ze innovatieve projecten die grote maar ook heel bescheiden, kleine oplossingen bieden voor de covidpandemie; Antonelli doet dit samen met de Britse designcriticus Alice Rawsthorn – haar soul sister in design. ‘Wij wilden laten zien hoe veerkrachtig design reageert op deze crisis. Van een collectief van modeontwerpers in België dat omschakelt naar makkelijk te maken beschermende kleding voor zorgverleners tot die ene architect uit West-Afrika die door de ebola-epidemie kon laten zien hoe je een geïsoleerde ziekenzaal inricht.’

Zoals dat gaat bij de grande dame van het global design groeit dit spontane initiatief al snel uit tot een serie podcasts met wetenschappers, beleidsmakers en ontwerpers over de rol van design in crises. Uiteindelijk volgt het encyclopedische boek Design Emergency: Building a Better Future. Antonelli: ‘Covid was een eyeopener dat design een drijvende kracht kan zijn voor maatschappelijke verbetering. Er is tenslotte altijd wel ergens een crisis. De impact van design gaat veel verder dan alleen de fysieke of visuele wereld. Het beïnvloedt naast bijvoorbeeld gezondheidszorg ook de economie, wetenschap en zelfs de politiek.’

Designgeweten

Paola Antonelli wordt niet voor niets alom gezien als het mondiale geweten van design. Als Moma-curator organiseert ze spraakmakende tentoonstellingen vanuit de overtuiging dat design niet alleen een spiegel is van ons menselijk handelen, maar ons ook beïnvloedt. Met de expositie Design and the Elastic Mind onderzoekt ze in 2008 als eerste de impact van nieuwe uitdagingen als smartphones, kunstmatige intelligentie, biotechnologie en andere wetenschappelijke en technologische revoluties. Op de expositie staan onder meer prototypen van meubels en gebouwen die met algoritmes zijn ontworpen, en een visualisatie van de relatie tussen criminaliteit, woonwijk en etniciteit aan de hand van big data.

Deze positieve boodschap van design als een instrument voor maatschappelijke verbetering en verandering wint aan kracht omdat Antonelli ook oog heeft voor de schaduwkanten ervan. Met de expositie Design and Violence toont ze de tweeslachtigheid van design. ‘Design brengt niet alleen maar goeds. De kalasjnikov zaait dood en verderf over de hele wereld omdat het zo’n efficiënt ontwerp is.’ In 2017 is dit de eerste volledig online expositie van het Moma. Het museum legt in 1932 ook al als eerste kunstmuseum een volwaardige design- en architectuurcollectie aan. Zo zijn al haar tentoonstellingen eigenlijk invloedrijke manifestaties waarin debatten, lezingen, boeken, workshops en nu dus ook Instagram een cruciale rol spelen.

Bescheiden meesterwerken

Design hoeft wat haar betreft niet altijd groots en meeslepend te zijn. Op de expositie Humble Masterpieces toonde ze 120 anonieme voorwerpen, van post-its en paperclips tot pleisters en Bic-pennen. Het komt haar op kritiek te staan; het Moma zou zich niet moeten verlagen tot zulke trivialiteiten, schrijft onder meer de Britse krant The Guardian. Antonelli staat nog steeds achter haar keuze. ‘Dit zijn de alledaagse gebruiksvoorwerpen die min of meer onzichtbaar zijn. Dat kan alleen als ze echt heel goed zijn ontworpen. Ze zijn bescheiden en betaalbaar en we gebruiken ze elke dag. Het zijn onmisbare meesterwerken.’

Paola Antonelli Beeld Bart Heynen

Haar brede interesse blijkt al tijdens haar jeugdjaren in Milaan. ‘Op school had ik een bijbaantje op de pr-afdeling van Giorgio Armani. Daarna heb ik eerst twee jaar economie gestudeerd, voordat ik begon aan de studie architectuur aan de technische universiteit van Milaan. Ondertussen werkte ik als stijlredacteur voor een Italiaans dagblad. En tijdens mijn architectuurstudie werkte ik als tentoonstellingsmaker en onderzoeker.’ Ze zou uiteindelijk nooit als architect aan de slag gaan. ‘Ik zag een advertentie voor de baan van curator van het Moma in New York. Ik had nog nooit voor een museum gewerkt, maar werd toch aangenomen. En dat is wat ik nu nog steeds doe.’

