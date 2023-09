Moet ik mantelzorg blijven verlenen aan mijn liegende partner?

Mijn partner, met wie ik bijna 25 jaar een relatie heb, is ongeneeslijk ziek. Sinds hij kanker heeft, verspreekt hij zich vaak en blijkt hij veel te hebben gelogen. Ik ben erachter gekomen dat hij mij tijdens de zwangerschappen van onze zoons en jarenlang daarna, tot 2007, heeft bedrogen met twee collega’s van zijn werk. Ik vind dat hij iets goed te maken heeft, maar zijn narcistische trekken voeren de boventoon. Hij voelt zich depressief en geknakt. Ik heb steeds meer moeite met de mantelzorg.

Vrouw (54), naam bij de redactie bekend

Word kwaad



De dag nadat mijn man was overleden zochten mijn dochters en ik in zijn gebrekkige contacten­administratie naar adressen om een rouwbericht te kunnen sturen. Daar stuitten wij op onvermoede intieme relaties, waarvan hij bovendien ook aan anderen verslag deed. En hij liet in zijn slordigheid alles voor ons gewoon zichtbaar na. Ik was gekrenkt en erg kwaad. Die boosheid heeft een normaal rouwproces behoorlijk in de weg gezeten. Ik kon er naar hem toe geen kant meer mee op. Dat kunt u nog wel. Hoe lastig ook omdat hij ziek is: word kwaad op hem, heel erg kwaad. Zo vaak als u wilt. Eis dat hij luistert naar uw gekrenkte gevoelens, echt luistert. En dat hij zijn mond houdt als u praat. U moet straks verder met uw leven en u heeft er recht op dat u gehoord bent door de man met wie u zo lang hebt samengeleefd en van wie u nu een andere kant heeft leren kennen.

Otilie de Jong (73), Ouderkerk

Betrek uw omgeving erbij

Zoek naar wegen om uw taak als mantelzorger neer te leggen. Wellicht kan uw partner naar een hospice? Maar betrek wel uw zoons en directe familie/vrienden in uw motieven, anders kunnen ze u die keuze kwalijk nemen. Zo heb ik zelf gehandeld toen mijn narcistische moeder terminaal werd en men heeft dat begrepen en gerespecteerd.

Robert Scheltens (70), Oegstgeest

Wees nobel

Mijn advies aan u: wees nobel en blijf voor hem zorgen. U, uw zonen en de wereld hebben niets aan harde rancune. Maar geef uw partner zeker ook zo nu en dan te kennen dat u met vertrouwen, en ook opgewekt, de nieuwe toekomst tegemoetgaat. Wat u kunt vertalen als ‘een wat late wake-upcall’.

Heleen van de Veerdonk (60), Heeswijk-Dinther

Kies voor uzelf

Vrouwen zijn geneigd hun man tot het uiterste te willen doorgronden, begrijpen, verklaren waarom hij... Hou op! Ga nu voor uzelf na wat u wilt en wat u nodig hebt. Heeft u tijdens de huwelijksplechtigheid trouw beloofd tot het einde? Die vlieger gaat allang niet meer op, dus u bent in geen enkel opzicht verplicht zijn mantelzorger te blijven. Hij is het niet waard. Kies een leven voor uzelf.

Agnes van Waasdijk (72), Noordwijkerhout

Uw keuze

Harde boodschap om te ontvangen die u zelf moet verwerken. Zijn gedrag zal dat nooit goedmaken. Uw keuze of u hem vergeeft. Zo niet, dan heeft hij veel pech en sterft hij eenzaam. Als u het toch niet zo erg vindt, of heel aardig bent, geeft u hem (christelijke) vergeving van zijn zonden. Of hij dat laatste krijgt hangt af van uw vermogens, niet van zijn gedrag. U bent geen god, en heeft geen grenzeloze vermogens. Maar denk ook na of u er de emotionele last van wilt dragen een doodzieke man aan zijn lot over te laten. Hangt van uw persoonlijkheid af. Neem een time-out om na te denken, want zo’n keuze maken is bijna niet te doen in de dagelijkse hectiek van de mantelzorg.

Gerhard Knol (52), Almere

Wees eerlijk terug

Is het zo dat uw man zich heeft ‘versproken’? Het kan zijn dat hij zich realiseert dat u de belangrijkste vrouw in zijn leven was, en dat hij niet wil dat u na zijn dood ontdekt dat er anderen waren. Misschien is dit zijn (onbeholpen) manier om aan te geven dat hij eindelijk echt open en eerlijk wil zijn tegen u. Geef hem die kans en wees eerlijk terug, ook over uw teleurstelling en gekwetstheid.

Anne Pek (56), Amsterdam

De relatie met uw zoons

Gelukkig voor u is de situatie eindig. Hopelijk heeft u samen met uw zoons nog een lange geschiedenis voor u. De manier waarop u de zorg voor hun vader aangaat, is bepalend voor de (toekomstige) relatie met hen – ervan uitgaande dat hij met zijn zoons wel een goede relatie heeft. Is dat te veel gevraagd? Pak dan nú uw koffers. Carolina Luif (57), Haarlem

Over twee weken: Als huurder de nadelen van de woning verklikken bij verkoop? Ik huur een huis van een particuliere eigenaar. Hij wil het, na mijn vertrek binnenkort, verkopen. Het huis is leuk, maar heeft enkele nadelen die bij bezichtiging niet meteen opvallen: het is enorm gehorig en de directe buren halen regelmatig, onder invloed van diverse middelen, 24 tot 48 uur door met muziek, luide gesprekken en seks, dit alles vaak met ramen en tuindeur open. Gesprekken met hen nadat ze weer nuchter zijn leidden tot begrip, excuses en bloemen, maar veranderden niets aan de situatie. Ik moet er zelf niet aan denken een huis te kopen en erachter te komen dat ik deze buren heb. Hoe waarschuw ik potentiële kopers? Ik voel me verantwoordelijk.

Vrouw (52), naam bij redactie bekend