Mogen we milieutechnisch gezien nog wel een badpak aan?

Drie weken geleden schreef ik in deze rubriek hoe petrochemische (plastic) ingrediënten in onze kleding een eindeloze bron zijn van microplastics. Dit roept een volgend vraagstuk op: mogen we nog wel een badpak aan? Badpakken en bikini’s zijn doorgaans gemaakt van materialen als nylon, polyester en lycra. Deze materialen zijn goedkoop, elastisch en drogen snel, maar zoals we inmiddels weten zijn ze niet afbreekbaar en belasten ze ons milieu. Dus wat trekken we aan als we ons in deze tijd van het jaar richting kustlijn en zwembad begeven?

Het betere spul is een rubriek in Volkskrant Magazine waarin de duurzamere keuzes worden besproken op het gebied van design, beauty en mode.

Wie zoekt op als duurzame keuze aangeprezen badmode, komt ze tegen: bikini’s en badpakken gemaakt van petflessen. Klinkt goed: iets creëren van plastic flessen die anders zouden worden weggegooid. Maar Good on You, het platform waar kledingmerken en materialen op hun ethische claims worden beoordeeld, plaatst er kanttekeningen bij. De petflessen worden omgesmolten voordat ze tot nieuw garen worden gesponnen, een energierovend proces. Daarbij wordt gerecycled polyester nog steeds vaak gemengd met nieuw polyester, wat de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen bevordert.

Nog een nadeel: gerecycled polyester dat via een mechanisch proces is gemaakt, kan niet keer op keer worden gerecycled. Als de kledingindustrie op grote schaal zou inzetten op het gebruik van petflessen voor eenmalig gebruik, maakt dat de eventuele winst voor het milieu ongedaan, aangezien het materiaal uiteindelijk toch in het milieu terechtkomen. En hoe zit het met de verspreiding van microplastics? Jeroen Dagevos, woordvoerder bij de Plastic Foundation: ‘Elk kledingstuk waarin plastic verwerkt zit, geeft microplastics af bij slijtage. De stevigheid van zo’n bikini of badpak bepaalt uiteindelijk hoeveel.’

Gerecycled garen

De laatste jaren zijn er meerdere duurzame(re) badmodelabels opgestaan die zich laten voorstaan op hun verbeterde normen, zoals het Haagse label Atelier Jungles en het Amsterdamse label Augustine. De badkleding van beide labels heeft een minimalistisch voorkomen en is aan twee kanten te dragen, waardoor je er minder snel op raakt uitgekeken. Beide labels maken gebruik van het gerecyclede garen Econyl. Econyl is een uitvinding van het Italiaanse bedrijf Aquafil, dat synthetisch afval zoals industrieel plastic, afvalstof en visnetten verzamelt, recyclet en bewerkt tot een nieuw nylongaren dat dezelfde kwaliteit heeft als nieuw nylon.

Good on You kwalificeert Econyl als een betere keuze, omdat het afval tegengaat en het gebruik van vervuilende grondstoffen zoals olie vermindert. Toch heeft Econyl dezelfde keerzijde als niet-gerecyclede plastics: uit alle synthetische vezels komen immers kleine plasticdeeltjes vrij, ook uit Econyl. Evengoed is Econyl volgens het platform te verkiezen boven het gebruikelijke nylon, zeker wanneer je de badkleding met de hand wast.

Wat is er nog meer? Hennep. Dat groeit zonder pesticiden, voedt de grond en haalt CO2 uit de lucht. Daarnaast is hennep antibacterieel, uv-werend, slijtvast én vrij van plastic. Een nadeel? Een rondje googlen op ‘badpak + hennep’ levert in Nederland niet veel hits op, al vind je wel de smaakvolle badpakken en bikini’s van het in Los Angeles gevestigde label Natasha Tonic, dat wereldwijd levert.

Bewust is het best

Kortom, wie serieus op zoek gaat naar een plasticvrij badpak, heeft niet zoveel keuze. Hoe kwalijk is dat? Volgens Dagevos zit de winst in de bewuste aankoop. ‘Als je goed nadenkt over je aankoop, waardoor je er lang mee gaat doen, is dat al een verbetering.’

En, voegt hij daaraan toe: ‘Het probleem is niet die ene bikini in je kast, als je het vergelijkt met de hoeveelheid fastfashionartikelen die een doorsnee kledingkast bevat. Het werkelijke probleem zit in de hoeveelheden: meerdere setjes, nog een nieuw kleurtje, elk seizoen iets anders willen – de verleidingen die de fastfashionketens ons steeds voorschotelen. Uiteindelijk is het duurzaamste badpak je lievelingsbadpak, die ene die het langst meegaat.’

Zo heb je het langst plezier van je badkleding - Vermijd de glijbaan en ruwe ondergrond, want daarop slijt badkleding het snelst. - Spoel je badkleding na gebruik in een sopje van koud water, heet water beschadigt de stof. - Leg je badkleding plat te drogen, uit direct zonlicht. - Een uitgelubberd badpak verdwijnt in de prullenbak, dus kies voor voldoende elasticiteit. - Weinig zo frustrerend als een standaard bikiniset die niet past. Naast hun standaard badmodecollectie lanceerde Atelier Jungles recent een badmode-op-maatservice, te bestellen via hun online maatsjabloon. Prijzen vanaf € 80, levertijd ca. 14 dagen.