Het lijkt misschien alsof het haar allemaal is overkomen, maar Antonelli heeft een krachtige drijfveer: ‘Ik wil mensen beter inzicht geven in de wereld om hen heen. En vooral ook hoe design hen kan helpen hun gedrag en daarmee hun leven te optimaliseren.’ Dus ja, gráág wil ze de lezers van de Volkskrant gidsen langs haar voor- en ook afkeuren. ‘Als museumcurator ben ik tenslotte al een gids. En na afloop mag iedereen het dan heerlijk met mij oneens zijn, haha. Want dat is het mooie van design: het gaat ons allemaal aan.’

ticket machine metro NY Beeld imageselect

Gebruiksvoorwerp

Ticketmachine van de metro in New York

‘Mijn werk als designcurator bestaat grotendeels uit gewoon om me heen kijken. Eigenlijk alsof ik in een Looney Tunes-filmpje loop waarin een brandblusser naar me knipoogt of een reclameposter tegen me begint te praten. De manier waarop voorwerpen met ons communiceren interesseert mij mateloos, vooral als we ze ook fysiek gebruiken. Een favoriet is de kaartjesmachine van de New Yorkse metro. Het is een grote, lompe machine die ‘New Yorker-proof’ is. In een onverwoestbare stalen constructie zit een beeldscherm met touchscreen met felle kleuren en grote buttons, zodat echt iedereen meteen weet wat hij moet doen. Het is een organische mix van een digitale interface en een extreem analoog apparaat.’

Tamagotchi's. Beeld Getty Images

Product

Tamagotchi

‘De tamagotchi was een van de eerste consumentenproducten waarmee de mens een intieme en interactieve relatie kon opbouwen. Wat ook massaal werd gedaan, terwijl het eigenlijk helemaal geen leuke ervaring biedt. Het is een ambigu object: aan de ene kant een pluizig knuffeldiertje, aan de andere kant een naargeestig stukje technologie dat onredelijke eisen stelt. Je moest het voortdurend bij je hebben en het kon elk moment gaan piepen. En als je er niet goed voor zorgde, ging het dood. Heel stressvol allemaal.

‘Design wordt meestal beoordeeld op functionaliteit, duurzaamheid of schoonheid, ook door mij trouwens. Op al deze aspecten schiet de tamagotchi schromelijk tekort. En toch zou de wereld niet beter af zijn geweest zonder. Het heeft ons laten zien dat design niet altijd leuk is, dat games soms veel meer zijn dan een spelletje, maar vooral dat zo’n stompzinnig stukje elektronica al een enorme impact kan hebben op ons dagelijks leven. En dit was eind jaren negentig, ver voor de smartphone.’

Mensen

Gen Z

‘Ik vind de generatie die nu volwassen wordt geweldig (momenteel tussen de 15 en 25 jaar oud, red.). Ze laveren heel soepel tussen de digitale en fysieke werkelijkheid. Ze zoeken echt naar manieren om minder afhankelijk te zijn van technologie. Ze gebruiken opeens ouderwetse compacte fototoestellen, terwijl de camera’s op hun smartphone feitelijk veel beter zijn. Binnenkort zal de rest van de mensen de ouderwetse filmcamera’s ook herontdekken, wat ook weer fantastische creaties zal opleveren. Het zijn uitgerekend de digital natives van Gen Z die als kind zijn opgegroeid met digitale technologie, die ons het belang tonen van fysieke objecten en de intieme relatie die wij daarmee aangaan.’

The Barbican Center in Oost-Londen. Beeld Getty Images

Architectuur

Barbican Centre, Londen

‘Zoals bijna alle architectuurliefhebbers van mijn generatie, ben ik een slachtoffer van het brutalisme. Als ik die enorme gebouwen zie van beton, soms al bijna verkruimeld, dan smelt ik. Het zijn de gestolde dromen van een voorbije wereld. Soms zijn ze ook gebouwd met de verkeerde motieven, als een uiting van macht. Bij elk brutalistisch gebouw dat verdwijnt weet je ook: zoiets komt nooit meer terug. Laatst sprak ik iemand die een appartement had gekocht in het Barbican Centre in Londen. Dat complex is niet duurzaam en niet praktisch, want het is een doolhof aan gangen en galerijen. Naar moderne standaard is het feitelijk onbewoonbaar. Maar ik begreep die keuze volkomen. Het is mijn guilty pleasure.’

Design

Videogames

‘De impact van videogames op ons leven wordt zwaar onderschat. Veelzeggend is dat de game-industrie niet alleen groter is dan Hollywood, maar dat films nu ook games gaan imiteren. Onlangs werd de grootse serie The Last of Us gelanceerd, die is gebaseerd op de gelijknamige videogame. Financieel én creatief zijn de rollen definitief omgedraaid.

‘Tegelijkertijd zijn videogames veel meer dan entertainment. Op de expositie Never Alone, die nog tot de zomer in het Moma staat, hebben we aan de hand van 36 videogames uit onze collectie geanalyseerd op welke manieren een verhaal wordt verteld. Lineair of interactief, escapistisch met veel special effects of juist heel realistisch en empathisch. In de game This war of mine bijvoorbeeld is de speler geen soldaat, maar een gewone burger die moet zien te overleven in een oorlog. Het kan ons helpen om beter begrip te krijgen van de situatie van de doorsnee Oekraïner. Daarnaast zijn videogames een voorbode van de verschillende manieren waarop wij digitale apparaten gebruiken, variërend van 3D-brillen en motion suits tot joysticks of gewoon met een muis.’

Trap in het CaixaForum in Madrid, ontworpen door de Zwiterse architecten Herzog en de Meuron. Beeld Corbis via Getty Images

Architect

Herzog en de Meuron

‘Ik kan intens genieten van de pure schoonheid van producten of de elegantie van een gebouw. Waarom simpel als het ook bijzonder kan? Dat is het Italiaanse in mij. Ik ben opgegroeid in een cultuur waarin veel waardering is voor het vieren van vakmanschap en verfijning – van uiterlijk vertoon vol uitbundige details. Ik zie dat als een vorm van respect voor de fysieke wereld waarin wij leven. Laten we niet vergeten dat design ook een manier is om kunst in ons dagelijks leven te integreren.

‘Een prachtig voorbeeld daarvan zijn de gebouwen van het Zwitserse architectenduo Herzog en de Meuron. Ken je de film Zelig van Woody Allen, waarin de hoofdpersoon telkens de identiteit van de mensen om hem heen overneemt? Dat geldt ook voor Herzog en de Meuron. Als ze een museum in Miami moeten ontwerpen, refereren ze aan de modernistische architectuur uit Brazilië. Moeten ze een bank in Barcelona bouwen, dan gebruiken ze roestig staal en vaal zandsteen wat je daar veel ziet. Ze zijn meesters in het aanpassen aan een lokale context. Hun gebouwen zijn ook heel aanraakbaar door de mix van verschillende en verrassende materialen, zoals glad aluminium met ruwe baksteen of matzwart rubber met gekleurd doorschijnend glas.’

Acteur James Dean op de set van de film 'Rebel Without A Cause' in 1955. Beeld Getty Images

Mode

Wit T-shirt

‘Het witte T-shirt is letterlijk en figuurlijk een blanco canvas dat voor iedereen een andere betekenis kan hebben. Het staat voor de emancipatie van de arbeidersklasse omdat dit werkuniform inmiddels door de hele wereld wordt gedragen. Het kan het verhaal vertellen van katoen en slavernij en de hedendaagse achterstelling van Afro-Amerikanen. Of het onschuldige wit dat in contrast staat met de milieu-impact van confectiekleding. Het kan fast fashion zijn én haute couture. Maar het kan ook een ode zijn aan creativiteit, omdat iedereen er zijn eigen design of illustratie op kan drukken of naaien. James Dean droeg het om stoer te lijken, maar het is ook het ultieme uniseks item.’

Hella Jongerius. Beeld ANP

Dutch design

Hella Jongerius

‘Al sinds ik in 1996 de overzichtsexpositie Tresholds: Contemporary Design from the Netherlands maakte, heb ik een zwak voor design uit Nederland. Nergens wordt design zo intelligent ingezet. De ontwerper die daar dan weer met kop en schouders bovenuit steekt, is Hella Jongerius. Ze was de eerste die de relevantie van ambacht voor de industriële productie benadrukte. Ze was de eerste die diepgravend onderzoek deed naar de herkomst van materialen en productietechnieken. Hoe producten op een vanzelfsprekende manier duurzaam kunnen zijn. Het belang van kleur of imperfecties. Al die kennis en ideeën past zij uiteindelijk heel concreet toe in blijvende objecten. Haar Embroidered Tablecloth waarbij ze één patroon heeft geborduurd in zowel een tafelkleed als een aardewerk servies, is zo origineel. De rol van decoratie, stereotypen in materiaalgebruik, het belang van functionaliteit – alles trekt ze ermee in twijfel.’

Grafisch ontwerp

@

‘Mijn acquisitie voor het Moma waarop ik het meest trots ben is het @-symbool. Het bestaat al sinds de middeleeuwen en is sindsdien consequent voor hetzelfde doeleinde gebruikt, of dat in handgeschreven manuscript is, met een typemachine of op de moderne smartphone: als een manier om twee dingen met elkaar te verbinden. Monniken gebruikten het om naar bijbelteksten te verwijzen, wat koopmannen overnamen door een prijs aan een gewicht te koppelen, wat weer door accountants in de moderne tijd werd overgenomen.

‘In 1971 gebruikte softwareprogrammeur Ray Tomlinson het in de allereerste e-mail om een persoon aan een netwerk te koppelen. Hij zocht op zijn toetsenbord naar een geschikt symbool en ontdekte dat het @-teken precies dat betekende. Een symbool dat al eeuwenlang in een steeds andere context toch zijn betekenis houdt, dat is toch verbazingwekkend? De vraag was vervolgens: hoe verwerf je zo’n alledaags symbool als museum? Door het gewoon aan je muur te hangen! Het is immers van ons allemaal.’